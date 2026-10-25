Verhinderungspflege: Springt die Familie ein, zahlt die Pflegekasse weniger

Übernehmen Kinder, Geschwister oder Enkel vorübergehend die Pflege, zahlt die Pflegekasse oft weniger als für einen Pflegedienst.

Bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege durch nahe Angehörige liegt die jährliche Grenze je nach Pflegegrad zunächst zwischen 694 und 1.980 Euro.

Fahrtkosten oder Verdienstausfälle können die Erstattung erhöhen. Insgesamt stehen für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zusammen höchstens 3.539 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Der Pflegegrad bestimmt die Grenze für Angehörige

Übernehmen nahe Angehörige die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig, orientiert sich die reguläre Höchstgrenze am doppelten monatlichen Pflegegeld. Daraus ergeben sich für 2026 folgende Beträge.

Pflegegrad Monatliches Pflegegeld Reguläre jährliche Höchstgrenze bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege durch nahe Angehörige Pflegegrad 1 Kein Pflegegeld Kein Anspruch auf Verhinderungspflege Pflegegrad 2 347 Euro 694 Euro Pflegegrad 3 599 Euro 1.198 Euro Pflegegrad 4 800 Euro 1.600 Euro Pflegegrad 5 990 Euro 1.980 Euro

Die Tabelle beschreibt Höchstbeträge, keine pauschalen Auszahlungen. Erstattet werden entstandene und nachgewiesene Kosten. Wer beispielsweise 400 Euro für eine Ersatzpflege abrechnet, erhält nicht allein wegen Pflegegrad 3 den gesamten Höchstbetrag von 1.198 Euro.

Entscheidend ist die Beziehung zur pflegebedürftigen Person

Die besondere Grenze betrifft Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad. Dazu gehören beispielsweise Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern und Enkel. Maßgeblich ist das Verhältnis zur pflegebedürftigen Person, nicht zur verhinderten Pflegeperson.

Auch Menschen, die mit dem Pflegebedürftigen in einem Haushalt leben, fallen bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege unter diese Regel. Eine fehlende Verwandtschaft genügt deshalb nicht, um die niedrigere Grenze auszuschließen.

Bei einer nicht verwandten Nachbarin aus einem anderen Haushalt oder einem Pflegedienst können dagegen grundsätzlich Kosten bis zum noch verfügbaren gemeinsamen Jahresbetrag übernommen werden.

Fahrtkosten und Verdienstausfall können zusätzlich zählen

Die Grenze aus der Tabelle muss nicht das Ende der Erstattung sein. Entstehen der einspringenden Person notwendige Fahrtkosten oder verliert sie durch die Vertretung Arbeitsverdienst, können diese Aufwendungen zusätzlich berücksichtigt werden.

Dafür sind konkrete Nachweise erforderlich. Bei einem Verdienstausfall kommt etwa eine Arbeitgeberbescheinigung infrage. Für Fahrten sollten Datum, Strecke und Anlass dokumentiert werden. Welche Unterlagen die Pflegekasse verlangt, lässt sich vorab klären.

Auch mit diesen zusätzlichen Aufwendungen darf das verfügbare gemeinsame Jahresbudget nicht überschritten werden. Eine höhere Erstattung hängt somit sowohl von den belegten Kosten als auch vom bereits verbrauchten Budget ab.

Ein Beispiel mit Pflegegrad 3

Ein Vater hat Pflegegrad 3. Seine Tochter übernimmt vorübergehend die Pflege, weil die sonst pflegende Ehefrau ausfällt. Im vereinfachten Beispiel entstehen folgende erstattungsfähige und belegte Kosten.

Kostenposition Betrag Vergütung für die nicht erwerbsmäßige Ersatzpflege 900 Euro Notwendige Fahrtkosten 120 Euro Nachgewiesener Verdienstausfall 500 Euro Mögliche Erstattung insgesamt 1.520 Euro

Die Vergütung von 900 Euro liegt unter der Angehörigengrenze von 1.198 Euro. Durch die zusätzlichen Aufwendungen kann die Erstattung insgesamt darüber hinausgehen.

Die Rechnung setzt voraus, dass die Pflegekasse die einzelnen Kosten anerkennt und mindestens 1.520 Euro im Jahresbudget verfügbar sind. Sie ist keine Zusage für einen konkreten Pflegefall.

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Die 3.539 Euro stehen nicht für jede Vertretung neu bereit

Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege greifen auf denselben Jahresbetrag zu. Wurden beispielsweise bereits 2.500 Euro für erstattungsfähige Leistungen der Kurzzeitpflege eingesetzt, bleiben von 3.539 Euro noch 1.039 Euro übrig.

Im vorangegangenen Beispiel könnten dann trotz belegter Kosten von 1.520 Euro höchstens noch 1.039 Euro aus diesem Budget übernommen werden. Die Differenz müssten die Beteiligten anderweitig tragen.

Auch ein Wechsel der Ersatzpflegeperson schafft kein neues Jahresbudget. Vor längeren Vertretungen sollte deshalb feststehen, wie viel die Pflegekasse im laufenden Kalenderjahr bereits abgerechnet hat.

Pflegegeld läuft bei längeren Vertretungen teilweise weiter

Während einer tageweisen Verhinderungspflege wird das bisher bezogene Pflegegeld grundsätzlich für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt. Für den ersten und letzten Tag wird es in voller Höhe gezahlt.

Bei stundenweiser Ersatzpflege gelten Besonderheiten. Deshalb sollten Familien die tatsächlichen Abwesenheitszeiten der üblichen Pflegeperson sorgfältig festhalten. Näheres erläutert unser Beitrag zur Abrechnung der Verhinderungspflege und zur Weiterzahlung des Pflegegeldes.

Belege rechtzeitig bei der Pflegekasse einreichen

Für die Abrechnung sollten Pflegebedürftige oder ihre Bevollmächtigten den Vertretungszeitraum, die Ersatzpflegeperson, das Verwandtschaftsverhältnis und die entstandenen Kosten festhalten. Eine nachvollziehbare Aufstellung erleichtert die Prüfung.

Für eine im Jahr 2026 durchgeführte Ersatzpflege müssen der Antrag auf Kostenerstattung und die Kostennachweise spätestens bis zum 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Das Bundesgesundheitsministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass bei einer späteren Antragstellung kein Erstattungsanspruch mehr besteht.

Häufige Fragen zur Verhinderungspflege durch Angehörige

Bekommt jedes Familienmitglied einen eigenen Höchstbetrag?

Nein. Der Leistungsanspruch gehört zur pflegebedürftigen Person. Mehrere Vertretungen teilen sich die verfügbaren Leistungen. Für jede einspringende Person entsteht kein neues Jahresbudget.

Kann die Erstattung bei Pflegegrad 2 über 694 Euro liegen?

Ja. Zusätzlich nachgewiesene notwendige Aufwendungen wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall können berücksichtigt werden. Insgesamt bleibt die Erstattung auf das verfügbare gemeinsame Jahresbudget begrenzt.

Werden die Beträge auch ohne Ausgaben ausgezahlt?

Nein. Verhinderungspflege dient der Übernahme nachgewiesener Kosten einer notwendigen Ersatzpflege. Ein ungenutzter Betrag wird nicht als frei verfügbares Geld ausgezahlt.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, Leistungsbeträge der Pflegeversicherung 2026

Bundesgesundheitsministerium, häusliche Pflege und Verhinderungspflege

Bundesgesundheitsportal, Voraussetzungen und Leistungen der Verhinderungspflege