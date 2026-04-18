Urlaub von der Pflege 2026: So viel Pflegegeld bleibt dann bei der Verhinderungspflege

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, braucht manchmal selbst eine Pause. Krankheit, Urlaub oder andere persönliche Gründe können dazu führen, dass die übliche Pflegeperson vorübergehend ausfällt und eine Ersatzpflege organisiert werden muss.

Für genau diese Fälle gibt es die Verhinderungspflege. Viele Familien interessiert dabei vor allem eine Frage: Wird das Pflegegeld in dieser Zeit weitergezahlt oder fällt es weg? Die Antwort lautet 2026: Es kommt darauf an, wie die Verhinderungspflege genutzt wird.

Wann das Pflegegeld nur zur Hälfte weiterläuft

Sobald die Verhinderungspflege als längere Ersatzpflege genutzt wird, zahlt die Pflegekasse das bisher bezogene Pflegegeld grundsätzlich nur noch zur Hälfte weiter. Das gilt 2026 für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr.

Die Regel betrifft Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5.

Das Bundesgesundheitsministerium weist außerdem darauf hin, dass für den ersten und den letzten Tag eines zusammenhängenden Zeitraums der Ersatzpflege das Pflegegeld noch in voller, anteiliger Tageshöhe gezahlt wird, dazwischen aber nur hälftig.

Wann das Pflegegeld in voller Höhe bleibt

Anders ist die Lage bei stundenweiser Verhinderungspflege. Wird die Ersatzpflege an einem Tag nicht länger als acht Stunden benötigt, bleibt das Pflegegeld nach den üblichen Informationen der Pflegekassen in voller Höhe bestehen.

Für viele Familien ist dieser Unterschied finanziell sehr wichtig. Wer die Ersatzpflege nur für einzelne Stunden organisiert, etwa für Arzttermine, Erledigungen oder kurze Erholungsphasen, muss beim Pflegegeld häufig keine Kürzung hinnehmen.

Wie viel Pflegegeld 2026 dann tatsächlich übrig bleibt

Die Höhe der Weiterzahlung hängt vom jeweiligen Pflegegrad ab. Da bei längerer Verhinderungspflege nur die Hälfte des regulären Pflegegelds gezahlt wird, reduziert sich der Monatsbetrag 2026 rechnerisch deutlich.

Pflegegrad und reguläres Pflegegeld 2026 Pflegegeld bei Verhinderungspflege in hälftiger Höhe Pflegegrad 2: 347 Euro 173,50 Euro Pflegegrad 3: 599 Euro 299,50 Euro Pflegegrad 4: 800 Euro 400 Euro Pflegegrad 5: 990 Euro 495 Euro

Diese Beträge zeigen die monatliche Hälfte des regulären Pflegegelds. In der Praxis rechnet die Pflegekasse bei einem konkreten Zeitraum allerdings tagegenau, sodass der tatsächliche Auszahlungsbetrag davon abweichen kann.

Der gemeinsame Jahresbetrag hat 2026 mehr Gewicht

Seit dem 1. Juli 2025 gibt es für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege einen gemeinsamen Jahresbetrag. Im Jahr 2026 liegt dieser bei bis zu 3.539 Euro und kann flexibel für beide Leistungsarten eingesetzt werden.

Das erleichtert die Planung, weil Familien nicht mehr so starr zwischen zwei getrennten Töpfen denken müssen. Trotzdem sollte der Einsatz gut überlegt werden, denn wenn dieser Jahresbetrag aufgebraucht ist, stehen im laufenden Kalenderjahr daraus keine weiteren Mittel mehr zur Verfügung.

Besonderheiten bei nahen Angehörigen als Ersatzpflegeperson

Wird die Verhinderungspflege durch nahe Angehörige oder durch Personen aus demselben Haushalt übernommen, gelten bei der Kostenerstattung besondere Grenzen. Dann orientiert sich die Erstattung grundsätzlich am Zweifachen des monatlichen Pflegegelds des jeweiligen Pflegegrades, wobei nachgewiesene Zusatzkosten wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall hinzukommen können.

Auch hier bleibt aber die Obergrenze des gemeinsamen Jahresbetrags bestehen. Familien sollten deshalb vorab prüfen, welche Konstellation finanziell sinnvoll ist und welche Nachweise die Pflegekasse verlangt.

Neue Frist bei der Erstattung ab 2026

Seit dem 1. Januar 2026 gilt bei der Kostenerstattung eine neue zeitliche Grenze. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums muss der Antrag spätestens bis zum Ablauf des Kalenderjahres gestellt werden, das auf die durchgeführte Ersatzpflege folgt.

Wer die Verhinderungspflege also im November 2026 nutzt, muss die Erstattung mit den nötigen Nachweisen bis spätestens 31. Dezember 2027 beantragen. Danach verfällt der Anspruch.

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Warum Familien genau hinschauen sollten

Viele Missverständnisse entstehen, weil Verhinderungspflege oft pauschal mit „halbes Pflegegeld“ verbunden wird. Das stimmt zwar bei längerer Ersatzpflege, aber eben nicht in jeder Konstellation.

Gerade bei einer stundenweisen Entlastung kann das volle Pflegegeld weiterlaufen. Für pflegende Angehörige lohnt es sich deshalb, nicht nur auf den allgemeinen Anspruch zu schauen, sondern auch auf die genaue zeitliche Gestaltung der Ersatzpflege.

Beispiel aus der Praxis

Eine Tochter pflegt ihre Mutter mit Pflegegrad 3 zu Hause und erhält dafür monatlich 599 Euro Pflegegeld. Im Sommer fällt sie wegen eines zweiwöchigen Urlaubs aus, deshalb übernimmt in dieser Zeit ein ambulanter Dienst die Versorgung.

Während dieser zusammenhängenden Verhinderungspflege wird das Pflegegeld nicht vollständig weitergezahlt, sondern nur hälftig. Für die Familie bedeutet das: Statt des vollen Monatsbetrags bleibt für den betreffenden Zeitraum nur ein anteilig berechneter Betrag auf Basis von 299,50 Euro pro Monat, wobei der erste und der letzte Tag der Ersatzpflege noch voll anteilig berücksichtigt werden.

FAQ: Auszeit von der Pflege 2026 und Pflegegeld bei Verhinderungspflege

1. Wird das Pflegegeld 2026 bei Verhinderungspflege weitergezahlt?

Ja, das Pflegegeld wird bei Verhinderungspflege grundsätzlich weitergezahlt, allerdings nicht immer in voller Höhe. Bei einer längeren Verhinderungspflege zahlt die Pflegekasse das bisherige Pflegegeld in der Regel nur noch zur Hälfte weiter.

2. Wann bleibt das Pflegegeld trotz Verhinderungspflege in voller Höhe erhalten?

Das volle Pflegegeld bleibt meist dann bestehen, wenn die Verhinderungspflege nur stundenweise genutzt wird und die Ersatzpflege an einem Tag nicht länger als acht Stunden dauert. Diese Regel ist für Familien wichtig, die nur für kurze Termine oder einzelne Entlastungszeiten Unterstützung brauchen.

3. Für wie lange wird das halbe Pflegegeld bei Verhinderungspflege gezahlt?

Die hälftige Weiterzahlung des Pflegegelds ist bei längerer Verhinderungspflege für bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr möglich. Voraussetzung ist, dass ein Pflegegrad von 2 bis 5 vorliegt und die sonstige Pflegeperson vorübergehend ausfällt.

4. Wie hoch ist das Pflegegeld 2026 bei hälftiger Weiterzahlung?

Bei Pflegegrad 2 bleiben 173,50 Euro, bei Pflegegrad 3 sind es 299,50 Euro, bei Pflegegrad 4 sind es 400 Euro und bei Pflegegrad 5 bleiben 495 Euro im Monat. In der Praxis rechnet die Pflegekasse bei der Verhinderungspflege oft tageweise, deshalb kann der tatsächliche Betrag etwas abweichen.

5. Wie hoch ist der gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 2026?

Im Jahr 2026 steht für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag kann flexibel eingesetzt werden, solange die Voraussetzungen für die jeweilige Leistung erfüllt sind.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit, Informationen zur Verhinderungspflege und zum gemeinsamen Jahresbetrag 2026.

Bundesministerium für Gesundheit, Übersicht der Leistungsbeträge der Pflegeversicherung 2026.

AOK, Hinweise zur stundenweisen Verhinderungspflege und zur Weiterzahlung des Pflegegelds.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit, Verhinderungspflege: Anspruch für Pflegegrade 2 bis 5, bis zu acht Wochen je Kalenderjahr, hälftige Weiterzahlung des Pflegegelds, gemeinsamer Jahresbetrag von 3.539 Euro seit 1. Juli 2025 sowie neue Erstattungsfrist ab 1. Januar 2026.

Bundesministerium für Gesundheit, Leistungen der Pflegeversicherung 2026: Übersicht zum gemeinsamen Jahresbetrag von 3.539 Euro.