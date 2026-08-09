Ich habe seit 19 gearbeitet aber mit der Rente kam die Leere

Der Ruhestand gilt als Belohnung nach einem langen Berufsleben: kein Wecker, keine Termine, keine Vorgaben. Doch wer jahrzehntelang gearbeitet hat, erlebt den Abschied vom Job mitunter nicht als Befreiung, sondern als tiefen Einschnitt. Mit dem Arbeitsplatz verschwinden oft Tagesrhythmus, Kontakte, Anerkennung und das vertraute Bild von der eigenen Person.

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Wie unvermittelt diese Leere auftreten kann, zeigt der Erfahrungsbericht von Ellen Acconcia. Die frühere Marketing- und PR-Managerin hatte seit ihrem 19. Lebensjahr in Vollzeit gearbeitet. Als die beruflichen Aufgaben endeten, stand nicht nur die Frage nach der Beschäftigung im Raum, sondern auch die Frage: Wer bin ich ohne meinen Beruf?

Ein Ruhestand, der beinahe unbeabsichtigt begann

Acconcias Abschied aus dem Erwerbsleben war kein lange vorbereiteter Schlusspunkt. Kurz vor der Corona-Pandemie zog sie mit ihrem Mann an die Küste von North Carolina. Ihr Arbeitgeber lehnte die gewünschte Arbeit aus der Ferne ab, sodass sie kündigte und zunächst von einer vorübergehenden Unterbrechung ausging.

Später versuchte sie beruflich neu anzuknüpfen. Eine Stelle bei einer kleinen Marketingagentur passte nicht, anschließend erwies sich eine Teilzeitbeschäftigung bei einem gemeinnützigen Medienunternehmen als belastender als erwartet. Aus den vereinbarten Stunden wurde faktisch eine Vollzeitbelastung, während Geld und Mittel fehlten, um die Aufgabe befriedigend zu erfüllen.

Nach dem erneuten Abschied blieb ein Alltag ohne Besprechungen, Fristen und Berufsbezeichnung. Acconcia beschreibt, wie schwer es ihr fiel, den eigenen Wert nicht mehr an Gehalt und Leistung abzulesen. Erst Schreiben, Reisen, freiwilliges Engagement und soziale Aktivitäten gaben den Tagen nach und nach wieder Form.

Der Beruf ist weit mehr als Einkommen

Arbeit ordnet Zeit. Sie legt fest, wann der Tag beginnt, wann Pausen stattfinden und welche Aufgaben bis zum Abend erledigt sein müssen. Fällt dieser äußere Rahmen von einem Tag auf den anderen weg, kann selbst großzügige Freizeit zunächst orientierungslos wirken.

Hinzu kommen die vielen kleinen Begegnungen am Arbeitsplatz. Gespräche auf dem Flur, Rückfragen von Kolleginnen und Kollegen oder die Bitte um fachlichen Rat vermitteln Zugehörigkeit. Diese Kontakte sind nicht immer eng, doch ihr plötzlicher Verlust kann den Alltag stiller machen.

Besonders schwierig wird der Übergang für Menschen, die sich stark über berufliche Leistung beschrieben und außerhalb des Jobs wenig Raum für andere Interessen gelassen haben.

Die Altersforscherin Katharina Mahne erläutert in einem Interview im Magazin der Deutschen Rentenversicherung, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der Betroffenen Schwierigkeiten mit der Anpassung habe. Gefährdet seien vor allem Personen mit starker Bindung an den Beruf und ohne privates Gegengewicht.

Leere ist nicht automatisch Einsamkeit

Fehlende Aufgaben, Einsamkeit und Depression werden im Alltag häufig vermischt, bezeichnen aber unterschiedliche Erfahrungen. Leere kann das Gefühl sein, keinen Plan und kein Ziel zu haben, obwohl Menschen im Umfeld erreichbar sind. Einsamkeit beschreibt dagegen eine schmerzhafte Lücke zwischen den gewünschten und den tatsächlich erlebten Beziehungen.

Nach Daten des Robert Koch-Instituts fühlten sich 2020 und 2021 insgesamt 8,3 Prozent der Menschen ab 50 Jahren einsam. Grundlage war der Deutsche Alterssurvey mit 4.261 Befragten. Die Erhebung fiel allerdings in die Corona-Zeit und beschreibt nicht allein die Folgen eines Rentenbeginns.

Eine europäische Studie in Scientific Reports zeichnet ein differenziertes Bild. Im Durchschnitt zeigte sich unmittelbar nach dem Renteneintritt kein eindeutiger Effekt auf Einsamkeit, langfristig nahm sie sogar ab. Die Forschenden führen das auch darauf zurück, dass viele Menschen mit der Zeit mehr Aktivitäten und Gruppenangebote nutzen.

Der Befund widerspricht dem persönlichen Gefühl von Leere nicht. Er zeigt vielmehr, dass die erste schwierige Phase nicht zwangsläufig zum Dauerzustand wird. Neue Gewohnheiten und Beziehungen entstehen selten am ersten rentenfreien Montag, können sich aber über Monate entwickeln.

Warum die ersehnte Freiheit zunächst überfordern kann

Während des Berufslebens wird freie Zeit meist als Pause von Verpflichtungen erlebt. Im Ruhestand fehlt der nächste Arbeitstag, auf den diese Pause zuläuft. Dadurch muss Freizeit erstmals dauerhaft selbst gestaltet werden, was andere Entscheidungen verlangt als ein Urlaub.

Auch hohe Erwartungen können den Start erschweren. Wer sich jahrelang vorgenommen hat, später zu reisen, das Haus zu renovieren oder endlich ein Hobby zu pflegen, kann nach einigen Monaten feststellen, dass einzelne Projekte noch keinen tragfähigen Alltag bilden. Enttäuschung entsteht dann nicht aus Undankbarkeit, sondern aus der Lücke zwischen Vorstellung und täglicher Erfahrung.

Bei Paaren verändert sich zudem die gemeinsame Zeit. Ist eine Person bereits zu Hause, während die andere weiterarbeitet, entstehen leicht unterschiedliche Wünsche nach Nähe, Ruhe und Unternehmungen. Absprachen über Rückzugszeiten, Haushalt und gemeinsame Pläne sind deshalb ebenso wichtig wie die finanzielle Vorbereitung.

Vorbereitung sollte nicht erst beim Rentenantrag beginnen

Viele Beschäftigte prüfen Rentenhöhe, Versicherungszeiten und Abschläge gründlich, beschäftigen sich aber kaum mit dem späteren Dienstagvormittag. Genau dort zeigt sich, ob der neue Lebensabschnitt einen eigenen Rhythmus bekommt. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt in ihrem Beitrag „Sind Sie fit für danach?“, schon vor dem Ausscheiden über Tagesstruktur, Interessen, Ehrenamt und soziale Beziehungen nachzudenken.

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Hilfreich ist eine Bestandsaufnahme: Welche Bestandteile des Berufs werden voraussichtlich fehlen und wodurch könnten sie ersetzt werden? Wer beispielsweise den fachlichen Austausch schätzt, braucht womöglich eher eine beratende Aufgabe als ein stilles Hobby. Wer dagegen unter Zeitdruck gelitten hat, kann bewusst mit wenigen festen Terminen beginnen.

Was mit dem Job wegfallen kann Wie ein passender Ersatz aussehen kann Fester Tagesrhythmus Wiederkehrende Zeiten für Bewegung, Erledigungen und eigene Projekte Regelmäßige Kontakte Verein, Kurs, Nachbarschaftstreff oder verbindliche Treffen Rückmeldung und Anerkennung Ehrenamt, Mentoring oder eine Aufgabe mit sichtbarem Ergebnis Berufliches Selbstbild Eigene Fähigkeiten in einem neuen Umfeld weitergeben Fristen und erreichbare Ziele Kleine Vorhaben mit festem Anfang und Abschluss

Ein gleitender Übergang kann den Bruch abmildern

Nicht jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer muss von voller Beschäftigung unmittelbar in vollständige Freizeit wechseln. Teilzeit, eine Teilrente oder eine befristete Weiterbeschäftigung können einen langsameren Übergang ermöglichen, sofern Arbeitgeber, Gesundheit und Finanzen dazu passen. Gegen-Hartz erläutert, welche Möglichkeiten bestehen, wenn Beschäftigte nach Erreichen der Regelaltersgrenze im Job bleiben.

Auch eine schrittweise Reduzierung vor dem Rentenbeginn kann zeigen, was außerhalb der Arbeit trägt. Sie bietet Zeit, Kontakte und Interessen aufzubauen, bevor der bisherige Rhythmus vollständig endet. Allerdings sinken bei Teilzeit meist die laufenden Beiträge, weshalb die Auswirkungen kürzerer Arbeitszeiten auf die spätere Rente vorab geprüft werden sollten.

Weiterzuarbeiten ist jedoch kein allgemeines Heilmittel gegen Leere. Manche Menschen benötigen gerade Abstand von einem belastenden Beruf, andere können oder wollen aus gesundheitlichen Gründen nicht länger arbeiten. Entscheidend ist die Funktion hinter dem Wunsch: Geht es um Einkommen, Kontakte, Anerkennung, Fachinteresse oder lediglich um die Angst vor einem unbeschriebenen Tag?

Arbeit neben der Rente braucht eine nüchterne Rechnung

Seit 2023 führt Arbeitsentgelt bei Altersrenten nicht mehr wegen seiner Höhe zu einer Kürzung der gesetzlichen Rente. Dennoch können Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie der konkrete Arbeitsvertrag die Rechnung verändern. Der Beitrag „Arbeiten zusätzlich zur Rente“ erklärt, welche Folgen trotz weggefallener Hinzuverdienstgrenze beachtet werden müssen.

Wer Rente und Arbeitslohn gleichzeitig erhält, sollte insbesondere eine mögliche Steuernachzahlung einplanen. Beide Einkünfte werden steuerlich zunächst unterschiedlich behandelt, fließen bei der Einkommensteuer aber zusammen. Gegen-Hartz zeigt an Beispielen, wann bei Rente plus Job eine Nachzahlung drohen kann.

Vor einer Vereinbarung sind deshalb eine Rentenauskunft, eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung und gegebenenfalls steuerlicher Rat sinnvoll. Ebenso gehört die Frage auf den Tisch, ob der bisherige Arbeitsvertrag automatisch an einer Altersgrenze endet. Psychische Entlastung darf nicht mit finanzieller oder arbeitsrechtlicher Unsicherheit erkauft werden.

Neue Aufgaben müssen nicht wie ein Vollzeitjob aussehen

Ein erfüllter Ruhestand verlangt keinen lückenlosen Kalender. Sinn entsteht oft durch wenige verbindliche Tätigkeiten, die zur eigenen Kraft und Gesundheit passen. Ein wöchentlicher Termin kann mehr Halt geben als zehn unverbindliche Vorhaben.

Ehrenamt ist eine Möglichkeit, aber keine Pflicht. Auch die Betreuung von Enkelkindern, ein Kurs, Nachbarschaftshilfe, Gartenarbeit, ein Schreibprojekt oder regelmäßige Bewegung können Zugehörigkeit und sichtbare Fortschritte vermitteln. Wichtig ist, dass die Tätigkeit aus eigenem Interesse gewählt wird und nicht nur dazu dient, unangenehme Gefühle zu überdecken.

Wer berufliche Erfahrung weitergeben möchte, kann Mentoring, Beratung in kleinem Umfang oder die Mitarbeit in einem Verein erwägen. Andere entdecken erst nach einer bewussten Pause, was sie wirklich vermisst haben. Der neue Alltag darf deshalb zunächst vorläufig sein und später verändert werden.

Wann aus der Leere ein gesundheitliches Warnsignal wird

Traurigkeit, Unruhe und Orientierungslosigkeit können zu einem Übergang gehören. Bleiben Niedergeschlagenheit, Interessenverlust, Antriebsmangel, Schlafprobleme oder Hoffnungslosigkeit jedoch bestehen, sollte das nicht als normale Begleiterscheinung des Alters abgetan werden. Depressionen können in jedem Lebensalter auftreten und sind behandelbar.

Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention weist darauf hin, dass für eine Diagnose mehrere Beschwerden über mindestens zwei Wochen vorliegen müssen. Eine Selbstdiagnose ersetzt dennoch keine ärztliche oder psychotherapeutische Untersuchung. Erste Anlaufstellen können die Hausarztpraxis, eine psychiatrische Fachpraxis oder eine psychotherapeutische Sprechstunde sein.

Besonders ernst sind Gedanken, nicht mehr leben zu wollen. In einer akuten Gefahrensituation ist der Notruf 112 zuständig; außerdem bietet die Telefonseelsorge unter 0800 1110111, 0800 1110222 und 116 123 rund um die Uhr Gespräche an. Angehörige sollten solche Äußerungen direkt ansprechen und Hilfe organisieren.

Fragen und Antworten zur Leere nach dem Renteneintritt

Ist ein Gefühl der Leere direkt nach dem Rentenbeginn normal?

Eine vorübergehende Orientierungslosigkeit ist nachvollziehbar, weil viele über Jahrzehnte eingeübte Abläufe gleichzeitig wegfallen. Entscheidend sind Dauer, Stärke und die Auswirkungen auf den Alltag. Wenn das Gefühl anhält oder sich verstärkt, sollte frühzeitig Unterstützung gesucht werden.

Wie lange dauert die Umstellung auf den Ruhestand?

Dafür gibt es keine feste Frist. Manche finden innerhalb weniger Wochen einen neuen Rhythmus, andere benötigen viele Monate. Gesundheit, finanzielle Sicherheit, Beziehungen, die Art des Berufsausstiegs und vorhandene Interessen beeinflussen den Verlauf.

Hilft Weiterarbeiten gegen die Leere?

Eine Beschäftigung kann Struktur, Kontakte und Anerkennung erhalten. Sie hilft aber nur, wenn sie freiwillig, gesundheitlich vertretbar und vertraglich sowie finanziell sinnvoll ist. Wer lediglich aus Angst vor freier Zeit weiterarbeitet, verschiebt die Auseinandersetzung womöglich nur.

Was kann ich schon vor dem letzten Arbeitstag tun?

Planen Sie nicht nur Ihre Finanzen, sondern auch eine realistische Woche nach dem Beruf. Pflegen Sie Kontakte außerhalb des Arbeitsplatzes und testen Sie Tätigkeiten, die später Bestand haben könnten. Gespräche mit dem Partner oder der Partnerin verhindern zudem widersprüchliche Erwartungen an die gemeinsame Zeit.