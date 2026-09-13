Witwenrente wird gekürzt: Diese 6 Einkünfte rechnet die Rentenversicherung jetzt an

Witwenrente: Nicht nur Lohn und eigene Rente werden angerechnet

Wer Witwenrente oder Witwerrente erhält, denkt bei der Einkommensanrechnung meist zuerst an den eigenen Arbeitslohn oder die eigene Altersrente. Tatsächlich kann die Rentenversicherung jedoch deutlich mehr Einkommensarten berücksichtigen.

Je nachdem, welches Hinterbliebenenrecht gilt, können beispielsweise Krankengeld, Betriebsrenten, private Renten, Mieteinnahmen und Kapitalerträge die Hinterbliebenenrente mindern. Besonders wichtig ist deshalb die Frage, ob für den jeweiligen Fall das alte oder das neue Hinterbliebenenrecht gilt.

Der Freibetrag schützt nicht nur Arbeitslohn

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung auf Witwen-, Witwer- und Erziehungsrenten 1.122,53 Euro monatlich. Für jedes Kind, das die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, erhöht sich der Freibetrag um weitere 238,11 Euro.

Erst wenn das von der Rentenversicherung errechnete anrechenbare Einkommen den persönlichen Freibetrag übersteigt, kommt es zu einer Kürzung. Von dem Betrag oberhalb der Grenze werden grundsätzlich 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Wie die aktuelle Berechnung bei einer eigenen gesetzlichen Rente funktioniert, erläutern wir ausführlich im Beitrag „Ab 1. Juli 2026: So viel Rente wird an die Witwenrente angerechnet“.

Auch Krankengeld kann die Witwenrente beeinflussen

Krankengeld gehört zu den sogenannten Erwerbsersatzeinkommen. Es tritt an die Stelle von Arbeitsentgelt und kann deshalb bei der Einkommensanrechnung auf eine Hinterbliebenenrente berücksichtigt werden.

Das kann beispielsweise für eine Witwe relevant werden, die weiterhin berufstätig ist, längere Zeit arbeitsunfähig wird und anschließend Krankengeld erhält. Der Wechsel vom Gehalt zum Krankengeld bedeutet nicht automatisch, dass die Einkommensanrechnung endet.

Auch Arbeitslosengeld, Übergangsgeld und weitere gesetzlich erfasste Ersatzleistungen können berücksichtigt werden. Entscheidend ist immer, welche Einkommensart vorliegt und welche gesetzlichen Berechnungsvorschriften dafür gelten.

Die eigene Altersrente zählt ebenfalls als Einkommen

Besonders häufig kommt es zur Einkommensanrechnung, wenn zur Witwenrente später eine eigene Altersrente hinzukommt. Die eigene gesetzliche Rente kann den Zahlbetrag der Witwenrente verringern, wenn das daraus errechnete Einkommen zusammen mit anderen zu berücksichtigenden Einkünften den Freibetrag übersteigt.

Dabei zieht die Rentenversicherung nicht einfach den Auszahlungsbetrag der Altersrente von der Witwenrente ab. Zunächst wird nach gesetzlichen Vorgaben ein anrechenbares Nettoeinkommen ermittelt, danach wird der Freibetrag abgezogen und erst vom verbleibenden Betrag werden 40 Prozent berücksichtigt.

Dass Änderungen bei einer eigenen Erwerbsminderungsrente ebenfalls Folgen haben können, zeigt unser Beitrag „EM-Rente steigt, Witwenrente sinkt“.

Betriebsrente kann zusätzlich zur eigenen Rente zählen

Bei Anwendung des neuen Hinterbliebenenrechts können auch Betriebsrenten in die Einkommensberechnung einfließen. Das ist besonders für Rentner wichtig, die neben ihrer gesetzlichen Altersrente eine betriebliche Altersversorgung erhalten.

Wer beispielsweise eine eigene gesetzliche Rente und zusätzlich 400 Euro Betriebsrente bezieht, sollte deshalb nicht nur prüfen, ob die gesetzliche Rente den Freibetrag überschreitet. Mehrere zu berücksichtigende Einkünfte werden nach den gesetzlichen Vorschriften zusammengeführt.

Gerade bei kleineren Betriebsrenten kann dadurch erstmals eine Kürzung entstehen, obwohl die eigene gesetzliche Rente für sich genommen noch unter dem Freibetrag liegt.

Mieteinnahmen können ebenfalls berücksichtigt werden

Besitzer einer vermieteten Wohnung oder eines vermieteten Hauses sollten die Einkommensanrechnung ebenfalls im Blick behalten. Nach neuem Hinterbliebenenrecht zählen Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung grundsätzlich zum Vermögenseinkommen.

Allerdings wird nicht einfach die monatlich überwiesene Bruttomiete angesetzt. Entscheidend sind die nach den gesetzlichen und steuerlichen Vorgaben ermittelten Einkünfte, bei denen insbesondere Werbungskosten berücksichtigt werden können.

Eine Witwe mit eigener Altersrente und einer vermieteten Einliegerwohnung kann deshalb deutlich mehr anrechenbares Einkommen haben als eine Witwe mit derselben gesetzlichen Rente ohne zusätzliche Vermietungseinkünfte.

Auch Zinsen und andere Kapitalerträge können Folgen haben

Beim neuen Hinterbliebenenrecht können auch Einkünfte aus Kapitalvermögen berücksichtigt werden. Dazu gehören beispielsweise Zinsen und bestimmte andere steuerlich erfasste Kapitalerträge.

Allerdings bedeutet ein kleiner Zinsertrag noch lange nicht automatisch eine niedrigere Witwenrente. Bei der Ermittlung der Kapitalerträge wird unter anderem der Sparer-Pauschbetrag berücksichtigt, bevor ein Betrag in die weitere Einkommensberechnung einfließen kann.

Wie dieser Schutz bei Kapitalerträgen funktioniert, erklären wir ausführlicher im Beitrag „Witwenrente: 1.000 Euro bleiben bei der Einkommensanrechnung außen vor“.

Das neue Hinterbliebenenrecht erfasst deutlich mehr Einkommensarten

Der große Unterschied liegt im jeweiligen Hinterbliebenenrecht. Beim seit 2002 geltenden Recht wurde der Kreis der Einkünfte erweitert, die sich auf eine Witwen- oder Witwerrente auswirken können.

Einkommensart Neues Hinterbliebenenrecht Geschützter Altfall Arbeitslohn / Selbstständigkeit Grundsätzlich anrechenbar Grundsätzlich anrechenbar Eigene gesetzliche Alters- oder EM-Rente Grundsätzlich anrechenbar Grundsätzlich anrechenbar Krankengeld und bestimmte Ersatzleistungen Grundsätzlich anrechenbar Je nach Leistungsart grundsätzlich anrechenbar Betriebsrente Grundsätzlich anrechenbar Grundsätzlich nicht nach den erweiterten Regeln erfasst Miet- und Pachteinnahmen Grundsätzlich anrechenbar Grundsätzlich nicht als Vermögenseinkommen erfasst Kapitalerträge Grundsätzlich anrechenbar Grundsätzlich nicht als Vermögenseinkommen erfasst Private Renten Können berücksichtigt werden Grundsätzlich deutlich günstigere Behandlung

Wann gilt noch das alte Hinterbliebenenrecht?

Das alte Recht kann weiterhin gelten, wenn der versicherte Ehepartner vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist. Es greift außerdem bei späteren Todesfällen, wenn die Ehe bereits vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens einer der Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde.

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Diese Übergangsregel ist auch im Jahr 2026 noch sehr wichtig. Eine im Jahr 1998 geschlossene Ehe kann beispielsweise selbst bei einem Todesfall im Jahr 2026 noch unter den alten Vorschriften stehen, wenn die Altersvoraussetzung erfüllt ist.

Warum das finanziell erhebliche Auswirkungen haben kann, zeigt unser Beitrag „Alte Witwenrente ist mehr wert“.

Miete und Betriebsrente können beim Altfall außen vor bleiben

Gerade bei höheren zusätzlichen Einkünften kann die Unterscheidung enorme Auswirkungen haben. Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder eine Betriebsrente können nach neuem Recht das anrechenbare Einkommen erhöhen, während sie bei einem geschützten Altfall grundsätzlich nicht nach den erweiterten Regeln berücksichtigt werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass bei altem Hinterbliebenenrecht überhaupt kein eigenes Einkommen angerechnet wird. Arbeitsentgelt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, eine eigene gesetzliche Altersrente und bestimmte Erwerbsersatzleistungen können weiterhin relevant sein.

Mehrere Einkommen werden nicht getrennt betrachtet

Ein häufiger Irrtum besteht darin, jede Einkommensquelle einzeln mit dem Freibetrag von 1.122,53 Euro zu vergleichen. Der Freibetrag steht nicht für jede Einkommensart erneut zur Verfügung.

Wer beispielsweise eine eigene Rente, eine Betriebsrente und anrechenbare Mieteinnahmen erhält, muss damit rechnen, dass die berücksichtigungsfähigen Einkünfte nach den jeweiligen Berechnungsschritten zusammengeführt werden. Erst anschließend wird geprüft, welcher Betrag oberhalb des persönlichen Freibetrags verbleibt.

Das Kontonetto ist nicht automatisch das Renten-Netto

Auch der Begriff Nettoeinkommen sorgt regelmäßig für Missverständnisse. Die Rentenversicherung verwendet je nach Einkommensart gesetzlich festgelegte Abzüge und Berechnungsmethoden.

Der auf dem Girokonto eingehende Betrag ist deshalb nicht zwingend identisch mit dem Einkommen, das im Witwenrentenbescheid angesetzt wird. Wer die Berechnung kontrolliert, sollte daher zuerst nachvollziehen, welche Einkommensart erfasst wurde und welcher Abzug dafür vorgenommen wurde.

Weitere Hintergründe dazu finden Sie im Beitrag „Neuer Freibetrag bei der Witwenrente seit 1. Juli – die DRV sorgt allerdings für Verwirrung“.

Im Sterbevierteljahr wird eigenes Einkommen nicht angerechnet

Eine wichtige Ausnahme besteht unmittelbar nach dem Tod des Ehepartners. Während des sogenannten Sterbevierteljahres findet bei der Witwen- oder Witwerrente keine Einkommensanrechnung statt.

Erst nach Ablauf dieser drei Monate kann eigenes Einkommen den weiteren Zahlbetrag der Hinterbliebenenrente reduzieren. Deshalb kann die Auszahlung nach dem Sterbevierteljahr deutlich niedriger ausfallen, obwohl sich die eigenen Einkünfte überhaupt nicht verändert haben.

Einkommensänderungen sollten nicht verschwiegen werden

Wer eine Witwenrente bezieht, sollte neue Einkünfte nicht eigenständig als irrelevant einstufen. Das gilt beispielsweise beim erstmaligen Bezug einer eigenen Altersrente, einer Betriebsrente oder bei neu hinzukommenden Vermietungseinkünften.

Ob das Einkommen am Ende tatsächlich berücksichtigt werden darf, muss anhand des geltenden Hinterbliebenenrechts geprüft werden. Gerade bei älteren Ehen kann eine vorschnelle Einordnung erhebliche finanzielle Nachteile verursachen.

Fazit: Bei der Witwenrente entscheidet die Einkommensart

Bei der Witwenrente reicht es nicht aus, nur auf das Gehalt oder die eigene gesetzliche Rente zu schauen. Nach neuem Hinterbliebenenrecht können zahlreiche weitere Einkünfte wie Betriebsrenten, Krankengeld, private Renten, Mieteinnahmen und Kapitalerträge hinzukommen.

Besonders sorgfältig sollten Hinterbliebene prüfen, ob für sie noch das alte Recht gilt. Dann können einzelne Einkommensarten vollständig außerhalb der Einkommensanrechnung bleiben, obwohl sie bei einem vergleichbaren Fall nach neuem Recht die Witwenrente reduzieren würden.

Häufige Fragen zur Einkommensanrechnung bei der Witwenrente

1. Werden Mieteinnahmen auf die Witwenrente angerechnet?

Nach neuem Hinterbliebenenrecht können Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigt werden. Bei einem geschützten Altfall bleiben sie grundsätzlich außerhalb der erweiterten Einkommensanrechnung.

2. Wird eine Betriebsrente auf die Witwenrente angerechnet?

Beim neuen Hinterbliebenenrecht kann eine Betriebsrente als eigenes Einkommen berücksichtigt werden. Beim alten Hinterbliebenenrecht ist die Behandlung für Betroffene häufig günstiger, weil Betriebsrenten grundsätzlich nicht unter die später eingeführte erweiterte Einkommensanrechnung fallen.

3. Kann Krankengeld die Witwenrente reduzieren?

Ja. Krankengeld gehört zu den Erwerbsersatzleistungen und kann bei der Einkommensanrechnung berücksichtigt werden, wenn der Freibetrag überschritten wird.

4. Werden Zinsen und Kapitalerträge berücksichtigt?

Nach neuem Recht können Kapitalerträge zum Vermögenseinkommen gehören. Vor der weiteren Berechnung sind jedoch die dafür vorgesehenen steuerlichen und sozialrechtlichen Abzüge zu beachten, darunter der Sparer-Pauschbetrag.

5. Wie hoch ist der Freibetrag bei der Witwenrente seit Juli 2026?

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes Kind, das die Voraussetzungen für die Freibetragserhöhung erfüllt, kommen 238,11 Euro hinzu.

6. Wird jedes Einkommen oberhalb von 1.122,53 Euro vollständig abgezogen?

Nein. Nur der anrechenbare Teil des Einkommens oberhalb des persönlichen Freibetrags wird betrachtet, und davon werden grundsätzlich 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.