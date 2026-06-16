Sozialhilfe: Sozialamt kürzt Miete ab 1. Juli – zwei Fehler im Bescheid stoppen jedoch die Kürzung

Ab dem 1. Juli 2026 kürzt das Sozialamt die Wohnkosten von Rentnerinnen und Rentnern in der Grundsicherung nach § 35 SGB XII (Zwölftes Sozialgesetzbuch, zuständig für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

Wer als Alleinstehender oder wegen voller Erwerbsminderung Grundsicherung beim Sozialamt bezieht und eine Miete zahlt, die über dem kommunalen Richtwert liegt, bekommt ab Juli möglicherweise weniger überwiesen. Viele dieser Kürzungsbescheide sind rechtlich angreifbar. Dieser Artikel zeigt, woran man einen fehlerhaften Bescheid erkennt, wie der Widerspruch gelingt und welche Unterlagen entscheidend sind.

Was sich ab Juli 2026 bei der Mietanerkennung ändert

Bislang wurden Wohnkosten in der Grundsicherung im Alter in den ersten zwölf Monaten ohne Angemessenheitsprüfung vollständig übernommen. Das neue Recht streicht diesen Schutz: Seit dem 1. Juli 2026 erkennt das Sozialamt Wohnkosten nur noch bis zum 1,5-Fachen des örtlichen Richtwerts an.

Ein Deckel, der schon ab dem ersten Tag des Leistungsbezugs gilt.

Ein Rechenbeispiel macht die Konsequenz sichtbar. Elisabeth F., 71, lebt allein in einer mittelgroßen Stadt. Ihr kommunaler Richtwert liegt bei 500 Euro Bruttokaltmiete. Das 1,5-Fache sind 750 Euro. Elisabeth zahlt 870 Euro.

Die Lücke von 120 Euro monatlich muss sie aus ihrem Regelbedarf bestreiten. Von 563 Euro Regelbedarf für Alleinstehende bleiben ihr dann 443 Euro für Ernährung, Kleidung und alles andere.

Betroffen sind knapp 764.000 Menschen, die nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Grundsicherung im Alter beziehen. Hinzu kommen Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung: Die geänderte Norm gilt für das gesamte Vierte Kapitel des SGB XII. Zuständig für alle diese Fälle ist das Sozialamt, nicht das Jobcenter.

Nicht jeder Kürzungsbescheid ist rechtmäßig. Zwei Prüfschritte zeigen, ob das Sozialamt die formellen Voraussetzungen für eine Kürzung überhaupt erfüllt hat.

Prüfschritt 1: Stimmt die Angemessenheitsgrenze der Gemeinde?

Das Sozialamt darf nur dann kürzen, wenn es die Angemessenheitsgrenze durch ein schlüssiges Konzept belegen kann. Schlüssiges Konzept bedeutet: eine systematische, methodisch nachvollziehbare Auswertung des lokalen Wohnungsmarktes.

Aktuelle Daten, repräsentativer Vergleichsraum, dokumentierte Methodik. Viele Ämter haben ein solches Konzept, aber nicht alle. Und selbst wo es vorliegt, kann es veraltet sein.

Wer einen Kürzungsbescheid erhält, sollte das Sozialamt sofort schriftlich auffordern: „Bitte übersenden Sie mir das aktuelle schlüssige Konzept zur Ermittlung der Angemessenheitsgrenze für Unterkunftskosten in meiner Gemeinde.” Kann das Amt kein solches Konzept vorlegen, gilt die Angemessenheitsgrenze als nicht ordnungsgemäß ermittelt.

In diesem Fall greift hilfsweise die Tabelle des Wohngeldgesetzes als Ersatzmaßstab. Liegt die eigene Miete innerhalb dieser Tabellenwerte, ist sie als angemessen anzusehen.

Ein weiterer häufiger Fehler in Bescheiden: Das Sozialamt vergleicht nur die Kaltmiete ohne Nebenkosten, statt die Bruttokaltmiete heranzuziehen. Bruttokaltmiete sind Kaltmiete plus kalte Betriebskosten. Heizkosten werden separat bewertet.

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Wer also 500 Euro Kaltmiete zahlt und 80 Euro kalte Nebenkosten, hat eine Bruttokaltmiete von 580 Euro. Wenn das Amt nur 500 Euro als Vergleichsgröße nimmt, rechnet es falsch. Das ist ein eigenständiges Widerspruchsargument.

Prüfschritt 2: Hat das Sozialamt die Kostensenkungsaufforderung korrekt gestellt?

Die Kostensenkungsaufforderung ist der förmliche Brief, mit dem das Sozialamt mitteilt: Ihre Wohnkosten gelten als unangemessen, Sie müssen diese bis zu einem bestimmten Termin senken. Ohne diesen Brief entsteht keine Pflicht zur Kostensenkung.

Wer noch nie eine solche Aufforderung erhalten hat, darf nicht einfach mit einem Kürzungsbescheid konfrontiert werden.

Das Gesetz schreibt in § 35 SGB XII außerdem vor: Das Sozialamt muss nach einer ordnungsgemäßen Kostensenkungsaufforderung die unangemessenen Wohnkosten noch bis zu sechs Monate in voller Höhe weiterzahlen. Wer also im August 2026 eine Kostensenkungsaufforderung erhält, hat bis Februar 2027 Bestandsschutz. Erst danach darf das Amt kürzen.

Zwei Situationen schließen die Pflicht zur Kostensenkung sogar dauerhaft aus.

Erstens: Wenn ein Wohnungswechsel wegen der Umzugskosten wirtschaftlich sinnlos wäre. Wenn das Sozialamt für den Umzug mehr aufwenden müsste, als es durch die niedrigere Miete spart, muss die Kostensenkung nicht verlangt werden.

Zweitens: Wenn ein Haushaltsmitglied gestorben ist und die Wohnung zuvor als angemessen galt, ist eine Kostensenkung für mindestens zwölf Monate nach dem Sterbemonat nicht zumutbar.

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Wer auf eine barrierefreie Wohnung oder besondere Wohnverhältnisse angewiesen ist, kann die Zumutbarkeit eines Wohnungswechsels bestreiten. Eine ärztliche Bescheinigung über die konkreten Wohnbedürfnisse gehört dann in die Widerspruchsmappe.

Den Widerspruch einlegen: Frist, Form, Inhalt

Wer einen Kürzungsbescheid erhält, hat einen Monat ab Zustellung Zeit, um Widerspruch einzulegen. Als Fristbeginn gilt das Datum auf dem Bescheid. Ein Brief gilt als am dritten Tag nach dem Aufgabedatum bekannt gegeben. Wer die Frist versäumt, verliert den Anspruch auf Widerspruch.

Der Widerspruch muss schriftlich beim Sozialamt eingehen. Per Post oder persönlicher Abgabe. Elektronisch nur, wenn das Amt ausdrücklich einen elektronischen Zugang eröffnet hat. Wer auf Nummer sicher gehen will, schickt den Brief per Einschreiben mit Rückschein.

Der häufigste Fehler: Der Widerspruch geht ein, ohne Begründung. Formal ist das zulässig. Taktisch schwach. Wer aus den zwei Prüfschritten oben konkrete Einwände ableiten kann, sollte diese benennen: fehlendes schlüssiges Konzept, fehlende oder fehlerhafte Kostensenkungsaufforderung, falsch berechnete Vergleichsgröße.

Je konkreter die Begründung, desto größer der Druck auf das Sozialamt, den Bescheid von sich aus aufzuheben.

Diese Unterlagen gehören in die Widerspruchsmappe: der vollständige Kürzungsbescheid, der aktuelle Mietvertrag mit der letzten Betriebskostenabrechnung, alle bisherigen Bescheide der letzten zwölf Monate sowie die schriftliche Anforderung des schlüssigen Konzepts beim Sozialamt.

VdK und SoVD übernehmen Widerspruchsverfahren häufig kostenlos für Mitglieder.

Aufschiebende Wirkung: Die Kürzung wird gestoppt, solange der Widerspruch läuft

Hier liegt der Unterschied, den die meisten nicht kennen. Im Bereich der Grundsicherung nach dem SGB XII hat ein Widerspruch gegen einen Kürzungsbescheid aufschiebende Wirkung (Schutzregel nach § 86a Sozialgerichtsgesetz, der Begriff bedeutet: Das Sozialamt darf nicht vollziehen, bis das Verfahren abgeschlossen ist).

Die bisherige Leistung muss weitergezahlt werden.

Das gilt nicht im Bürgergeld-Bereich. Wer Grundsicherung für Arbeitsuchende beim Jobcenter bezieht und Widerspruch einlegt, muss trotzdem mit sofortiger Kürzung rechnen. Bei der Grundsicherung im Alter reicht der Widerspruch allein, um die Kürzung vorerst zu stoppen.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, folgt als nächster Schritt die Klage vor dem Sozialgericht. Für Betroffene entstehen dabei keine Gerichtsgebühren. Die Klagefrist beträgt einen Monat nach Zustellung des Widerspruchsbescheids.

Wer die Widerspruchsfrist bereits versäumt hat, kann einen Überprüfungsantrag beim Sozialamt stellen. Im SGB-XII-Bereich gilt dabei eine Frist von bis zu vier Jahren rückwirkend, nicht die kürzere Frist, die für das Bürgergeld gilt.

Häufige Fragen zum Widerspruch gegen Wohnkostenkürzungen

Was ist, wenn das Sozialamt kein schlüssiges Konzept vorlegen kann?

Dann ist die Kürzung nicht rechtmäßig. In diesem Fall gilt die Tabelle des Wohngeldgesetzes als Ersatzmaßstab. Benennen Sie das ausdrücklich in Ihrem Widerspruch und fügen Sie die relevante Tabellenspalte bei, die für Ihre Wohnortgröße und Haushaltsgröße gilt.

Muss ich umziehen, wenn ich auf eine bestimmte Wohnlage angewiesen bin?

Nein. Das Gesetz verlangt nur zumutbare Kostensenkung. Wer wegen Pflegebedürftigkeit, Behinderung oder Erkrankung auf eine spezifische Wohnung angewiesen ist, kann die Zumutbarkeit eines Umzugs bestreiten. Lassen Sie sich die medizinischen Notwendigkeiten ärztlich bescheinigen und legen Sie diese dem Widerspruch bei.

Keine Kostensenkungsaufforderung erhalten, aber Kürzung im Bescheid. Was tun?

Widerspruch einlegen und ausdrücklich begründen, dass keine Kostensenkungsaufforderung vorausgegangen ist. Das Sozialamt muss die Aufforderung förmlich stellen, bevor es kürzen darf. Erst nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Übergangszeit von sechs Monaten darf eine Kürzung erfolgen. Ohne Aufforderung läuft diese Frist gar nicht erst an.

Widerspruchsfrist versäumt. Gibt es noch Möglichkeiten?

Ja. Ein Überprüfungsantrag beim Sozialamt ist möglich, wenn der Kürzungsbescheid von Anfang an rechtswidrig war.

War die Kostensenkungsaufforderung formell unzulässig oder das schlüssige Konzept nicht tragfähig, kann das Sozialamt verpflichtet sein, den Bescheid rückwirkend zu korrigieren. Im SGB-XII-Bereich beträgt die Rückwirkungsfrist bis zu vier Jahre.

Ab Juli 2026 erhalten viele Betroffene Kürzungsbescheide, die auf fehlerhaften Grundlagen stehen. Wer die Schwächen kennt, hat einen konkreten Hebel. Und wer handelt, hat vier Wochen Zeit.

Quellen

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des SGB II und anderer Gesetze (BGBl. 2026 I Nr. 107, ausgegeben am 22.04.2026)

Bundesministerium der Justiz (dejure.org): § 35 SGB XII, Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Bundesministerium der Justiz: § 86a SGG, aufschiebende Wirkung

Statistisches Bundesamt (Destatis): Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Dezember 2025

gegen-hartz.de: Mietübernahme für Rentner gekürzt, neues Gesetz trifft Grundsicherung ab Juli (25.04.2026)