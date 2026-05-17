Witwenrente steigt ab Juli 2026 – aber es gibt einen Haken

Ab Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent steigen. Für Bezieherinnen und Bezieher einer Witwenrente ist das zunächst eine gute Nachricht, denn auch Hinterbliebenenrenten profitieren von der allgemeinen Rentenanpassung.

Gleichzeitig verändert sich der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung. Dadurch kann sich die monatliche Auszahlung verbessern, selbst wenn eigenes Einkommen vorhanden ist.

Doch die Berechnung ist komplizierter, als viele Betroffene erwarten. Wer nur auf die Bruttorente schaut, übersieht leicht, wie Freibeträge, Pauschalabzüge und Steuerregeln zusammenspielen.

Was sich ab Juli 2026 verändert

Die Rentenanpassung von 4,24 Prozent führt dazu, dass der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro steigen soll. Daraus ergeben sich höhere Rentenzahlungen ab dem 1. Juli 2026.

Eine bisherige Witwenrente von 800 Euro würde rechnerisch auf 833,92 Euro steigen. Bei 1.000 Euro monatlicher Witwenrente ergäbe sich ein neuer Betrag von 1.042,40 Euro.

Für die Einkommensanrechnung ist außerdem wichtig, dass der Freibetrag an den aktuellen Rentenwert gekoppelt ist. Er beträgt bei Witwen- und Witwerrenten das 26,4-Fache des aktuellen Rentenwerts.

Bei einem Rentenwert von 42,52 Euro ergibt sich daraus ein monatlicher Freibetrag von 1.122,53 Euro. Erst wenn das bereinigte eigene Einkommen diesen Betrag übersteigt, kommt es überhaupt zu einer Kürzung der Witwenrente.

Kleine und große Witwenrente: Der Unterschied ist wichtig

Bei der Witwenrente wird zwischen der kleinen und der großen Witwenrente unterschieden. Die kleine Witwenrente beträgt grundsätzlich 25 Prozent der Rente der verstorbenen Person und wird in der Regel höchstens 24 Monate lang gezahlt.

Die große Witwenrente beträgt meist 55 Prozent der Rente der verstorbenen Person. In bestimmten Altfällen können es noch 60 Prozent sein, etwa wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und weitere Voraussetzungen erfüllt sind.

Für die große Witwenrente müssen bestimmte Bedingungen vorliegen. Dazu gehören ein bestimmtes Mindestalter, die Erziehung eines minderjährigen Kindes oder eine Erwerbsminderung.

Wer einen Antrag stellt oder einen Bescheid prüft, sollte deshalb nicht nur auf die Höhe der Rente achten. Entscheidend ist auch, nach welchem Recht der Anspruch berechnet wurde und welche persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wie die Einkommensanrechnung funktioniert

Ein weit verbreiteter Irrtum lautet, dass die eigene Rente vollständig von der Witwenrente abgezogen wird. Das stimmt nicht.

Die Deutsche Rentenversicherung rechnet zunächst nicht mit dem tatsächlichen Nettoeinkommen, sondern mit einem pauschal bereinigten Einkommen. Bei einer eigenen Altersrente mit Rentenbeginn ab 2011 werden in der Regel 14 Prozent abgezogen.

Bei einer Altersrente mit Rentenbeginn vor 2011 liegt der pauschale Abzug bei 13 Prozent. Bei Arbeitslohn fällt der Abzug höher aus, weil dort pauschal 40 Prozent berücksichtigt werden.

Erst nach dieser Bereinigung wird der Freibetrag abgezogen. Nur der Betrag, der danach übrig bleibt, wird zu 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

Berechnungsschritt Auswirkung Bruttoeinkommen bereinigen Bei eigener Altersrente ab 2011 werden pauschal 14 Prozent abgezogen. Freibetrag abziehen Ab Juli 2026 bleiben voraussichtlich 1.122,53 Euro monatlich anrechnungsfrei. Überschuss berechnen Nur das bereinigte Einkommen oberhalb des Freibetrags zählt weiter. 40 Prozent anrechnen Von diesem Überschuss werden 40 Prozent von der Witwenrente abgezogen.

Rechenbeispiel: Warum die Kürzung oft geringer ist als befürchtet

Eine Witwe bezieht eine eigene Altersrente von 1.500 Euro brutto im Monat. Ihr Rentenbeginn lag nach 2011, deshalb werden pauschal 14 Prozent abgezogen.

Das bereinigte Einkommen beträgt damit 1.290 Euro. Davon wird der neue Freibetrag von 1.122,53 Euro abgezogen.

Es verbleibt ein Überschuss von 167,47 Euro. Davon werden 40 Prozent angerechnet, also 66,99 Euro.

Beträgt die Witwenrente nach der Rentenanpassung beispielsweise 833,92 Euro, würde sie nach der Einkommensanrechnung auf rund 766,93 Euro sinken. Zusammen mit der eigenen Altersrente bleibt das Gesamteinkommen aber deutlich höher, als wenn nur die Witwenrente bezogen würde.

Wer knapp unter dem Freibetrag liegt, wird nicht gekürzt

Besonders interessant ist die Änderung für Personen, deren eigenes Einkommen bisher knapp über der Grenze lag. Durch den höheren Freibetrag kann eine bisherige Kürzung kleiner werden oder ganz wegfallen.

Ein Beispiel zeigt den Effekt. Beträgt die eigene Altersrente 1.200 Euro brutto und liegt der Rentenbeginn nach 2011, ergibt sich nach dem Pauschalabzug von 14 Prozent ein bereinigtes Einkommen von 1.032 Euro.

Dieser Betrag liegt unter dem Freibetrag von 1.122,53 Euro. In diesem Fall wird die Witwenrente wegen der eigenen Altersrente nicht gekürzt.

Das zeigt, warum die Bruttorente allein kein zuverlässiger Anhaltspunkt ist. Entscheidend ist immer das bereinigte Einkommen nach den Regeln der Rentenversicherung.

Welche Einkommen angerechnet werden

Auf die Witwenrente können verschiedene Einkünfte angerechnet werden. Dazu gehören unter anderem eigene gesetzliche Renten, Arbeitslohn, Betriebsrenten, Mieteinnahmen und Kapitalerträge.

Nicht jedes Alterseinkommen wird gleich behandelt. Besonders häufig kommt es bei privaten Vorsorgeformen zu Missverständnissen.

Die Riester-Rente wird bei der Einkommensanrechnung grundsätzlich anders behandelt als die Rürup-Rente. Während Riester-Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen ausgenommen sein können, kann eine Rürup- beziehungsweise Basisrente angerechnet werden.

Auch das Einkommen anderer Haushaltsmitglieder wird nicht einfach der Witwe oder dem Witwer zugerechnet. Entscheidend ist das eigene Einkommen der rentenberechtigten Person.

Das Sterbevierteljahr bleibt eine besondere Übergangszeit

In den ersten drei Monaten nach dem Tod der versicherten Person gilt eine besondere Regel. In dieser Zeit wird die Hinterbliebenenrente in voller Höhe der Versichertenrente gezahlt.

Eine Einkommensanrechnung findet in dieser Übergangszeit nicht statt. Das soll den finanziellen Umbruch unmittelbar nach dem Todesfall abfedern.

Erst danach wird geprüft, ob eigenes Einkommen auf die Witwen- oder Witwerrente anzurechnen ist. Viele Betroffene erleben deshalb nach den ersten drei Monaten eine spürbare Veränderung der Auszahlung.

Die Steuerfrage: Witwenrente ist nicht automatisch steuerfrei

Witwenrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung gehören steuerlich zu den Renteneinkünften. Sie sind daher nicht automatisch steuerfrei.

Für Renten mit Beginn im Jahr 2026 liegt der steuerpflichtige Anteil bei 84 Prozent. Die übrigen 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente bleiben als individueller Rentenfreibetrag steuerfrei.

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt aber vom gesamten zu versteuernden Einkommen ab. Dazu zählen neben der Witwenrente auch eigene Renten und weitere Einkünfte.

Wichtig ist außerdem: Der steuerfreie Teil wird in Euro festgeschrieben. Spätere Rentenerhöhungen erhöhen diesen festen Freibetrag nicht automatisch.

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Folgerentenregelung kann die Steuerlast senken

Besonders wichtig ist die sogenannte Folgerentenregelung. Sie kann dazu führen, dass für die Witwenrente steuerlich nicht einfach das Jahr des Beginns der Witwenrente angesetzt wird.

War die verstorbene Person bereits Rentnerin oder Rentner, kann die Laufzeit dieser vorherigen Rente berücksichtigt werden. Dadurch kann sich steuerlich ein früherer fiktiver Rentenbeginn ergeben.

Das kann den Besteuerungsanteil deutlich senken. Wenn der verstorbene Ehepartner zum Beispiel seit 2012 eine Altersrente bezogen hat und die Witwenrente 2026 beginnt, kann steuerlich ein früherer Beginn zu prüfen sein.

Betroffene sollten deshalb den Steuerbescheid sorgfältig kontrollieren. Wird pauschal der Besteuerungsanteil für 2026 angesetzt, obwohl eine Vorgängerrente vorlag, kann eine Prüfung sinnvoll sein.

Gerichtsstreit um den Rentenfreibetrag bei gekürzter Witwenrente

Zusätzliche Unsicherheit besteht bei der Frage, wie der Rentenfreibetrag zu behandeln ist, wenn die Witwenrente wegen eigener Einkünfte gekürzt wird. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat sich 2024 mit einem solchen Fall befasst.

Nach der dort behandelten Auffassung kann sich der steuerfreie Rententeil verändern, wenn sich der Jahresbetrag der Rente durch Einkommensanrechnung ändert. Das kann dazu führen, dass die steuerliche Belastung im Verhältnis zur ausgezahlten Rente höher ausfällt.

Da hierzu eine höchstrichterliche Klärung von großer Bedeutung sein kann, sollten betroffene Steuerbescheide nicht ungeprüft bleiben. Wer eine gekürzte Witwenrente bezieht und steuerlich belastet wird, sollte fachlichen Rat einholen.

In Betracht kommt je nach Einzelfall ein Einspruch gegen den Steuerbescheid. Ein Lohnsteuerhilfeverein oder eine Steuerberaterin beziehungsweise ein Steuerberater kann prüfen, ob ein Ruhen des Verfahrens beantragt werden sollte.

Gnadensplitting: Warum im dritten Jahr nach dem Todesfall oft die Steuer steigt

Auch das sogenannte Gnadensplitting wird häufig unterschätzt. Im Todesjahr selbst können Ehegatten steuerlich noch gemeinsam veranlagt werden, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Im Jahr nach dem Todesfall gilt der Splittingtarif unter bestimmten Voraussetzungen weiter. Das entlastet viele Hinterbliebene in der ersten Zeit nach dem Verlust.

Danach endet diese Vergünstigung. Ab dem folgenden Jahr wird die Witwe oder der Witwer steuerlich grundsätzlich wie eine alleinstehende Person behandelt.

Dadurch kann es zu Steuernachzahlungen kommen, obwohl sich die Rentenhöhe kaum verändert hat. Der Grund liegt dann nicht unbedingt in einer höheren Rente, sondern im Wegfall des günstigeren Tarifs.

Warum Bescheide genau geprüft werden sollten

Die Rentenerhöhung 2026 bringt vielen Hinterbliebenen mehr Witwenrente. Gleichzeitig kann der höhere Freibetrag die Einkommensanrechnung abmildern.

Dennoch sollten Betroffene ihre Renten- und Steuerbescheide nicht nur abheften. Gerade bei Witwenrenten entscheidet die genaue Berechnung über spürbare monatliche Beträge.

Besonders geprüft werden sollten der angesetzte Freibetrag, das bereinigte Einkommen, die Höhe der Anrechnung und der steuerliche Beginn der Rente. Auch die Frage, ob eine Vorgängerrente der verstorbenen Person vorlag, kann steuerlich erhebliche Folgen haben.

Wer unsicher ist, sollte sich nicht allein auf allgemeine Tabellen verlassen. Die konkrete Berechnung hängt vom eigenen Rentenbeginn, vom Einkommen, vom Todesjahr und von den steuerlichen Verhältnissen ab.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 69-jährige Witwe erhält seit 2014 eine eigene Altersrente von 1.350 Euro brutto. Nach dem pauschalen Abzug von 14 Prozent bleiben für die Einkommensanrechnung 1.161 Euro.

Ab Juli 2026 wird davon der Freibetrag von 1.122,53 Euro abgezogen. Der Überschuss beträgt 38,47 Euro.

Davon werden nur 40 Prozent angerechnet, also rund 15,39 Euro. Eine Witwenrente von 900 Euro würde daher nicht um 38,47 Euro, sondern nur um etwa 15 Euro gekürzt.

Gleichzeitig sollte die Witwe prüfen lassen, ob ihr verstorbener Mann bereits vor seinem Tod eine eigene Rente bezogen hatte. Dann kann für die Besteuerung der Witwenrente ein günstigerer fiktiver Rentenbeginn in Betracht kommen.

Häufige Fragen zur Witwenrente 2026

1. Wie stark steigt die Witwenrente ab Juli 2026?

Ab Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent steigen. Davon profitieren auch Witwen- und Witwerrenten. Eine bisherige Witwenrente von 800 Euro würde rechnerisch auf 833,92 Euro steigen.

2. Was ist der neue Freibetrag bei der Witwenrente ab Juli 2026?

Der monatliche Freibetrag bei der Einkommensanrechnung steigt voraussichtlich auf 1.122,53 Euro. Erst wenn das bereinigte eigene Einkommen über diesem Betrag liegt, wird ein Teil davon auf die Witwenrente angerechnet.

3. Wird die eigene Rente vollständig von der Witwenrente abgezogen?

Nein, die eigene Rente wird nicht vollständig abgezogen. Zunächst wird sie pauschal bereinigt, bei vielen Altersrenten etwa um 14 Prozent. Nur der Betrag oberhalb des Freibetrags wird berücksichtigt, und davon werden nur 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

4. Wer profitiert besonders vom höheren Freibetrag?

Besonders profitieren Witwen und Witwer, deren bereinigtes eigenes Einkommen bisher knapp über dem Freibetrag lag. Durch die Anhebung kann die Kürzung geringer ausfallen oder ganz entfallen. Dadurch bleibt monatlich mehr Witwenrente übrig.

5. Ist die Witwenrente steuerfrei?

Nein, die Witwenrente ist grundsätzlich steuerpflichtig. Wie hoch der steuerpflichtige Anteil ist, hängt vom Rentenbeginn ab. Zusätzlich kann die sogenannte Folgerentenregelung wichtig sein, wenn die verstorbene Person bereits vor dem Tod eine eigene Rente bezogen hat.

6. Was sollten Betroffene jetzt prüfen?

Betroffene sollten ihren Rentenbescheid und später auch den Steuerbescheid sorgfältig kontrollieren. Wichtig sind vor allem der angesetzte Freibetrag, die Einkommensanrechnung, der steuerpflichtige Rentenanteil und eine mögliche Anwendung der Folgerentenregelung. Bei Unsicherheit kann ein Lohnsteuerhilfeverein oder eine Steuerberatung helfen.

Fazit

Die Rentenanpassung ab Juli 2026 verbessert die Lage vieler Hinterbliebener. Der höhere Rentenwert erhöht nicht nur die laufende Rente, sondern auch den Freibetrag bei der Einkommensanrechnung.

Wer eigenes Einkommen hat, muss deshalb nicht automatisch mit einer starken Kürzung rechnen. Angerechnet werden nur 40 Prozent des Betrags, der nach Bereinigung und Freibetrag übrig bleibt.

Die größere Gefahr liegt oft in der steuerlichen Behandlung. Folgerentenregelung, Rentenfreibetrag und Wegfall des Gnadensplittings können darüber entscheiden, ob am Jahresende eine Nachzahlung entsteht.

Betroffene sollten ihre Unterlagen deshalb rechtzeitig prüfen und bei Unklarheiten fachliche Hilfe nutzen. Gerade bei der Witwenrente können kleine Rechenunterschiede auf Dauer viel Geld ausmachen.

Quellen

Die Rentenanpassung 2026, der neue aktuelle Rentenwert von 42,52 Euro und die Erhöhung um 4,24 Prozent ergeben sich aus der Mitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Rentenwertbestimmungsverordnung 2026.

Die Berechnung des Freibetrags bei Witwen-, Witwer- und Erziehungsrenten als 26,4-Faches des aktuellen Rentenwerts wird von der Deutschen Rentenversicherung erläutert.

Der steuerpflichtige Anteil für Renten mit Beginn im Jahr 2026 liegt laut Deutscher Rentenversicherung bei 84 Prozent; 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente bleiben steuerfrei.

Zur gerichtlichen Auseinandersetzung über die Besteuerung einer Witwerrente nach Änderung des Jahresbetrags infolge Einkommensanrechnung siehe die Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 7. November 2024, Az. 14 K 9179/21.