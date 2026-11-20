70.000 Euro Abfindung statt 58.800 Euro – das klingt nach einem deutlich besseren Angebot. Doch wenn dafür ein langjähriger Arbeitnehmer vier Monate früher ausscheidet, kann die Rechnung ganz anders aussehen. Neben fehlendem Gehalt drohen eine Wartezeit beim Arbeitslosengeld und eine dauerhafte Verkürzung des Leistungsanspruchs.

Besonders für Beschäftigte über 50 ist das riskant. Wer nach jahrzehntelanger Betriebszugehörigkeit einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, muss nicht nur die Abfindung prüfen. Entscheidend ist, wie viel Geld bis zum frühestmöglichen Rentenbeginn tatsächlich zur Verfügung steht.

58 Jahre alt und 28 Jahre im Betrieb: Zwei Angebote im Vergleich

Ein Beispiel zeigt das Risiko. Ein 58-jähriger Arbeitnehmer verdient monatlich 4.200 Euro brutto und ist seit 28 Jahren im selben Unternehmen beschäftigt. Wegen eines Stellenabbaus soll sein Arbeitsverhältnis enden.

Bei einer betriebsbedingten Arbeitgeberkündigung könnte eine Abfindung von 58.800 Euro vereinbart werden. Das entspricht einem halben Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf genau diesen Betrag gibt es allerdings nicht.

Nach § 622 BGB beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist für den Arbeitgeber bei mindestens 20 Jahren Betriebszugehörigkeit sieben Monate zum Monatsende. Unterstellt wird für das Beispiel, dass keine abweichende tarifliche Regelung gilt.

Im ersten Fall läuft das Arbeitsverhältnis noch sieben Monate weiter. Der Beschäftigte erhält in dieser Zeit insgesamt 29.400 Euro Bruttogehalt und anschließend gegebenenfalls Arbeitslosengeld.

Im zweiten Fall bietet der Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag mit 70.000 Euro Abfindung an. Dafür soll das Arbeitsverhältnis bereits nach drei Monaten enden.

Die zusätzliche Abfindung beträgt 11.200 Euro. Allerdings entfallen vier Monatsgehälter im Umfang von insgesamt 16.800 Euro brutto. Schon dieser Vergleich zeigt, dass das vermeintlich bessere Angebot nicht unbedingt wirtschaftlich günstiger ist.

Arbeitslosengeld kann wegen der Abfindung zunächst ruhen

Wird ein Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung vor Ablauf der maßgeblichen Arbeitgeberkündigungsfrist beendet, kann der Anspruch auf Arbeitslosengeld nach § 158 SGB III ruhen.

Das bedeutet, dass die Agentur für Arbeit vorübergehend kein Arbeitslosengeld auszahlt. Die Leistungsdauer wird durch dieses Ruhen allein jedoch nicht gekürzt. Die genaue Dauer hängt unter anderem von der Kündigungsfrist, dem Alter, der Betriebszugehörigkeit und der Abfindungshöhe ab.

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Im Beispiel kann die vorzeitige Beendigung um vier Monate deshalb zu einer erheblichen Zahlungslücke führen. Das heißt aber nicht, dass vier Monatsbeträge Arbeitslosengeld endgültig verloren sind.

Anders ist die zusätzliche Sperrzeit zu beurteilen. Gegen-hartz.de hat den Unterschied zwischen Sperrzeit und Ruhenszeit beim Arbeitslosengeld bereits ausführlich erklärt.

Eine Sperrzeit kann sechs Monate Arbeitslosengeld kosten

Wer sein Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag selbst mit beendet, riskiert eine zwölfwöchige Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe. Voraussetzung ist, dass dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig Arbeitslosigkeit herbeigeführt wird und kein wichtiger Grund vorliegt.

Bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wird die gesamte Anspruchsdauer um mindestens ein Viertel gekürzt. Ein 58-Jähriger, der in den vergangenen fünf Jahren mindestens 48 Monate versicherungspflichtig war, kann regulär bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld erhalten.

Im ungünstigen Fall reduziert sich dieser Anspruch auf 18 Monate. Bei einem angenommenen monatlichen Arbeitslosengeld von 1.650 Euro beträgt die Differenz für sechs Monate 9.900 Euro.

Die Sperrzeit und das Ruhen wegen einer Abfindung können gleichzeitig beginnen und sich überschneiden. Sie dürfen deshalb nicht einfach als aufeinanderfolgende Zahlungsausfälle addiert werden. Die Verkürzung der gesamten Anspruchsdauer bleibt davon jedoch unberührt.

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11.200 Euro mehr Abfindung – trotzdem rechnerisch 15.500 Euro weniger

Werden die beiden Fälle aus dem Beispiel gegenübergestellt, ergibt sich bei Eintritt einer zwölfwöchigen Sperrzeit folgende vereinfachte Rechnung.

Finanzielle Auswirkung Betrag Höhere Abfindung beim Aufhebungsvertrag +11.200 Euro Vier entfallende Monatsgehälter −16.800 Euro Sechs Monate weniger Arbeitslosengeld bei 1.650 Euro monatlich −9.900 Euro Rechnerische Differenz −15.500 Euro

Die Rechnung verdeutlicht das Risiko, ist aber kein allgemeingültiger Nettoverlust. Sie vermischt Bruttogehalt und Bruttoabfindung mit dem steuerfrei ausgezahlten Arbeitslosengeld. Zudem setzt sie voraus, dass die Sperrzeit tatsächlich eintritt und der verkürzte Leistungsanspruch vollständig ausgeschöpft worden wäre.

Nicht berücksichtigt sind Steuern, Sozialabgaben, mögliche neue Beschäftigung und weitere individuelle Auswirkungen. Die angenommene Höhe des Arbeitslosengeldes von 1.650 Euro muss für den Einzelfall berechnet werden.

Drei Regeln können vor teuren Fehlern schützen

Erstens: Das Alter bei Entstehung des Arbeitslosengeldanspruchs prüfen. Ab 50 Jahren sind bei ausreichenden Versicherungszeiten bis zu 15 Monate Arbeitslosengeld möglich, ab 55 Jahren bis zu 18 Monate und ab 58 Jahren bis zu 24 Monate. Wer kurz vor seinem 58. Geburtstag steht, sollte deshalb besonders auf das Beendigungsdatum achten.

Zweitens: Kündigungsfrist und Sperrzeitrisiko vor der Unterschrift klären. Nicht jeder Aufhebungsvertrag führt zu einer Sperrzeit. Ein wichtiger Grund kann vorliegen, wenn der Arbeitgeber andernfalls mit Bestimmtheit aus betrieblichen oder personenbezogenen Gründen gekündigt hätte und weitere Voraussetzungen erfüllt sind.

Die oft genannte Abfindungsgrenze von einem halben Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr ist dabei keine starre Obergrenze für einen sperrzeitfreien Vertrag. Bei höheren Beträgen kann eine genauere Prüfung erforderlich werden.

Drittens: Die Abfindung nach Steuern betrachten. Abfindungen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Die sogenannte Fünftelregelung kann unter bestimmten Voraussetzungen die Steuerbelastung reduzieren.

Seit 2025 wird diese Ermäßigung aber nicht mehr beim Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber berücksichtigt, sondern erst im Einkommensteuerverfahren geprüft.

Auch die Jahre bis zur Rente müssen finanziert werden

Für ältere Beschäftigte ist die Zeit nach dem Arbeitslosengeld besonders wichtig. Endet der Leistungsanspruch bereits mit 60 Jahren, während eine vorgezogene Altersrente frühestens mit 63 Jahren möglich ist, entsteht eine erhebliche finanzielle Lücke.

Während des regulären Arbeitslosengeldbezugs zahlt die Bundesagentur für Arbeit unter den gesetzlichen Voraussetzungen Rentenversicherungsbeiträge. Nach dem Leistungsende entstehen daraus keine weiteren Beiträge. Auch der Krankenversicherungsschutz muss für die anschließende Zeit geklärt werden.

Wie problematisch eine Sperrzeit für die gesamte Überbrückung sein kann, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Arbeitslosengeld bis zur Rente: Eine Sperrzeit kann den gesamten Übergang gefährden.

Vor der Unterschrift diese Fristen beachten

Beschäftigte sollten einen angebotenen Aufhebungsvertrag nicht ungeprüft unterschreiben. Sinnvoll ist es, die gesetzliche oder tarifliche Kündigungsfrist, mögliche Sperr- und Ruhenszeiten, die Nettoabfindung und den frühesten persönlichen Rentenbeginn gemeinsam berechnen zu lassen.

Wer eine Arbeitgeberkündigung erhält und sich dagegen wehren möchte, muss in der Regel innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erheben. Zudem ist die Arbeitsuchendmeldung spätestens drei Monate vor dem Beschäftigungsende erforderlich. Wird das Ende erst kurzfristig bekannt, bleiben dafür drei Tage.

Die gesonderte Arbeitslosmeldung muss spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung erfolgen. Eine verspätete Meldung kann zusätzliche finanzielle Nachteile verursachen.

Eine höhere Abfindung kann wirtschaftlich attraktiv sein. Entscheidend ist aber nicht allein die Zahl im Aufhebungsvertrag, sondern das Geld, das nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses tatsächlich bleibt.

Quellen