Schwerbehinderung: So bekommt man mit GdB ein Auto oder den Umbau bezahlt

Wer mit einer Behinderung oder einem hohen GdB auf ein Auto angewiesen ist, steht schnell vor einer Wand aus Formularen, Zuständigkeiten und unklaren Einkommensprüfungen. Dabei geht es um viel Geld: Die Kfz-Hilfe kann bis zu 22.000 Euro für ein Fahrzeug plus die kompletten Umbaukosten und Zuschüsse zum Führerschein bringen – oder an einer einzigen Formalie scheitern.

Dieser Artikel zeigt, welche Rechte Betroffene haben, wie Kfz-Hilfe und Führerscheinförderung konkret funktionieren und an welchen typischen Fehlern Anträge beim Integrationsamt, der Deutschen Rentenversicherung oder der Agentur für Arbeit scheitern.

Kfz-Hilfe: Wann der GdB allein nicht reicht

Die Kraftfahrzeughilfe ist eine bundesweit geregelte Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben und in bestimmten Fällen auch zur sozialen Teilhabe. Rechtsgrundlage ist die Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV) in Verbindung mit den Teilhaberegeln des SGB IX.

Wichtig ist: Ein bestimmter GdB oder ein Schwerbehindertenausweis lösen die Kfz-Hilfe nicht automatisch aus. Entscheidend sind vor allem drei Punkte:

Die betroffene Person ist nicht nur vorübergehend auf ein eigenes oder speziell angepasstes Auto angewiesen, um Arbeit, Ausbildung oder wichtige Termine zu erreichen. Der Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar oder praktisch nicht möglich. Die Person kann entweder selbst fahren oder hat eine verlässliche Fahrperson (Angehörige, Assistenz, Fahrdienst).

Damit ist Kfz-Hilfe ausdrücklich keine Komfortleistung für ein „praktisches“ Auto, sondern ein Instrument, um Beschäftigung, Ausbildung oder wesentliche Teilhabe trotz Behinderung zu sichern.

Wer zahlt? DRV, Agentur für Arbeit, Integrationsamt oder Sozialamt

Besonders kompliziert ist die Zuständigkeit. Je nach Lebenssituation kommen unterschiedliche Träger in Betracht:

Deutsche Rentenversicherung (DRV)

Die DRV ist meist zuständig, wenn die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine berufliche Reha vorliegen, also insbesondere eine gewisse Mindestversicherungszeit (in der Regel 15 Jahre) erfüllt ist. Kfz-Hilfe wird hier als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben gewährt.

Bundesagentur für Arbeit

Die Agentur für Arbeit ist Reha-Träger, wenn kein anderer vorrangiger Träger (DRV, Unfallversicherung etc.) zuständig ist – etwa bei Berufseinsteigenden, Arbeitsuchenden oder Menschen mit lückenhafter Versicherungsbiografie. Die BA fördert sowohl den Autokauf als auch Umbauten und Führerscheinkosten im Rahmen der beruflichen Rehabilitation.

Unfallversicherung und soziale Entschädigung

Ist die Behinderung Folge eines Arbeits- oder Wegeunfalls oder einer Berufskrankheit, ist die gesetzliche Unfallversicherung zuständig. Bei Schädigungsfolgen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV) kommen dortige Träger in Betracht.

Integrationsamt/Inklusionsamt

Für schwerbehinderte Beschäftigte, Selbstständige oder Beamtinnen und Beamte können Integrations- bzw. Inklusionsämter Kfz-Hilfe leisten. Häufig orientieren sie sich an der KfzHV: Zuschüsse zum Autokauf und Führerschein sind einkommensabhängig, behinderungsbedingte Umbauten werden unabhängig vom Einkommen vollständig übernommen.

Eingliederungshilfe und Sozialamt

Geht es eher um soziale Teilhabe statt um Arbeit (z. B. Arztbesuche, Therapien, Teilnahme am gesellschaftlichen Leben), kann Kfz-Hilfe über die Eingliederungshilfe oder als Hilfe zur Teilhabe durch das Sozialamt gewährt werden. Hier gelten eigene Regeln zur Einkommens- und Vermögensanrechnung, die sich von den Tabellen der KfzHV unterscheiden.

Was wird finanziert? Autokauf, Umbau und Führerschein im Detail

Die KfzHV sieht für die Beschaffung des Fahrzeugs einen Bemessungsbetrag von bis zu 22.000 Euro vor. Dieser Betrag bezieht sich auf das Basisfahrzeug; die behinderungsbedingte Zusatzausstattung wird separat betrachtet. In besonderen Fällen darf der Träger auch einen höheren Betrag zugrunde legen, wenn Art oder Schwere der Behinderung ein teureres Fahrzeug zwingend erforderlich machen.

Gebrauchtwagen werden nur bezuschusst, wenn ihr Wert noch mindestens 50 Prozent des Neupreises beträgt. In der Regel ist ein erneuter Zuschuss zur Fahrzeugbeschaffung erst nach fünf Jahren möglich, Ausnahmen sind im Härtefall denkbar.

Die tatsächliche Zuschusshöhe hängt beim Autokauf vom Nettoeinkommen ab. Die KfzHV und ergänzende Empfehlungen sehen gestaffelte Eigenbeteiligungen vor; ab einer Einkommensschwelle von mehr als 75 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV kann kein Zuschuss mehr geleistet werden.

Umbauten und Zusatzausstattung: Umbau in voller Höhe

Einer der größten Vorteile der Kfz-Hilfe betrifft die behinderungsbedingte Zusatzausstattung. Dazu gehören zum Beispiel Automatikgetriebe, Lenk- und Bremshilfen, Handbedienungen, drehbare Sitze, Rampen oder Lifter.

Die Kosten für Einbau, technische Abnahme und Reparatur dieser Zusatzausstattung werden unabhängig vom Einkommen in voller Höhe übernommen. Diese einkommensunabhängige Übernahme wird sowohl von Integrationsämtern als auch von Sozialverbänden ausdrücklich bestätigt und ist rechtlich in den fachlichen Weisungen zur KfzHV abgesichert.

Damit ist gerade bei umfangreichen Umbauten häufig nicht der Autokauf selbst, sondern der Umbau der größte finanzielle Hebel.

Führerscheinförderung: So funktioniert die Staffel

Die Kfz-Hilfe kann auch den Erwerb oder die Anpassung des Führerscheins finanzieren. Die Zuschüsse sind einkommensabhängig und orientieren sich an der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV. Praxisnahe Ratgeber nennen für die Förderung des Führerscheins aktuell beispielhafte Schwellen, die sich in der gleichen Logik bewegen:

Nettoeinkommen (Beispiel, Stand 2025 – orientiert an der Bezugsgröße) Typische Zuschusshöhe Führerschein/Kfz-Hilfe* bis 1.500 € Kosten werden in der Regel vollständig übernommen bis 2.060 € ungefähr zwei Drittel der Kosten werden übernommen bis 2.810 € etwa ein Drittel der Kosten wird übernommen über 75 % der Bezugsgröße in der Regel kein Zuschuss mehr nach KfzHV

Konkrete Eurobeträge ändern sich jährlich mit der Bezugsgröße und müssen im Einzelfall aktuell geprüft werden.

Zusätzlich werden behinderungsbedingte Mehrkosten – etwa zusätzliche medizinische Gutachten, Ergänzungsprüfungen oder spezielle Eintragungen im Führerschein – voll übernommen, auch wenn der eigentliche Führerschein nur anteilig gefördert wird.

Beförderungskosten statt eigenem Auto

Wenn Betroffene nicht selbst fahren können und auch keine Person im Umfeld zur Verfügung steht, können statt eines eigenen Autos Beförderungskosten übernommen werden, etwa für Taxi- oder Fahrdienste. Integrationsämter und andere Träger nutzen diese Möglichkeit, wenn dies zur Sicherung des Arbeitsplatzes oder der Ausbildung zweckmäßig ist.

Formale Fallstricke: Antrag zu spät gestellt – nach dem Kauf

Ein Klassiker: Das Auto ist dringend nötig, wird gekauft oder umgebaut – und erst danach wird Kfz-Hilfe beantragt. Die KfzHV sieht ausdrücklich vor, dass der Antrag vor Abschluss des Kauf- oder Umbauvertrages gestellt werden soll.

Die Sozialgerichte sind hier streng. Das Sozialgericht Koblenz hat 2025 entschieden, dass eine nachträgliche Antragstellung nur in echten Ausnahmefällen mit objektiv unaufschiebbarem Bedarf akzeptiert werden kann; Lieferprobleme beim Hersteller reichen dafür nicht aus.

Wer also erst unterschreibt und später beantragt, riskiert, trotz objektiver Notwendigkeit auf allen Kosten sitzenzubleiben.

Fehlende Nachweise zur Unzumutbarkeit des ÖPNV

Viele Anträge scheitern daran, dass zwar ein hoher GdB vorliegt, aber nicht konkret belegt wird, warum öffentliche Verkehrsmittel unzumutbar sind. Die Träger verweisen dann darauf, dass der Arbeitsplatz theoretisch mit Bus und Bahn erreichbar wäre.

In der Praxis sind aussagekräftige ärztliche Stellungnahmen, Reha-Berichte oder Gutachten entscheidend, die genau erklären, warum Stehen, Umsteigen, lange Wege oder unregelmäßige Fahrzeiten aus gesundheitlichen Gründen nicht geleistet werden können.

Falscher oder unklarer Kostenträger

Ein weiterer Stolperstein ist die Zuständigkeitsfrage. Eigentlich verpflichtet § 14 SGB IX den zuerst angegangenen Reha-Träger, den Antrag bei Unzuständigkeit intern weiterzuleiten. In der Realität verzetteln sich Betroffene jedoch häufig, weil sie Anträge ungenau formulieren oder die Behörde die Weiterleitungspflicht ignoriert.

Wichtig ist, den Antrag klar als Leistung zur Teilhabe zu kennzeichnen und nicht nur „einen Zuschuss fürs Auto“ zu beantragen. Wer den Antrag an die Agentur für Arbeit oder DRV richtet, kann sich bei Zuständigkeitsstreitigkeiten ausdrücklich auf § 14 SGB IX berufen.

Einkommensgrenzen falsch eingeschätzt

Viele Betroffene erfahren erst im Ablehnungsbescheid, dass ihr Einkommen die Förderung massiv reduziert oder ganz ausschließt. Nach den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) kann bei einem Einkommen von mehr als 75 Prozent der Bezugsgröße kein Zuschuss zur Fahrzeugbeschaffung mehr gewährt werden.

Zudem gelten in der Eingliederungshilfe zusätzliche Regeln zur Anrechnung von Einkommen und Vermögen, sodass dort zwar grundsätzlich Kfz-Hilfe möglich ist, aber Eigenanteile oder Darlehenslösungen eine Rolle spielen können.

Fünf-Jahres-Frist bei Ersatzbeschaffung übersehen

Die KfzHV geht in der Regel davon aus, dass eine Förderung für ein Fahrzeug nur alle fünf Jahre gewährt wird. Wer sein Auto früher austauschen möchte, muss besondere Gründe nachweisen, etwa einen Totalschaden oder deutlich veränderte behinderungsbedingte Anforderungen.

Kurz-FAQ: Häufige Fragen zu Kfz-Hilfe und Führerscheinförderung

Bekomme ich Kfz-Hilfe nur mit Schwerbehindertenausweis oder bestimmtem GdB?

Ein hoher GdB hilft, ist aber keine zwingende Voraussetzung. Maßgeblich ist, ob die Behinderung dazu führt, dass ein Auto dauerhaft erforderlich ist, um Arbeit, Ausbildung oder wesentliche Teilhabe zu ermöglichen und der ÖPNV unzumutbar ist.

Kann ich erst ein Auto kaufen und dann Kfz-Hilfe beantragen?

Das ist einer der häufigsten Fehler. Der Antrag muss grundsätzlich gestellt werden, bevor ein Kauf- oder Umbauvertrag unterschrieben wird. Nachträgliche Bewilligungen kommen nur in sehr engen Ausnahmefällen in Betracht und werden von Gerichten kaum akzeptiert.

Wie hoch ist der maximale Zuschuss für ein Auto?

Die KfzHV sieht für das Basisfahrzeug einen Bemessungsbetrag von bis zu 22.000 Euro vor. Behinderungsbedingte Umbaukosten kommen hinzu und werden unabhängig vom Einkommen vollständig übernommen.

Wer hilft, wenn ich nicht mehr arbeite, aber wegen meiner Behinderung weiterhin ein Auto brauche?

Für Rentnerinnen und Rentner oder Personen ohne Erwerbstätigkeit kommen meist die Eingliederungshilfe oder das Sozialamt als Träger der sozialen Teilhabe in Betracht. Auch hier können Auto, Umbau oder Beförderungskosten übernommen werden, allerdings mit eigener Einkommens- und Vermögensprüfung.

Lohnt sich ein Widerspruch gegen eine Ablehnung?

Das kann sich lohnen, wenn formale Fehler vorliegen, der Träger die Zuständigkeit verschoben hat oder der Bescheid die gesundheitlichen Einschränkungen und die Unzumutbarkeit des ÖPNV nicht ausreichend berücksichtigt. In solchen Fällen kann fachanwaltliche Beratung helfen, die Erfolgsaussichten einzuschätzen.