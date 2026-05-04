Rente: Rentenbeitrag steigt obwohl das Rentenpaket 2025 das Gegenteil versprach

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Die Bundesregierung hat Ende April 2026 die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Nach übereinstimmenden Medienberichten plant das Kabinett dabei, den Bundeszuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung um rund vier Milliarden Euro zu kürzen. Das ist keine technische Haushaltskorrektur, sondern ein politischer Widerspruch.

Denn erst zum 1. Januar 2026 ist das Rentenpaket 2025 in Kraft getreten, das der Koalition zufolge das Rentenniveau bei 48 Prozent sichert und die erweiterte Mütterrente steuerfinanziert, um die Beitragszahler zu entlasten. Wer die Zusage gibt und gleichzeitig die Finanzierungsgrundlage kürzt, treibt den Beitragssatz in die Höhe.

Vier Milliarden Euro weniger – was die geplante Kürzung des Bundeszuschusses bedeutet

Über 80 Milliarden Euro überweist der Bund jährlich als Zuschüsse an die allgemeine Rentenversicherung. Diese Mittel fließen nicht aus den Beiträgen der Beschäftigten, sondern aus dem Bundeshaushalt.

Rechtliche Grundlage ist § 213 SGB VI. Die Rentenversicherung erbringt seit Jahrzehnten Leistungen, die nichts mit der eigentlichen Versicherungsbiografie zu tun haben: Mütterrente, Rentenzahlungen für Kriegsfolgezeiten, politisch beschlossene Frührentenregelungen. All das sind sogenannte versicherungsfremde Leistungen, die der Staat aus Steuergeldern bezahlen müsste, es aber regelmäßig nicht vollständig tut.

Nun soll der Zuschuss nach aktuellen Medienberichten um rund vier Milliarden Euro sinken. Das Bundeskabinett hat die Eckwerte am 29. April 2026 verabschiedet; konkrete Beträge sind in den offiziellen Regierungsdokumenten bisher nicht beziffert.

Was aber bereits feststeht: Wenn der Bund weniger zahlt und die Ausgaben der Rentenversicherung gleich bleiben, muss der fehlende Betrag anderswo herkommen, entweder aus der Nachhaltigkeitsrücklage oder durch einen höheren Beitragssatz. Franz Ruland, früherer Geschäftsführer des Verbands Deutscher Rentenversicherungsträger, hat das rechnerisch auf den Punkt gebracht:

Eine Kürzung von vier Milliarden Euro entspreche, müsste sie unmittelbar gegenfinanziert werden, einer Anhebung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte.

Für Beschäftigte bedeutet das: Ein Arbeitnehmer mit einem Bruttogehalt von 3.000 Euro zahlt heute monatlich 279 Euro in die Rentenversicherung. Bei einem Beitragssatz von 18,8 Prozent wären es 282 Euro, jeweils zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen.

Schwerer wiegen die mittelfristigen Projektionen: Die Deutsche Rentenversicherung prognostizierte im vergangenen Jahr Beitragssätze von 19,8 Prozent für 2028 und 20 Prozent für 2029, und das war noch vor dem neuen Kürzungssignal aus dem Bundesfinanzministerium.

Versicherungsfremde Leistungen: Was der Bund zahlen muss – und wie er sich entzieht

Wer versteht, wie versicherungsfremde Leistungen funktionieren, versteht warum die Bundeszuschuss-Debatte seit Jahrzehnten kreist. Das Rentenversicherungssystem basiert auf dem Äquivalenzprinzip: Wer einzahlt, bekommt Ansprüche.

Wer nicht einzahlt, hat keinen Anspruch. Der Staat hat dieses Prinzip wiederholt aufgebrochen, indem er der Rentenversicherung Aufgaben übertragen hat, die keine Beitragsbasis kennen. Die Mütterrente ist das bekannteste Beispiel: Für Kindererziehungszeiten werden Entgeltpunkte angerechnet, ohne dass je ein entsprechender Beitrag geflossen ist.

Das Rentenpaket 2025, das seit dem 1. Januar 2026 gilt, hat diesen Mechanismus erneut ausgeweitet. Mit der Vollendung der Mütterrente (Mütterrente III) werden ab 2026 für alle vor 1992 geborenen Kinder drei Jahre Erziehungszeit anerkannt statt bisher zweieinhalb. Rund zehn Millionen Menschen profitieren davon, vor allem Frauen.

Die Mehrkosten beziffert die Deutsche Rentenversicherung auf rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. Die Regierung hat im Gesetz ausdrücklich festgehalten, dass diese Kosten steuerfinanziert werden, um den Beitragssatz bei 18,6 Prozent stabil zu halten.

Genau das macht die nun diskutierten Kürzungen zum Widerspruch: Mehr versicherungsfremde Leistungen einerseits , weniger Bundeszuschuss andererseits. Der Bundesrechnungshof hat in einer Stellungnahme für die Alterssicherungskommission im Frühjahr 2026 auf dieses Grundproblem hingewiesen:

Leistungsausweitungen seit 2014, nämlich Mütterrenten I und II, Rente mit 63, Grundrente und Verbesserungen bei Erwerbsminderungsrenten, habe der Bund nie vollständig aus Steuermitteln ausgeglichen. Der Wirtschaftswissenschaftler Axel Börsch-Supan vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik formulierte das Dilemma nach Medienberichten so:

Eine Kürzung des Bundeszuschusses sei nur vertretbar, wenn im Gegenzug auch versicherungsfremde Leistungen abgebaut werden. Genau das passiere nicht.

Die Nachhaltigkeitsrücklage: Puffer mit Ablaufdatum

Sofort höhere Beiträge müssen Beschäftigte nicht fürchten. Dafür sorgt die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung, die nach aktuellen Medienberichten bei rund 40 Milliarden Euro liegt.

Sie wurde in den vergangenen Jahren aufgefüllt, weil der Gesetzgeber den Beitragssatz bei 18,6 Prozent festgehalten hat, obwohl die Rentenversicherung zeitweise mehr einnahm als ausgab. Diese Rücklage ist der erste Puffer.

Markus S., 52, aus Essen, verdient 4.000 Euro brutto. Er zahlt heute monatlich rund 372 Euro in die Rentenversicherung, jeweils zur Hälfte er selbst und sein Arbeitgeber. Über Jahrzehnte wurde der Beitragssatz bewusst nicht auf das demografisch notwendige Maß gesenkt, damit sich ein Polster aufbaut.

Diese Rücklage gehört den Versicherten, nicht dem Bundeshaushalt. Wenn der Bund seine Zuschüsse kürzt und die Rentenversicherung stattdessen auf die Rücklage zurückgreift, greift sie auf das zurück, was Beschäftigte wie Markus S. bereits eingezahlt haben. Der Spareffekt für den Bund kostet Markus S. später mehr.

Die Deutsche Rentenversicherung hat das bereits mit Zahlen belegt: Allein die Kürzungen der Jahre 2025 bis 2027 in Höhe von insgesamt zwei Milliarden Euro bewirken nach ihrer Prognose, dass der Beitragssatz 2028 um 0,1 Prozentpunkte stärker steigen wird als ohne die Einschnitte. Mit der nun debattierten zusätzlichen Kürzung für 2027 dürfte dieser Effekt noch größer ausfallen – genaue Folgeabschätzungen liegen noch nicht vor.

Wann steigt der Beitragssatz? Prognosen der Deutschen Rentenversicherung

Ohne jede politische Intervention, also allein auf Basis des demografischen Wandels und der bestehenden Gesetzeslage, steht der Beitragssatz vor einem deutlichen Anstieg. Alexander Gunkel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rentenversicherung Bund, sprach im Herbst 2025 von einem zu erwartenden Anstieg auf 19,8 Prozent im Jahr 2028, ein Sprung von 1,2 Prozentpunkten gegenüber dem heutigen Niveau.

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Für 2029 prognostizierte er eine weitere Steigerung auf 20 Prozent. Hintergrund ist die gesetzlich verankerte Mindestrücklage: Sinkt sie unter die vorgeschriebene Untergrenze, greift automatisch der Mechanismus für einen höheren Beitragssatz.

Diese Prognosen stammen aus einer Zeit, als die neuerlichen Kürzungspläne für 2027 noch nicht auf dem Tisch lagen. Sie gelten daher als untere Grenze dessen, was auf Beschäftigte zukommt.

Die Alterssicherungskommission, die seit dem 7. Januar 2026 arbeitet und ihre Reformvorschläge bis Ende des zweiten Quartals 2026 vorlegen soll, könnte Empfehlungen liefern, die das Bild verändern. Zum Beispiel eine Ausweitung der Versicherungspflicht oder eine Reform der Rentenformel. Beschlossen ist noch nichts.

Was sich auf das Konto auswirkt, ist unmittelbar berechenbar: Steigt der Beitragssatz von 18,6 auf 19,8 Prozent, zahlt ein Arbeitnehmer mit 3.500 Euro Bruttolohn monatlich 21 Euro mehr aus eigener Tasche. Bei 5.000 Euro Brutto sind es 30 Euro mehr. Da der Arbeitgeber denselben Betrag trägt, steigen die Lohnnebenkosten auf beiden Seiten.

Was Beschäftigte und Arbeitgeber jetzt wissen müssen

Für Beschäftigte und Arbeitgeber ergibt sich derzeit kein akuter Handlungsbedarf: Der Beitragssatz ist gesetzlich auf 18,6 Prozent festgelegt und bleibt dies nach aktuellem Stand bis mindestens Ende 2027. Wer sich auf die Haushaltsentscheidungen vorbereiten will, sollte trotzdem einige Punkte im Blick halten.

Erstens ist der finale Haushaltsentwurf 2027 noch nicht beschlossen. Die Eckwerte vom April 2026 sind Planungsgrundlage, kein Gesetz. Der Kabinettsbeschluss über den eigentlichen Haushalt ist für Anfang Juli 2026 vorgesehen, die parlamentarische Beratung folgt danach. Ob die Kürzung beim Bundeszuschuss tatsächlich in der diskutierten Höhe kommt, ist damit noch offen.

Zweitens sollten Beschäftigte prüfen, ob sie von der Mütterrente III profitieren: Wer Kinder hat, die vor 1992 geboren wurden, kann bis zu sechs Monate mehr Erziehungszeit angerechnet bekommen, das entspricht einer monatlichen Rentenerhöhung von bis zu 20 Euro. Anträge sind direkt bei der zuständigen Rentenversicherung zu stellen; die Anrechnungszeiten werden auf Antrag auf Basis des Rentenkontenauszugs geprüft.

Drittens gilt der Blick dem eigenen Rentenkontenauszug: Wer Lücken in der Versicherungsbiografie hat, Zeiten der Pflege, des Studiums oder der Selbstständigkeit, kann prüfen, ob freiwillige Beiträge oder Nachversicherung sinnvoll sind.

Die DRV bietet kostenlose Beratung in bundesweiten Stützpunkten an. Wer langfristig mit einer gesetzlichen Rente unter dem Existenzminimum rechnet, sollte jetzt handeln: VdK und SoVD begleiten sozialrechtliche Fragen, auch zur Grundsicherung im Alter als Absicherungsnetz.

Häufige Fragen zum steigenden Rentenbeitrag

Steigt mein Rentenbeitrag sofort, wenn der Bundeszuschuss gekürzt wird?

Nein. Der Beitragssatz ist aktuell per Gesetz bei 18,6 Prozent festgesetzt. Kürzungen des Bundeszuschusses wirken zunächst auf die Nachhaltigkeitsrücklage, nicht direkt auf den Beitragssatz.

Erst wenn die Rücklage unter die gesetzlich vorgeschriebene Untergrenze sinkt, greift der automatische Anpassungsmechanismus. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung dürfte das frühestens 2028 der Fall sein.

Wer bezahlt die Mütterrente III, wenn der Bund kürzt?

Das Rentenpaket 2025 sieht ausdrücklich vor, dass Mütterrente und Haltelinie beim Rentenniveau steuerfinanziert werden. Wenn der Bundeshaushalt gleichzeitig den Bundeszuschuss reduziert, widerspricht das der eigenen Finanzierungszusage. De facto trägt in diesem Fall zunächst die Rücklage die Kosten – und damit mittelbar die Beitragszahler, die diese Rücklage angespart haben.

Was beschließt die Alterssicherungskommission bis Mitte 2026?

Die Kommission ist ein Beratungsgremium, kein Gesetzgeber. Sie soll bis Ende Juni 2026 Reformvorschläge für die gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge vorlegen. Die Umsetzung obliegt dem Bundestag.

Im Fokus stehen unter anderem das Renteneintrittsalter, die Rentenformel und die Frage, wer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. Beschlossene Maßnahmen sind frühestens ab Ende 2026 zu erwarten.

Warum steigt der Beitragssatz auch ohne politische Kürzungen?

Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer treten nach und nach in den Ruhestand, während die Zahl der Beitragszahler sinkt. Diese demografische Schere drückt auf die Einnahmenseite der Rentenversicherung. Prognosen gehen davon aus, dass der Beitragssatz allein aus demografischen Gründen bis 2030 deutlich über 20 Prozent steigen könnte. Kürzungen beim Bundeszuschuss beschleunigen diesen Prozess.

Kann ich gegen eine mögliche Beitragserhöhung Widerspruch einlegen?

Nein. Der Beitragssatz ist ein gesetzlich festgelegter Wert, der vom Bundestag bestimmt wird. Er ist kein Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch möglich wäre. Bürger können sich politisch an Abgeordnete wenden oder Verbände wie VdK oder SoVD unterstützen, die in der rentenpolitischen Debatte aktiv Stellung nehmen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Rentenpaket 2025 – Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten (in Kraft ab 1. Januar 2026)

Bundesregierung: Kabinett beschließt Rentenpaket 2025 (7. Januar 2026)

Deutsche Rentenversicherung: Statement zum Kabinettsbeschluss Rentenpaket 2025 (06.08.2025)

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg: Pressemitteilung – Bundesregierung plant erneute kurzfristige Kürzung der Bundeszuschüsse (Juli 2024)

Bundesfinanzministerium: Bundesregierung beschließt Eckwerte für den Bundeshaushalt 2027 und die Finanzplanung bis 2030 (29.04.2026)

Bundesrechnungshof: Stellungnahme für die Beratungen der Alterssicherungskommission – Rentenversicherung: Reform zwingend notwendig (2026)