Wer eine Psychotherapie benötigt, steht häufig vor einem zusätzlichen Problem. Die verfügbaren Termine liegen mitten in der Arbeitszeit.

Beschäftigte müssen deshalb klären, ob sie die Behandlung während ihrer Arbeitszeit wahrnehmen dürfen und ob der Arbeitgeber den Verdienstausfall bezahlen muss.

Der Zugang zur Psychotherapie für Berufstätige beschäftigt jetzt auch den Bundestag. Am 17. November 2026 meldete das Parlament eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion zu diesem Thema.

Wann der Arbeitgeber Psychotherapie ermöglichen muss

Nach § 616 Bürgerliches Gesetzbuch können Beschäftigte bei einer unverschuldeten, kurzfristigen persönlichen Verhinderung ihren Vergütungsanspruch behalten. Das kann auch einen medizinisch notwendigen Termin betreffen, der sich nicht außerhalb der Arbeitszeit wahrnehmen lässt.

Wer einen Termin problemlos auf den Feierabend verschieben könnte, kann sich darauf in der Regel nicht berufen. Ist dagegen nachweisbar kein geeigneter Termin außerhalb der Arbeitszeit verfügbar, kann eine bezahlte Freistellung in Betracht kommen.

Allerdings lässt sich § 616 BGB durch Arbeits- oder Tarifvertrag ausschließen oder einschränken. Außerdem ist die Vorschrift auf verhältnismäßig kurze Verhinderungen zugeschnitten.

Für eine regelmäßig stattfindende Psychotherapie über mehrere Monate besteht deshalb kein pauschaler Anspruch auf bezahlte Freistellung für sämtliche Sitzungen.

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Betroffene sollten zunächst prüfen, welche Regelungen ihr Arbeitsvertrag enthält. Auch Gleitzeit, eine vorübergehende Anpassung der Arbeitszeit oder eine vereinbarte unbezahlte Freistellung können infrage kommen.

Psychotherapie über 116117 – diese Fristen gelten

Gesetzlich Versicherte können eine psychotherapeutische Sprechstunde ohne ärztliche Überweisung vereinbaren. Der Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigungen ist telefonisch unter 116117 und online über 116117.de erreichbar.

Die Terminservicestelle muss innerhalb einer Woche einen Termin vermitteln, der höchstens vier weitere Wochen entfernt liegt. Bei einer als notwendig festgestellten Akutbehandlung beträgt die zulässige Wartezeit auf den Behandlungstermin höchstens zwei Wochen.

In der psychotherapeutischen Sprechstunde wird geklärt, ob eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung vorliegt und welche Unterstützung erforderlich ist.

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Wird eine zeitnahe Weiterbehandlung empfohlen, kann mit dem entsprechenden Vermittlungscode auf dem Formular PTV 11 ein weiterer Termin gesucht werden.

Wichtig ist jedoch der Unterschied zwischen Erstgespräch und dauerhaftem Therapieplatz. Die Terminvermittlung garantiert nicht, dass unmittelbar eine langfristige Psychotherapie beginnen kann.

Wann die Krankenkasse eine Privatpraxis bezahlen muss

Wer trotz intensiver Suche keinen rechtzeitigen Therapieplatz in einer Kassenpraxis findet, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Behandlung in einer Privatpraxis über Kostenerstattung erhalten.

Rechtsgrundlage ist § 13 Absatz 3 SGB V. Kann die Krankenkasse eine notwendige, unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig bereitstellen, kommt eine Erstattung der Kosten für eine selbst beschaffte Behandlung infrage. Der Therapeut oder die Therapeutin muss die gesetzlichen Qualifikationsanforderungen erfüllen.

Betroffene sollten ihre erfolglose Suche dokumentieren. Dazu gehören kontaktierte Praxen, Absagen, angebotene Wartezeiten und die Vermittlungsversuche über 116117. Auch eine fachliche Bescheinigung über die Dringlichkeit der Behandlung kann wichtig sein.

Vor Beginn einer privat abgerechneten Therapie sollten Versicherte die Kostenübernahme schriftlich bei ihrer Krankenkasse beantragen. Allein die Tatsache, dass ein Termin in einer Privatpraxis besser zur Arbeitszeit passt, begründet noch keinen Anspruch auf Kostenerstattung.

Was Beschäftigte gegenüber dem Arbeitgeber offenlegen müssen

Wer eine notwendige Behandlung während der Arbeitszeit wahrnehmen muss, sollte den Arbeitgeber rechtzeitig über die Abwesenheit informieren und gegebenenfalls eine Terminbestätigung vorlegen.

Die konkrete psychische Diagnose muss dabei nicht mitgeteilt werden. Eine Bescheinigung über die Dauer des Termins kann helfen, die erforderliche Abwesenheitszeit nachzuweisen, ohne vertrauliche Behandlungsinhalte offenzulegen.

Besteht wegen der psychischen Erkrankung Arbeitsunfähigkeit, gelten andere Regeln. Dann stehen die ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit und gegebenenfalls die Entgeltfortzahlung im Vordergrund. Ein einzelner Psychotherapietermin bedeutet dagegen nicht, dass Beschäftigte für den gesamten Arbeitstag arbeitsunfähig sind.

Wer regelmäßig nur Termine während der Arbeitszeit erhält, sollte frühzeitig mit dem Arbeitgeber eine verlässliche Lösung vereinbaren. Eine medizinisch notwendige Behandlung darf nicht allein daran scheitern, dass sie sich nur schwer mit dem Berufsalltag vereinbaren lässt.

Quellen