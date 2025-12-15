Schwerbehinderung: GdB-Herabsetzung ohne belegte Verbesserung – Gericht stoppt Behörde

Lesedauer 3 Minuten

“Die Erkrankung ist stabil“ – dieser Satz taucht in Bescheiden zur GdB-Herabsetzung immer häufiger auf. Für Betroffene klingt er zunächst harmlos, fast beruhigend. Rechtlich ist er jedoch hochproblematisch. Denn Stabilität ersetzt keine nachgewiesene Verbesserung. Genau das stellen Sozialgerichte zunehmend klar.

Der Kernfehler vieler Herabsetzungen liegt nicht in medizinischen Details, sondern in einem juristischen Kurzschluss: Nicht jede stabile Erkrankung bedeutet eine geringere Teilhabebeeinträchtigung.

Was das Gesetz wirklich verlangt: Wesentliche Änderung, nicht bloß Stillstand

Rechtlich stützen Behörden GdB-Herabsetzungen regelmäßig auf § 48 SGB X. Danach darf ein begünstigender Bescheid nur geändert werden, wenn sich die maßgeblichen Verhältnisse wesentlich geändert haben.

„Wesentlich“ meint dabei mehr als ein veränderter Befund oder ein günstiger Verlauf. Erforderlich ist eine dauerhafte, spürbare Reduktion der funktionellen Einschränkungen, die den ursprünglichen GdB getragen haben.

Genau hier scheitert die Argumentation „stabile Erkrankung“ regelmäßig:

Stabil bedeutet lediglich, dass sich der Zustand nicht weiter verschlechtert hat. Er sagt nichts darüber aus, ob die bestehenden Einschränkungen geringer geworden sind.

Diagnose versus Teilhabe: Warum Gerichte anders prüfen als Behörden

Ein wichtiger Punkt der Rechtsprechung:

Der GdB knüpft nicht an Diagnosen, sondern an deren Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft an. Maßstab sind die Versorgungsmedizinischen Grundsätze.

Gerichte fragen deshalb nicht:

„Ist die Krankheit unter Kontrolle?“

Sondern:

„Sind die funktionellen Einschränkungen heute messbar geringer als beim letzten Feststellungsbescheid?“

Bleibt diese Frage unbeantwortet oder wird sie nur mit medizinischen Schlagworten („stabil“, „keine Progression“, „Therapie greift“) umgangen, fehlt die rechtliche Grundlage für eine Absenkung.

Beweislast klar verteilt: Die Behörde muss die Verbesserung nachweisen

Ein weiterer entscheidender Punkt: Die Beweislast liegt nicht bei den Betroffenen.

In Herabsetzungsverfahren muss die Behörde darlegen und belegen, dass eine wesentliche Verbesserung eingetreten ist. Gelingt das nicht eindeutig, darf der GdB nicht abgesenkt werden.

Sozialgerichte betonen regelmäßig:

Zweifel, unklare Gutachten oder pauschale Bewertungen gehen nicht zulasten der schwerbehinderten Person, sondern zulasten der Verwaltung.

Aktuelle Rechtsprechung: „Stabil“ reicht nicht

Besonders deutlich wurde das zuletzt in Entscheidungen der Landessozialgerichte. Hervorzuheben ist ein Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 10.06.2025 (L 11 SB 24/23).

Dort hatte die Behörde eine GdB-Senkung im Wesentlichen mit einem stabilen Krankheitsverlauf begründet. Das Gericht hob die Herabsetzung auf: Es fehlte an nachvollziehbaren medizinischen Befunden, die eine wesentliche Verbesserung der Funktionsbeeinträchtigungen belegten.

Die Aussage des Gerichts ist klar:

Stabilität ersetzt keinen Vergleich. Entscheidend ist immer der Abstand zwischen dem damaligen und dem aktuellen Zustand – nicht das Fehlen neuer Verschlechterungen.

Typische Denkfehler in Herabsetzungsbescheiden

Begründung im Bescheid Juristisches Problem „Erkrankung stabil“ Kein Nachweis einer wesentlichen Funktionsverbesserung „Therapie erfolgreich“ Therapieerfolg ≠ geringere Teilhabeeinschränkung „Keine Progression mehr“ Stillstand ist keine Verbesserung „Heilungsbewährung abgelaufen“ Nur relevant, wenn die Voraussetzungen der VersMedV tatsächlich erfüllt sind

Gerichte zerlegen diese Begründungen regelmäßig, weil sie Begriffe vermischen, die medizinisch sinnvoll sein mögen, rechtlich aber nicht tragen.

Besonders relevant bei chronischen und onkologischen Erkrankungen

Gerade bei chronischen Leiden und Krebsverläufen wird „stabil“ häufig missverstanden. In der medizinischen Praxis kann „stable disease“ bedeuten, dass weiterhin Resttumor, Fatigue, Neuropathien oder Belastungsintoleranz bestehen – also genau jene Einschränkungen, die den GdB rechtfertigen.

Auch hier gilt:

Solange diese Funktionsbeeinträchtigungen fortbestehen und nicht nachweislich geringer geworden sind, fehlt die Grundlage für eine Herabsetzung.

Rückwirkung als zusätzlicher Stolperstein

Versuchen Behörden, GdB-Absenkungen rückwirkend umzusetzen, wird die rechtliche Hürde noch höher. Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass rückwirkende Herabsetzungen nur unter engen Voraussetzungen zulässig sind. Auch hier gilt: Ohne belastbaren Nachweis einer früher eingetretenen wesentlichen Verbesserung ist eine Rücknahme rechtswidrig.

FAQ: GdB-Herabsetzung wegen „stabiler Erkrankung“

Was meint die Behörde konkret mit „stabil“?

Der Begriff ist medizinisch unscharf. Er kann alles bedeuten – von „keine akute Verschlechterung“ bis zu „unter Therapie kontrolliert“. Rechtlich ist entscheidend, ob sich die funktionellen Einschränkungen im Alltag messbar reduziert haben. Genau das bleibt in vielen Bescheiden offen.

Kann eine stabile Erkrankung trotzdem mit schweren Einschränkungen verbunden sein?

Ja. Gerade bei chronischen oder onkologischen Erkrankungen bedeutet Stabilität oft, dass Symptome, Nebenfolgen oder Belastungsgrenzen dauerhaft bestehen bleiben. Stabil heißt nicht automatisch leistungsfähig.

Muss die Behörde ein neues Gutachten vorlegen, um den GdB zu senken?

Nicht zwingend – aber sie muss ihre Entscheidung auf aktuelle, tragfähige medizinische Grundlagen stützen. Reine Aktenbewertungen oder pauschale Arztberichte ohne Funktionsanalyse reichen vor Gericht häufig nicht aus.

Wie wichtig ist der Vergleich mit dem früheren Bescheid?

Zentral. Gerichte verlangen einen nachvollziehbaren Vergleich zwischen dem Zustand, der dem letzten GdB zugrunde lag, und dem heutigen Zustand. Ohne diesen Vergleich fehlt die Grundlage für jede Herabsetzung.

Welche Rolle spielen Nebenfolgen und Spätfolgen von Erkrankungen?

Eine große. Auch wenn die Grunderkrankung als stabil gilt, können Fatigue, Schmerzen, neurologische Ausfälle oder psychische Belastungen weiterhin gdb-relevant sein – sofern sie die Teilhabe beeinträchtigen.

Darf die Behörde medizinische Begriffe einfach rechtlich „umdeuten“?

Nein. Medizinische Bewertungen müssen in die Logik der Versorgungsmedizinischen Grundsätze übersetzt werden. Ein Begriff wie „Therapie erfolgreich“ ersetzt keine rechtliche Bewertung der Funktionsbeeinträchtigung.

Was passiert, wenn das Gutachten unklar oder widersprüchlich ist?

Dann trägt die Behörde das Risiko. Unklare Befunde oder nicht nachvollziehbare Schlussfolgerungen reichen für eine Herabsetzung nicht aus.

Spielt der Zeitraum der Stabilität eine Rolle?

Ja. Kurzfristige Stabilität oder ein vorübergehend günstiger Verlauf genügen nicht. Gerichte verlangen in der Regel Hinweise auf eine dauerhafte Verbesserung.

Kann auch eine gleichbleibende Einschränkung eine Herabsetzung verhindern?

Ja. Wenn sich der Gesundheitszustand im Vergleich zum letzten Bescheid nicht wesentlich verändert hat, fehlt die rechtliche Grundlage für eine Absenkung – selbst wenn keine Verschlechterung vorliegt.

Warum sind gerade chronisch Erkrankte besonders häufig betroffen?

Weil chronische Verläufe oft als „kontrolliert“ oder „stabil“ beschrieben werden, obwohl die Einschränkungen dauerhaft bleiben. Genau diese sprachliche Verkürzung führt häufig zu rechtlich angreifbaren Bescheiden.