Schwerbehinderung: GdB Herabstufung wegen Gewöhnung – Denkfehler im Verfahren

Lesedauer 6 Minuten

Viele Menschen mit chronischen Erkrankungen erleben dieselbe Situation: Das Versorgungsamt erkennt Einschränkungen zwar an, behauptet aber, durch „Gewöhnung“ sei eine Besserung eingetreten. Was im Alltag oft reines Durchhalten ist, wertet die Behörde als Anpassung und kürzt den Grad der Behinderung oder verweigert Merkzeichen. Dieses Argument trifft chronisch Kranke besonders hart, weil es ihre tatsächliche Lebensrealität ins Gegenteil verkehrt.

Warum „Gewöhnung“ für das Amt ein bequemes Kürzungsargument ist

Versorgungsämter unterstellen häufig, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen gelernt haben, mit ihren Einschränkungen zu leben. Diese angebliche Gewöhnung gilt dann als Beweis dafür, dass die Erkrankung den Alltag weniger stark beeinträchtigt. Tatsächlich wird dabei verkannt, dass Einschränkungen oft nicht verschwinden, sondern nur unter hohem Aufwand kompensiert werden.

“Gewöhnung“ kann selbst eine Einschränkung darstellen

Entscheidend für den Grad der Behinderung ist, wie stark Ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Ihre Beeinträchtigung eingeschränkt ist. Eine „Gewöhnung“ kann selbst eine solche Einschränkung darstellen.

Wenn Sie Strategien entwickeln, um zum Beispiel für Sie riskante Situationen zu vermeiden, um trotz Schmerzen irgendwie durchzuhalten, wenn Sie ein eigenes soziales Netzwerk aufbauen müssen, um durch den Alltag zu kommen, dann bedeutet dies alles eine Einschränkung der Teilhabe.

Was „Gewöhnung“ rechtlich eigentlich bedeutet

Rechtlich zählt nicht, ob Sie sich subjektiv angepasst haben. Maßgeblich ist allein, ob eine objektive dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung im Sinne der versorgungsmedizinischen Grundsätze besteht. Gewöhnung hebt eine Behinderung nicht auf, sie verdeckt sie lediglich.

Warum chronisch Kranke besonders betroffen sind

Chronische Erkrankungen verlaufen selten spektakulär. Wer trotz Schmerzen, Erschöpfung oder Angst Terminen nachkommt, handelt häufig aus Notwendigkeit. Das Amt liest dieses Durchhalten jedoch nicht selten als Belastbarkeit und blendet die tatsächlichen körperlichen und psychischen Kosten systematisch aus.

Typische Praxismodelle: Wenn Gewöhnung unterstellt wird

Ingrid lebt mit schwerem Rheuma. Sie organisiert ihren Alltag langsam, unter Schmerzen und mit häufigen Pausen. Das Amt wertet dies als Gewöhnung, obwohl Ingrid ohne Schonung und Kraftaufwand nicht funktionsfähig wäre.

Depression und scheinbare Stabilität

Kevin leidet an einer chronischen Depression. Feste Routinen helfen ihm, den Alltag zu strukturieren, nicht ihn unbelastet zu bewältigen. Das Amt deutet diese Anpassung als Stabilisierung und verkennt die dauerhafte Überforderung.

Diabetes und permanente Selbstkontrolle

Marvin lebt mit insulinpflichtigem Diabetes und Folgeproblemen. Die tägliche Selbstkontrolle verhindert akute Krisen, kostet aber erhebliche Kraft. Das Amt sieht Anpassung, nicht Belastung.

Chronische Schmerzen nach Unfall

Mahmud bewegt sich nur noch vorsichtig und unter Schmerzen. Das Amt spricht von Gewöhnung, obwohl jede Bewegung Folgeschäden riskiert.

Multiple Sklerose mit wechselndem Verlauf

Natascha erlebt stabilere Phasen, die jederzeit kippen können. Das Amt macht diese Phasen zum Maßstab und ignoriert die dauerhafte Unsicherheit.

In diesen Fällen liegt das Versorgungsamt mit der „Gewöhnung“ richtig

Richtig liegt das Amt dann, wenn sich die gesundheitliche Einschränkung objektiv und dauerhaft gebessert hat und relevante Funktionsverluste entfallen sind. Maßstab ist nicht der Eindruck, sondern die nachweisbare Funktionsfähigkeit im Alltag.

Wann es sich um echte Besserung handelt

Eine echte Besserung liegt vor, wenn Tätigkeiten ohne erhöhten Kraftaufwand, ohne Schonung und ohne Vermeidungsstrategien möglich sind. Wer Alltag, Mobilität und soziale Teilhabe zuverlässig und stabil bewältigt, zeigt reale Funktionsfähigkeit.

Ralf ist ein solches Beispiel. Seine entzündliche Darmerkrankung befindet sich dank Therapie dauerhaft in Remission. Er benötigt keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen mehr. Hier darf das Amt von Besserung ausgehen.

Drei Modelle, in denen sich der GdB tatsächlich verbessert hat

Bei Abigail lag über Jahre eine schwere Autoimmunerkrankung mit ausgeprägten Funktionseinbußen vor. Durch eine neue medikamentöse Therapie kam es zu einer stabilen Remission ohne relevante Nebenwirkungen. Abigail bewältigt ihren Alltag inzwischen ohne Schonung oder erhöhte Erschöpfung. In diesem Fall liegt keine Gewöhnung, sondern eine medizinisch belegte Besserung vor.

Hermann litt an einer chronischen Lungenerkrankung mit deutlicher Belastungsintoleranz. Nach erfolgreicher Reha und konsequenter Therapie verbesserten sich Lungenfunktion und Belastbarkeit nachhaltig. Hermann kann Wege und Tätigkeiten nun ohne Pausen und Atemnot bewältigen. Die frühere Funktionsbeeinträchtigung besteht nicht mehr fort.

Bei Rudolf führten schwere depressive Episoden über Jahre zu massiven Teilhabeeinschränkungen. Nach langfristiger stabiler Therapie bestehen keine relevanten Einschränkungen mehr im Alltag. Rudolf benötigt keine Vermeidungsstrategien mehr und nimmt dauerhaft am gesellschaftlichen Leben teil. Auch hier rechtfertigt die objektive Besserung eine Neubewertung.

Wann „Gewöhnung“ rechtlich keine Grundlage hat

Unzulässig ist das Gewöhnungsargument, wenn Einschränkungen nur durch Anpassung ausgeglichen werden. Wer Kräfte einteilt, Belastungen meidet oder sich regelmäßig überfordert, ist nicht gesund.

Pedro lebt mit chronischen Rückenschmerzen. Er erledigt Aufgaben verteilt über mehrere Tage und mit Schmerzmitteln. Ohne diese Strategien bricht sein Alltag zusammen. Rechtlich liegt keine Besserung vor.

Alice leidet an einer Angststörung. Sie verlässt das Haus nur mit Vermeidung und minutiöser Planung. Das Amt spricht von Gewöhnung, tatsächlich kompensiert Alice ihre Erkrankung durch Rückzug. Die Teilhabeeinschränkung bleibt bestehen.

Gewöhnung versus Besserung – die juristische Abgrenzung

Eine Besserung liegt nur vor, wenn sich die Funktionsfähigkeit selbst verbessert hat. Gewöhnung beschreibt lediglich den Umgang mit unveränderten Einschränkungen. Anpassung ersetzt keine Heilung.

Entscheidend ist nicht, ob etwas noch geht, sondern wie. Erfolgt Teilhabe ohne Zusatzbelastung, spricht das für Besserung. Erfolgt sie nur unter erheblichem körperlichem oder psychischem Aufwand, liegt weiterhin eine relevante Einschränkung vor.

Kurze Prüfformel für Ihre eigene Situation

Könnten Sie Ihren Alltag ohne Schonung, Vermeidung oder extreme Kraftanstrengung bewältigen?

Bleiben Schmerzen, Erschöpfung oder psychische Überforderung trotz Anpassung bestehen?

Müssten Sie Ihren Alltag sofort einschränken, wenn diese Strategien wegfallen?

Wenn Sie mindestens eine dieser Fragen verneinen, liegt keine echte Besserung vor. Dann greift das Gewöhnungsargument rechtlich nicht.

Checkliste: Worauf müssen Sie besonders achten? – Maßstab der versorgungsmedizinischen Grundsätze

Erstens achten Sie darauf, dass Ihre Angaben den Maßstab der Funktionsbeeinträchtigung treffen. Bewertet wird nicht die Diagnose, sondern deren Auswirkungen auf körperliche, geistige oder psychische Funktionen im Alltag.

Zweitens stellen Sie den dauerhaften Zustand dar, nicht einzelne Momentaufnahmen. Maßgeblich ist der durchschnittliche Alltag, nicht der gute Tag.

Drittens: Beschreiben Sie die Teilhabeeinschränkung konkret. Die versorgungsmedizinischen Grundsätze prüfen Mobilität, Selbstversorgung, Orientierung und soziale Teilhabe. Beschreiben Sie, wo diese Bereiche dauerhaft eingeschränkt sind und nicht nur, was noch möglich erscheint.

Viertens: Ordnen Sie Anpassung korrekt ein. Schonung, Vermeidung oder Pausen stellen keine Besserung dar. Machen Sie deutlich, dass diese Strategien notwendig sind, um den Alltag überhaupt zu bewältigen.

Fünftens: Stimmen ärztliche Befunde mit dem Maßstab überein?

Aussagekräftig sind Formulierungen wie: Meine scheinbare Funktionsfähigkeit ist ausschließlich unter erheblichem körperlichem und/oder psychischem Kraftaufwand möglich. Ohne diese Anpassungsstrategien wären wesentliche Alltagsfunktionen nicht oder nur stark eingeschränkt möglich. Dies wird auch durch die beigefügten ärztlichen Stellungnahmen bestätigt, aus denen hervorgeht, dass keine medizinische Besserung eingetreten ist, sondern lediglich eine Kompensation unter hoher Belastung erfolgt.

Gesamtwirkung und Funktionsverlust

Sechstens: Denken Sie in Gesamtwirkungen. Die versorgungsmedizinischen Grundsätze verlangen eine Gesamtbetrachtung. Zeigen Sie, wie sich Einschränkungen gegenseitig verstärken.

Siebtens: Vermeiden Sie Selbstrelativierung. Willenskraft, Durchhalten oder Anpassung sind kein Maßstab. Entscheidend ist der Funktionsverlust.

Bei welchen Erkrankungen unterstellt das Amt oft Gewöhnung?

Besonders häufig greift das Versorgungsamt zum Argument der Gewöhnung bei Erkrankungen mit schleichendem Verlauf, wechselnder Symptomatik oder geringer äußerer Sichtbarkeit.

Chronische Schmerzerkrankungen

Bei langjährigen Schmerzsyndromen unterstellt das Amt oft, Betroffene hätten gelernt, mit den Schmerzen zu leben. Dass Tätigkeiten nur unter Schmerzen, mit Pausen oder Medikamenten möglich sind, wird als Anpassung fehlgedeutet.

Rheumatische Erkrankungen

Bei Rheuma oder ähnlichen Erkrankungen gelten ruhigere Phasen schnell als neuer Normalzustand. Das Amt übersieht dabei, dass Schonung, Pausen und Medikamentenmanagement den Alltag weiterhin bestimmen.

Neurologische Erkrankungen mit wechselndem Verlauf

Bei Multipler Sklerose oder ähnlichen Erkrankungen wertet das Amt stabilere Phasen als Besserung. Die ständige Unsicherheit und die Gefahr plötzlicher Verschlechterungen bleiben unberücksichtigt.

Psychische Erkrankungen

Bei Depressionen, Angststörungen oder Traumafolgestörungen gilt strukturierter Alltag oft als Stabilisierung. Dass diese Stabilität häufig nur durch Vermeidung, Rückzug oder enorme psychische Anstrengung möglich ist, fließt nicht ein.

Chronische Stoffwechselerkrankungen

Auch bei Diabetes mit Folgeproblemen deutet das Amt funktionierende Selbstkontrolle als Gewöhnung. Der tägliche Aufwand, das permanente Risiko und die dauerhafte Belastung bleiben dabei außen vor.

Warum der Widerspruch oft entscheidend ist

Viele Kürzungen wegen angeblicher Gewöhnung halten einer rechtlichen Prüfung nicht stand. Im Widerspruch lässt sich klarstellen, dass sich nicht die Erkrankung verbessert hat, sondern lediglich der Umgang mit ihr. Erst dann rückt die tatsächliche Beeinträchtigung wieder in den Fokus.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur „Gewöhnung“ bei Schwerbehinderung

Was meint das Versorgungsamt, wenn es von „Gewöhnung“ spricht?

Das Amt unterstellt damit, dass Sie gelernt haben, mit Ihren gesundheitlichen Einschränkungen zu leben, und diese Ihren Alltag deshalb weniger beeinträchtigen. Juristisch ist das jedoch kein zulässiger Maßstab, denn Gewöhnung beschreibt nur den Umgang mit einer Behinderung, nicht deren Wegfall.

Darf das Amt meinen GdB senken, nur weil ich meinen Alltag irgendwie bewältige?

Nein. Maßgeblich sind die versorgungsmedizinischen Grundsätze, die auf dauerhafte Funktionsbeeinträchtigungen abstellen. Wenn Sie Ihren Alltag nur mit Schonung, Vermeidung, Pausen oder erheblichem Kraftaufwand bewältigen, liegt keine echte Besserung vor.

Wann ist eine tatsächliche Besserung rechtlich gegeben?

Eine echte Besserung liegt nur dann vor, wenn sich Ihre Funktionsfähigkeit objektiv verbessert hat und Alltag, Mobilität und Teilhabe ohne besondere Belastungen möglich sind. Reine Stabilisierung oder Anpassung reicht dafür nicht aus.

Welche Rolle spielen ärztliche Befunde bei der Abwehr des Gewöhnungsarguments?

Eine entscheidende. Ärztliche Unterlagen müssen klar benennen, dass keine medizinische Besserung eingetreten ist, sondern lediglich eine Kompensation unter hoher Belastung erfolgt. Solche Aussagen entziehen dem Gewöhnungsargument die Grundlage.

Lohnt sich ein Widerspruch gegen Bescheide mit dem Hinweis auf Gewöhnung?

Sehr häufig. Viele Bescheide halten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand, weil Gewöhnung fälschlich mit Gesundheit gleichgesetzt wird. Im Widerspruch können Sie klarstellen, dass sich nicht Ihre Erkrankung, sondern nur Ihr Umgang mit ihr verändert hat.

Fazit

Wenn das Amt von Gewöhnung spricht, meint es häufig die Verdrängung realer Einschränkungen. Gewöhnung ist keine Gesundheit. Wer den Unterschied zwischen Anpassung und echter Besserung klar benennt und sich am Maßstab der versorgungsmedizinischen Grundsätze orientiert, schützt seine Rechte – und seine Lebensrealität.