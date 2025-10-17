Wie lange bekommt man das Pflegegeld?

Pflegegeld wird von der Pflegeversicherung gezahlt, wenn Pflegebedürftige zuhause gepflegt werden – meist von Angehörigen. Die kurze Antwort lautet: Man erhält Pflegegeld so lange, wie eine häusliche Pflege tatsächlich gesichert ist, ein Pflegegrad (2 bis 5) besteht und keine gesetzlichen Ruhens- oder Kürzungsgründe greifen.

Ab wann beginnt die Zahlung – und wie lange läuft sie grundsätzlich?

Der Anspruch entsteht, sobald die Pflegekasse Leistungen bewilligt; gezahlt wird grundsätzlich ab dem Monat der Antragstellung. Für den ersten, nicht vollen Monat wird das Pflegegeld zeitanteilig auf Basis eines fiktiven 30-Tage-Monats berechnet.

In der Praxis heißt das: Wer etwa am 20. eines Monats erstmals Anspruch hat, erhält für diesen Monat ein anteiliges Pflegegeld.

Voraussetzung für den fortlaufenden Bezug ist, dass die häusliche Pflege „in geeigneter Weise“ sichergestellt ist und ein Pflegegrad 2 bis 5 vorliegt. Für 2025 gelten folgende monatliche Beträge: Pflegegrad 2: 347 €, Pflegegrad 3: 599 €, Pflegegrad 4: 800 €, Pflegegrad 5: 990 €.

Pflicht-Beratung: Warum verpasste Termine Geld kosten können

Wer ausschließlich Pflegegeld erhält, muss regelmäßig Beratungsbesuche abrufen: bei Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich, bei Pflegegrad 4 und 5 vierteljährlich.

Werden diese Einsätze nicht wahrgenommen, kann die Pflegekasse das Pflegegeld „angemessen“ kürzen und im Wiederholungsfall entziehen. Damit ist die Beratung faktisch eine Voraussetzung für den dauerhaften Bezug.

Krankenhaus, Reha, häusliche Krankenpflege: Die 28-Tage-Regel

Bei einer vollstationären Krankenhausbehandlung, einer stationären Reha oder bei häuslicher Krankenpflege mit Leistungen, die den ambulanten Pflegesachleistungen entsprechen, wird Pflegegeld maximal 28 aufeinanderfolgende Tage weitergezahlt.

Ab dem 29. Tag ruht der Anspruch – er lebt mit der Rückkehr in die häusliche Pflege wieder auf. Für die Fristberechnung zählt der Aufnahmetag mit, der Entlasstag nicht.

Kurzzeit- und Verhinderungspflege: Weiterzahlung in halber Höhe

Wer vorübergehend Kurzzeitpflege nutzt oder eine Ersatzpflegeperson die häusliche Pflege übernimmt (Verhinderungspflege), erhält das bisherige Pflegegeld in halber Höhe weiter.

Das gilt bei Kurzzeitpflege für bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr und bei Verhinderungspflege für bis zu sechs Wochen pro Kalenderjahr. Nach dem Ende der Maßnahme fließt das Pflegegeld wieder in voller Höhe.

Tages- und Nachtpflege: Keine Anrechnung auf das Pflegegeld

Teilstationäre Leistungen – also Tages- oder Nachtpflege – mindern das Pflegegeld nicht. Sie können zusätzlich zu ambulanten Pflegesachleistungen und/oder (anteiligem) Pflegegeld genutzt werden, ohne dass diese Ansprüche gekürzt werden. Das stärkt die Kombination aus Angehörigenpflege und professioneller Entlastung.

Kombinationsleistung: Wenn Pflegedienst und Angehörige zusammenarbeiten

Wird die ambulante Pflegesachleistung nur teilweise ausgeschöpft, besteht daneben Anspruch auf anteiliges Pflegegeld. Dieses wird exakt um den prozentualen Anteil gekürzt, in dem Sachleistungen genutzt wurden; die gewählte Aufteilung ist jeweils für sechs Monate verbindlich. Beispiel: Wer 30 % der Sachleistungen nutzt, erhält 70 % des Pflegegelds.

Aufenthalt im Ausland: Sechs-Wochen-Regel und EU-Sonderfall

Bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt wird Pflegegeld bis zu sechs Wochen pro Kalenderjahr weitergezahlt, wenn die Pflege sichergestellt ist. Bei Aufenthalten innerhalb der EU, des EWR oder der Schweiz greift eine Sonderregel: Der Anspruch auf (anteiliges) Pflegegeld ruht dort nicht – relevant insbesondere bei längeren Auslandsaufenthalten. Vor Reiseantritt empfiehlt sich die Abstimmung mit der Pflegekasse.

Pflegeheim: Kein Pflegegeld bei vollstationärer Dauerpflege

Wer dauerhaft in einer vollstationären Pflegeeinrichtung lebt, erhält kein Pflegegeld; hier übernimmt die Pflegeversicherung stattdessen pauschale Leistungsbeträge für die pflegebedingten Aufwendungen nach § 43 SGB XI. Das Pflegegeld ist eine Leistung der häuslichen Pflege und wird während vollstationärer Versorgung nicht gezahlt.

Ende der Zahlung: Was bei einem Todesfall gilt

Stirbt die pflegebedürftige Person, wird das Pflegegeld bis zum Ende des Kalendermonats gezahlt, in dem der Todesfall eingetreten ist. Überzahlungen für Folgemonate muss die Kasse korrigieren.

Fazit: So lange, wie häusliche Pflege besteht – mit klaren Grenzen

Pflegegeld ist zeitlich nicht „befristet“, sondern knüpft an die tatsächliche häusliche Pflege, den bestehenden Pflegegrad und die Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen.

Es beginnt mit dem Monat der Antragstellung (anfangs ggf. anteilig), ruht ab Tag 29 eines durchgehenden Krankenhaus-/Reha- oder entsprechenden Behandlungspflege-Zeitraums, wird bei Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege in halber Höhe fortgezahlt und bleibt bei Tages-/Nachtpflege ungekürzt.

Im Ausland gilt grundsätzlich die Sechs-Wochen-Grenze, innerhalb der EU/EWR/CH bestehen erweiterte Ansprüche. Endpunkt ist regelmäßig das Monatsende des Todes. Wer die verpflichtenden Beratungen verpasst, riskiert Kürzungen – wer die Regeln kennt, sichert den dauerhaften Bezug.

Hinweis auf aktuelle Beträge (Stand: 17. Oktober 2025): Das Pflegegeld wurde zum 1. Januar 2025 um 4,5 % angehoben und beträgt nun 347/599/800/990 € (Pflegegrade 2–5).