Schwerbehinderung: So setzen sie einen gerechten GdB durch

Viele Antragsteller sind überrascht: Trotz gleicher Diagnose erhalten Betroffene unterschiedlich hohe Grade der Behinderung. Warum das so ist – und welche neuen Regeln 2025 gelten.

GdB ist keine Prozentzahl – und keine reine Diagnosefrage

Wer einen Schwerbehindertenausweis beantragt, denkt oft, dass die Diagnose allein entscheidend sei. Doch das stimmt nicht. Maßgeblich ist, wie stark die jeweilige Erkrankung den Alltag tatsächlich einschränkt. Entscheidend sind also nicht medizinische Begriffe, sondern praktische Auswirkungen: Was kann der Mensch noch leisten – und was nicht mehr?

Ein Beispiel: Zwei Menschen leiden an Diabetes. Der eine kommt gut mit der Krankheit zurecht, der andere hat schwere Folgeerkrankungen und muss mehrfach täglich medizinisch betreut werden. Trotz gleicher Grunddiagnose fällt der Grad der Behinderung (GdB) unterschiedlich aus.

Maßgeblich: Die Versorgungsmedizin-Verordnung

Die rechtliche Grundlage für die Bewertung bildet die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV). 2025 steht die 6. Änderungsverordnung kurz vor dem Inkrafttreten. Sie nimmt vor allem redaktionelle Anpassungen vor und ergänzt neue Krankheitsbilder wie Long COVID; die Systematik der GdB-Spannbreiten bleibt jedoch unverändert.

Wichtig: Bei der Antragstellung spricht man nicht von „Prozent“, sondern ausschließlich vom „Grad der Behinderung“. Ein GdB von 50 bedeutet nicht „50 Prozent behindert“, sondern nur: Die Einschränkungen rechtfertigen bestimmte Nachteilsausgleiche im Alltag und im Arbeitsleben.

Funktionseinschränkungen: Der entscheidende Faktor

Für die Bewilligung eines Schwerbehindertenausweises ist nicht die Krankheit selbst ausschlaggebend, sondern die sogenannte funktionale Einschränkung. Konkret muss im ärztlichen Gutachten stehen, wie die Erkrankung das tägliche Leben beeinflusst:

Welche Tätigkeiten sind nicht mehr möglich?

Seit wann bestehen diese Einschränkungen?

Wie wirken sie sich auf Arbeit, Mobilität oder Selbstversorgung aus?

Je konkreter und nachvollziehbarer diese Einschränkungen im Antrag beschrieben sind, desto besser sind die Chancen auf eine angemessene Bewertung durch das zuständige Versorgungsamt.

Mehrere Erkrankungen: Nicht automatisch höherer GdB

Ein verbreiteter Irrtum ist, dass man mehrere Einzel-GdB einfach addieren könne. Tatsächlich ist das nur dann zulässig, wenn sich die Einschränkungen gegenseitig verstärken.

Beispiel: Wer gleichzeitig schlecht sieht und schlecht hört, erlebt eine massive Einschränkung in der Kommunikation und Orientierung – die Krankheiten wirken zusammen und verschlimmern sich funktional gegenseitig. In solchen Fällen wird ein höherer Gesamt-GdB anerkannt.

Anders sieht es aus, wenn eine Person z. B. an Rückenschmerzen leidet und zusätzlich eine Depression entwickelt. Wenn diese Erkrankungen den Alltag jeweils unabhängig voneinander beeinträchtigen, wird das Amt sie nicht automatisch zusammenrechnen. Nur wenn ein Zusammenhang erkennbar ist – etwa durch gegenseitige Verstärkung – kann ein höherer Gesamt-GdB entstehen.

Was bedeutet ein bestimmter GdB?

Ein GdB von 50 oder mehr gilt als Schwerbehinderung. Damit gehen 2025 folgende Rechte einher:

Anspruch auf zusätzliche Urlaubstage

Kündigungsschutz

Steuerliche Vergünstigungen (Behinderten-Pauschbetrag seit 2021 dauerhaft erhöht)

Vorgezogene Altersrente: Für Jahrgänge 1964 und jünger abschlagsfrei ab 65 Jahren oder bereits ab 62 Jahren, mit maximal 10,8 % Abschlag. Für ältere Jahrgänge läuft die Übergangsregel stufenweise aus.

Hinzuverdienst: Seit 1. Januar 2023 gibt es bei vorgezogenen Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenzen mehr.

Ein GdB von 30 oder 40 kann ebenfalls Vorteile bringen, etwa durch Gleichstellung mit Schwerbehinderten im Arbeitsleben – vorausgesetzt, die Einschränkungen erschweren die Jobsuche oder -ausübung erheblich.

Antragstellung: Worauf Betroffene 2025 achten sollten

Für einen erfolgreichen Antrag sollten Sie ausführliche ärztliche Berichte beifügen, die den Schwerpunkt auf Ihre funktionellen Einschränkungen legen, ergänzt durch möglichst aktuelle Diagnosen und Befunde sowie eine präzise Beschreibung, wie die Erkrankung Ihren Alltag beeinträchtigt.

Neu ist, dass sich der komplette Antrag in vielen Bundesländern – zum Beispiel in Niedersachsen – digital über das Portal eGDB einreichen lässt, was Papier spart und die Bearbeitungszeit verkürzt. Verlassen Sie sich jedoch nicht darauf, dass Ihr Arzt alle Details von selbst ergänzt: Häufig listen Gutachten nur die Diagnose auf und lassen die alltagsrelevanten Folgen außen vor.

Fehlen diese Informationen, kann das Versorgungsamt den Antrag kaum angemessen bewerten – und lehnt ihn im Zweifel ab.

Unterstützung durch Sozialberatungsstellen

Wer bei der Antragstellung unsicher ist, kann sich an Sozialverbände oder Beratungsstellen wenden. Dort helfen Fachleute dabei, den Antrag korrekt zu formulieren und unvollständige Unterlagen zu ergänzen. In vielen Fällen lässt sich so ein Ablehnungsbescheid vermeiden – oder erfolgreich anfechten.

Ein bekanntes Beispiel: Ein Antragsteller mit chronischer Darmerkrankung wurde zunächst mit GdB 20 bewertet. Erst durch eine ergänzende ärztliche Stellungnahme zur Häufigkeit der Schübe und deren Auswirkungen auf die Arbeitssituation konnte der GdB auf 50 angehoben werden.

