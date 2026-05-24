Änderung bei der Witwenrente und Rente: Einkommen wird angepasst

Wer eine eigene Altersrente bezieht und zusätzlich Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente hat, muss 2026 besonders auf die Einkommensanrechnung achten.

Die Hinterbliebenenrente wird nicht automatisch gestrichen, nur weil eine eigene Rente vorhanden ist. Entscheidend ist, ob das anrechenbare Einkommen über dem gesetzlichen Freibetrag liegt.

Ab dem 1. Juli 2026 steigt dieser Freibetrag voraussichtlich auf 1.122,53 Euro im Monat. Bis zum 30. Juni 2026 gilt noch der bisherige Wert von 1.076,86 Euro.

Warum die eigene Rente auf die Witwenrente angerechnet wird

Die Witwenrente soll nach dem Tod des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners einen Teil des wegfallenden Unterhalts ersetzen. Gleichzeitig prüft die Rentenversicherung, ob Hinterbliebene eigenes Einkommen haben.

Dazu zählt auch die eigene gesetzliche Altersrente. Sie wird jedoch nicht in voller Bruttohöhe berücksichtigt, sondern nach pauschalen Abzügen in ein rechnerisches Nettoeinkommen umgerechnet.

Bei Altersrenten, die ab 2011 begonnen haben, zieht die Rentenversicherung pauschal 14 Prozent ab. Bei Altersrenten, die bereits vor 2011 begonnen haben, beträgt der Pauschalabzug 13 Prozent.

Die Einkommensgrenze ab Juli 2026

Der Freibetrag bei der Witwenrente ist an den aktuellen Rentenwert gekoppelt. Da die gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen sollen, erhöht sich auch der Freibetrag für die Einkommensanrechnung.

Der neue aktuelle Rentenwert liegt ab Juli 2026 bei 42,52 Euro. Daraus ergibt sich der Freibetrag von 26,4 mal 42,52 Euro, also 1.122,53 Euro im Monat.

Für jedes Kind, das den Freibetrag erhöht, kommen 5,6 mal aktueller Rentenwert hinzu. Ab Juli 2026 sind das 238,11 Euro pro Kind.

Zeitraum oder Fall Freibetrag bei der Witwenrente Bis 30. Juni 2026 1.076,86 Euro monatlich Ab 1. Juli 2026 1.122,53 Euro monatlich Zuschlag je berücksichtigungsfähigem Kind bis 30. Juni 2026 228,42 Euro monatlich Zuschlag je berücksichtigungsfähigem Kind ab 1. Juli 2026 238,11 Euro monatlich

Was passiert, wenn die eigene Rente über dem Freibetrag liegt?

Liegt das anrechenbare Einkommen unterhalb des Freibetrags, bleibt die Witwenrente ungekürzt. Wird der Freibetrag überschritten, wird aber nicht der gesamte Mehrbetrag abgezogen.

Die Rentenversicherung rechnet 40 Prozent des Betrags an, der über dem Freibetrag liegt. Die Witwenrente sinkt also nur um diesen errechneten Anrechnungsbetrag.

Das macht den Unterschied zwischen Bruttorente, rechnerischem Nettoeinkommen und tatsächlicher Kürzung wichtig. Viele Betroffene überschätzen deshalb zunächst, wie stark ihre Witwenrente sinken könnte.

Eigene Altersrente zählt, aber nicht eins zu eins

Wer beispielsweise 1.500 Euro eigene Altersrente erhält, liegt nicht automatisch mit 1.500 Euro über der Grenze. Bei einem Rentenbeginn ab 2011 werden pauschal 14 Prozent abgezogen.

Aus 1.500 Euro werden rechnerisch 1.290 Euro. Erst dieser Betrag wird mit dem Freibetrag verglichen.

Ab Juli 2026 läge das anrechenbare Einkommen in diesem Beispiel 167,47 Euro über dem Freibetrag von 1.122,53 Euro. Davon würden 40 Prozent angerechnet, also 66,99 Euro.

Warum der Stichtag 1. Juli wichtig ist

Die neuen Werte gelten nicht für das gesamte Kalenderjahr 2026. Entscheidend ist die Rentenanpassung zum 1. Juli.

Für die erste Jahreshälfte 2026 bleibt es deshalb beim bisherigen Freibetrag. Erst ab Juli gilt der höhere Wert, sofern die Rentenanpassung wie vorgesehen umgesetzt wird.

Für Betroffene kann das bedeuten, dass eine Kürzung ab Juli geringer ausfällt. In manchen Fällen kann die Witwenrente wieder etwas steigen, ohne dass sich die eigene Rente oder ein anderer Verdienst verändert hat.

Welche Einkommen noch berücksichtigt werden können

Neben der eigenen Altersrente können auch Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen, Betriebsrenten, private Renten oder bestimmte Ersatzleistungen berücksichtigt werden. Die genaue Behandlung hängt von der Einkommensart ab.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Nicht jede Zahlung wird gleich behandelt. Bei verschiedenen Einkommensarten arbeitet die Rentenversicherung mit unterschiedlichen Pauschalabzügen.

Ausnahmen gibt es unter anderem bei bestimmten bedarfsorientierten Leistungen und geförderten Altersvorsorgeverträgen. Betroffene sollten deshalb nicht allein mit dem Kontoauszug rechnen, sondern den Rentenbescheid und die Berechnung der Rentenversicherung prüfen.

Das Sterbevierteljahr bleibt eine besondere Phase

In den ersten drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat des Ehepartners gelten besondere Regeln. In dieser Zeit wird Einkommen bei Witwen- und Witwerrenten grundsätzlich noch nicht angerechnet.

Diese Phase soll Hinterbliebenen finanziell etwas Luft verschaffen. Danach greift die normale Einkommensanrechnung mit Freibetrag und 40-Prozent-Regel.

Was Betroffene 2026 prüfen sollten

Witwen und Witwer mit eigener Rente sollten ab Juli 2026 ihren Bescheid genau kontrollieren. Besonders wichtig sind der angesetzte Freibetrag, das berechnete Nettoeinkommen und der ausgewiesene Anrechnungsbetrag.

Ändert sich die eigene Rente durch die Rentenanpassung, kann sich auch die Berechnung der Witwenrente verändern. Der höhere Freibetrag wirkt dem zwar entgegen, gleicht aber nicht in jedem Fall jede Einkommenssteigerung vollständig aus.

Wer zusätzlich arbeitet oder mehrere Renten bezieht, sollte eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung in Anspruch nehmen. Gerade bei mehreren Einkommensarten kann die Berechnung unübersichtlich werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Witwe erhält ab Juli 2026 eine eigene Altersrente von 1.500 Euro brutto im Monat. Ihre Altersrente begann nach 2011, deshalb zieht die Rentenversicherung pauschal 14 Prozent ab.

Das rechnerische Nettoeinkommen beträgt damit 1.290 Euro. Der neue Freibetrag liegt ab Juli 2026 bei 1.122,53 Euro.

Die Differenz beträgt 167,47 Euro. Davon werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet, also 66,99 Euro.

Beträgt ihre Witwenrente rechnerisch 600 Euro, würden nach der Einkommensanrechnung noch 533,01 Euro verbleiben. Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie steuerliche Folgen können zusätzlich eine eigene Betrachtung erfordern.

Häufige Fragen zur eigenen Rente und Witwenrente 2026

1. Wird meine eigene Rente vollständig auf die Witwenrente angerechnet?

Nein. Die eigene gesetzliche Altersrente wird nicht in voller Bruttohöhe auf die Witwenrente angerechnet. Die Rentenversicherung rechnet zunächst ein pauschales Nettoeinkommen aus. Bei Altersrenten, die ab 2011 begonnen haben, werden in der Regel 14 Prozent abgezogen.

2. Wie hoch ist die Einkommensgrenze bei der Witwenrente 2026?

Bis zum 30. Juni 2026 gilt ein Freibetrag von 1.076,86 Euro im Monat. Ab dem 1. Juli 2026 steigt der Freibetrag voraussichtlich auf 1.122,53 Euro monatlich. Erst wenn das anrechenbare Einkommen darüber liegt, kann die Witwenrente gekürzt werden.

3. Was passiert, wenn meine eigene Rente über dem Freibetrag liegt?

Dann wird nicht der gesamte Betrag oberhalb der Grenze abgezogen. Angerechnet werden 40 Prozent des Betrags, der den Freibetrag übersteigt. Die Witwenrente wird also nur teilweise gekürzt.

4. Gilt die neue Einkommensgrenze schon ab Januar 2026?

Nein. Die neue Grenze gilt erst ab dem 1. Juli 2026, weil sie an die jährliche Rentenanpassung gekoppelt ist. Für Januar bis Juni 2026 bleibt deshalb noch der bisherige Freibetrag von 1.076,86 Euro maßgeblich.

5. Muss ich der Rentenversicherung melden, wenn sich meine eigene Rente oder mein Einkommen ändert?

Ja. Änderungen beim Einkommen sollten der Rentenversicherung mitgeteilt werden, wenn sie für die Witwenrente relevant sein können. Dazu gehören neben der eigenen Rente auch Arbeitsentgelt, Betriebsrenten oder andere regelmäßige Einkünfte.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026 und aktueller Rentenwert ab 1. Juli 2026.

Deutsche Rentenversicherung: Einkommensanrechnung bei Hinterbliebenenrenten und 40-Prozent-Regel.