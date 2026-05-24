So viel mehr Wohngeld-Anspruch haben Rentner bei 1.300 Euro Rente

Viele Rentnerinnen und Rentner fragen sich, ob bei einer monatlichen Rente von 1.300 Euro noch Wohngeld möglich ist.

Die kurze Antwort lautet: Ja, ein Anspruch kann bestehen, er lässt sich aber nicht allein aus der Rentenhöhe ableiten. Entscheidend sind vor allem die Miete, der Wohnort, die Haushaltsgröße und das Einkommen, das nach den Wohngeld-Regeln tatsächlich angerechnet wird.

Bei 1.300 Euro Rente kann der monatliche Wohngeldanspruch grob zwischen wenigen Euro und deutlich über 200 Euro liegen.

In teuren Städten mit hoher Mietenstufe fällt der Zuschuss meist höher aus als in Gemeinden mit niedrigem Mietniveau. Wer sehr günstig wohnt, kann trotz niedriger Rente leer ausgehen, weil die Wohnkosten dann im Verhältnis zum Einkommen nicht hoch genug sind.

Warum 1.300 Euro Rente nicht automatisch über den Anspruch entscheiden

Wohngeld ist kein pauschaler Rentenzuschlag. Es wird als Zuschuss zu den Wohnkosten gezahlt und soll Haushalte entlasten, die ihre Miete oder Belastung aus eigenem Einkommen nur schwer tragen können. Deshalb prüft die Wohngeldstelle nicht nur die Rente, sondern das gesamte Haushaltseinkommen.

Bei Rentnerinnen und Rentnern kommt hinzu, dass die Bruttorente nicht immer vollständig als Einkommen zählt. Nach dem Wohngeldgesetz können pauschale Abzüge berücksichtigt werden, etwa wenn Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden. Dadurch kann das wohngeldrechtliche Einkommen niedriger sein als die ausgezahlte oder angegebene Rente.

Was bei 1.300 Euro Rente realistisch ist

Für eine alleinlebende Person mit 1.300 Euro monatlicher Bruttorente ist Wohngeld vor allem dann realistisch, wenn die Bruttokaltmiete spürbar ins Gewicht fällt. Bei gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung kann das anrechenbare Einkommen überschlägig bei rund 1.170 Euro liegen, sofern keine weiteren Einkünfte hinzukommen. Gibt es zusätzlich Betriebsrenten, private Renten, Kapitalerträge oder Unterhalt, kann der Anspruch sinken oder entfallen.

Die folgende Übersicht zeigt eine grobe Orientierung für eine alleinlebende Rentnerin oder einen alleinlebenden Rentner. Angenommen wird eine Bruttorente von 1.300 Euro, ein pauschaler Abzug von 10 Prozent für Kranken- und Pflegeversicherung, keine weiteren Einkünfte, kein Grundrentenfreibetrag und eine Miete, die mindestens den jeweiligen berücksichtigungsfähigen Höchstbetrag erreicht. Die tatsächliche Entscheidung trifft nur die zuständige Wohngeldbehörde.

Ausgangslage Möglicher monatlicher Wohngeldbetrag Alleinlebend, niedrige Mietenstufe I etwa 130 Euro Alleinlebend, mittlere Mietenstufe III etwa 175 bis 180 Euro Alleinlebend, höhere Mietenstufe V etwa 230 Euro Alleinlebend, sehr hohe Mietenstufe VII etwa 285 bis 290 Euro

Diese Werte sind keine Garantie, sondern eine Modellrechnung. Schon kleine Abweichungen können das Ergebnis verändern. Das gilt etwa bei einer niedrigeren tatsächlichen Miete, bei einer Nettorente statt einer Bruttorente, bei weiteren Einnahmen oder bei einem Freibetrag wegen Grundrentenzeiten.

Die Miete entscheidet stark über die Höhe

Beim Wohngeld wird nicht jede Miete unbegrenzt berücksichtigt. Das Gesetz arbeitet mit Mietenstufen von I bis VII. Je höher das örtliche Mietniveau, desto höher ist der Betrag, bis zu dem die Miete in die Berechnung eingehen kann.

📚 Lesen Sie auch: Nachteil bei der Rente: Diese Jahrgänge bekommen weniger Altersrente als andere

Für eine alleinlebende Person liegen die reinen Höchstbeträge der Miete je nach Mietenstufe zwischen 361 Euro und 677 Euro. Hinzu kommen im Wohngeldrecht weitere Komponenten, unter anderem zur Entlastung bei Heizkosten und eine Klimakomponente. Wer mehr zahlt als der anrechenbare Höchstbetrag, bekommt deshalb nicht automatisch mehr Wohngeld.

Hier ist eine Orientierungstabelle für Rentnerinnen und Rentner mit 1.300 Euro monatlicher Bruttorente. Angenommen ist ein Ein-Personen-Haushalt, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, keine weiteren Einkünfte, kein Grundrentenfreibetrag und keine besonderen Freibeträge.

Die Werte sind Näherungen. Verbindlich entscheidet immer die Wohngeldstelle; auch der offizielle Rechner des Bundes nennt seine Ergebnisse nur als erste Orientierung.

Bruttokaltmiete monatlich Mietstufe I Mietstufe II Mietstufe III Mietstufe IV Mietstufe V Mietstufe VI Mietstufe VII 350 Euro ca. 128 Euro ca. 128 Euro ca. 128 Euro ca. 128 Euro ca. 128 Euro ca. 128 Euro ca. 128 Euro 400 Euro ca. 133 Euro ca. 153 Euro ca. 153 Euro ca. 153 Euro ca. 153 Euro ca. 153 Euro ca. 153 Euro 450 Euro ca. 133 Euro ca. 157 Euro ca. 178 Euro ca. 178 Euro ca. 178 Euro ca. 178 Euro ca. 178 Euro 500 Euro ca. 133 Euro ca. 157 Euro ca. 181 Euro ca. 204 Euro ca. 204 Euro ca. 204 Euro ca. 204 Euro 550 Euro ca. 133 Euro ca. 157 Euro ca. 181 Euro ca. 209 Euro ca. 229 Euro ca. 229 Euro ca. 229 Euro 600 Euro ca. 133 Euro ca. 157 Euro ca. 181 Euro ca. 209 Euro ca. 235 Euro ca. 255 Euro ca. 255 Euro 650 Euro ca. 133 Euro ca. 157 Euro ca. 181 Euro ca. 209 Euro ca. 235 Euro ca. 262 Euro ca. 280 Euro 700 Euro ca. 133 Euro ca. 157 Euro ca. 181 Euro ca. 209 Euro ca. 235 Euro ca. 262 Euro ca. 294 Euro 750 Euro ca. 133 Euro ca. 157 Euro ca. 181 Euro ca. 209 Euro ca. 235 Euro ca. 262 Euro ca. 294 Euro 800 Euro ca. 133 Euro ca. 157 Euro ca. 181 Euro ca. 209 Euro ca. 235 Euro ca. 262 Euro ca. 294 Euro

Die Beträge steigen nicht unbegrenzt mit der Miete. Der Grund ist, dass das Wohngeldrecht je nach Mietenstufe Höchstbeträge vorsieht. Für eine alleinlebende Person liegen diese seit 2025 bei 361 Euro in Mietstufe I bis 677 Euro in Mietstufe VII; höhere Bruttokaltmieten werden in der Berechnung nur bis zur jeweiligen Grenze berücksichtigt.

In der Rechnung wurde zusätzlich berücksichtigt, dass Rentnerinnen und Rentner bei gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung regelmäßig einen pauschalen Abzug von 10 Prozent beim Einkommen erhalten können. Der Bundesrechner weist außerdem darauf hin, dass bei Altersrenten mindestens 102 Euro Werbungskosten im Jahr, also 8,50 Euro monatlich, abziehbar sein können.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Die Berechnung folgt der Wohngeldformel mit den Werten für einen Ein-Personen-Haushalt. Für ein Haushaltsmitglied gelten in Anlage 2 zum Wohngeldgesetz die Werte a = 0,04, b = 0,0004797 und c = 0,0000408; Anlage 3 beschreibt die Rechenschritte und Rundung.

Wann Rentner trotz 1.300 Euro Rente keinen Anspruch haben

Kein oder nur ein sehr geringer Anspruch kann entstehen, wenn die Miete vergleichsweise niedrig ist. Auch eine zweite Rente im Haushalt, eine Betriebsrente oder regelmäßige zusätzliche Einnahmen können den Zuschuss verringern. Bei Ehepaaren oder Lebensgemeinschaften wird das Einkommen des Haushalts gemeinsam betrachtet.

Wichtig ist auch die Abgrenzung zur Grundsicherung im Alter. Wer Grundsicherung oder andere Sozialleistungen bezieht, bei denen Wohnkosten bereits berücksichtigt werden, ist in der Regel vom Wohngeld ausgeschlossen. In solchen Fällen ist nicht die Wohngeldstelle, sondern der zuständige Sozialleistungsträger der richtige Ansprechpartner.

Grundrentenzeiten können den Anspruch verbessern

Ein Sonderfall betrifft Rentnerinnen und Rentner mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten. Für sie kann beim Wohngeld ein zusätzlicher Freibetrag gelten. Dadurch wird ein Teil der Rente nicht als Einkommen angerechnet, was den Anspruch erhöhen oder überhaupt erst ermöglichen kann.

Dieser Punkt wird in der Praxis häufig übersehen. Wer lange gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, sollte daher prüfen lassen, ob Grundrentenzeiten vorliegen. Der entsprechende Nachweis kann sich beim Wohngeld spürbar auswirken.

Warum ein Antrag sinnvoll sein kann

Viele Rentnerinnen und Rentner verzichten auf Wohngeld, weil sie ihre Rente für zu hoch halten. Das kann ein Fehler sein. Gerade bei 1.300 Euro monatlicher Rente liegt der Haushalt oft in einem Bereich, in dem die Wohnkosten den Ausschlag geben.

Der Antrag wird bei der Wohngeldstelle der Stadt, Gemeinde oder Kreisverwaltung gestellt. In vielen Bundesländern ist auch eine Online-Antragstellung möglich. Sinnvoll sind aktuelle Rentenbescheide, Mietvertrag, Nachweise über Nebenkosten, Kontoauszüge und Belege über weitere Einkünfte.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinlebende Rentnerin erhält 1.300 Euro Bruttorente im Monat und zahlt Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Ihre Bruttokaltmiete beträgt 590 Euro, sie lebt in einer Stadt der Mietenstufe V. Weitere Einkünfte hat sie nicht.

In diesem Fall kann ihr wohngeldrechtliches Einkommen überschlägig bei rund 1.170 Euro liegen. Da ihre Miete in einer höheren Mietenstufe liegt, ist ein monatlicher Wohngeldanspruch von ungefähr 230 Euro denkbar. Wohnt dieselbe Rentnerin dagegen in einer deutlich günstigeren Wohnung in einer niedrigen Mietenstufe, kann der Anspruch deutlich niedriger ausfallen.

Fazit

Bei 1.300 Euro Rente ist Wohngeld für Rentnerinnen und Rentner keineswegs ausgeschlossen. Als grobe Orientierung kann bei einer alleinlebenden Person je nach Miete und Wohnort ein Betrag von etwa 100 bis knapp 300 Euro im Monat möglich sein. Verbindlich ist aber nur der Bescheid der Wohngeldbehörde.

Wer eine hohe Mietbelastung hat, sollte den Anspruch nicht nur schätzen, sondern prüfen lassen. Besonders wichtig sind die genaue Mietenstufe des Wohnorts, die tatsächliche Bruttokaltmiete, weitere Einkünfte und mögliche Freibeträge. Ein Antrag kann sich auch dann lohnen, wenn der Anspruch zunächst unsicher erscheint.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Wohngeld-Plus-Rechner und Hinweise, dass der Rechner nur eine Orientierung bietet und verbindlich die Wohngeldbehörde entscheidet.

Wohngeldgesetz, § 12 und Anlage 1: Höchstbeträge nach Haushaltsgröße und Mietenstufe sowie Heizkosten- und Klimakomponente.

Wohngeldgesetz, § 16 und Anlage 2 zu § 19: pauschale Abzüge sowie Berechnungswerte für die Wohngeldformel.

Deutsche Rentenversicherung: Hinweise zum Freibetrag bei Grundrentenzeiten in Sozialleistungen wie Wohngeld und Grundsicherung.