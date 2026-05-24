Nachteil bei der Rente: Diese Jahrgänge bekommen weniger Altersrente als andere

Wer heute auf seine spätere Rente blickt, stößt schnell auf eine unbequeme Wahrheit: Nicht alle Jahrgänge sind gleich stark abgesichert. Besonders deutlich wird das beim sogenannten Rentenniveau, also dem Verhältnis einer Standardrente zum durchschnittlichen Einkommen der Beschäftigten.

Gemeint ist dabei nicht, dass jeder Mensch eines bestimmten Geburtsjahres automatisch eine niedrige Rente erhält. Entscheidend sind Erwerbsbiografie, Lohnhöhe, Beitragsjahre, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Arbeitslosigkeit und der Zeitpunkt des Rentenbeginns.

Trotzdem lassen sich bestimmte Rentenjahrgänge erkennen, die im Vergleich ungünstiger abschneiden. Vor allem der Renteneintritt um das Jahr 2015 gilt als besonders schwach, weil das Rentenniveau damals mit 47,7 Prozent einen Tiefpunkt erreichte.

Warum manche Jahrgänge schlechter dastehen

Die gesetzliche Rente folgt nicht einfach der persönlichen Lebensleistung allein. Sie hängt auch davon ab, wie sich Löhne, Beiträge, Demografie und politische Vorgaben entwickeln.

Sinkt das Rentenniveau, bedeutet das nicht zwingend, dass die ausgezahlte Rente in Euro fällt. Es heißt vielmehr, dass die Rente im Verhältnis zu den Einkommen der Beschäftigten schwächer ausfällt.

Für Betroffene kann sich das dennoch wie ein Verlust anfühlen. Wer in einem Jahr mit niedrigem Rentenniveau in den Ruhestand geht, startet unter ungünstigeren Bedingungen als Rentnerinnen und Rentner in Phasen mit höherem Niveau.

Besonders betroffen: Rentenjahrgänge rund um 2015

Beim Blick auf die Entwicklung fällt besonders das Jahr 2015 auf. Damals lag das Netto-Rentenniveau vor Steuern bei 47,7 Prozent und damit unter der später politisch eingeführten Haltelinie von 48 Prozent.

Auch die Jahre 2014, 2016 und 2018 lagen nur knapp über dieser Marke. Für die öffentliche Debatte sind diese Jahre deshalb besonders wichtig, weil sie zeigen, wie empfindlich die Alterssicherung auf politische Stellschrauben reagiert.

Rentenjahrgang Einordnung 2015 Besonders ungünstig, da das Rentenniveau mit 47,7 Prozent auf einem Tiefpunkt lag. 2014, 2016 und 2018 Nur knapp über 48 Prozent und damit ebenfalls in einer schwächeren Phase. 2019 und 2020 Leicht über der Haltelinie, aber weiterhin nahe an der unteren Grenze. Ab 2024 bis 2031 Politisch stabilisiert, weil das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent gehalten werden soll.

Geburtsjahrgänge sind anders zu bewerten

Häufig werden Rentenjahrgänge und Geburtsjahrgänge vermischt. Das führt zu Missverständnissen, weil ein Geburtsjahr allein noch keine Aussage über die spätere Rentenhöhe erlaubt.

Für Menschen ab dem Geburtsjahrgang 1964 gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Wer früher gehen möchte, muss in vielen Fällen Abschläge hinnehmen.

Damit treffen mehrere Effekte zusammen. Jüngere Geburtsjahrgänge müssen länger arbeiten, müssen stärker privat vorsorgen und sind stärker von künftigen Reformen abhängig.

Die Haltelinie schützt, löst aber nicht alle Probleme

Die Politik hat das Rentenniveau inzwischen wieder stärker abgesichert. Das Rentenpaket 2025 sieht vor, das Niveau bei mindestens 48 Prozent zu stabilisieren und diese Untergrenze bis 2031 fortzuführen.

Das schützt künftige Rentnerinnen und Rentner vor einem weiteren Absinken unter diese Marke. Es bedeutet aber nicht automatisch, dass die gesetzliche Rente im Alter ausreicht.

Besonders Menschen mit niedrigen Löhnen, längeren Erwerbsunterbrechungen oder vielen Jahren in Teilzeit bleiben gefährdet. Eine stabile Prozentmarke hilft wenig, wenn die persönliche Beitragsbasis niedrig ist.

Warum der Nachteil im Alltag spürbar wird

Der Unterschied zeigt sich vor allem bei laufenden Ausgaben. Miete, Energie, Lebensmittel, Krankenversicherung und Pflegebeiträge steigen oft schneller, als viele Haushalte es verkraften können.

Wer mit einer niedrigen Rente startet, hat weniger Spielraum für spätere Preissteigerungen. Selbst regelmäßige Rentenerhöhungen können diesen Abstand nicht immer ausgleichen.

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Hinzu kommt die Besteuerung der Rente. Für viele Neurentnerinnen und Neurentner steigt der steuerpflichtige Anteil, wodurch die Bruttorente nicht mit dem tatsächlich verfügbaren Betrag verwechselt werden darf.

Was Betroffene prüfen sollten

Wer zu den schwächer betroffenen Rentenjahrgängen gehört oder kurz vor dem Ruhestand steht, sollte die eigene Rentenauskunft genau lesen. Wichtig ist nicht nur die ausgewiesene Monatsrente, sondern auch die Frage, ob Abschläge, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Steuern berücksichtigt wurden.

Auch zusätzliche Beitragszeiten können helfen. Dazu zählen etwa Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder Zeiten der Arbeitslosigkeit, sofern sie korrekt gespeichert sind.

Wer weiterarbeiten kann und möchte, kann durch spätere Inanspruchnahme der Rente finanzielle Vorteile erzielen. Das ist jedoch nur dann realistisch, wenn Gesundheit, Arbeitsplatz und persönliche Lebensplanung es zulassen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer geht 2015 nach 45 Versicherungsjahren in Rente und hat über sein Erwerbsleben ungefähr durchschnittlich verdient. Sein Rentenstart fällt in ein Jahr, in dem das Rentenniveau mit 47,7 Prozent besonders niedrig liegt.

Eine Kollegin mit ähnlicher Erwerbsbiografie geht einige Jahre später in den Ruhestand, als die Haltelinie bei 48 Prozent greift. Der Unterschied wirkt auf den ersten Blick klein, kann sich über viele Jahre Rentenbezug aber deutlich bemerkbar machen.

Entscheidend ist dabei nicht nur der Prozentwert. Auch Rentenanpassungen, persönliche Entgeltpunkte, Abzüge und die Preisentwicklung bestimmen, wie gut die Rente im Alltag trägt.

Weitere Fragen und Antworten

Warum können einzelne Rentenjahrgänge weniger Rente bekommen?

Einzelne Rentenjahrgänge können schlechter abschneiden, wenn sie in einer Phase mit niedrigem Rentenniveau in den Ruhestand gegangen sind. Dann fällt die Rente im Verhältnis zu den durchschnittlichen Löhnen geringer aus als in Jahren mit stärkerer Absicherung.

Welche Jahrgänge sollten ihre Rentenansprüche besonders genau prüfen?

Besonders aufmerksam sollten Menschen sein, die rund um die Jahre 2014 bis 2018 in Rente gegangen sind oder deren Rentenbeginn in diese Phase fiel. Auch jüngere Geburtsjahrgänge sollten ihre Ansprüche frühzeitig kontrollieren, weil sie länger arbeiten müssen und stärker von künftigen Reformen betroffen sein können.

Was kann man tun, wenn die erwartete Rente niedrig ausfällt?

Betroffene sollten zunächst prüfen, ob alle Beitragszeiten korrekt erfasst wurden. Dazu gehören Beschäftigungszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und Zeiten der Arbeitslosigkeit. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, private Vorsorge, längeres Arbeiten oder eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung zu prüfen.

Fazit

Der Nachteil bestimmter Jahrgänge zeigt sich vor allem beim Rentenniveau und beim Zeitpunkt des Renteneintritts. Besonders der Rentenjahrgang 2015 steht im Vergleich ungünstig da, weil das Rentenniveau damals unter 48 Prozent lag.

Für Geburtsjahrgänge ab 1964 kommt hinzu, dass die abschlagsfreie Regelaltersrente erst mit 67 Jahren erreicht wird. Damit wächst der Druck, frühzeitig zu prüfen, ob die eigene Altersvorsorge ausreicht.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zum Rentenniveau und zur Entwicklung der gesetzlichen Rente.

Bundesregierung und BMAS: Rentenpaket 2025, Stabilisierung des Rentenniveaus und aktuelle gesetzliche Regelungen.

Deutsche Rentenversicherung und BMAS: Regelaltersgrenze, Rentenbeginn und Altersgrenzen nach Geburtsjahrgängen.