Arbeitszeiterfassung: Auch nur wenige Minuten Mehrarbeit zählen für Arbeitnehmer voll

Arbeitszeit erfassen: Warum auch die zusätzlichen Minuten zählen

Noch schnell den Kunden zurückrufen, nach Feierabend eine Bestellung korrigieren oder vor Schichtbeginn die Übergabe erledigen: Zusätzliche Arbeit verschwindet leicht zwischen Dienstplan und tatsächlichem Arbeitstag. Fünf Minuten wirken unbedeutend, bis daraus Monat für Monat mehrere Stunden werden. Wer diese Zeiten nicht festhält, erschwert sich die Durchsetzung möglicher Ansprüche.

Die Erfassungspflicht gilt längst

Arbeitgeber müssen grundsätzlich bereits heute ein System einführen und nutzen, das die gesamte Arbeitszeit erfasst. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Beschluss, Aktenzeichen 1 ABR 22/21, aus dem Arbeitsschutzgesetz abgeleitet. Nur Überstunden aufzuschreiben oder lediglich den vorgesehenen Dienstplan zu speichern, genügt dieser Pflicht nicht.

Aufzuzeichnen sind Beginn, Ende und Dauer der tatsächlich geleisteten täglichen Arbeitszeit. Nach den Informationen des Bundesarbeitsministeriums zur Arbeitszeiterfassung besteht dafür derzeit keine allgemeine Formvorschrift; auch handschriftliche Aufzeichnungen sind möglich. Beschäftigte dürfen mit dem Eintragen beauftragt werden, verantwortlich bleibt der Arbeitgeber.

Arbeit beginnt nicht erst mit der ersten vollen Viertelstunde

Aus der Pflicht zur vollständigen Erfassung folgt: Tatsächlich geleistete Arbeit darf nicht allein deshalb verschwinden, weil sie nur wenige Minuten dauert. Wer auf Anweisung nach dem Ausstempeln einen Kundenauftrag abschließt, arbeitet weiter. Die Buchung muss dann korrigiert oder der zusätzliche Einsatz nachgetragen werden.

Entscheidend ist die Tätigkeit, nicht die bloße Anwesenheit im Betrieb. Ein angeordneter Kassenabschluss oder eine verpflichtende Übergabe ist anders zu bewerten als ein privates Gespräch vor Arbeitsbeginn. Die folgenden Beispiele zeigen, welche Angaben Beschäftigten später helfen können.

Situation Was festgehalten werden sollte Worauf es ankommt Die Schichtleitung verlangt eine Übergabe vor Dienstbeginn. Beginn und Ende der Übergabe sowie die Anweisung. Verpflichtende Arbeitsaufgaben gehören in die Erfassung. Nach dem Ausstempeln muss noch die Kasse abgerechnet werden. Dauer der Abrechnung und Grund des Nachtrags. Das Ausstempeln beendet die tatsächliche Arbeit nicht. Der Vorgesetzte verlangt abends eine sofortige Korrektur per E-Mail. Arbeitsbeginn, Arbeitsende und konkreter Auftrag. Auch ein kurzer Einsatz zu Hause ist zu dokumentieren. Ein dienstlicher Anruf unterbricht die Mittagspause. Dauer des Gesprächs und tatsächlich verbleibende Pausenabschnitte. Gearbeitete Minuten sind keine Ruhepause.

Auch im Homeoffice zählt der tatsächliche Arbeitstag

Homeoffice und Vertrauensarbeitszeit beseitigen die Erfassungspflicht nicht. Wer Beginn und Ende seiner Arbeit flexibel gestalten darf, muss die geleisteten Zeiten trotzdem nachvollziehbar dokumentieren. Das BMAS bestätigt ausdrücklich, dass Vertrauensarbeitszeit und Arbeitszeitaufzeichnung miteinander vereinbar sind.

Ein zusätzlicher abendlicher Einsatz sollte mit seiner eigenen Zeitspanne eingetragen werden. Wer von 20.10 bis 20.18 Uhr einen angeforderten Bericht überarbeitet, sollte diese acht Minuten festhalten, ohne die Freizeit seit dem regulären Feierabend mitzuzählen. Dass eine Nachricht auf dem Handy eingeht, belegt dagegen für sich genommen noch keine ausgeführte Arbeit.

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Erfasste Minuten bedeuten nicht automatisch mehr Geld

Arbeitszeiterfassung und Überstundenvergütung beantworten unterschiedliche Fragen. Die Aufzeichnung dient dem Arbeitsschutz; ob zusätzliche Zeit bezahlt oder durch Freizeit ausgeglichen wird, hängt von den anwendbaren Vereinbarungen und den Umständen ab. Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen kann zunächst auch ein Zeitguthaben innerhalb des vereinbarten Ausgleichszeitraums entstehen.

Wer Überstundenvergütung verlangt, muss grundsätzlich darlegen, wann er über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus gearbeitet hat und weshalb diese Mehrarbeit dem Arbeitgeber zuzurechnen ist. Sie muss etwa angeordnet, nachträglich gebilligt, wissentlich geduldet oder zur Erledigung der übertragenen Arbeit notwendig gewesen sein. Die Erfassungspflicht allein ändert diese Anforderungen nicht, entschied das Bundesarbeitsgericht am 4. Mai 2022, Aktenzeichen 5 AZR 359/21.

Deshalb hilft neben der Uhrzeit ein kurzer Vermerk zum Anlass der Mehrarbeit. Weitere Hintergründe erläutert der Gegen-Hartz-Beitrag „Überstunden ohne Bezahlung: Wann der Arbeitgeber trotzdem zahlen muss“.

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Eine automatisch abgezogene Pause muss tatsächlich stattgefunden haben

Eine Softwarebuchung verschafft noch keine Erholung. Wer während einer vorgesehenen Pause auf Anweisung arbeitet, sollte diese Unterbrechung dokumentieren und eine falsche Zeitbuchung berichtigen lassen. Zugleich muss der Arbeitgeber die gesetzlich erforderlichen Ruhepausen ermöglichen.

Nach § 4 Arbeitszeitgesetz sind bei mehr als sechs bis zu neun Stunden Arbeit mindestens 30 Minuten Pause vorgeschrieben, bei mehr als neun Stunden mindestens 45 Minuten. Eine Aufteilung ist grundsätzlich in Abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten möglich. Mehrere kurze Unterbrechungen ersetzen daher nicht ohne Weiteres eine gesetzliche Ruhepause.

Fehlende Zeiten zeitnah beanstanden

Beschäftigte sollten ihre Einträge regelmäßig mit den tatsächlich geleisteten Zeiten vergleichen. Fehlen Minuten, ist eine zeitnahe, nachweisbare Korrekturanfrage sinnvoll, die Datum, Zeitspanne, Tätigkeit und gegebenenfalls die anweisende Person nennt. Eigene Aufzeichnungen ergänzen das betriebliche System, ersetzen aber nicht die Verantwortung des Arbeitgebers.

Bleiben Fehler bestehen oder fehlt ein Erfassungssystem vollständig, können Betriebsrat und zuständige Arbeitsschutzbehörde unterstützen. Den Zusammenhang zwischen Aufzeichnung und behördlicher Durchsetzung erläutert auch der Beitrag zur bereits geltenden Pflicht zur Arbeitszeiterfassung.

Aufschreiben allein wahrt nicht jede Frist

Wer außerdem Geld verlangt, sollte mögliche Ausschlussfristen im Arbeits- oder Tarifvertrag prüfen. Solche Fristen können verlangen, dass offene Ansprüche innerhalb weniger Monate geltend gemacht werden; eine private Stundenliste genügt dafür nicht automatisch. Gerade beim Ausscheiden lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf offene Zahlungen und die Schlussabrechnung nach einer Kündigung.

Praxisbeispiel: Aus zwölf Minuten werden vier Stunden

Ein fiktives Beispiel: Verkäuferin Jana muss auf Anweisung ihrer Filialleitung an 20 Arbeitstagen jeweils zwölf Minuten nach Schichtende die Kasse abschließen. Im System steht trotzdem täglich nur das geplante Schichtende. Insgesamt fehlen dadurch 240 Minuten, also vier Stunden.

Jana dokumentiert die tatsächlichen Endzeiten und die Anweisung und verlangt eine Korrektur. Sieht ihre Vergütungsvereinbarung für diese zusätzlichen Stunden eine Bezahlung mit 16 Euro brutto vor, geht es um 64 Euro brutto. Ob Auszahlung oder Freizeitausgleich geschuldet ist, muss anhand der geltenden Regelungen geprüft werden.

Drei Fragen und Antworten zur Arbeitszeiterfassung

Muss ich auch fünf zusätzliche Arbeitsminuten eintragen?

Ja, wenn Sie in dieser Zeit tatsächlich gearbeitet haben. Kurze Arbeitseinsätze gehören ebenfalls in die vollständige Erfassung; notieren Sie möglichst auch den Anlass.

Muss der Arbeitgeber jede erfasste Zusatzminute gesondert bezahlen?

Nein, das folgt nicht automatisch aus der Aufzeichnung. Für einen Vergütungsanspruch kommt es unter anderem auf die vereinbarte Arbeitszeit, die Veranlassung durch den Arbeitgeber und die geltenden Vergütungsregeln an.

Darf der Arbeitgeber mit der Erfassung auf ein neues Gesetz warten?

Nein, die grundsätzliche Pflicht besteht bereits nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Die Diskussion über eine gesetzliche Ausgestaltung der elektronischen Erfassung setzt diese Pflicht nicht aus.