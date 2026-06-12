Welche Rolle spielt das Alter bei der Erwerbsminderungsrente?

Wer mit Mitte 30 oder Anfang 40 so schwer erkrankt, dass an geregelte Arbeit nicht mehr zu denken ist, hört oft denselben gut gemeinten Satz: Für eine Rente seien Sie doch viel zu jung. Bei der Erwerbsminderungsrente ist dieser Satz schlicht falsch.

Ob die Deutsche Rentenversicherung zahlt, hängt nicht von Ihrem Geburtsjahr ab, sondern von einer einzigen, nüchternen Frage: Wie viele Stunden am Tag können Sie überhaupt noch arbeiten? Wer das nicht weiß, stellt häufig gar keinen Antrag und verschenkt einen Anspruch, der ihm zusteht.

Erwerbsminderungsrente: Warum das Alter über den Anspruch nicht entscheidet

Die Erwerbsminderungsrente wird altersunabhängig gezahlt. Das ist kein Verwaltungsdetail, sondern der Kern der ganzen Logik: Es gibt keine Mindestaltersgrenze, ab der Sie erst „alt genug” für diese Rente wären. Ein 28-Jähriger nach einem schweren Unfall und eine 58-Jährige mit fortgeschrittener Erkrankung werden nach demselben Maßstab geprüft.

Geregelt ist die Leistung in § 43 SGB VI, in der seit dem 1. Januar 2024 geltenden Fassung. Das Gesetz fragt nicht, wie alt Sie sind, sondern ob Sie wegen Krankheit oder Behinderung dauerhaft außerstande sind zu arbeiten. Dass mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit schwerer Erkrankungen steigt, ist eine statistische Tatsache, kein rechtliches Kriterium.

Gerade weil das Alter beim Anspruch keine Rolle spielt, kann auch ein junger Mensch mit einer Krebserkrankung oder nach einem Unfall die volle Rente bekommen.

Ein Beispiel für die Praxis

Nehmen wir an, Martina, 34, aus Hamburg, erfährt nach einer Krebsdiagnose und mehreren Therapiezyklen, dass sie über Monate nicht mehr belastbar ist. Ihre erste Reaktion: „Mit 34 bekomme ich doch keine Rente.” Genau dieser Irrtum kostet sie beinahe den Antrag.

Für die Rentenversicherung ist ihr Alter ohne Belang; geprüft wird allein, ob sie die gesundheitlichen und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt.

Die entscheidende Grenze: weniger als drei Stunden in jedem Beruf

Den Ausschlag gibt das sogenannte Leistungsvermögen, gemessen in Stunden pro Tag. Wer aus gesundheitlichen Gründen auf nicht absehbare Zeit nur noch weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, gilt als voll erwerbsgemindert und hat Anspruch auf die volle Erwerbsminderungsrente.

Wer mindestens sechs Stunden täglich schafft, gilt als nicht erwerbsgemindert und erhält gar nichts. Dazwischen, bei drei bis unter sechs Stunden, liegt die teilweise Erwerbsminderung.

An dieser Stelle sitzt der teuerste Denkfehler. Viele prüfen ihr Leistungsvermögen am eigenen, oft körperlich oder psychisch fordernden Beruf: Wer als Pflegekraft, Dachdecker oder im Schichtdienst nicht mehr durchhält, hält sich für erwerbsgemindert.

Die Rentenversicherung legt aber einen anderen Maßstab an. Gemessen wird, ob Sie unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes irgendeine zumutbare Tätigkeit noch ausüben können, nicht, ob Sie Ihren erlernten oder zuletzt ausgeübten Beruf schaffen. Ob Sie früher Ingenieurin, Handwerker oder Bürokraft waren, ändert daran nichts.

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Dann lohnt sich der Widerspruch

Diese abstrakte Betrachtung erklärt einen Großteil der Ablehnungen. Das Gesetz bestimmt ausdrücklich, dass es auf die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht ankommt. Theoretisch denkbare einfache Tätigkeiten genügen, um den Anspruch zu verneinen, selbst wenn es solche Stellen praktisch kaum gibt.

Wer im ablehnenden Bescheid von „leichten Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes” liest, sollte wissen: Genau hier wird der Hebel angesetzt, und genau hier lohnt der Widerspruch am häufigsten.

Die zweite Hürde, die viele unterschätzen: die 5-3-5-Wartezeit

Selbst wer gesundheitlich eindeutig unter der Drei-Stunden-Grenze liegt, hat damit noch keinen Anspruch. Es kommt eine zweite, rein versicherungsrechtliche Voraussetzung hinzu, an der die EM-Rente in der Praxis oft scheitert. Wer ausschließlich auf seine Diagnosen schaut, übersieht sie regelmäßig, bis der Bescheid kommt.

Verlangt wird zweierlei. Erstens müssen Sie die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben, also über Ihr Leben verteilt mindestens fünf Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben (§ 50 SGB VI). Zweitens müssen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erkrankung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge liegen.

Daraus ergibt sich die Faustformel 5-3-5: fünf Jahre Wartezeit insgesamt, drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre. Wer lange nicht versicherungspflichtig gearbeitet hat, kann trotz schwerer Krankheit leer ausgehen.

Ausnahmen bei Berufseinstieg und Arbeitsunfall

Für Berufseinsteiger und für Opfer von Arbeitsunfällen gilt eine wichtige Ausnahme. Wer noch keine fünf Beitragsjahre vorweisen kann, dem kann die Wartezeit vorzeitig als erfüllt gelten, etwa wenn die Erwerbsminderung Folge eines Arbeitsunfalls ist oder wenn jemand in den ersten Jahren nach Ausbildungsende erkrankt und kurz zuvor pflichtversichert gearbeitet hat.

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In diesen Fällen entfällt auch die Drei-Jahres-Pflichtbeitragszeit. Wer jung erkrankt und sich mangels Beitragsjahren für chancenlos hält, sollte diese Sonderregel ausdrücklich prüfen lassen, statt vorschnell aufzugeben.

Wer mehr als drei Stunden kann, verliert nicht automatisch die volle Erwerbsminderungsrente

In vielen kurzen Erklärungen heißt es, oberhalb von drei Stunden sei die Sache erledigt. Das ist zu grob. Wer drei bis unter sechs Stunden arbeiten kann, hat zunächst Anspruch auf die halbierte teilweise Erwerbsminderungsrente, nicht auf nichts. Schon das ist mehr, als viele erwarten.

Die Arbeitsmarktrente

Entscheidender ist eine zweite Regel, die kaum jemand kennt. Findet sich für jemanden mit einem solchen Restleistungsvermögen tatsächlich kein passender Teilzeitarbeitsplatz, kann er die volle Erwerbsminderungsrente erhalten, obwohl er medizinisch nur teilweise erwerbsgemindert ist.

Diese sogenannte Arbeitsmarktrente geht auf eine Grundsatzentscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 1976 zurück und gilt bis heute. Der Maßstab: Kann weder die Rentenversicherung noch die Agentur für Arbeit innerhalb eines Jahres nach dem Rentenantrag einen zumutbaren Teilzeitarbeitsplatz vermitteln, gilt der Teilzeitarbeitsmarkt als verschlossen, und aus der halben wird die volle Rente.

Das ist der Punkt, an dem sich Aufgeben besonders rächt. Wer einen Bescheid über teilweise Erwerbsminderung als Niederlage hinnimmt, übersieht womöglich, dass ihm wegen des verschlossenen Arbeitsmarktes die volle Leistung zusteht.

Was Sie konkret tun sollten, und wo das Alter doch zählt

Ob Sie die 5-3-5-Wartezeit erfüllen, lässt sich vorab klären. Wer einen kostenlosen Beratungstermin bei der Deutschen Rentenversicherung wahrnimmt und seinen Versicherungsverlauf prüfen lässt, weiß schon vor der Antragstellung, ob die versicherungsrechtliche Seite trägt.

Wer dabei unsicher ist oder bereits einen Ablehnungsbescheid in der Hand hält, findet bei Sozialverbänden wie dem SoVD oder dem VdK eine Beratung, die auch das Widerspruchsverfahren begleitet.

Über das Leistungsvermögen entscheidet am Ende ein medizinisches Gutachten, erstellt von einem Amtsarzt oder einem beauftragten Facharzt. Wessen behandelnde Ärztinnen und Ärzte aussagekräftige Befundberichte liefern und wer vorhandene Reha-Entlassungsberichte beibringt, gibt dem Gutachter eine belastbare Grundlage, statt die Bewertung allein einer einzigen Untersuchung zu überlassen.

Wer gegen eine Ablehnung vorgehen will, muss schnell sein: Nach Zugang des Bescheids bleibt nur ein Monat für den Widerspruch, und diese Frist lässt sich nicht ohne Weiteres heilen.

Das Alter wird bei der Regelaltersgranze wichtig

Bleibt der eine Punkt, an dem das Alter doch zählt, nämlich als Obergrenze. Die Erwerbsminderungsrente wird nur bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt; danach geht sie in die Regelaltersrente über.

Für die Frage, ob Sie überhaupt einen Anspruch haben, bleibt Ihr Alter ohne Bedeutung. Wer schwer krank ist und sich für „zu jung” hält, prüft besser die drei Stunden und die Wartezeit als den eigenen Geburtsjahrgang.

Häufige Fragen zur Erwerbsminderungsrente

Spielt das Alter wirklich überhaupt keine Rolle für die Erwerbsminderungsrente?

Für den Anspruch nicht. Anders als die Altersrenten, die jeweils ein bestimmtes Lebensalter voraussetzen, kennt die Erwerbsminderungsrente keine Mindestaltersgrenze. Bewertet wird im Gutachten allein das gesundheitliche Leistungsvermögen; Ihr Geburtsjahrgang taucht in der Anspruchsprüfung nicht auf.

Ich kann meinen alten Beruf nicht mehr ausüben. Reicht das für die Rente?

Meist nicht. Geprüft wird nicht der erlernte oder zuletzt ausgeübte Beruf, sondern ob Sie irgendeine zumutbare Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch mindestens drei beziehungsweise sechs Stunden täglich schaffen.

Einen Schutz des bisherigen Berufs kennt die Erwerbsminderungsrente nicht; einen begrenzten Berufsschutz gibt es nur noch als Sonderregel für vor dem 2. Januar 1961 Geborene (§ 240 SGB VI).

Was tun, wenn die Rentenversicherung nur eine teilweise Erwerbsminderung anerkennt?

Den Bescheid nicht ungeprüft hinnehmen. Wer mit drei bis unter sechs Stunden Leistungsvermögen keinen Teilzeitarbeitsplatz findet, kann über die Arbeitsmarktrente die volle Leistung erhalten; dass Sie zwischenzeitlich arbeitslos sind oder Arbeitslosengeld beziehen, schadet dabei nicht.

Machen Sie das im Widerspruch ausdrücklich geltend, am besten mit Unterstützung eines Sozialverbands.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung, Bundesministerium der Justiz: § 50 und § 53 SGB VI – Wartezeiten und vorzeitige Wartezeiterfüllung, Bundessozialgericht: Großer Senat, Beschluss GS 2/75 – Arbeitsmarktrente