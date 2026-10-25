Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege: Zum Jahresende droht der Verlust der Pflegeleistungen

Wer Angehörige zu Hause pflegt, sollte vor Jahresende prüfen, wie viel Geld für eine Vertretung noch zur Verfügung steht.

Für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege gibt es 2026 zusammen bis zu 3.539 Euro, doch ungenutzte Mittel lassen sich nicht ins nächste Jahr übertragen.

Für bereits entstandene Kosten gilt eine andere Frist. Hat die Ersatzpflege 2026 stattgefunden, können Familien die Erstattung nach geltendem Recht noch bis Ende 2027 beantragen.

Die 3.539 Euro sind keine pauschale Auszahlung

Verhinderungspflege hilft, wenn die sonst pflegende Person wegen Urlaub, Krankheit oder aus anderen Gründen vorübergehend ausfällt. Voraussetzung sind mindestens Pflegegrad 2 und nachgewiesene Kosten einer notwendigen Ersatzpflege.

Das gemeinsame Jahresbudget steht für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zur Verfügung. Wer daraus bereits einen Aufenthalt in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung finanziert hat, kann für die Ersatzpflege zu Hause nur noch den verbleibenden Betrag einsetzen.

Wurden als Beispiel bereits 2.000 Euro aus dem gemeinsamen Budget verbraucht, bleiben höchstens 1.539 Euro übrig. Diesen Restbetrag überweist die Pflegekasse nicht allein deshalb, weil das Jahr endet.

Das Geld dient dazu, erstattungsfähige Pflegekosten zu decken. Wer keine solchen Leistungen nutzt, kann sich das ungenutzte Budget weder auszahlen lassen noch ansparen.

Für Rechnungen aus 2026 bleibt mehr Zeit

Für Ersatzpflege, die 2026 tatsächlich stattgefunden hat, müssen der Erstattungsantrag und die Kostennachweise spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Eine Antragstellung vor Beginn der Ersatzpflege ist nach § 39 SGB XI nicht vorgeschrieben.

Wer im Dezember 2026 eine notwendige Vertretung organisiert, muss deren Abrechnung deshalb nicht zwingend noch vor Silvester erledigen. Der Einsatz gehört trotzdem zum Budget des Jahres 2026.

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Situation Bedeutung für den Anspruch Ein Teil des Budgets für 2026 bleibt ungenutzt. Der Restbetrag kann nicht für Pflegeeinsätze im Folgejahr angespart werden. Die Ersatzpflege findet im Dezember 2026 statt. Die Erstattung kann nach geltendem Recht noch bis Ende 2027 mit Kostennachweisen beantragt werden. Die Ersatzpflege findet erst 2027 statt. Dafür steht das verbliebene Budget aus 2026 nicht zur Verfügung. Die Pflegekasse bearbeitet den Antrag erst nach Ablauf der Frist. Entscheidend ist der rechtzeitige Eingang des Antrags mit den Kostennachweisen, nicht der Auszahlungstermin.

Weitere Hinweise enthält unser Beitrag zur Erstattungsfrist bei der Verhinderungspflege. Wer noch offene Abrechnungen hat, sollte die Unterlagen dennoch frühzeitig zusammenstellen, damit Zeit für fehlende Nachweise bleibt.

Ein Beispiel zeigt den Unterschied

Eine Tochter pflegt ihre Mutter mit Pflegegrad 3 und fällt im November 2026 wegen einer eigenen Erkrankung aus. Ein Pflegedienst übernimmt die notwendige Ersatzpflege und stellt dafür 900 Euro in Rechnung.

Sind die Voraussetzungen erfüllt und stehen im Jahresbudget noch mindestens 900 Euro zur Verfügung, kann die Pflegekasse diese Kosten übernehmen. Reicht die Mutter den Erstattungsantrag samt Rechnung erst im Februar 2027 ein, ist die Frist nach geltendem Recht noch gewahrt.

Anders liegt der Fall, wenn der Pflegedienst erst im Februar 2027 einspringt. Dann lassen sich die Kosten nicht mit ungenutzten Mitteln aus 2026 bezahlen.

Bei Hilfe durch Angehörige gelten zusätzliche Grenzen

Die Höhe des verfügbaren Budgets sagt noch nicht, wie viel die Pflegekasse für einen einzelnen Einsatz übernimmt. Bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege durch Angehörige bis zum zweiten Grad oder Personen aus demselben Haushalt ist die Erstattung regelmäßig auf zwei monatliche Pflegegeldbeträge begrenzt.

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Nachgewiesene notwendige Aufwendungen, etwa Fahrtkosten oder Verdienstausfall, können darüber hinaus berücksichtigt werden. Insgesamt bleibt aber das verfügbare gemeinsame Jahresbudget die Obergrenze.

Die Pflegereform soll die Finanzierung verändern

Neben dem jährlichen Verfall ungenutzter Mittel steht eine politische Änderung im Raum. Der Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes sieht vor, bisherige Einzelleistungen in neuen Budgets zusammenzufassen.

Nach den Erläuterungen des Bundesgesundheitsministeriums soll Ersatzpflege unter anderem aus einem erhöhten Entlastungsbudget oder einem ambulanten Sachleistungsbudget finanziert werden können. Hinzu kommen soll ein Überbrückungsbudget für bestimmte Versorgungssituationen.

Die bisherige Finanzierung würde damit umgebaut. Daraus folgt aber weder, dass Ersatzpflege künftig vollständig selbst bezahlt werden müsste, noch dass die angekündigten Änderungen bereits gelten.

Für Familien zählt deshalb die Trennung zwischen geltendem Anspruch und Reformplan. Ein Gesetzentwurf allein beendet das derzeitige Jahresbudget nicht.

Diese Unterlagen sollten Familien jetzt prüfen

Hilfreich ist zunächst eine Übersicht der Pflegekasse über bereits abgerechnete Leistungen. Gleichen Sie diese mit eigenen Rechnungen und noch offenen Einsätzen ab.

Für eine nachvollziehbare Abrechnung sollten insbesondere folgende Angaben und Belege vorliegen.

Name der pflegebedürftigen Person und Versicherungsnummer

Datum und Dauer der Ersatzpflege

Name der Ersatzpflegeperson oder des Dienstes

Angefallene Kosten und entsprechende Nachweise

Angaben zu Verwandtschaft oder gemeinsamem Haushalt

Nachweise über zusätzlich geltend gemachte Fahrtkosten oder Verdienstausfälle

Bewahren Sie eine Kopie der eingereichten Unterlagen und einen Nachweis über den Eingang auf. Welche ergänzenden Angaben die Kasse benötigt, lässt sich mit ihrem Abrechnungsformular oder einer Rückfrage klären.

FAQ zur Verhinderungspflege am Jahresende

Kann ich mir das verbleibende Budget auszahlen lassen?

Nein, ein ungenutzter Restbetrag ist kein frei verfügbares Guthaben. Erstattet werden nachgewiesene Kosten für Leistungen, deren Voraussetzungen erfüllt sind.

Muss eine Rechnung aus Dezember 2026 noch im selben Jahr eingereicht werden?

Nein, für 2026 durchgeführte Ersatzpflege endet die gesetzliche Antragsfrist nach geltendem Recht am 31. Dezember 2027. Bis dahin müssen der Erstattungsantrag und die Kostennachweise bei der Pflegekasse eingegangen sein.

Ist die Abschaffung des bisherigen Jahresbudgets bereits beschlossen?

Die beschriebenen Änderungen gehören zum Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes. Sie dürfen nicht mit einem bereits geltenden Wegfall der bisherigen Leistungen gleichgesetzt werden.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium – Häusliche Pflege und Verhinderungspflege

§ 39 SGB XI – Voraussetzungen und Erstattungsfrist der Verhinderungspflege

Bundesgesundheitsministerium – Fragen und Antworten zum Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes