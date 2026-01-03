Wohngeld: Warum das Netto trotz gleichem Brutto ab 2026 sinken kann 

Lesedauer 5 Minuten

Wer zum Jahreswechsel Wohngeld beantragt, eine Weiterbewilligung erhält oder eine Überprüfung erlebt, stößt 2026 auffällig oft auf denselben Widerspruch: Der Bruttolohn bleibt gleich, das Netto fällt niedriger aus. Viele halten das zunächst für einen Fehler der Lohnabrechnung oder für eine „Laune“ der Krankenkasse.

Tatsächlich steckt dahinter eine klare Systematik: Ab 01.01.2026 gelten neue Sozialversicherungs-Rechengrößen (insbesondere Beitragsbemessungsgrenzen), und zugleich zieht der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung bei vielen Kassen an.

Das wirkt direkt auf Abzüge – und kann, wenn Wohngeldstellen noch mit 2025-Werten hochrechnen, zu falschen Prognosen und damit zu falschen Bescheiden führen.

Rechengrößen 2026: Welche Grenzen die Abzüge verschieben

Für das Netto entscheidend sind 2026 vor allem die Beitragsbemessungsgrenzen. Sie legen fest, bis zu welcher Einkommenshöhe Beiträge zur Kranken-/Pflege- sowie Renten-/Arbeitslosenversicherung berechnet werden.

Steigen diese Grenzen, wird bei bestimmten Bruttolöhnen ein größerer Teil des Einkommens beitragspflichtig – obwohl der Bruttolohn selbst unverändert bleibt.

Für 2026 gelten u. a. folgende Eckwerte:

BBG Kranken-/Pflegeversicherung: 5.812,50 Euro/Monat

BBG Renten-/Arbeitslosenversicherung: 8.450 Euro/Monat

Versicherungspflichtgrenze (JAEG): 6.450 Euro/Monat

Bezugsgröße: 3.955 Euro/Monat

Wichtig ist die praktische Einordnung: Die höhere Beitragsbemessungsgrenze wirkt nicht bei jedem Einkommen, sondern vor allem dort, wo das Brutto an der bisherigen Grenze lag oder darüber liegt.

Wer deutlich darunter verdient, spürt aus dieser Stellschraube allein meist keine Veränderung – bei ihm kommt der Netto-Effekt eher über den Zusatzbeitrag oder andere Abrechnungsdetails.

Zusatzbeitrag 2026: Wenn die Krankenkasse das Netto nach unten zieht

Neben den Grenzen beeinflusst 2026 die Krankenversicherung das Netto besonders sichtbar. Für 2026 ist ein durchschnittlicher Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent festgelegt. Für das echte Netto zählt jedoch nicht der Durchschnitt, sondern der kassenindividuelle Zusatzbeitrag.

Steigt dieser zum 01.01.2026 oder liegt die eigene Kasse bereits über dem Durchschnitt, sinkt das Netto auch dann, wenn das Brutto unverändert bleibt.

Das ist der Punkt, an dem viele Wohngeldfälle kippen: Betroffene reichen Abrechnungen aus dem Vorjahr ein, erklären „Gehalt bleibt gleich“, und die Behörde prognostiziert auf Basis alter Abzüge. Ab Januar 2026 passt diese Hochrechnung häufig nicht mehr.

Gleiches Brutto, weniger Netto: Drei Praxisbeispiele, die den Effekt erklären

Beispiel 1: Unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze (z. B. 4.000 Euro brutto)

Wenn das Einkommen klar unterhalb der Bemessungsgrenze liegt, ist der häufigste Netto-Treiber der Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse.

Steigt der Zusatzbeitrag zum Jahreswechsel, sinkt das Netto – obwohl an Stunden, Lohn oder Vertragsbedingungen nichts geändert wurde.

Beispiel 2: Knapp über der bisherigen BBG in der Kranken-/Pflegeversicherung (z. B. 6.000 Euro brutto)

Hier kann die neue Beitragsbemessungsgrenze 2026 zusätzlich wirken. Ein Teil des Einkommens, der 2025 noch „oberhalb der Grenze“ lag, wird 2026 beitragspflichtig.

Dadurch steigen die KV-/PV-Abzüge bei gleichem Brutto; kommt ein höherer Zusatzbeitrag hinzu, verstärkt sich der Effekt.

Beispiel 3: Oberhalb der bisherigen BBG in der Rentenversicherung (z. B. 9.000 Euro brutto)

Bei hohen Einkommen kann 2026 nicht nur die KV-/PV-Grenze, sondern auch die höhere Grenze in Renten- und Arbeitslosenversicherung relevant werden. Dann steigen die Sozialabgaben insgesamt, ohne dass der Bruttolohn steigt.

Für die Wohngeldpraxis ist das wichtig, weil sich das verfügbare Einkommen in der Realität verändert, die Prognose aber oft an alten Abzügen hängt.

Wer 2026 besonders häufig betroffen ist – und wer eher nicht

Besonders häufig trifft der Netto-Knick 2026 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Einkommen nahe an Beitragsbemessungsgrenzen liegt oder diese überschreitet, weil dann die Fortschreibung der Grenzen unmittelbar in der Abrechnung landet.

Ebenfalls häufig betroffen sind Versicherte, deren Krankenkasse den Zusatzbeitrag zum Jahreswechsel erhöht oder bereits überdurchschnittlich liegt. Weniger typisch ist der Effekt als „Grenzen-Problem“ bei Einkommen deutlich unterhalb der Bemessungsgrenzen; hier ist es eher der kassenindividuelle Zusatzbeitrag, der das Netto nach unten zieht.

Sonderkonstellationen wie Minijobs folgen wiederum einer eigenen Logik, weil dort nicht immer eine Arbeitnehmerbelastung mit Pflichtbeiträgen vorliegt und Wohngeldstellen deshalb genauer hinsehen.

Warum das beim Wohngeld ab 01.01.2026 zur Fehlerquelle wird

Wohngeld arbeitet mit einer Einkommensprognose – und genau die darf nicht in 2025 stehen bleiben

Beim Wohngeld zählt nicht „was zuletzt auf dem Konto ankam“, sondern das Einkommen, das im Bewilligungszeitraum zu erwarten ist. Behörden dürfen dabei zwar frühere Verhältnisse heranziehen, müssen aber eine plausible Prognose bilden.

Ab 01.01.2026 ist das der Knackpunkt: Wer nur eine Dezember-Abrechnung 2025 einreicht oder wer als Behörde mit Vorjahresabzügen fortschreibt, landet bei vielen Haushalten bei einer Prognose, die 2026 nicht mehr zur Realität passt.

Das kann in beide Richtungen schiefgehen. Wird das Einkommen zu hoch eingeschätzt, droht eine Ablehnung oder ein zu niedriger Anspruch. Wird es zu niedrig angesetzt, drohen später Rückforderungen. Der Kernfehler ist fast immer derselbe: Die Abzüge ab 01.01.2026 wurden nicht sauber mitgedacht.

§ 16 WoGG: Die pauschalen Abzüge – und warum hier Präzision zählt

Für die Einkommensberechnung sieht das Wohngeldrecht pauschale Abzüge vor. Diese Abzüge können jeweils 10 Prozent betragen, wenn im Bewilligungszeitraum voraussichtlich

Einkommensteuer, Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und/oder Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung

zu leisten sind. In der Summe kann das – je nach Fall – bis zu 30 Prozent ausmachen.

Genau hier entstehen Missverständnisse: Viele glauben, es gebe „einmal pauschal 10 Prozent“, andere meinen, die Behörde rechne „Netto wie in der Lohnabrechnung“. Beides führt in der Praxis zu falschen Erwartungen.

Entscheidend ist, dass die Behörde erkennt, ob die jeweilige Belastung im Bewilligungszeitraum tatsächlich anfällt – und dass die Prognose auf 2026-Werten basiert.

So belegst du die Änderung 2026 gegenüber der Wohngeldstelle, ohne dich zu verheddern

Der sicherste Weg ist, der Behörde eine Prognosegrundlage zu geben, die bereits im Jahr 2026 liegt. Ideal ist die Januar-Abrechnung 2026. Wenn diese noch nicht vorliegt, hilft eine Arbeitgeberbescheinigung oder eine kurze Bestätigung, dass das Brutto zwar gleich bleibt, sich die Abzüge aber durch die Parameter ab 01.01.2026 verändern.

In der Praxis reicht häufig eine knappe, sachliche Erklärung, die die Abweichung „vorweg erklärt“, bevor Rückfragen entstehen. Eine Formulierung, die in vielen Fällen trägt, lautet:

„Das Bruttoeinkommen bleibt unverändert. Das Netto weicht ab 01.01.2026 ab, weil sich Sozialversicherungs-Rechengrößen und/oder der kassenindividuelle Zusatzbeitrag geändert haben. Zur Prognose für den Bewilligungszeitraum wird die Januar-Abrechnung 2026 bzw. eine Arbeitgeberbescheinigung nachgereicht.“

Wenn eine Wohngeldstelle auf einem Vorjahresmonat aufbaut, ist die entscheidende Nachfrage nicht „Warum zählt mein Netto nicht?“, sondern: Auf welchen Abrechnungsmonat stützt sich die Prognose, und wurden die Abzugsparameter ab 01.01.2026 berücksichtigt?

Diese Frage ist konkret, überprüfbar und zwingt zu einer sauberen Begründung.

Prüftabelle: Die 2026-Stellschrauben, die bei der Einkommensprüfung häufig übersehen werden

Änderung ab 01.01.2026 Warum das fürs Wohngeld wichtig ist Höhere Beitragsbemessungsgrenzen in KV/PV und RV/AV Bei Einkommen an oder über den bisherigen Grenzen steigen Abzüge trotz gleichem Brutto. Wird mit 2025-Abzügen hochgerechnet, ist die Prognose oft falsch. Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2026 und kassenindividuelle Abweichungen Das Netto hängt vom Zusatzbeitrag der eigenen Kasse ab. Bei Erhöhungen zum Jahreswechsel entstehen Abweichungen, die in der Prognose abgebildet werden müssen. Prognoseprinzip beim Wohngeld (Jahreseinkommen im Bewilligungszeitraum) „Dezember-Netto hochrechnen“ ist ab 2026 besonders riskant, wenn sich Abzugsparameter ändern. Pauschale Abzüge nach § 16 WoGG (je 10 % bei Steuer/KV-PV/RV, je nach Belastung) Missverständnisse über „nur 10 %“ führen zu falschen Erwartungen. Entscheidend ist, ob die Belastung im Bewilligungszeitraum tatsächlich anfällt und korrekt eingeordnet wird.

Was tun, wenn der Bescheid erkennbar auf alten Werten basiert?

Wenn ein Bescheid offenkundig mit Vorjahresabzügen rechnet oder die Abweichung ab 01.01.2026 nicht plausibel erklärt, ist der Angriffspunkt nicht „mein Netto ist niedriger“, sondern die Prognosegrundlage.

Dann kommt es darauf an, die Behörde auf die aktuellen Abrechnungsparameter zu lenken, die herangezogenen Monate offenzulegen und – falls nötig – über Widerspruch oder Überprüfung eine Korrektur zu erreichen. Entscheidend ist, dass du die Änderung nicht als Bauchgefühl, sondern als nachvollziehbare Folge von 2026-Parametern belegst.

FAQ

Kann ich 2026 mehr Wohngeld bekommen, wenn mein Netto sinkt, obwohl das Brutto gleich bleibt?

Das kann passieren, weil das verfügbare Einkommen in der Realität sinkt. Entscheidend ist jedoch die Wohngeldberechnung auf Basis des prognostizierten Jahreseinkommens im Bewilligungszeitraum.

Reicht eine Dezember-2025-Abrechnung als Nachweis?

Sie kann als Ausgangspunkt dienen, ist aber bei geänderten Abzügen ab 01.01.2026 häufig nicht ausreichend. Besser ist eine Januar-Abrechnung 2026 oder eine Arbeitgeberbescheinigung.

Was ist die häufigste Fehlerquelle ab 01.01.2026?

Eine Prognose, die alte Abzüge fortschreibt, obwohl sich Rechengrößen oder der Zusatzbeitrag geändert haben, oder eine Kommunikation, die „Netto“ anstelle der Prognosegrundlage in den Mittelpunkt stellt.

Muss ich den Zusatzbeitrag meiner Krankenkasse extra nachweisen?

Oft genügt die Lohnabrechnung. Wenn die Wohngeldstelle Rückfragen stellt oder die Abzüge auffällig sind, kann ein kurzer Kassenhinweis die Einordnung beschleunigen.

Was ist bei Minijob-Konstellationen besonders?

Hier ist entscheidend, ob im Bewilligungszeitraum tatsächlich eine Arbeitnehmerbelastung mit Pflichtbeiträgen anfällt. Genau deshalb fragen Wohngeldstellen in solchen Fällen häufiger nach.

