Krankengeld-Stopp trotz Krankschreibung

Nach sechs Wochen Lohnfortzahlung wird es für viele Beschäftigte ernst: Ab dann hängt die Absicherung oft am Krankengeld. Und genau in dieser Phase kommt in manchen Fällen ein Schreiben der Krankenkasse, das den Ton verändert.

Plötzlich ist nicht mehr die Krankheit das Thema, sondern die Frage, ob die Arbeitsunfähigkeit „wirklich“ vorliegt. Der Dreh- und Angelpunkt heißt dann nicht Arztpraxis, sondern Medizinischer Dienst (MD).

Medizinischer Dienst muss die AU klären

Die Krankenkasse entscheidet nicht selbst „medizinisch“, ob jemand arbeitsfähig ist. Wenn sie Zweifel hat, muss sie diese Zweifel nach den Regeln des Sozialrechts über den MD klären lassen. Entscheidend ist dabei nicht, ob eine Diagnose „schlimm genug“ klingt – sondern ob die Arbeitsfähigkeit im konkreten Job sozialmedizinisch plausibel eingeschränkt ist.

Warum Kassen die AU prüfen lassen: die typischen Auslöser

Die Anlässe wirken nach außen oft beliebig, folgen aber meist wiederkehrenden Mustern. Gesetzlich sind als „Auffälligkeiten“ vorwiegend Konstellationen beschrieben wie regelmäßige oder sehr kurze Arbeitsunfähigkeiten, auffällige zeitliche Muster (zum Beispiel wiederholt am Wochenrand) oder Situationen, in denen die Krankenkasse eine besondere Prüfdichte annimmt.

Ein weiterer, in der Praxis relevanter Auslöser ist der Arbeitgeber: Auch er kann verlangen, dass die Kasse den MD einschaltet.

Dazu kommt die „stille“ Praxislogik: Spätestens wenn ein Fall in den Krankengeldbezug rutscht, steigt in vielen Kassen die Prüfsensibilität.

Nicht zwingend, weil jemand „simuliert“, sondern weil ab diesem Moment die Leistungspflicht der Kasse nicht mehr nur formal ist, sondern finanziell spürbar wird. Genau dann entscheidet oft die Qualität der Aktenlage darüber, ob der Verlauf als stimmig oder als „unklar“ gelesen wird.

Was der MD tatsächlich beurteilt: nicht die Diagnose, sondern die Funktionsfrage

Der MD arbeitet sozialmedizinisch. Das klingt technisch, ist aber der Kernkonflikt vieler Verfahren: Es geht nicht darum, ob eine Erkrankung „existiert“, sondern darum, ob und wie sie die Ausübung der konkreten Tätigkeit verhindert oder unzumutbar macht.

Hier entstehen die meisten Reibungen, weil der Alltag der Versicherten (Erschöpfung, Schmerz, psychische Belastung, Konzentrationsabfall, Nebenwirkungen) häufig nicht in einer Form dokumentiert ist, die sich aus Unterlagen unmittelbar in eine Funktionsbeurteilung übersetzen lässt.

Und genau deshalb wird in vielen Fällen nach Aktenlage beurteilt – also anhand dessen, was vorliegt, nicht anhand dessen, was Betroffene subjektiv erleben.

Das ist der Punkt, an dem „Ich bin krankgeschrieben“ im Verfahren nicht automatisch „Ich bekomme weiter Krankengeld“ bedeutet: Die AU ist wichtig, aber die Kassen- und MD-Logik verlangt eine nachvollziehbare Brücke von Befund und Verlauf zur konkreten Arbeitsunfähigkeit.

Wo es kippt: wiederkehrende Fehlerbilder in MD-Prüfungen und Kassenbescheiden

Ein besonders häufiges Muster ist eine Kommunikation, die nur ein Ergebnis transportiert, aber kaum eine Herleitung: „Der MD sieht keine AU mehr“ oder „Arbeitsfähigkeit liegt vor“. Für Betroffene wirkt das wie ein Urteil ohne Begründung. Genau hier liegt in vielen Fällen die Schwachstelle:

Wenn die Begründung nicht zeigt, wie die Schlussfolgerung zustande kommt – also welche Befunde, welcher Verlauf, welche Funktionseinschränkungen und welche arbeitsbezogene Bewertung zusammenpassen sollen – wird aus einer medizinischen Bewertung schnell ein formelhafter Verwaltungsakt.

Verkürzung der Diagnosefrage

Ein zweites Fehlerbild ist die Verkürzung der AU auf eine Diagnosefrage. Das sieht dann so aus, als würde implizit darüber gestritten, ob eine Erkrankung „schwer genug“ ist. Tatsächlich ist die entscheidende Frage viel banaler und gleichzeitig härter:

Kann jemand acht Stunden in der Schicht arbeiten? Kann jemand sicher Auto fahren, Kundenkontakt halten, Lasten tragen, am Bildschirm konzentriert bleiben, Maschinen bedienen? Wer diese Arbeitsebene nicht im Verlauf abgebildet bekommt, verliert in der Aktenlogik oft gegen pauschale Plausibilitätszweifel.

Das dritte Fehlerfeld liegt in Verfahrensproblemen rund um Timing und Unterlagen. Viele Krankengeldfälle kippen nicht, weil die Krankheit „plötzlich weg“ wäre, sondern weil Unterlagen lückenhaft wirken, weil Bescheinigungen nicht nahtlos anschließen oder weil Kommunikation zwischen Arztpraxis, Versichertem und Kasse nicht zusammengeführt wird.

In der Realität reichen wenige Tage Unklarheit, damit aus einem medizinischen Problem ein administrativer Streit wird.

Was Betroffene dokumentieren sollten – als konsistente Geschichte, nicht als Zettelwirtschaft

Der größte Hebel liegt selten in einer „perfekten“ Diagnoseformulierung, sondern in einer konsistenten Erzählspur. Wer später erklären muss, warum Arbeitsunfähigkeit weiter besteht, braucht nicht mehr Papier, sondern eine nachvollziehbare Linie.

Hilfreich ist vor allem, wenn der Verlauf nicht nur aus Arztterminen besteht, sondern aus einer arbeitsbezogenen Funktionsbeschreibung über Zeit: Was ging vor zwei Wochen noch, was geht heute nicht mehr? Welche Belastung triggert welche Verschlechterung? Was passiert nach einer Schicht, nach einem Weg zur Arbeit, nach Konzentrationsphasen? Genau diese Ebene fehlt häufig in Akten, obwohl sie die sozialmedizinische Frage direkt beantwortet.

Genauso wichtig ist eine sichtbare Therapielogik: Was wurde versucht, was wurde angepasst, was wurde abgebrochen – und warum? Das nimmt dem Fall den Charakter des „unerklärlichen Stillstands“ und macht ihn als Behandlungsgeschehen lesbar.

Und schließlich zählt die Kommunikation: Wann kam welches Schreiben, welche Informationen wurden angefordert, was wurde wann übermittelt? In Streitfällen ist nicht nur die Krankheit Gegenstand, sondern auch die Frage, ob Verfahren sauber gelaufen sind. Wer hier nachvollziehbar bleibt, nimmt der Kasse die Möglichkeit, aus „unklar“ automatisch „negativ“ zu machen.

Wenn der MD die AU verneint: was dann in der Praxis passiert

Fällt die Einschätzung negativ aus, stellt die Krankenkasse häufig die Krankengeldzahlung ein oder kündigt das an. Das wirkt für viele wie ein abruptes Ende, ist aber zunächst eine Entscheidung, die überprüfbar ist. In der Praxis läuft die Auseinandersetzung dann über den Widerspruch bei der Kasse und – wenn nötig – über das Sozialgericht.

Wichtig wird dabei nicht die Frage, ob jemand „krank“ ist, sondern ob die Entscheidung nachvollziehbar begründet ist und ob die vorhandenen Unterlagen die sozialmedizinische Schlussfolgerung tragen.

Gerade deshalb ist die Trennlinie so wichtig: Nicht in Panik verfallen, aber auch nicht darauf vertrauen, dass „die AU schon reichen wird“. Im Krankengeldstreit gewinnt am Ende oft die Seite, die den Zusammenhang aus Verlauf, Funktion und Tätigkeit am plausibelsten erklären kann.

FAQ

Muss ich jede Frage der Krankenkasse beantworten?

Nicht jede Nachfrage ist automatisch verpflichtend, und Gesundheitsdaten dürfen nicht grenzenlos erhoben werden. Entscheidend ist, ob die Information für die Prüfung im konkreten Fall erforderlich ist. Im Zweifel ist es klüger, die Kommunikation sauber, aber datensparsam zu halten und Unterlagen über die behandelnden Stellen strukturiert beizubringen.

Begutachtet der MD immer persönlich?

Nein. Häufig wird nach Aktenlage beurteilt. Das ist einer der Gründe, warum gut dokumentierte Funktions- und Verlaufsangaben so entscheidend sind: Was nicht in den Unterlagen steht, existiert im Verfahren oft praktisch nicht.

Reicht die AU-Bescheinigung als Beweis?

Sie ist eine zentrale Grundlage, aber kein automatischer „Schutzschild“. Wenn Kasse und MD Zweifel plausibel machen oder die Aktenlage Lücken hat, kann die AU allein im Streitfall zu wenig sein. Dann zählt die Gesamtschau aus Befunden, Verlauf, Therapie und Arbeitsbezug.

Warum kommt die Prüfung oft erst, wenn Krankengeld läuft?

Weil ab diesem Zeitpunkt die Kasse leistungspflichtig ist und Fälle intern stärker gesteuert werden. Das ist kein Beweis für Fehlverhalten, erklärt aber die Häufung von Prüfungen ab der Krankengeldphase.

Was ist der häufigste Fehler im Krankengeldstreit?

Dass Betroffene nur „Krankheit“ dokumentieren, aber nicht „Arbeitsunfähigkeit im konkreten Job“. Wer diese Brücke nicht liefert, verliert in der Aktenlogik oft gegen pauschale Zweifel – selbst dann, wenn die Belastung real ist.