Wohngeld: So hoch ist seit Januar 2026 die Vermögensgrenze beim Mietzuschuss

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Beim Wohngeld gilt seit Januar 2026 weiterhin der bekannte Orientierungswert von 60.000 Euro für das erste zu berücksichtigende Haushaltsmitglied und 30.000 Euro für jede weitere Person im Haushalt. Für einen Zwei-Personen-Haushalt liegt der Betrag damit bei 90.000 Euro, für drei Personen bei 120.000 Euro. Wer darunter liegt, hat wegen seines Vermögens in der Regel keinen Nachteil beim Wohngeldantrag.

Ganz so einfach, wie es diese Summen zunächst vermuten lassen, ist die Rechtslage allerdings nicht. Das Wohngeldgesetz selbst nennt keine starre, festgeschriebene Vermögensgrenze in dieser Form.

Im Gesetz steht vielmehr, dass ein Wohngeldanspruch ausgeschlossen ist, wenn die Inanspruchnahme missbräuchlich wäre, insbesondere wegen erheblichen Vermögens. Die bekannten Beträge von 60.000 Euro und 30.000 Euro je weiterer Person dienen deshalb als verwaltungspraktischer Maßstab und als Richtwert, nicht als mechanische Rechenregel ohne Spielraum.

Warum 2026 so viele von einer „Vermögensgrenze“ sprechen

In der öffentlichen Debatte ist häufig von einer Vermögensgrenze die Rede, weil Behörden, Serviceportale und Antragsunterlagen diese Beträge seit Längerem ausdrücklich nennen.

Auch kommunale und landesweite Informationsseiten nennen 60.000 Euro für die erste Person und 30.000 Euro für jede weitere Person als maßgeblichen Wert für die Vermögensprüfung beim Wohngeld. Dadurch entsteht der Eindruck einer starren Schwelle. Tatsächlich handelt es sich aber rechtlich eher um eine Grenze, an der die Verwaltung in der Regel von erheblichem Vermögen ausgeht.

Für Antragsteller ist diese Unterscheidung wichtig. Wer mit seinem Vermögen knapp unter diesen Beträgen liegt, ist nicht automatisch wohngeldberechtigt, weil immer auch Einkommen, Haushaltsgröße, Miete oder Belastung und die Mietenstufe der Gemeinde geprüft werden. Wer knapp darüber liegt, fällt nicht zwingend in jedem Fall aus dem Wohngeld heraus, weil die Frage, wann Vermögen erheblich ist, laut Rechtsprechung und Verwaltungsvorschrift immer im Einzelfall zu beurteilen bleibt.

Seit Januar 2026 keine neue Anhebung bei der Vermögensprüfung

Zum 1. Januar 2026 ist bei der Vermögensprüfung des Wohngelds keine neue Anhebung bekannt geworden. Die letzte reguläre Anpassung des Wohngelds erfolgte zum 1. Januar 2025 im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Dynamisierung im Zweijahresrhythmus. Für 2026 bedeutet das: Die 2025 geltenden Regeln wirken fort, auch bei der Vermögensbetrachtung.

Das erklärt, warum seit Jahresbeginn 2026 viele Ratgeber und Behörden weiterhin dieselben Summen nennen wie zuvor. Neu ist also weniger die Höhe der Beträge als vielmehr die Aufmerksamkeit, die das Thema erhält. Gerade in Zeiten steigender Mieten und hoher Wohnkosten interessieren sich mehr Haushalte dafür, ob vorhandene Rücklagen dem Anspruch auf Wohngeld entgegenstehen oder nicht.

Tabelle: Vermögensgrenze 2026 beim Wohngeld

Haushaltsgröße Vermögensgrenze 2026 beim Wohngeld 1 Person 60.000 Euro 2 Personen 90.000 Euro 3 Personen 120.000 Euro 4 Personen 150.000 Euro 5 Personen 180.000 Euro 6 Personen 210.000 Euro

Was unter „erheblichem Vermögen“ zu verstehen ist

Der juristische Ausdruck „erhebliches Vermögen“ ist absichtlich offen formuliert. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu klargestellt, dass es auf die Umstände des Einzelfalls ankommt. Entscheidend ist, ob der Einsatz des vorhandenen Vermögens zur Deckung des Wohnbedarfs der betroffenen Person zumutbar ist. Es geht also nicht allein um eine Zahl auf dem Konto, sondern auch um die Lebenslage, die Funktion des Vermögens und die Frage, wie realistisch und zumutbar ein Zugriff darauf wäre.

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Die Wohngeld-Verwaltungsvorschrift konkretisiert diesen offenen Begriff für die Praxis. Danach ist erhebliches Vermögen „in der Regel“ vorhanden, wenn die Summe des verwertbaren Vermögens 60.000 Euro für das erste und 30.000 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied übersteigt. Schon die Formulierung „in der Regel“ zeigt, dass es sich nicht um eine starre Ausschlussautomatik handelt. Genau darauf haben Gerichte in jüngeren Entscheidungen erneut hingewiesen.

Welche Vermögenswerte beim Wohngeld eine Rolle spielen

Bei der Prüfung geht es grundsätzlich um verwertbares Vermögen. Dazu zählen typischerweise Bargeld, Guthaben auf Giro- und Sparkonten, Tagesgeld, Wertpapiere, Aktien, Fonds sowie weiteres Vermögen, auf das kurzfristig zugegriffen werden kann. Auch nicht selbst genutzte Immobilien oder Grundstücke können berücksichtigt werden. In amtlichen Wohngeldformularen werden genau solche Beispiele regelmäßig genannt.

Nicht alles, was wirtschaftlich einen Wert hat, führt jedoch automatisch zu Problemen beim Wohngeld. Selbst genutztes Wohneigentum wird in den gängigen Erläuterungen und Praxisinformationen regelmäßig nicht als schädliches Vermögen behandelt. Auch angemessene Altersvorsorge wird in der Praxis häufig als besonders schutzwürdig angesehen. Dadurch soll vermieden werden, dass Menschen erst ihre gesamte Absicherung fürs Alter auflösen müssen, bevor überhaupt an Wohngeld zu denken ist.

Warum die Grenze für viele Rentner und Erwerbstätige besonders wichtig ist

Das Thema Vermögen spielt vor allem bei Haushalten eine große Rolle, die zwar ein eher niedriges laufendes Einkommen haben, aber über Rücklagen verfügen. Das betrifft etwa Rentnerinnen und Rentner mit Ersparnissen für das Alter, aber auch Erwerbstätige mit überschaubarem Einkommen, die für Reparaturen, Krankheit, Pflege oder spätere Belastungen Geld angespart haben.

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Für diese Gruppen ist das Wohngeld oft interessant, weil sie keine Grundsicherung beziehen, aber dennoch unter hohen Wohnkosten leiden.

Gerade für ältere Menschen ist die Vermögensfrage oft sensibel. Wer Jahrzehnte lang gespart hat, erwartet nicht ohne Weiteres, zunächst alle Reserven aufzulösen. Die Rechtsprechung und die Verwaltungspraxis tragen dem teilweise Rechnung, weil beim Wohngeld eben nicht jedes Vermögen automatisch schädlich ist, sondern nur erhebliches und verwertbares Vermögen, dessen Einsatz im Einzelfall als zumutbar erscheint.

Was die Beträge konkret für verschiedene Haushalte bedeuten

Für Alleinstehende liegt der maßgebliche Richtwert 2026 bei 60.000 Euro. Bei einem Paar erhöht sich dieser Betrag auf 90.000 Euro. In einem Drei-Personen-Haushalt sind es 120.000 Euro, bei vier Personen 150.000 Euro. Diese Staffelung folgt dem Grundgedanken, dass größere Haushalte typischerweise einen größeren finanziellen Puffer benötigen und Vermögen nicht isoliert pro Person, sondern in der Gesamtschau des Haushalts zu bewerten ist.

Für die Praxis heißt das: Wer als Ehepaar oder Familie Rücklagen besitzt, sollte nicht vorschnell davon ausgehen, wegen Sparguthaben automatisch vom Wohngeld ausgeschlossen zu sein. Ebenso falsch wäre aber die umgekehrte Annahme, dass allein das Unterschreiten der genannten Summen den Anspruch bereits sichert. Das Wohngeld ist und bleibt eine Leistung, die nur im Zusammenspiel von Einkommen, Wohnkosten, Haushaltsgröße und weiteren Ausschlussgründen beurteilt werden kann.

Einzelfallprüfung bleibt auch 2026 entscheidend

Die aktuelle Rechtsentwicklung bestätigt, dass Wohngeldbehörden nicht nur schematisch auf Kontostände schauen dürfen. In der Rechtsprechung wurde zuletzt erneut betont, dass die Frage des erheblichen Vermögens anhand der Gesamtumstände zu prüfen ist. Damit bleibt Raum für Abwägungen, etwa wenn Vermögen nicht ohne Weiteres verfügbar ist oder besondere Lebensumstände vorliegen.

Das hat auch eine zweite Seite. Ein Antrag kann im Ausnahmefall selbst dann scheitern, wenn das Vermögen rechnerisch unter den bekannten Orientierungswerten liegt. Auch das ist möglich, weil die Missbrauchsprüfung nicht vollständig an feste Summen gebunden ist. In der Verwaltungspraxis kommt das zwar seltener vor, juristisch ausgeschlossen ist es aber nicht.

Worauf Antragsteller beim Wohngeld jetzt achten sollten

Wer 2026 Wohngeld beantragen will, sollte seine Vermögenslage sauber dokumentieren und nicht nur das laufende Einkommen im Blick haben. Wichtig ist, welche Vermögenswerte tatsächlich vorhanden sind, wem sie zuzuordnen sind und ob sie kurzfristig verwertet werden könnten.

Konto- und Sparguthaben lassen sich meist leicht nachweisen. Schwieriger wird es oft bei Wertpapieren, Lebensversicherungen, Immobilienanteilen oder Auslandsvermögen. Gerade dort lohnt es sich, die Unterlagen vollständig zusammenzustellen, weil die Behörde nur so eine sachgerechte Einzelfallprüfung vornehmen kann.

Ebenso wichtig ist ein realistischer Blick auf das Zusammenspiel von Vermögen und Einkommen. Viele Haushalte konzentrieren sich auf die Frage, ob sie unter 60.000 Euro oder 90.000 Euro liegen, und übersehen dabei, dass das eigentliche Wohngeld aus anderen Faktoren berechnet wird. Maßgeblich sind insbesondere das Gesamteinkommen des Haushalts, die Zahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, die Miete beziehungsweise Belastung und die örtliche Mietenstufe.

Praxisbeispiel

Eine Rentnerin lebt allein in einer Mietwohnung und verfügt über 48.000 Euro auf Spar- und Tagesgeldkonten. Da die Vermögensgrenze für einen Ein-Personen-Haushalt bei 60.000 Euro liegt, scheitert ein Wohngeldantrag nicht allein am Vermögen. Ob sie tatsächlich Wohngeld erhält, hängt dann vor allem von ihrem Einkommen, ihrer Miete und der örtlichen Mietenstufe ab.

Fazit

Seit Januar 2026 gilt beim Wohngeld weiterhin der bekannte Maßstab von 60.000 Euro für das erste Haushaltsmitglied und 30.000 Euro für jede weitere Person. Diese Beträge sind in der Praxis sehr wichtig und werden von Behörden und Informationsstellen breit verwendet. Rechtlich handelt es sich jedoch nicht um eine völlig starre Ausschlussgrenze, sondern um einen Richtwert für die Beurteilung, wann erhebliches Vermögen vorliegt.

Wer Wohngeld beantragen möchte, sollte deshalb weder in falsche Sicherheit verfallen noch vorschnell auf einen Antrag verzichten. Rücklagen schließen den Anspruch nicht automatisch aus. Entscheidend bleibt, ob das Vermögen als erheblich und verwertbar einzustufen ist und wie die gesamte wirtschaftliche Lage des Haushalts aussieht. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einer oft genannten Vermögensgrenze und der tatsächlichen juristischen Prüfung.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: „Fragen und Antworten zum Wohngeld-Plus“ sowie Informationen zum Wohngeld und zur Dynamisierung, Wohngeldgesetz, § 21 „Sonstige Gründe“: Ausschluss bei missbräuchlicher Inanspruchnahme, insbesondere wegen erheblichen Vermögens.