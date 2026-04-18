Fristlose Kündigung bei Schwerbehinderung gültig wenn Amt Frist verpasst

Fristlose Kündigung bei Schwerbehinderung: Wann das Integrationsamt zustimmen muss

Wer einen schwerbehinderten oder gleichgestellten Beschäftigten fristlos kündigen will, kann dies in der Regel nicht allein nach den Vorgaben des Arbeitsrechts tun. Vor dem Ausspruch der Kündigung ist grundsätzlich die Zustimmung des Integrationsamts nötig, weil für diese Personengruppe ein besonderer Kündigungsschutz gilt.

Das führt in der Praxis immer wieder zu Missverständnissen. Viele Arbeitgeber gehen davon aus, dass eine fristlose Kündigung bei einem gravierenden Vorfall sofort erklärt werden kann, doch bei einer anerkannten Schwerbehinderung oder Gleichstellung läuft zusätzlich ein eigenes Zustimmungsverfahren.

Der Grundsatz: Ohne vorherige Zustimmung keine wirksame fristlose Kündigung

Das Gesetz formuliert den Ausgangspunkt klar. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamts.

Dieser Schutz gilt nicht nur bei einer ordentlichen Kündigung. Auch die außerordentliche, also meist fristlose Kündigung, unterliegt diesem Erfordernis, wobei für sie besondere Fristen und ein beschleunigtes Verfahren gelten.

Der besondere Schutz soll nicht dazu führen, dass jede Kündigung ausgeschlossen wäre. Er soll aber sicherstellen, dass vor einer Beendigung geprüft wird, ob die Kündigung wirklich gerechtfertigt ist und ob es Hilfen oder andere Lösungen gibt, mit denen das Arbeitsverhältnis erhalten werden kann.

Wann das Integrationsamt bei einer fristlosen Kündigung eingeschaltet werden muss

Das Integrationsamt muss vor einer fristlosen Kündigung grundsätzlich immer dann eingeschaltet werden, wenn der betroffene Arbeitnehmer zum geschützten Personenkreis gehört. Dazu zählen schwerbehinderte Menschen und auch gleichgestellte behinderte Menschen.

Entscheidend ist deshalb zunächst, ob die Schwerbehinderteneigenschaft oder die Gleichstellung im rechtlichen Sinn vorliegt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weist ausdrücklich darauf hin, dass der besondere Kündigungsschutz auch für gleichgestellte Menschen gilt.

In der Praxis ist das wichtig, weil eine Gleichstellung häufig übersehen wird. Ein Arbeitnehmer mit einem Grad der Behinderung von 30 oder 40 kann denselben Kündigungsschutz genießen, wenn die Agentur für Arbeit die Gleichstellung ausgesprochen hat.

Die kurze Frist für den Antrag des Arbeitgebers

Bei einer fristlosen Kündigung reicht es nicht, irgendwann einen Antrag beim Integrationsamt zu stellen. Der Arbeitgeber muss die Zustimmung innerhalb von zwei Wochen beantragen, nachdem er von den maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt hat.

Diese Frist ist streng. Maßgebend ist der Eingang des Antrags beim Integrationsamt, nicht erst dessen spätere Bearbeitung.

Damit ähnelt die Regelung der bekannten Zweiwochenfrist aus dem allgemeinen Kündigungsrecht. Wer zu lange wartet, verliert das Recht, die Zustimmung für eine außerordentliche Kündigung wirksam zu beantragen.

Wie schnell das Integrationsamt entscheiden muss

Das Verfahren ist auf Eile angelegt. Das Integrationsamt muss bei einer außerordentlichen Kündigung innerhalb von zwei Wochen ab Eingang des Antrags entscheiden.

Reagiert die Behörde in dieser Zeit nicht, tritt eine gesetzliche Fiktion ein. Dann gilt die Zustimmung als erteilt.

Welche Prüfung das Integrationsamt vornimmt

Das Integrationsamt entscheidet nicht einfach nach dem Schema „Kündigungsgrund ja oder nein“. Es betrachtet auch, ob ein Zusammenhang zwischen dem Kündigungssachverhalt und der Behinderung besteht und ob andere Hilfen in Betracht kommen.

Nach dem Gesetz soll das Integrationsamt die Zustimmung erteilen, wenn die Kündigung aus einem Grund erfolgt, der nicht im Zusammenhang mit der Behinderung steht. Das bedeutet aber nicht, dass die Behörde in jedem Fall automatisch zustimmen muss.

Gerade bei verhaltensbedingten Vorwürfen stellt sich oft die Frage, ob gesundheitliche Einschränkungen, Kommunikationsprobleme, Fehlanpassungen des Arbeitsplatzes oder eine unzureichende Unterstützung im Betrieb eine Rolle gespielt haben. Genau hier setzt die besondere Prüfung an.

Typische Fallkonstellationen

Bei schweren Pflichtverletzungen wie Diebstahl, tätlichen Angriffen, massiven Beleidigungen oder gravierenden Manipulationen kann eine außerordentliche Kündigung auch bei Schwerbehinderung in Betracht kommen. Dann wird das Integrationsamt häufig zustimmen, wenn kein Bezug zur Behinderung erkennbar ist.

Anders liegt es, wenn der Sachverhalt möglicherweise mit der Behinderung zusammenhängt. Das kann etwa bei krankheitsbedingten Ausfallzeiten, Fehlleistungen aufgrund einer Einschränkung oder Konflikten durch mangelnde behinderungsgerechte Arbeitsbedingungen der Fall sein.

In solchen Fällen schaut das Integrationsamt genauer hin. Dann geht es auch um die Frage, ob der Arbeitgeber zuvor angemessene Vorkehrungen, innerbetriebliche Lösungen oder Unterstützungsangebote geprüft hat.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Was neben der Zustimmung des Integrationsamts noch beachtet werden muss

Die Zustimmung des Integrationsamts ersetzt nicht die übrigen arbeitsrechtlichen Anforderungen. Der Arbeitgeber muss zusätzlich prüfen, ob die fristlose Kündigung nach § 626 BGB inhaltlich tragfähig ist.

Hinzu kommt die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung. Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, dass eine Kündigung unwirksam ist, wenn sie ohne die erforderliche Unterrichtung und Anhörung der Schwerbehindertenvertretung ausgesprochen wird.

Auch der Betriebsrat ist, soweit vorhanden, nach den allgemeinen arbeitsrechtlichen Regeln anzuhören. Wer diese Schritte überspringt, riskiert die Unwirksamkeit der Kündigung, selbst wenn das Integrationsamt zugestimmt hat.

Wann ausnahmsweise keine Zustimmung nötig ist

Der besondere Kündigungsschutz greift nicht grenzenlos. Keine Zustimmung des Integrationsamts ist etwa nötig, wenn das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung noch keine sechs Monate ohne Unterbrechung bestanden hat.

Außerdem gilt der Schutz nach dem Gesetz nicht, wenn zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwerbehinderteneigenschaft nicht nachgewiesen ist. Auch bestimmte Sonderfälle, etwa einzelne Konstellationen bei Sozialplanregelungen älterer Beschäftigter oder bei witterungsbedingten Entlassungen, sind gesetzlich ausgenommen.

Gerade der Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaft ist in Streitfällen bedeutsam. Ob der Sonderkündigungsschutz eingreift, hängt also nicht allein davon ab, ob eine gesundheitliche Beeinträchtigung tatsächlich besteht, sondern auch davon, ob der Status rechtlich festgestellt oder jedenfalls nachweisbar ist.

Warum Arbeitgeber trotz Zeitdruck sorgfältig vorgehen müssen

Die fristlose Kündigung steht fast immer unter erheblichem Zeitdruck. Trotzdem darf der Arbeitgeber das Zustimmungsverfahren nicht als bloße Formalität behandeln.

Schon die Frage, wann genau die Zweiwochenfrist zu laufen beginnt, kann streitig sein. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die Einhaltung dieser Antragsfrist vom Integrationsamt beziehungsweise den Verwaltungsgerichten zu prüfen ist, während die Arbeitsgerichte vor allem darauf achten, ob die Kündigung nach erteilter oder fingierter Zustimmung unverzüglich ausgesprochen wurde.

Damit sind zwei Ebenen zu unterscheiden. Einerseits geht es um die rechtzeitige Antragstellung beim Integrationsamt, andererseits um die schnelle Umsetzung der Kündigung nach der Zustimmung.

Die wichtigsten Fristen im Überblick

Schritt Frist Antrag auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung beim Integrationsamt Innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der kündigungsrelevanten Tatsachen Entscheidung des Integrationsamts Innerhalb von zwei Wochen ab Eingang des Antrags Folge bei ausbleibender Entscheidung Die Zustimmung gilt nach Ablauf der Frist als erteilt Ausspruch der Kündigung nach erteilter Zustimmung Unverzüglich Besonderer Kündigungsschutz in der Wartezeit Nicht anwendbar, wenn das Arbeitsverhältnis noch keine sechs Monate besteht

Was schwerbehinderte Beschäftigte wissen sollten

Für schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte bedeutet der besondere Kündigungsschutz keinen absoluten Bestandsschutz. Auch ihnen kann fristlos gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und das Integrationsamt zustimmt oder die Zustimmung als erteilt gilt.

Der Schutz sorgt aber dafür, dass vor der Kündigung genauer hingesehen wird. Gerade wenn ein Zusammenhang zur Behinderung denkbar ist, verbessert das die Chancen, voreilige oder nicht ausreichend geprüfte Kündigungen abzuwehren.

Betroffene sollten deshalb früh prüfen lassen, ob das Zustimmungsverfahren korrekt durchgeführt wurde. Fehler bei Fristen, Beteiligungen oder beim Nachweis des Status können für die Wirksamkeit der Kündigung entscheidend sein.

Fazit

Bei einer fristlosen Kündigung eines schwerbehinderten oder gleichgestellten Arbeitnehmers ist die vorherige Zustimmung des Integrationsamts in aller Regel Pflicht. Ohne diese Zustimmung ist die Kündigung grundsätzlich nicht wirksam.

Für Arbeitgeber kommt es vor allem auf Tempo und saubere Verfahrensschritte an. Für Beschäftigte ist wichtig zu wissen, dass die Behörde nicht nur den Kündigungsanlass, sondern auch einen möglichen Bezug zur Behinderung und denkbare Alternativen in den Blick nimmt.

Beispiel aus der Praxis

Ein langjähriger Mitarbeiter mit anerkannter Schwerbehinderung soll fristlos gekündigt werden, weil er nach Darstellung des Arbeitgebers Kundendaten unbefugt weitergegeben hat. Der Arbeitgeber erfährt an einem Montag von dem Vorfall und stellt noch in derselben Woche den Antrag beim Integrationsamt.

Die Behörde prüft, ob der Sachverhalt tatsächlich feststeht und ob ein Zusammenhang mit der Behinderung ausgeschlossen werden kann. Erteilt sie die Zustimmung oder tritt nach zwei Wochen die gesetzliche Fiktion ein, muss der Arbeitgeber die Kündigung anschließend unverzüglich erklären und zuvor auch die Schwerbehindertenvertretung sowie den Betriebsrat ordnungsgemäß beteiligen.

Quellen

SGB IX, insbesondere §§ 168, 170, 173, 174:

BMAS, Informationen zu Aufgaben des Integrationsamts bei Kündigungen schwerbehinderter Menschen: