Wohngeld für Rentner: Auch mit 1500 Euro Rente kann ein Anspruch bestehen

Auch mit einer Rente deutlich oberhalb von 1.500 Euro kann 2026 noch ein Anspruch auf Wohngeld bestehen. Eine feste Rentenobergrenze für ganz Deutschland gibt es nicht, weil Haushaltsgröße, Bruttokaltmiete, Mietenstufe und das bereinigte Gesamteinkommen gemeinsam in die Berechnung einfließen.

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Bei alleinlebenden Rentnern liegt die grobe Obergrenze ohne besondere Freibeträge je nach Wohnort bei rund 1.610 bis 1.810 Euro Bruttorente im Monat, sofern die berücksichtigungsfähige Miete hoch genug ist.

Mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten kann sogar eine Bruttorente von ungefähr 1.925 bis 2.120 Euro noch einen kleinen Anspruch ermöglichen.

Aber schon eine niedrigere Miete, weitere Einkünfte oder eine andere Haushaltszusammensetzung verändern das Ergebnis.

Warum es beim Wohngeld keine feste Rentengrenze gibt

Das Wohngeldgesetz berechnet den Zuschuss nicht allein aus der Rentenhöhe. Nach der gesetzlichen Formel werden die Zahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, die anerkannte Miete oder Belastung und das monatliche Gesamteinkommen miteinander verrechnet.

Ein höheres Einkommen kann deshalb bei einer hohen zuschussfähigen Miete noch zu Wohngeld führen, während derselbe Rentenbetrag bei einer niedrigen Miete bereits über der individuellen Grenze liegen kann.

Auch der Wohnort wirkt sich aus, weil jede Gemeinde oder jeder Kreis einer Mietenstufe von I bis VII zugeordnet ist. In teureren Regionen wird ein höherer Mietbetrag anerkannt als in Gebieten mit niedrigerem Mietniveau. Wie sich diese Systematik auf andere Haushalte auswirkt, zeigt der Überblick zu den Wohngeld-Einkommensgrenzen 2026.

So hoch darf die Bruttorente eines Alleinstehenden 2026 ungefähr sein

Die folgende Tabelle nennt unverbindliche Höchstwerte für einen alleinlebenden Rentner. Unterstellt werden eine ausreichend hohe Bruttokaltmiete, ausschließlich eine gesetzliche Rente, der Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro im Jahr und ein Abzug von zehn Prozent für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Einkommensteuer, Grundrentenzeiten, Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterhaltszahlungen sind nicht eingerechnet.

Mietenstufe Ungefähre maximale Bruttorente pro Monat I rund 1.610 Euro II rund 1.650 Euro III rund 1.690 Euro IV rund 1.720 Euro V rund 1.750 Euro VI rund 1.780 Euro VII rund 1.810 Euro

Die Werte sind ungefähr den Bereich, in dem noch mindestens zehn Euro Wohngeld im Monat herauskommen können. Nach § 21 Wohngeldgesetz besteht kein Anspruch, wenn das berechnete Wohngeld unter zehn Euro liegt. Fällt die berücksichtigte Bruttokaltmiete geringer aus als der Höchstbetrag der jeweiligen Mietenstufe, endet der Anspruch schon bei einer niedrigeren Bruttorente.

Bruttorente und Zahlbetrag dürfen nicht verwechselt werden

Ausgangspunkt der Einkommensprüfung ist grundsätzlich die Bruttorente einschließlich des steuerfreien Rentenanteils. Die Wohngeldstelle übernimmt daher nicht einfach den Betrag, der nach Abzug der Beiträge auf dem Konto eingeht. Von Renteneinkünften wird regelmäßig der Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro im Jahr abgezogen.

Danach können nach § 16 Wohngeldgesetz pauschal jeweils zehn Prozent abgezogen werden, wenn im Bewilligungszeitraum Einkommensteuer, Pflichtbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung oder Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung gezahlt werden. Bei gesetzlichen Altersrentnern kommt meist der Zehn-Prozent-Abzug für Kranken- und Pflegeversicherung in Betracht. Wird tatsächlich Einkommensteuer fällig, kann ein weiterer Abzug von zehn Prozent hinzukommen.

Ein Rentner mit 1.700 Euro Bruttorente und Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung hat deshalb nicht automatisch ein anrechenbares Einkommen von 1.700 Euro. Nach Abzug von 102 Euro Werbungskosten im Jahr und der Zehn-Prozent-Pauschale verbleiben überschlägig etwa 1.522 Euro monatlich. Ob daraus Wohngeld entsteht, hängt anschließend von Miete, Mietenstufe und Haushalt ab.

Weitere Renten und Einkünfte werden mitgerechnet

Die gesetzliche Altersrente ist häufig nicht das einzige Einkommen. Auch Witwen- oder Witwerrenten, Betriebsrenten, private oder ausländische Renten, Arbeitsentgelt, Mieteinnahmen und bestimmte Kapitalerträge können das wohngeldrechtliche Jahreseinkommen erhöhen. Einmalige Einnahmen können ebenfalls einfließen, wenn sie dem Bewilligungszeitraum nach den gesetzlichen Vorgaben zugerechnet werden.

Bei Ehepaaren und zusammenlebenden Partnern betrachtet die Behörde grundsätzlich das Einkommen aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. Dafür gelten höhere Mietobergrenzen und eine andere Formel als bei Alleinstehenden, doch es gibt keine getrennte Einkommensgrenze für jede Person. Eine kleine eigene Rente führt daher nicht zu Wohngeld, wenn das gemeinsame bereinigte Einkommen zu hoch ist.

Freibetrag für Grundrentenzeiten kann viel verändern

Rentner mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten können nach § 17a Wohngeldgesetz einen zusätzlichen Freibetrag erhalten. Monatlich bleiben zunächst 100 Euro der gesetzlichen Rente außer Betracht, hinzu kommen 30 Prozent des darüberliegenden Betrags. Der Freibetrag ist auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1 begrenzt.

Da die Regelbedarfsstufe 1 im Jahr 2026 weiterhin 563 Euro beträgt, erreicht der Freibetrag höchstens 281,50 Euro im Monat. Für einen alleinstehenden Rentner kann sich die oben genannte Bruttorentenschwelle dadurch rechnerisch um ungefähr 313 Euro erhöhen. Je nach Mietenstufe liegt die grobe Spanne dann bei etwa 1.925 bis 2.120 Euro Bruttorente.

Ein ausgezahlter Grundrentenzuschlag ist dafür nicht erforderlich. Es genügt, wenn die verlangten Versicherungszeiten nachgewiesen sind, etwa durch eine Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung. Warum dieser Nachweis auch bei 1.300 Euro Rente einen deutlichen Unterschied machen kann, erläutert der Beitrag zum Wohngeld bei 1.300 Euro Rente.

Freibeträge bei Schwerbehinderung, Pflege und Unterhalt

Für ein schwerbehindertes Haushaltsmitglied mit einem Grad der Behinderung von 100 werden nach § 17 Wohngeldgesetz jährlich 1.800 Euro vom Gesamteinkommen abgezogen.

Derselbe Freibetrag gilt bei einem Grad der Behinderung unter 100, wenn zugleich Pflegebedürftigkeit vorliegt und die Person häuslich, teilstationär oder vorübergehend in Kurzzeitpflege versorgt wird. Umgerechnet vermindert sich das anrechenbare Monatseinkommen dadurch um 150 Euro.

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Dieser Betrag kann neben dem Freibetrag für Grundrentenzeiten berücksichtigt werden, wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind. Auch nachgewiesene Unterhaltsleistungen können das Gesamteinkommen im gesetzlichen Umfang mindern. Gerade nahe an der Einkommensschwelle sollten sämtliche Nachweise eingereicht werden, damit keine Entlastung unberücksichtigt bleibt.

Welche Miete in die Berechnung einfließt

Bei Mietern zählt grundsätzlich die Bruttokaltmiete, also die Nettokaltmiete zuzüglich der kalten Betriebskosten. Die tatsächlichen Kosten für Heizung und Warmwasser sowie Haushaltsstrom gehören nicht zu diesem Mietbetrag. Stattdessen sieht das Gesetz pauschale Beträge zur Entlastung bei den Heizkosten und eine Klimakomponente vor.

Für einen Einpersonenhaushalt beträgt die Heizkostenentlastung 2026 monatlich 110,40 Euro, die Klimakomponente liegt bei 19,20 Euro. Der eigentliche Miet-Höchstbetrag reicht bei einer Person von 361 Euro in Mietenstufe I bis 677 Euro in Mietenstufe VII. Die vollständigen Werte nach Haushaltsgröße finden sich in der Übersicht zu den Wohngeld-Höchstbeträgen 2026.

Eine besonders hohe tatsächliche Miete wird deshalb nicht unbegrenzt berücksichtigt. Umgekehrt wird bei einer niedrigen Bruttokaltmiete nicht automatisch der örtliche Höchstbetrag angesetzt. Genau deshalb darf die Tabelle zur Bruttorente nur als günstiger Grenzfall verstanden werden.

Sehr niedrige Rente: Wohngeld oder Grundsicherung im Alter?

Eine gesetzlich festgelegte Mindestrente für Wohngeld gibt es nicht. Das Wohngeld soll jedoch Haushalte unterstützen, die ihren Lebensunterhalt im Übrigen grundsätzlich aus eigenen Mitteln bestreiten können. Reichen Rente, sonstige Mittel und ein möglicher Mietzuschuss nicht für den notwendigen Lebensunterhalt, kommt eher Grundsicherung im Alter in Betracht.

Wer Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung bezieht und bei wem die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden, ist normalerweise vom Wohngeld ausgeschlossen. Eine Ausnahme ist möglich, wenn Wohngeld den Grundsicherungsbedarf vollständig vermeiden kann. Betroffene sollten deshalb beide Varianten prüfen lassen, statt nur die Rentenhöhe mit einer Tabelle zu vergleichen.

Auch erhebliches Vermögen kann den Anspruch ausschließen

Eine niedrige Rente allein garantiert noch keinen Wohngeldanspruch. Das Gesetz schließt eine missbräuchliche Inanspruchnahme insbesondere bei erheblichem Vermögen aus. In der Verwaltung werden häufig 60.000 Euro für das erste und weitere 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied als Orientierungswerte genutzt, doch die Behörde muss den Einzelfall betrachten.

Selbst genutztes angemessenes Wohneigentum ist anders zu beurteilen als frei verfügbares Geld- oder Anlagevermögen. Wer im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung lebt, kann unter den Voraussetzungen des Wohngeldgesetzes einen Lastenzuschuss statt eines Mietzuschusses erhalten. Weitere Einzelheiten enthält der Ratgeber zum Vermögen beim Wohngeld.

Der Antrag sollte noch im laufenden Monat gestellt werden

Wohngeld wird nur auf Antrag gezahlt. Der Bewilligungszeitraum beginnt normalerweise am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag bei der örtlichen Wohngeldbehörde eingeht. Wer erst im Folgemonat handelt, verliert daher in vielen Fällen einen möglichen Monatsbetrag.

Zum Antrag gehören insbesondere der aktuelle Rentenbescheid, die Rentenanpassungsmitteilung, Nachweise über weitere Einkünfte, der Mietvertrag und eine Aufstellung der Mietbestandteile. Nachweise über Grundrentenzeiten, Schwerbehinderung, Pflegebedürftigkeit oder Unterhaltszahlungen sollten ebenfalls beigefügt werden. Seit der Rentenerhöhung um 4,24 Prozent zum 1. Juli 2026 sollte nicht mehr mit dem alten Zahlbetrag gerechnet werden.

Der Wohngeldrechner des Bundes liefert eine erste Einschätzung, ersetzt aber keinen Bescheid. Die Behörde bewilligt Wohngeld in der Regel für zwölf Monate und kann den Zeitraum bei voraussichtlich gleichbleibenden Verhältnissen auf bis zu 24 Monate verlängern. Fehlende Unterlagen lassen sich häufig nachreichen, während für den Leistungsbeginn der rechtzeitige Antrag zählt.

Praxisbeispiel: 1.650 Euro Bruttorente reichen noch für Wohngeld

Eine alleinlebende Rentnerin wohnt in einer Gemeinde der Mietenstufe IV und zahlt 520 Euro Bruttokaltmiete. Ihre gesetzliche Bruttorente beträgt 1.650 Euro monatlich, sie führt Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab und zahlt keine Einkommensteuer. Weitere Einkünfte und persönliche Freibeträge bestehen nicht.

Nach dem Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro im Jahr und dem Zehn-Prozent-Abzug verbleibt ein wohngeldrechtliches Monatseinkommen von rund 1.477 Euro. Unter diesen Annahmen ergibt die gesetzliche Formel ungefähr 41 Euro Wohngeld im Monat. Die Rentnerin liegt damit trotz 1.650 Euro Bruttorente noch nicht über ihrer individuellen Grenze.

Häufige Fragen und Antworten zum Wohngeld für Rentner

Gibt es 2026 eine feste Rentenobergrenze für Wohngeld?

Nein, eine bundesweit einheitliche Obergrenze gibt es nicht. Haushaltsgröße, Bruttokaltmiete, Mietenstufe, bereinigtes Einkommen und persönliche Freibeträge bestimmen gemeinsam, ob noch mindestens zehn Euro Wohngeld entstehen.

Ist eine Bruttorente von 1.600 Euro schon zu hoch?

Nein, bei einer alleinlebenden Person kann 2026 auch mit 1.600 Euro Bruttorente ein Anspruch bestehen. Wie hoch der Zuschuss ausfällt, hängt vor allem von der Miete und dem Wohnort sowie von weiteren Einkünften ab.

Verwendet die Wohngeldstelle die Brutto- oder die Nettorente?

Ausgangspunkt ist grundsätzlich die Bruttorente einschließlich des steuerfreien Rentenanteils. Anschließend werden Werbungskosten, pauschale Abzüge nach § 16 Wohngeldgesetz und mögliche Freibeträge berücksichtigt.

Muss ein Grundrentenzuschlag ausgezahlt werden, damit der Freibetrag gilt?

Nein, ein tatsächlicher Grundrentenzuschlag ist nicht nötig. Erforderlich sind mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten oder gesetzlich vergleichbaren Zeiten und ein entsprechender Nachweis.

Werden bei einem Rentnerpaar beide Renten angerechnet?

Ja, grundsätzlich fließen die bereinigten Einkünfte beider zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder ein. Gleichzeitig gelten für zwei Personen höhere Mietbeträge und andere Werte in der Wohngeldformel als für einen Einpersonenhaushalt.

Können Rentner gleichzeitig Grundsicherung im Alter und Wohngeld erhalten?

In der Regel nicht, wenn die Unterkunftskosten bereits in der Grundsicherung enthalten sind. Wohngeld kann jedoch vorrangig sein, wenn es den Bezug von Grundsicherung vollständig verhindert.