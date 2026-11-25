Wer Pflegegrad 1 erhält, geht bei der Pflegeversicherung keineswegs leer aus. Obwohl noch kein Anspruch auf reguläres Pflegegeld besteht, können Betroffene und ihre Angehörigen zahlreiche finanzielle Hilfen, Zuschüsse und Unterstützungsleistungen beanspruchen.

Allein der Entlastungsbetrag und die Versorgung mit Verbrauchspflegehilfsmitteln ermöglichen eine Unterstützung im Wert von bis zu 2.076 Euro im Jahr. Hinzu kommen Zuschüsse von bis zu 4.180 Euro für einen barrierefreien Wohnungsumbau, ein Hausnotruf und unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Leistungen für berufstätige Angehörige.

Allerdings drohen durch die geplante Pflegereform ab 2027 erhebliche Einschnitte. Umso wichtiger ist es, die bestehenden Ansprüche zu kennen und auszuschöpfen.

Wer erhält Pflegegrad 1?

Pflegegrad 1 erhalten Menschen, deren Selbstständigkeit oder Fähigkeiten geringfügig beeinträchtigt sind. Sie können ihren Alltag noch überwiegend eigenständig bewältigen, benötigen jedoch in bestimmten Situationen regelmäßig Unterstützung.

Das kann beispielsweise ältere Menschen mit Gelenkerkrankungen, beginnender Demenz, Bewegungseinschränkungen oder chronischen Erkrankungen betreffen. Auch jüngere Menschen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen können einen Anspruch haben.

Bei der Pflegebegutachtung müssen nach geltendem Recht mindestens 12,5 und weniger als 27 gewichtete Gesamtpunkte erreicht werden. Die Einschränkungen müssen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen.

Entscheidend ist nicht allein die ärztliche Diagnose, sondern die Frage, wie selbstständig ein Mensch seinen Alltag tatsächlich bewältigen kann.

Pflegegrad 1: Alle Leistungen der Pflegekasse in der Tabelle

Die Ansprüche bei Pflegegrad 1 ergeben sich insbesondere aus § 28a SGB XI. Die folgende Übersicht zeigt, welche Leistungen nach geltendem Recht im Jahr 2026 zur Verfügung stehen.

Leistung Anspruch bei Pflegegrad 1 Pflegegeld Kein Anspruch Reguläre Pflegesachleistungen Kein Anspruch Entlastungsbetrag Bis zu 131 Euro monatlich Verbrauchspflegehilfsmittel Bis zu 42 Euro monatlich Hausnotruf Bis zu 27 Euro monatlich für die Basisversorgung Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen Bis zu 4.180 Euro je Maßnahme Technische Pflegehilfsmittel Nach individuellem Bedarf Digitale Pflegeanwendungen Bis zu 40 Euro monatlich Ergänzende Unterstützung bei digitalen Pflegeanwendungen Bis zu 30 Euro monatlich Wohngruppenzuschlag 224 Euro monatlich Gründungszuschuss für ambulant betreute Pflege-WGs Bis zu 2.613 Euro einmalig pro Person Besondere gemeinschaftliche Wohnform nach § 92c SGB XI 450 Euro monatlicher Zuschuss unter besonderen Voraussetzungen Vollstationäre Pflege im Pflegeheim 131 Euro monatlich Pflegeberatung Kostenfrei Beratungseinsatz zu Hause Einmal pro Halbjahr kostenfrei Pflegekurse für Angehörige Kostenfrei Pflegeunterstützungsgeld für Angehörige Bis zu zehn Arbeitstage pro Kalenderjahr und Pflegebedürftigem Pflegezeit und Familienpflegezeit Unter den gesetzlichen Voraussetzungen Versorgung während einer stationären Reha der Pflegeperson Kostenübernahme unter bestimmten Voraussetzungen Zusätzliche Betreuung in stationären Pflegeeinrichtungen Anspruch besteht Eigenständiges Budget für Kurzzeitpflege Kein Anspruch Verhinderungspflege Kein Anspruch Eigenständiges Budget für Tages- und Nachtpflege Kein Anspruch Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige Bei alleiniger Pflege einer Person mit Pflegegrad 1 kein Anspruch

Die genannten Beträge sind überwiegend zweckgebundene Leistungen oder Kostenerstattungen. Sie können deshalb nicht einfach zusammengerechnet und als monatliches Pflegegeld ausgezahlt werden.

131 Euro Entlastungsbetrag im Monat: Diese Hilfe sollten Betroffene nutzen

Der Entlastungsbetrag gehört zu den wichtigsten laufenden Leistungen bei Pflegegrad 1. Die Pflegeversicherung stellt bei häuslicher Pflege monatlich bis zu 131 Euro zur Verfügung, bei ganzjährigem Anspruch sind das 1.572 Euro.

Das Geld kann beispielsweise für anerkannte Haushaltshilfen, Betreuungsangebote, Alltagsbegleiter oder bestimmte Leistungen ambulanter Pflegedienste eingesetzt werden. Dadurch lassen sich auch Angehörige entlasten, die bislang sämtliche Aufgaben selbst übernehmen.

Eine automatische Überweisung auf das Konto der Pflegebedürftigen erfolgt allerdings nicht. Die Kosten werden anhand entsprechender Nachweise erstattet oder über eine zulässige Direktabrechnung zwischen Anbieter und Pflegekasse beglichen.

Besonderer Vorteil bei Pflegegrad 1: Hilfe beim Duschen und Waschen

Menschen mit Pflegegrad 1 haben beim Entlastungsbetrag eine besondere Verwendungsmöglichkeit, die Pflegebedürftigen höherer Pflegegrade in dieser Form nicht zur Verfügung steht. Sie dürfen die 131 Euro auch für körperbezogene Leistungen der Selbstversorgung durch einen zugelassenen Pflegedienst einsetzen.

Dazu gehört beispielsweise die Unterstützung beim Duschen, Baden oder Ankleiden. Gerade für ältere Menschen mit Bewegungseinschränkungen kann diese Hilfe dazu beitragen, weiterhin in der eigenen Wohnung zu leben.

Nicht genutzte 131 Euro müssen nicht sofort verfallen

Viele Pflegebedürftige benötigen nicht jeden Monat Unterstützung durch einen professionellen Dienstleister. Nach geltendem Recht können nicht ausgeschöpfte Entlastungsbeträge angespart und später für umfangreichere Hilfen eingesetzt werden.

Übrig gebliebene Beträge dürfen grundsätzlich bis zum 30. Juni des Folgejahres verwendet werden. Wegen der geplanten Abschaffung des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1 sollten Betroffene allerdings die endgültigen Übergangsregelungen für 2027 beachten.

Wer den Entlastungsbetrag bislang nicht genutzt hat, sollte bei seiner Pflegekasse erfragen, welches Guthaben noch zur Verfügung steht. Häufig lässt sich damit eine größere Unterstützung im Haushalt finanzieren.

Haushaltshilfe bei Pflegegrad 1: Wann die Pflegekasse zahlt

Auch wenn Betroffene keinen eigenständigen Anspruch auf eine regelmäßige Haushaltshilfe aus den Pflegesachleistungen haben, können sie entsprechende Angebote über den Entlastungsbetrag finanzieren. Voraussetzung ist, dass es sich um einen dafür zugelassenen Dienst oder ein nach Landesrecht anerkanntes Unterstützungsangebot handelt.

Die Hilfe kann beispielsweise das Reinigen der Wohnung, den Einkauf von Lebensmitteln, das Wechseln der Bettwäsche oder die Unterstützung bei anderen alltäglichen Aufgaben umfassen. Nicht jede privat beschäftigte Reinigungskraft erfüllt allerdings die Voraussetzungen für eine Kostenerstattung.

Vor Abschluss eines Vertrags sollten Pflegebedürftige deshalb bei ihrer Pflegekasse nachfragen, ob der ausgewählte Anbieter anerkannt ist.

42 Euro monatlich für Pflegehilfsmittel

Menschen mit Pflegegrad 1 können bei häuslicher Pflege notwendige Verbrauchspflegehilfsmittel im Wert von bis zu 42 Euro monatlich erhalten. Auf das gesamte Jahr gerechnet entspricht dies einem Leistungsumfang von bis zu 504 Euro.

Finanziert werden beispielsweise Einmalhandschuhe, geeignete Desinfektionsmittel, Schutzschürzen und zum einmaligen Gebrauch bestimmte Bettschutzeinlagen. Voraussetzung ist, dass die Produkte tatsächlich für die häusliche Pflege benötigt werden.

Viele Anbieter rechnen die Kosten unmittelbar mit der Pflegekasse ab. Eine Auszahlung nicht ausgeschöpfter Beträge ist dagegen nicht vorgesehen.

Durch die geplante Pflegereform könnte dieser Anspruch künftig entfallen, wie wir im Beitrag Pflegegrad 1: Auch die Pauschale steht jetzt auf der Streichliste erläutern.

Bis zu 4.180 Euro für den barrierefreien Wohnungsumbau

Eine der finanziell umfangreichsten Leistungen bei Pflegegrad 1 ist der Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. Nach § 40 Absatz 4 SGB XI kann die Pflegekasse bis zu 4.180 Euro je Maßnahme bewilligen.

Mit dem Zuschuss lässt sich beispielsweise eine bodengleiche Dusche einbauen, eine Tür verbreitern, eine Rampe errichten oder ein Treppenlift teilweise finanzieren. Voraussetzung ist, dass der Umbau die häusliche Pflege ermöglicht, erheblich erleichtert oder die Selbstständigkeit der Betroffenen verbessert beziehungsweise wiederherstellt.

Leben mehrere Pflegebedürftige gemeinsam in einer Wohnung, können sich die Zuschüsse auf bis zu 16.720 Euro je gemeinsamer Maßnahme summieren.

Verändert sich die Pflegesituation später erheblich und werden dadurch weitere Anpassungen notwendig, kann unter Umständen erneut ein Zuschuss bewilligt werden. Es handelt sich jedoch nicht um einen jährlich verfügbaren Betrag.

Betroffene sollten vor Beginn des Umbaus einen Antrag bei der Pflegekasse stellen, einen Kostenvoranschlag einreichen und die Bewilligung abwarten.

Hausnotruf: Mehr Sicherheit für alleinlebende Pflegebedürftige

Viele ältere Menschen fürchten sich davor, nach einem Sturz in ihrer Wohnung keine Hilfe rufen zu können. Ein Hausnotrufsystem kann dieses Risiko verringern und auch Angehörigen mehr Sicherheit geben.

Bei anerkanntem Pflegegrad und entsprechendem Bedarf übernimmt die Pflegekasse für die Basisversorgung derzeit bis zu 27 Euro monatlich. Der Hausnotruf fällt unter die technischen Pflegehilfsmittel.

Die Kostenübernahme kommt insbesondere infrage, wenn Betroffene überwiegend allein leben und in einer gesundheitlichen Notsituation möglicherweise nicht mehr selbstständig telefonieren können.

Zusatzleistungen wie eine Schlüsselhinterlegung oder erweiterte mobile Notruffunktionen können allerdings zusätzliche Kosten verursachen.

Technische Pflegehilfsmittel gibt es auch bei Pflegegrad 1

Neben den Verbrauchspflegehilfsmitteln können Betroffene technische Pflegehilfsmittel erhalten. Dazu gehören beispielsweise geeignete Pflegebetten, Lagerungshilfen oder andere Hilfsmittel, die die häusliche Pflege erleichtern.

Die Pflegekassen stellen solche Hilfsmittel häufig leihweise zur Verfügung. Bei zuzahlungspflichtigen Pflegehilfsmitteln beträgt der Eigenanteil für Erwachsene grundsätzlich zehn Prozent der Kosten, höchstens jedoch 25 Euro pro Hilfsmittel.

Bei medizinisch notwendigen Hilfsmitteln wie Rollatoren, Rollstühlen oder Hörgeräten kann dagegen die Krankenkasse zuständig sein. Ein höherer Pflegegrad ist dafür nicht zwingend erforderlich.

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Digitale Pflegeanwendungen: Bis zu 70 Euro monatlich für zwei Leistungen

Auch digitale Anwendungen können Pflegebedürftige dabei unterstützen, länger selbstständig zu bleiben. Denkbar sind beispielsweise Anwendungen zur Förderung der Mobilität, zur Gedächtnisförderung oder zur Organisation des Pflegealltags.

Für bewilligte digitale Pflegeanwendungen stehen bis zu 40 Euro monatlich zur Verfügung. Hinzu kommen bis zu 30 Euro monatlich für notwendige ergänzende Unterstützungsleistungen durch ambulante Pflegeeinrichtungen.

Seit dem 1. Juli 2026 können unter bestimmten Voraussetzungen auch digitale Anwendungen berücksichtigt werden, die pflegende Angehörige unterstützen oder entlasten.

Voraussetzung ist allerdings, dass die jeweilige Anwendung im offiziellen Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen geführt wird und die Pflegekasse die Versorgung bewilligt. Ein beliebiges kostenpflichtiges Smartphone-Programm wird nicht erstattet.

224 Euro monatlich für das Leben in einer Pflege-WG

Wer mit Pflegegrad 1 in einer anerkannten ambulant betreuten Wohngruppe lebt, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen monatlichen Wohngruppenzuschlag von 224 Euro erhalten.

Der Zuschlag soll insbesondere die gemeinschaftliche Organisation des Pflegealltags unterstützen. Dazu kann die Finanzierung einer gemeinsam beauftragten Person gehören, die organisatorische Aufgaben übernimmt oder bei der Haushaltsführung hilft.

Bei der Gründung einer solchen Wohngruppe können zusätzlich bis zu 2.613 Euro pro anspruchsberechtigtem Gründungsmitglied bewilligt werden. Der Gesamtbetrag für die Wohngruppe ist auf 10.452 Euro begrenzt.

450 Euro für besondere gemeinschaftliche Wohnformen

Seit 2026 sieht das Pflegeversicherungsrecht außerdem Leistungen für besondere gemeinschaftliche Wohnformen vor, in denen die pflegerische Versorgung durch einen Vertrag nach § 92c SGB XI geregelt wird.

Auch Menschen mit Pflegegrad 1 können dort nach § 45h SGB XI einen pauschalen monatlichen Zuschuss von 450 Euro zur Sicherstellung einer selbstbestimmten Pflege erhalten.

Dabei handelt es sich jedoch um eine besondere Versorgungsform mit eigenen Voraussetzungen. Der Betrag steht nicht automatisch jeder Pflege-WG oder jedem Menschen mit Pflegegrad 1 zusätzlich zu den übrigen Leistungen zu.

Welche Leistungen erhalten Menschen mit Pflegegrad 1 im Pflegeheim?

Entscheiden sich Menschen mit Pflegegrad 1 für den dauerhaften Einzug in ein Pflegeheim, zahlt die Pflegekasse derzeit einen monatlichen Zuschuss von 131 Euro. Dieser fällt angesichts der tatsächlichen Heimkosten allerdings gering aus.

Die verbleibenden Ausgaben für Pflege, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen grundsätzlich anderweitig finanziert werden. Die finanzielle Belastung kann deshalb mehrere Tausend Euro monatlich erreichen.

Darüber hinaus besteht in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen ein Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung nach § 43b SGB XI.

Vor dem Einzug in ein Pflegeheim sollte geprüft werden, ob der bisherige Pflegegrad den tatsächlichen Unterstützungsbedarf noch richtig abbildet. Bei erheblich zunehmendem Pflegebedarf kann eine Höherstufung infrage kommen.

Keine Verhinderungspflege – aber eine Möglichkeit zur Finanzierung von Ersatzbetreuung

Bei Pflegegrad 1 besteht kein eigenständiger Anspruch auf Verhinderungspflege oder den gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Diese Leistungen stehen nach geltendem Recht erst ab Pflegegrad 2 zur Verfügung.

Allerdings kann der Entlastungsbetrag für geeignete Betreuungsangebote eingesetzt werden, wenn Angehörige vorübergehend Unterstützung benötigen. Auch Aufwendungen für zugelassene Kurzzeitpflegeeinrichtungen können darüber unter bestimmten Voraussetzungen erstattet werden.

Dasselbe gilt für geeignete Angebote der Tages- und Nachtpflege. Der finanzielle Rahmen bleibt dabei jedoch auf den verfügbaren Entlastungsbetrag begrenzt.

Pflegegrad 1: Welche finanziellen Ansprüche haben Angehörige?

Viele Familien übernehmen bereits bei Pflegegrad 1 einen erheblichen Teil der Unterstützung. Sie erledigen Einkäufe, begleiten Betroffene zu Arztterminen, kümmern sich um Medikamente oder helfen im Haushalt.

Ein regelmäßiges Pflegegeld erhalten Angehörige dafür nicht von der Pflegeversicherung. Dennoch bestehen verschiedene Ansprüche, die finanzielle Belastungen und berufliche Nachteile zumindest teilweise abfedern können.

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Weitere Informationen finden Sie in unserem Beitrag Bei Pflegegrad 1 Geldleistungen für Angehörige? Ja, aber anders.

Bis zu zehn Tage Pflegeunterstützungsgeld für berufstätige Angehörige

Muss die Versorgung eines nahen Angehörigen wegen einer akut aufgetretenen Pflegesituation kurzfristig organisiert werden, dürfen Beschäftigte unter bestimmten Voraussetzungen bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernbleiben.

Dieses Recht gilt unabhängig von der Größe des Unternehmens und auch bei Pflegegrad 1. Besteht kein Anspruch auf eine entsprechende Entgeltfortzahlung oder eine andere vorrangige Lohnersatzleistung, kann Pflegeunterstützungsgeld beantragt werden.

Die Leistung beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts, unter besonderen Voraussetzungen können es 100 Prozent sein. Gesetzliche Höchstgrenzen sind zu beachten.

Der Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld besteht für insgesamt bis zu zehn Arbeitstage je Kalenderjahr und pflegebedürftigem nahen Angehörigen. Teilen sich mehrere Angehörige die Organisation der Pflege, wird dieser Leistungszeitraum nicht vervielfacht.

Der Antrag muss unverzüglich bei der Pflegekasse oder der privaten Pflegeversicherung des Pflegebedürftigen gestellt werden.

Bis zu sechs Monate Pflegezeit auch bei Pflegegrad 1

Berufstätige Angehörige können unter bestimmten Voraussetzungen bis zu sechs Monate vollständig oder teilweise aus dem Berufsleben aussteigen, um die häusliche Pflege eines nahen Angehörigen sicherzustellen.

Der gesetzliche Anspruch auf Pflegezeit besteht grundsätzlich gegenüber Arbeitgebern mit mehr als 15 Beschäftigten. Die Pflegezeit selbst ist allerdings keine bezahlte Freistellung.

Zur Überbrückung finanzieller Engpässe kann ein zinsloses staatliches Darlehen beantragt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kommen zudem Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung infrage.

Familienpflegezeit: Arbeitszeit bis zu 24 Monate reduzieren

Wer die Betreuung eines Angehörigen längerfristig mit seiner Berufstätigkeit vereinbaren muss, kann gegebenenfalls Familienpflegezeit beanspruchen. Dabei lässt sich die Arbeitszeit für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten reduzieren.

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit muss weiterhin mindestens 15 Stunden betragen. Der gesetzliche Anspruch besteht grundsätzlich gegenüber Arbeitgebern mit mehr als 25 Beschäftigten, wobei Auszubildende nicht mitgerechnet werden.

Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen für denselben nahen Angehörigen zusammen grundsätzlich nicht länger als 24 Monate in Anspruch genommen werden.

Wenn pflegende Angehörige selbst zur Reha müssen

Viele Angehörige verschieben eine notwendige medizinische Rehabilitation, weil sie nicht wissen, wer während ihrer Abwesenheit die Versorgung des Pflegebedürftigen übernehmen soll. Seit Juli 2024 gibt es hierfür eine besondere Leistung der Pflegeversicherung.

Nach § 42b SGB XI kann unter bestimmten Voraussetzungen auch die Versorgung eines Menschen mit Pflegegrad 1 finanziert werden, während seine Pflegeperson eine stationäre Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme wahrnimmt.

Ist eine gemeinsame Unterbringung nicht möglich, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine andere zugelassene Pflegeeinrichtung die Versorgung übernehmen. Angehörige sollten diese Möglichkeit bereits bei der Beantragung ihrer Rehabilitation ansprechen.

Zahlt die Pflegekasse Rentenbeiträge für Angehörige bei Pflegegrad 1?

Die soziale Absicherung pflegender Angehöriger durch Rentenversicherungsbeiträge der Pflegekasse setzt grundsätzlich voraus, dass mindestens eine Person mit Pflegegrad 2 gepflegt wird und weitere gesetzliche Bedingungen erfüllt sind.

Wer ausschließlich einen Angehörigen mit Pflegegrad 1 betreut, erwirbt dadurch keine zusätzlichen Rentenansprüche aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Auch die besonderen Leistungen zur Unfall- und Arbeitslosenversicherung von Pflegepersonen setzen grundsätzlich mindestens Pflegegrad 2 voraus.

Nimmt der Pflegeaufwand deutlich zu, sollten Angehörige deshalb auch aus Gründen ihrer eigenen sozialen Absicherung prüfen, ob ein Antrag auf Höherstufung sinnvoll ist.

Kostenlose Pflegekurse und Beratung für Angehörige

Die Pflegeversicherung bietet Angehörigen bereits bei Pflegegrad 1 kostenlose Pflegekurse an. Dort können sie beispielsweise lernen, wie sie Betroffene bei Bewegungsabläufen unterstützen, Stürzen vorbeugen oder den Pflegealltag besser organisieren.

Darüber hinaus haben Betroffene und unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch ihre Angehörigen Anspruch auf eine individuelle Pflegeberatung. Menschen mit Pflegegrad 1 können außerdem einmal pro Halbjahr einen freiwilligen Beratungseinsatz in der eigenen Wohnung in Anspruch nehmen.

Eine solche Beratung kann helfen, bislang ungenutzte Leistungen zu erkennen und eine Überforderung der Familie rechtzeitig zu vermeiden.

Pflegegrad 1 und Sozialhilfe: Wann zusätzliche Unterstützung möglich ist

Auch Menschen mit Pflegegrad 1 können unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erhalten. Allerdings ist der Leistungsumfang deutlich eingeschränkter als bei höheren Pflegegraden.

Nach § 63 Absatz 2 SGB XII kommen insbesondere Pflegehilfsmittel, Wohnumfeldverbesserungen, digitale Pflegeanwendungen und der sozialhilferechtliche Entlastungsbetrag infrage.

Ob tatsächlich ein Anspruch besteht, hängt unter anderem vom individuellen Bedarf, den finanziellen Verhältnissen und den vorrangigen Leistungen anderer Sozialleistungsträger ab.

Ein allgemeiner Anspruch auf Übernahme sämtlicher Pflegeheimkosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege ergibt sich aus Pflegegrad 1 dagegen nicht.

Wie viel Unterstützung ist bei Pflegegrad 1 im Jahr möglich?

Wer die regelmäßig verfügbaren Leistungen vollständig ausschöpft und die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt, kann bereits mit wenigen Ansprüchen eine erhebliche finanzielle Unterstützung erreichen.

Leistung Monatlicher Betrag Betrag bei zwölf Monaten Entlastungsbetrag 131 Euro 1.572 Euro Verbrauchspflegehilfsmittel 42 Euro 504 Euro Hausnotruf 27 Euro 324 Euro Gesamtwert 200 Euro 2.400 Euro

Kommt ein bewilligter Wohnungsumbau mit dem maximalen Zuschuss von 4.180 Euro hinzu, kann der rechnerische Leistungswert innerhalb eines Jahres 6.580 Euro erreichen.

Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine pauschale Auszahlung. Jede Leistung ist an ihren jeweiligen Verwendungszweck und die gesetzlichen Voraussetzungen gebunden.

Pflegegrad 1: Ab 2027 drohen erhebliche Leistungskürzungen

Die Bundesregierung plant mit dem Pflegeneuordnungsgesetz eine weitreichende Umgestaltung der Pflegeversicherung. Besonders Menschen mit Pflegegrad 1 könnten durch den Wegfall bisheriger Leistungen finanziell belastet werden.

Nach dem bisherigen Regierungsentwurf sollen der Entlastungsbetrag von 131 Euro und der eigenständige Anspruch auf Verbrauchspflegehilfsmittel von bis zu 42 Euro entfallen. Für Betroffene bedeutet das bei bisheriger vollständiger Nutzung einen möglichen Verlust finanzierter Unterstützung im Wert von 2.076 Euro jährlich.

Auch der monatliche Zuschuss von 131 Euro für die vollstationäre Pflege soll für neue Fälle gestrichen werden. Zugleich ist eine stärkere professionelle Pflegebegleitung vorgesehen.

Der Bundesrat hat am 20. November 2026 Nachbesserungen verlangt und sich unter anderem für einen Bestandsschutz beim Entlastungsbetrag und für den Erhalt der eigenständigen Versorgung mit Verbrauchspflegehilfsmitteln ausgesprochen.

Wie wir im Beitrag Pflegegeld: Bundesrat will weitreichende Kürzungen noch verhindern berichten, könnten dadurch zumindest Teile der geplanten Einschnitte abgewendet werden.

Am 25. November 2026 findet im Gesundheitsausschuss des Bundestages eine öffentliche Sachverständigenanhörung zur geplanten Reform statt. Die endgültigen gesetzlichen Änderungen stehen noch nicht fest.

Betroffene sollten deshalb zwischen den gegenwärtig bestehenden Ansprüchen und den geplanten Neuregelungen unterscheiden. Ein bereits anerkannter Pflegegrad allein garantiert nicht automatisch den dauerhaften Erhalt sämtlicher bisheriger Leistungen.

Wann sich eine Höherstufung auf Pflegegrad 2 lohnt

Viele Menschen erhalten zunächst Pflegegrad 1, obwohl sich ihr gesundheitlicher Zustand im Laufe der Zeit erheblich verschlechtert. Wird eine erneute Begutachtung nicht beantragt, bleiben ihnen möglicherweise höhere Leistungen vorenthalten.

Nach geltendem Recht besteht ab 27 gewichteten Gesamtpunkten ein Anspruch auf Pflegegrad 2. Damit können unter anderem reguläres Pflegegeld von 347 Euro monatlich oder Pflegesachleistungen von bis zu 796 Euro monatlich beansprucht werden.

Auch der gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege von bis zu 3.539 Euro steht ab Pflegegrad 2 unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen zur Verfügung.

Angehörige sollten deshalb regelmäßig dokumentieren, in welchen Alltagssituationen die Betroffenen Hilfe benötigen. Hat der Unterstützungsbedarf erheblich zugenommen, kann ein Höherstufungsantrag bei der Pflegekasse gestellt werden.

Wer glaubt, dass bereits die ursprüngliche Begutachtung fehlerhaft war, kann gegen einen aktuellen Bescheid der gesetzlichen Pflegekasse grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen.

Dass sich eine Überprüfung der Einstufung durchaus lohnen kann, zeigt unser Beitrag Pflegegrad zu Unrecht gestrichen: Klage zeigt, dass sich Widerspruch lohnt.

Fazit: Pflegegrad 1 bietet deutlich mehr als viele Betroffene vermuten

Auch ohne reguläres Pflegegeld kann Pflegegrad 1 eine wertvolle finanzielle und praktische Unterstützung bieten. Besonders der Entlastungsbetrag, die Pflegehilfsmittel und Zuschüsse für einen barrierefreien Wohnungsumbau können dazu beitragen, die Selbstständigkeit zu erhalten.

Für Angehörige bestehen darüber hinaus Möglichkeiten der beruflichen Freistellung, der finanziellen Absicherung in akuten Pflegesituationen und der kostenlosen Beratung.

Angesichts der geplanten Leistungskürzungen ab 2027 sollten Familien ihre bestehenden Ansprüche kennen, offene Guthaben prüfen und bei zunehmendem Pflegebedarf rechtzeitig eine Höherstufung beantragen.

Beispiel aus der Praxis: So profitiert eine Rentnerin von Pflegegrad 1

Die 78-jährige Rentnerin Helga M. lebt allein in ihrer Wohnung und leidet unter einer fortgeschrittenen Arthrose. Ihre Tochter unterstützt sie regelmäßig beim Einkauf, beim Reinigen der Wohnung und bei Arztbesuchen.

Nach der Anerkennung von Pflegegrad 1 nutzt Helga M. den monatlichen Entlastungsbetrag von 131 Euro für eine anerkannte Haushaltshilfe. Zusätzlich erhält sie notwendige Verbrauchspflegehilfsmittel im Wert von 42 Euro monatlich und einen von der Pflegekasse finanzierten Hausnotruf für 27 Euro monatlich.

Weil der Einstieg in ihre Badewanne zunehmend gefährlich wird, beantragt sie außerdem einen Zuschuss für den Einbau einer bodengleichen Dusche. Die Pflegekasse bewilligt nach Prüfung des Bedarfs den maximalen Zuschuss von 4.180 Euro.

Bei ganzjähriger vollständiger Nutzung der laufenden Leistungen erhält Helga M. damit Unterstützung im Gesamtwert von 6.580 Euro innerhalb eines Jahres. Obwohl sie kein Pflegegeld bekommt, verbessern die Leistungen ihre Lebenssituation und entlasten ihre Tochter erheblich.

Das fiktive Beispiel zeigt, warum es sich auch bei einem niedrigen Pflegegrad lohnt, sämtliche Ansprüche prüfen zu lassen.

Häufige Fragen und Antworten zu den Leistungen bei Pflegegrad 1

Wie viel Geld bekommt man monatlich bei Pflegegrad 1?

Ein reguläres Pflegegeld gibt es nicht. Bei häuslicher Pflege stehen jedoch bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag und bis zu 42 Euro für notwendige Verbrauchspflegehilfsmittel monatlich zur Verfügung, hinzu kommen weitere bedarfsabhängige Leistungen.

Können Angehörige die 131 Euro Entlastungsbetrag ausgezahlt bekommen?

Eine freie Auszahlung an Angehörige ist nicht möglich. Eine Vergütung über anerkannte Angebote der Nachbarschaftshilfe kann je nach Bundesland infrage kommen, wobei insbesondere für nahe Angehörige häufig Einschränkungen gelten.

Kann man mit Pflegegrad 1 eine kostenlose Haushaltshilfe erhalten?

Eine anerkannte Haushaltshilfe kann bis zur Höhe des verfügbaren Entlastungsbetrags finanziert werden. Übersteigen die Kosten das vorhandene Guthaben, müssen Betroffene die Differenz grundsätzlich selbst tragen.

Wird Pflegegrad 1 ab 2027 abgeschafft?

Der Pflegegrad 1 selbst soll nach dem bisherigen Regierungsentwurf bestehen bleiben, allerdings sollen die Zugangsvoraussetzungen verschärft und mehrere Leistungen gestrichen werden. Der Bundesrat fordert Nachbesserungen, weshalb die endgültigen Ansprüche für 2027 noch nicht feststehen.

Quellen und Rechtsgrundlagen

§ 28a SGB XI – Leistungen bei Pflegegrad 1, § 40 SGB XI – Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, § 45b SGB XI – Entlastungsbetrag, § 44a SGB XI – Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung