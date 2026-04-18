Pflegegrad darf nachträglich abgesenkt werden

Das Hessische Landessozialgericht hat mit Beschluss vom 10. Februar 2026 entschieden, dass eine Pflegekasse den Pflegegrad für die Zukunft absenken darf, wenn eine spätere Begutachtung einen geringeren Hilfebedarf ergibt. Dabei muss die Kasse kein Ermessen ausüben, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse im Vergleich zur früheren Feststellung wesentlich geändert haben.

Die Entscheidung betrifft einen Fall, der für viele Versicherte von praktischer Bedeutung ist. Gerade weil in den Corona-Jahren Pflegegrade teils ohne persönliche Begutachtung, etwa auf Grundlage eines Telefoninterviews, festgesetzt wurden, stellt sich in späteren Überprüfungen häufig die Frage, woran eine Veränderung überhaupt gemessen werden soll.

Worum es in dem Verfahren ging

Die betroffene Versicherte hatte zunächst Leistungen nach Pflegegrad 2 erhalten. Dieser Pflegegrad war nach einer Begutachtung per Telefoninterview festgestellt worden.

Später erfolgte eine erneute Begutachtung im häuslichen Umfeld. Dabei kam die Pflegekasse zu dem Ergebnis, dass der Hilfebedarf geringer sei als zunächst angenommen, und gewährte für die Zukunft nur noch Leistungen nach Pflegegrad 1.

Dagegen setzte sich die Antragstellerin zur Wehr. Sie argumentierte, ihr Unterstützungsbedarf habe sich nicht verändert und die ursprüngliche Einschätzung sei schon damals nicht zutreffend gewesen.

Warum das Gericht die Absenkung bestätigt hat

Sowohl das Sozialgericht als auch das Hessische Landessozialgericht gaben der Antragstellerin nicht recht. Nach Auffassung des Gerichts war die Änderung der Bewilligung für die Zukunft rechtmäßig.

Entscheidend war aus Sicht des Gerichts, dass bei der späteren Neubewertung von der ursprünglichen Feststellung des Pflegegrades auszugehen ist. Diese frühere Entscheidung bilde den Vergleichspunkt dafür, ob sich die Verhältnisse später wesentlich verändert haben.

Das gilt nach dem Beschluss auch dann, wenn sich rückblickend nicht mehr sicher aufklären lässt, ob die erste Bewilligung in jeder Hinsicht zutreffend war. Im Zweifel ist die ursprüngliche Festsetzung als richtig zu behandeln.

📚 Lesen Sie auch: Krankengeld-Anspruch trotz Jobende

Keine Ermessensentscheidung der Pflegekasse erforderlich

Besonders wichtig ist der Hinweis des Gerichts auf die fehlende Pflicht zur Ermessensausübung. Stellt die Pflegekasse eine wesentliche Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse fest, darf sie die Leistungen für die Zukunft anpassen, ohne zuvor eine gesonderte Abwägung im Sinne einer Ermessensentscheidung treffen zu müssen.

Damit macht das Gericht deutlich, dass es hier nicht um eine freiwillige Entscheidung der Kasse geht. Vielmehr folgt die Anpassung aus der geänderten tatsächlichen Bewertung des Hilfebedarfs.

Welcher Ausgangspunkt für den Vergleich gilt

Der Beschluss beantwortet eine Frage, die in der Praxis erhebliche Folgen haben kann. Wenn eine frühere Begutachtung nur eingeschränkt dokumentiert ist und vor allem auf den Angaben der versicherten Person beruhte, kann später Streit darüber entstehen, ob damals überhaupt ein höherer Pflegebedarf bestand.

Nach der Entscheidung zählt in solchen Fällen die frühere Bewilligung als Ausgangspunkt. Die betroffene Person kann sich also nicht ohne Weiteres darauf berufen, dass ihre damaligen Angaben unzutreffend gewesen seien und es deshalb gar keine Veränderung gegeben habe.

Das Gericht weist zudem darauf hin, dass ein solches nachträgliches Vorbringen treuwidrig sein kann. Wer sich zunächst auf bestimmte Einschränkungen beruft und später erklärt, diese hätten nie bestanden, setzt sich unter Umständen in Widerspruch zu den eigenen früheren Angaben.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Welche Folgen das für Versicherte hat

Für Versicherte bedeutet die Entscheidung, dass eine spätere Herabstufung nicht schon deshalb rechtswidrig ist, weil die erste Begutachtung unter vereinfachten Bedingungen erfolgt ist. Auch eine telefonisch ermittelte Einstufung bleibt der rechtliche Bezugspunkt, solange sie bestandskräftig geworden ist.

Zugleich zeigt der Beschluss, dass spätere Neubegutachtungen sehr ernst zu nehmen sind. Ergibt sich dabei ein geringerer Unterstützungsbedarf, kann dies unmittelbar zu niedrigeren Leistungen der Pflegeversicherung führen.

Wer sich gegen eine Absenkung wehren will, muss deshalb vor allem darlegen, warum die neue Begutachtung den aktuellen Hilfebedarf nicht richtig erfasst. Weniger hilfreich ist es, die frühere Bewilligung nachträglich vollständig in Frage zu stellen.

Besondere Bedeutung für die Corona-Zeit

Die Entscheidung wirkt über den Einzelfall hinaus, weil sie viele Pflegegradfeststellungen aus der Pandemiezeit betrifft. In dieser Phase waren Begutachtungen ohne persönliche Inaugenscheinnahme ausnahmsweise zulässig, was im Nachhinein häufiger zu Unsicherheiten über die damalige Einschätzung führt.

Das Hessische Landessozialgericht schafft hier eine klare Linie. Spätere Gerichte und Pflegekassen sollen bei der Prüfung einer Änderung nicht spekulativ rekonstruieren, wie der Sachverhalt bei der Erstbegutachtung „eigentlich“ gewesen sein könnte, sondern an die damalige Festsetzung anknüpfen.

Was der Beschluss rechtlich einordnet

Der Beschluss macht deutlich, dass bei einer Änderung des Pflegegrades zwischen zwei Fragen zu unterscheiden ist. Die eine Frage lautet, welcher Pflegegrad ursprünglich bewilligt wurde, die andere, ob sich der Hilfebedarf im Vergleich dazu später verändert hat.

Für diese zweite Frage ist nicht entscheidend, ob man die erste Entscheidung heute genauso treffen würde. Entscheidend ist allein, dass die frühere Feststellung als gültiger Vergleichsmaßstab dient.

Übersicht: Was aus dem Beschluss folgt

Frage Aussage des Gerichts Darf der Pflegegrad später abgesenkt werden? Ja, wenn eine spätere Begutachtung einen geringeren Hilfebedarf ergibt und die Änderung nur für die Zukunft erfolgt. Muss die Pflegekasse dabei Ermessen ausüben? Nein, bei festgestellter wesentlicher Veränderung der Verhältnisse ist keine Ermessensentscheidung erforderlich. Welcher Zustand ist für den Vergleich heranzuziehen? Auszugehen ist von der ursprünglichen Festsetzung des Pflegegrades. Was gilt, wenn die erste Einstufung später als zweifelhaft erscheint? Im Zweifel bleibt auch dann die frühere Festsetzung der Ausgangspunkt für die Prüfung. Kann die versicherte Person später sagen, ihre damaligen Angaben seien falsch gewesen? Das kann nach Auffassung des Gerichts unbeachtlich sein und im Einzelfall als treuwidrig gewertet werden.

Einordnung für die Praxis

Die Entscheidung stärkt die Möglichkeit der Pflegekassen, laufende Einstufungen bei neuen Erkenntnissen zu korrigieren. Für Betroffene erhöht sich damit die Bedeutung einer sorgfältigen und widerspruchsfreien Darstellung ihres Hilfebedarfs schon bei der ersten Begutachtung.

Zugleich zeigt der Beschluss, dass ein späteres Verfahren nicht dazu dient, die erste Feststellung vollständig neu aufzurollen. Im Streitfall kommt es vor allem auf die Frage an, ob die aktuelle Begutachtung den gegenwärtigen Unterstützungsbedarf realistisch und nachvollziehbar abbildet.

Beispiel aus der Praxis

Eine Versicherte erhielt im Jahr 2021 nach einem telefonischen Gespräch Pflegegrad 2. Bei einer persönlichen Begutachtung im Jahr 2026 stellt der Medizinische Dienst fest, dass sie im Alltag deutlich selbstständiger ist als damals angenommen und nur noch die Voraussetzungen für Pflegegrad 1 erfüllt.

Die Versicherte erklärt daraufhin, ihr Zustand habe sich gar nicht verbessert, vielmehr seien ihre Angaben im ersten Telefoninterview übertrieben oder missverstanden worden. Nach der Entscheidung des Hessischen Landessozialgerichts hilft ihr dieser Einwand in der Regel nicht weiter, weil für den Vergleich die ursprüngliche Bewilligung zählt und die Pflegekasse den Pflegegrad für die Zukunft absenken darf.

Quelle

Das Aktenzeichen lautet L 6 P 78/25 B ER