Erwerbsminderung: Gute Tage gefährden die EM-Rente – Sage das nicht

Lesedauer 5 Minuten

Gute Phasen verzerren Gutachten oft zu Ihrem Nachteil. Viele Menschen mit chronischen Erkrankungen kennen das Muster: An manchen Tagen schaffen Sie erstaunlich viel, an anderen Tagen scheitern Sie an den einfachsten Aufgaben. Genau diese Realität ignorieren viele Gutachten der Deutschen Rentenversicherung und gefährden damit die Erwerbsminderungsrente (EM-Rente).

Gutachten sind of Momentaufnahmen

Statt die schwankende Leistungsfähigkeit über Wochen und Monate abzubilden, konzentrieren sich Gutachter häufig auf einen einzigen Moment – oft den seltenen „guten Tag“. Dadurch entsteht ein Leistungsbild, das mit Ihrem Alltag nichts zu tun hat.

Die tatsächliche Belastbarkeit sieht anders aus

Diese einseitige Betrachtung beeinflusst Entscheidungen, die über Ihre Existenzsicherung entscheiden. Wer die Erwerbsminderungsrente beantragt, erwartet eine faire Bewertung. Die Wahrheit: Viele Ablehnungen beruhen auf Momentaufnahmen, nicht auf Ihrer tatsächlichen täglichen Belastbarkeit.

Rechtsprechung schützt Sie: Gutachter müssen Schwankungen berücksichtigen

Die Rentenversicherung bewertet Ihre Erwerbsfähigkeit häufig anhand einzelner Untersuchungen. Das Bundessozialgericht fordert jedoch eine deutlich breitere und realitätsnahe Bewertung. Im Urteil B 13 R 7/18 R stellt das Bundessozialgericht klar, dass Gutachter die Leistungsfähigkeit über längere Zeiträume bestimmen müssen. Entscheidend ist, ob Sie regelmäßig und verlässlich arbeiten könnten – nicht, ob Sie an einem bestimmten Tag zufällig stabiler wirken.

Kurzzeitige Stabilität ist nicht wichtiger als psychische Faktoren

Das Bundessozialgericht betont zusätzlich, dass psychische und psychosoziale Faktoren eine zentrale Rolle spielen und nicht durch kurzzeitige Stabilität überlagert werden dürfen. Ihre schlechte Tagesform, Leistungseinbrüche und unvorhersehbaren Schwankungen müssen in die Leistungsbewertung einfließen.

Wie gute Tage ein falsches Leistungsbild erzeugen

Viele Betroffene wollen beim Gutachter funktionieren, verlässlich wirken und den Eindruck erwecken, dass sie den Termin gut bewältigen. Diese verständliche Haltung führt jedoch oft dazu, dass Gutachter eine Stabilität annehmen, die in Ihrem Alltag nicht existiert.

Wenn der „Absturz danach“ im Gutachten fehlt

Sie mobilisieren Reserven, die Sie danach erschöpfen und tagelang ausbremsen. Gutachter dokumentieren aber nur, was sie in dieser kurzen Phase sehen – nicht den Absturz danach. Diese Lücke zwischen Moment und Realität gefährdet Ihre Erwerbsminderungsrente, weil die Rentenversicherung auf Basis dieses verzerrten Bildes entscheidet.

Praxisbeispiele zeigen, wie Momentaufnahmen Fehler erzeugen

Norbert lebt mit schweren Depressionen, Panikattacken und Tagen völliger Erschöpfung. Beim Untersuchungstermin wirkte er für wenige Minuten stabil. Der Gutachter übernahm diesen Eindruck als Beweis angeblicher Arbeitsfähigkeit. Erst im Widerspruch erreichte Norbert, dass sein tatsächlicher Tagesverlauf bewertet wird – nicht der Ausnahmemoment im Untersuchungsraum.

Aileen kämpft mit Multipler Sklerose und extremer Fatigue. Ausgerechnet am Untersuchungstag erwischte sie einen außergewöhnlich guten Tag. Das Gutachten erklärte sie daraufhin für arbeitsfähig. Ein ausführliches neurologisches Gegengutachten im Widerspruch belegte jedoch, dass ihre Leistungsfähigkeit massiv schwankt und oft unter drei Stunden liegt.

Gundula leidet unter einem chronischen Schmerzsyndrom. Ihr Gutachter testete sie an einem Morgen, an dem ihre Schmerzen ungewöhnlich gering waren. Das Gutachten stützte die Ablehnung der EM-Rente. Ein zweites, funktionell orientiertes Gutachten korrigierte später dieses verzerrte Bild – und führte zur Rentengewährung.

Rolf-Dieter leidet an einer allgemeinen Angststörung, verbunden mit Panikattacken und einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstruktur. Zum Termin des Gutachtens mobilisierte er alle Reserven, um einen „guten Eindruck“ zu hinterlassen. Er beschönigte seine Beeinträchtigungen, blockte eine Einsicht in seine tatsächliche Lage ab, und der Gutachter erkannte nicht, dass gerade dieses Verhalten Teil seines Krankheitsbildes ist. Erst sein Vertrauen zu seiner Psychotherapeutin führte dazu, dass Rolf-Dieter erfolgreich Widerspruch einlegte.

Stellen Sie sich nicht von der besten Seite dar

Viele von uns sind es gewohnt, sich im Alltag und gerade gegenüber Fremden “von der besten Seite” zu zeigen. Auf die Frage “wie geht es Ihnen” antworten wir dann mit Floskeln wie “könnte schlimmer sein” oder “ganz gut eigentlich”, auch wenn das nicht der Wahrheit entspricht.

Im Gespräch mit dem Gutachter ist es jedoch ein Fehler, diese übliche Verhaltensmaske aufzusetzen. Hier geht es um eine ganz konkrete Einschätzung der wirklichen Gesundheitssituation.

Deshalb sollten Sie hier Ihren Zustand weder übertreiben noch schönreden, sondern detailiert beschreiben, welche Einschränkungen und Beeinträchtigungen sie in welchen Alltagsstuationen haben, damit ein medizinisch objektives Bild entsteht.

Objektive Gutachten erkennen schwankende Leistungsfähigkeit

Seriöse und gründliche Gutachter analysieren nicht nur die Untersuchungssituation, sondern auch Wochenverläufe, Belastungsreaktionen und Funktionsfähigkeit an verschiedenen Tagen.

Sieglinde führt ein Belastungstagebuch, das Schwankungen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sichtbar macht. Der Gutachter wertet diese Daten aus, vergleicht sie mit klinischen Befunden und erkennt klar, dass ihre Belastbarkeit dauerhaft unter der Drei-Stunden-Grenze liegt.

Rashid erlebt starke Stimmungsschwankungen und Erschöpfungsphasen. Sein Gutachter arbeitet mit mehreren Terminen und misst Konzentration, psychische Stabilität und Belastungstoleranz. Die Gesamtschau zeigt: Seine Leistungsfähigkeit ist nicht planbar und daher arbeitsmarktrelevant eingeschränkt.

Ann-Cathrin lebt mit Fibromyalgie und schweren Schmerzschwankungen. Der Gutachter beurteilt sie an mehreren Tagen, testet Wiederholbarkeit, Regeneration und Ausdauer. Die mehrtägige Analyse erkennt ihre unvorhersehbare Belastbarkeit und macht deutlich, dass kurze gute Momente nicht repräsentativ sind.

Was können Sie gegen ein fehlerhaftes Gutachten tun?

Wenn ein Gutachten Ihre Erkrankung falsch darstellt oder Ihre Leistungsfähigkeit nur anhand eines guten Tages bewertet, müssen Sie das nicht akzeptieren.

Sie haben das Recht, jede fehlerhafte Feststellung zu beanstanden und eine korrekte medizinische und rechtliche Bewertung einzufordern. Die Rentenversicherung ist gesetzlich verpflichtet, unvollständige oder widersprüchliche Gutachten zu korrigieren und den Sachverhalt neu zu ermitteln.

Fehlerhaftes Rentengutachten erkennen und rechtlich anfechten

Sie können das Gutachten schriftlich rügen und schildern, welche Aussagen unzutreffend sind, welche Symptome fehlen und weshalb die Beurteilung nicht Ihrem tatsächlichen Alltag entspricht. Wenn ein Gutachter Ihre schwankende Belastbarkeit ignoriert, verstößt das gegen den Untersuchungsgrundsatz (§ 20 SGB X). Die Deutsche Rentenversicherung muss diese Rüge prüfen und aufklären, ob das Gutachten methodisch oder inhaltlich mangelhaft ist.

Gutachten richtig rügen – so setzen Sie Ihre Rechte nach SGB X durch

Sie dürfen außerdem ein neues Gutachten verlangen, wenn das erste keine funktionelle Leistungsanalyse enthält oder zentrale Aspekte Ihrer Erkrankung übergeht. Das Bundessozialgericht verlangt eine vollständige medizinische und sozialmedizinische Bewertung, bevor eine Entscheidung über die Erwerbsminderungsrente fällt. Liegt ein solches Gutachten nicht vor, muss die Rentenversicherung den Fall erneut begutachten lassen.

Neues Gutachten durchsetzen – Ihre Chancen im EM-Rentenverfahren

Ein entscheidender Schritt ist der Widerspruch. Sie haben nach Erhalt des Ablehnungsbescheids einen Monat Zeit, Widerspruch einzulegen. Im Widerspruch können Sie Gutachtenfehler detailliert darlegen, neue Befunde einreichen und eine vollständige Überprüfung des gesamten Verfahrens verlangen. Das Widerspruchsverfahren zwingt die DRV, alle offenen Punkte erneut zu prüfen – häufig kommt es erst hier zu einer fairen Bewertung.

Widerspruch gegen die Erwerbsminderungsrente erfolgreich einlegen

Wenn der Widerspruch abgelehnt wird, können Sie Klage vor dem Sozialgericht einreichen. Das Verfahren ist für Sie kostenlos und birgt kein Prozessrisiko. Das Gericht prüft, ob das Gutachten rechtlich verwertbar ist, und ordnet bei Bedarf ein unabhängiges gerichtliches Sachverständigengutachten an. Für viele Betroffene entsteht erst hier die Chance auf eine komplett neutrale medizinische Bewertung.

Klage vor dem Sozialgericht – unabhängige Gutachter und echte Prüfung

Symptomtagebücher, Funktionsberichte, Reha-Unterlagen und detaillierte Arztbefunde stärken sowohl den Widerspruch als auch die Klage. Sie zeigen, wie stark Ihre Leistungsfähigkeit schwankt, und belegen, dass eine Momentaufnahme nicht ausreicht. Beratungsstellen, Sozialverbände und Anwälte helfen Ihnen, diese Unterlagen rechtlich wirksam einzusetzen.

Die Richter beim Sozialgericht ziehen sehr häufig zusätzliche Gutachten ein. Wenn das Gericht zu der Einschätzung gelangt, dass die Entscheidung der Rentenversicherung falsch ist, wesentliche Einschränkungen nicht berücksichtigt, und die vorherigen Gutachten Mängel aufweisen, kommen die Richter zu einem neuen Ergebnis.

Eine Erwerbsminderungsrente durchzusetzen kann aufwändig sein

Ein falsches Gutachten kann ihre Erwerbsminderungsrente verhindern. Dabei gilt eine Faustregel: Beweiserhebungen für eine Erwerbsminderung gehören zu den schwierigsten Fragen im Sozialrecht. Einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente durchzusetzen, kann zähflüssig sein, besonders bei „unsichtbaren“ Erkrankungen, und dazu gehören besonders psychische Leiden.

FAQ – Ihre fünf wichtigsten Fragen

Kann ein guter Tag meine EM-Rente gefährden?

Ja, er kann das Gutachten verzerren. Das Bundessozialgericht verlangt jedoch eine Gesamtbetrachtung über längere Zeiträume, nicht eine Momentaufnahme.

Wie beweise ich schlechte Tage und Schwankungen?

Ein Symptomtagebuch, ärztliche Funktionsdiagnostik und Wochenverlaufsdokumentationen sind äußerst hilfreich.

Was mache ich, wenn das Gutachten meine Erkrankung falsch darstellt?

Sie legen Widerspruch ein und rügen, dass das Gutachten Ihre Belastbarkeit nicht korrekt abbildet. Verweise auf Urteile des Bundessozialgerichts stärken Ihre Argumentation.

Kann ich ein neues Gutachten verlangen?

Ja. Bei inhaltlichen oder formalen Fehlern besteht Anspruch auf ein neues oder ergänzendes Gutachten.

Wer hilft mir bei einem fehlerhaften Gutachten?

Sozialverbände, Fachanwälte und unabhängige Beratungsstellen unterstützen Sie dabei, Fehler zu erkennen und rechtlich wirksam dagegen vorzugehen.

Fazit – Gutachten dürfen nicht die Realität verzerren

Ein einzelner guter Tag darf Ihre Erwerbsminderungsrente nicht gefährden. Ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit entsteht aus einem Wechselspiel guter, schlechter und unberechenbarer Tage. Das Sozialrecht und die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts schützen Sie ausdrücklich davor, dass Gutachter Ihre Realität verzerren.

Wenn ein Gutachten Ihre Erkrankung nicht korrekt beschreibt, haben Sie starke Rechte – nutzen Sie sie konsequent. Eine faire Entscheidung entsteht erst dann, wenn Ihre gesamte Lebens- und Belastungssituation berücksichtigt wird.