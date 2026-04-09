Schwerbehinderung: EU-Behindertenausweis – Kostenlos ab 2026 aber kein Automatismus

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Thomas K., 56 Jahre alt, GdB 80, Merkzeichen G und B, steht im vergangenen Sommer an der Museumskasse in Wien. Er zeigt seinen deutschen Schwerbehindertenausweis und fragt nach Ermäßigung. Die Antwort: Der Ausweis gelte nur in Deutschland. Kein Rabatt, keine Begleitperson-Regelung, keine Erleichterung. Thomas K. kennt dieses Schulterzucken.

Er kennt es aus Paris, aus Amsterdam, aus Prag. Millionen Schwerbehinderte in Deutschland kennen es. Ab 2026 gibt Deutschland die erste Antwort darauf – aber wie viel diese Antwort wert ist, hängt davon ab, wer jetzt handelt.

Die Richtlinie (EU) 2024/2841 schafft den Rechtsrahmen für einen europaweit anerkannten Behindertenausweis. Deutschland bereitet im Verlauf von 2026 freiwillig die ersten Ausgaben vor – zwei Jahre vor dem verbindlichen EU-Starttermin.

Doch die Karte landet nicht automatisch im Briefkasten. Wer sie will, muss sie beantragen. Und wer verstehen will, was sie im Ausland tatsächlich bewirkt, muss das Kleingedruckte der Richtlinie kennen.

Was die Richtlinie 2024/2841 regelt – und was sie bewusst offen lässt

Am 23. Oktober 2024 verabschiedeten Europaparlament und Rat die Richtlinie (EU) 2024/2841 zur Einführung des Europäischen Behindertenausweises und des Europäischen Parkausweises. In Kraft getreten ist sie am 4. Dezember 2024.

Für die Mitgliedstaaten gelten zwei Fristen: Bis zum 5. Juni 2027 muss die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt sein. Angewendet – also Karten ausgegeben und in allen Mitgliedstaaten anerkannt – werden die neuen Vorschriften verpflichtend erst ab dem 5. Juni 2028.

Kein EU-Staat ist rechtlich gezwungen, vor 2028 auch nur eine einzige Karte auszustellen. Deutschland bereitet eine freiwillige, vorgezogene Einführung im Verlauf von 2026 vor. Eine verbindliche nationale Frist dafür gibt es nicht. Wer 2026 eine Karte beantragt, ist Teil einer Übergangsphase – mit allem, was das in der deutschen Verwaltungspraxis bedeutet.

Das Format ist in der Richtlinie präzise geregelt. Die physische Version hat Scheckkartenformat und ist dunkel- und hellblau gestaltet. Sie ist zweisprachig ausgefertigt: auf Englisch und in der Landessprache des ausstellenden Staates, also auf Deutsch.

Auf der Vorderseite stehen Foto, Name, Geburtsdatum, Ländercode und Seriennummer. Eine digitale Version mit QR-Code ist spätestens bis 5. Juni 2028 verbindlich einzuführen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ist federführend und arbeitete Ende 2025 gemeinsam mit der Bundesdruckerei an der digitalen Umsetzung; Fachverbände wie die Lebenshilfe wurden in Gestaltungsworkshops einbezogen.

Die Ausstellung ist kostenlos. Die Richtlinie schreibt ausdrücklich vor, dass weder Ausstellung noch Verlängerung Kosten für Betroffene verursachen dürfen.

Wer die Karte bekommt – und warum der Antrag nicht von selbst kommt

Antragsberechtigt sind alle Menschen mit einem in Deutschland anerkannten Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50. Zuständig sind die Versorgungsämter der Bundesländer – dieselben Stellen, die bereits den nationalen Schwerbehindertenausweis nach § 152 SGB IX ausstellen.

Den EU-Ausweis gibt es nicht automatisch dazu. Er muss gesondert beantragt werden; der bestehende GdB-Bescheid reicht als Grundlage aus, eine neue Feststellung ist nicht erforderlich.

Belgien, das seit 2017 am Pilotprojekt teilnimmt, hat 2024 beschlossen, den EU-Ausweis automatisch mit der Anerkennung der Behinderung zu verknüpfen. Deutschland hat diesen Schritt nicht angekündigt. Wer in Deutschland die EU-Karte will – ob mit GdB 50 oder GdB 100 –, muss aktiv werden.

Wer 2026 einen neuen nationalen Schwerbehindertenausweis erhält, bekommt die EU-Karte nicht automatisch dazu. Und wer bereits einen gültigen nationalen Ausweis hat, muss für die EU-Karte extra einen Antrag stellen.

Einen bundesweit einheitlichen Starttermin für die EU-Kartenausgabe gab es bis Redaktionsschluss nicht. Bayern, NRW, Baden-Württemberg – jedes Bundesland hat seinen eigenen Digitalisierungsstand und sein eigenes Umsetzungstempo. Wer wissen will, ab wann sein Versorgungsamt EU-Ausweise ausstellt, muss dort direkt nachfragen – telefonisch oder per E-Mail.

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Was die Karte im Ausland wirklich wert ist – der Haken im Kleingedruckten

Die Kernaussage der Richtlinie klingt stark: Ein ausgestellter Europäischer Behindertenausweis wird ab 2028 in allen Mitgliedstaaten anerkannt. Das gilt für alle 27 EU-Länder sowie für Island, Liechtenstein und Norwegen im Europäischen Wirtschaftsraum. Nicht für die Schweiz, nicht für Großbritannien.

Anerkennung des Nachweises bedeutet nicht Anerkennung von Leistungen. Die Richtlinie verpflichtet kein Reiseland, bestimmte Vergünstigungen einzuführen oder anzubieten. Sie berechtigt Karteninhaber lediglich dazu, im Reiseland dieselben Angebote zu erhalten wie Einheimische mit anerkannter Behinderung – sofern es diese gibt.

Was in Spanien als Rabatt gilt, existiert in Bulgarien möglicherweise gar nicht. Die kostenlose Mitnahme einer Begleitperson im Nahverkehr – in Deutschland durch das nationale Recht für bestimmte Merkzeichen geregelt – gibt es im EU-Ausland in dieser Form fast nirgends. Die EU-Karte ändert daran nichts. Sie harmonisiert den Nachweis. Die Leistungen bleiben national definiert, fragmentiert und von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.

Was das konkret bedeutet: Thomas K. zeigt in Wien seine EU-Karte. Ob er damit freien Eintritt, eine Ermäßigung oder gar nichts bekommt, hängt von der Regelung im jeweiligen Museum oder beim jeweiligen Anbieter ab – nicht von der Karte selbst.

Wer nicht vorab recherchiert, welche Vergünstigungen im Zielland für Menschen mit Behinderung überhaupt existieren, erlebt an der Kasse möglicherweise eine Enttäuschung. Das ist strukturell dieselbe Unsicherheit wie heute – nur mit einem neuen Dokument in der Tasche.

Das Pilotprojekt: Nur jeder Fünfte holte sich die Karte

Von 2016 bis 2019 testeten Belgien, Zypern, Estland, Finnland, Italien, Malta, Rumänien und Slowenien eine Vorgängerversion des Ausweises. Die EU-Kommission bewertete das Projekt 2021 als Erfolg. Die Zahlen sind nüchterner.

In den meisten Pilotländern galt die Karte ausschließlich für Kultur, Sport und Freizeit. Der öffentliche Nahverkehr blieb fast überall ausgeschlossen – nur Zypern und Finnland erkannten die Karte auch im ÖPNV an.

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In Belgien beantragten trotz kostenloser Ausgabe nur rund 200.000 von fast einer Million anerkannter Betroffener den Ausweis – eine Nutzungsquote von etwa 20 Prozent. Das liegt weniger an der Karte selbst als an mangelnder Bekanntheit und an der Lücke zwischen politischer Ankündigung und der tatsächlichen Reichweite im Alltag.

Für Deutschland, das ohne automatische Verknüpfung startet und dessen Versorgungsämter bereits überlastet sind, ist dieses Ergebnis eine Warnung.

Wer 2026 oder 2027 in eines der acht Pilotprojektländer reist, kann bereits jetzt von einer Besonderheit profitieren: Diese Länder erkennen Ausweise aus dem Pilotprojekt weiterhin gegenseitig an. Wer einen deutschen Schwerbehindertenausweis hat, kann vorab direkt beim Museum oder Veranstalter nachfragen – auf Kulanz oder durch lokale Regelung akzeptieren viele Einrichtungen in Rumänien und Italien bereits national ausgestellte Ausweise. Eine Rechtsgarantie ist das nicht, aber es lohnt sich, nachzufragen.

EU-Parkausweis: Verbindliche Anerkennung ab 2028 als konkreter Fortschritt

Parallel zum Behindertenausweis führt die Richtlinie 2024/2841 den Europäischen Parkausweis ein. Er richtet sich in Deutschland an Inhaber des Merkzeichens aG und basiert auf dem bisherigen blauen EU-Parkausweis. Auch hier gilt: kein Automatismus.

Der EU-Parkausweis muss gesondert beim Versorgungsamt beantragt werden. Anders als beim Behindertenausweis lässt die Richtlinie beim Parkausweis mehr nationalen Spielraum – Mitgliedstaaten dürfen Gebühren erheben und eigene Voraussetzungen festlegen.

Den größten praktischen Fortschritt bringt die ab 2028 verbindliche gegenseitige Anerkennung: Wer den EU-Parkausweis hat, kann in jedem EU-Mitgliedstaat die ausgewiesenen Sonderparkplätze für Menschen mit Behinderung nutzen.

Bisher hing die Anerkennung des deutschen blauen Ausweises im Ausland von den jeweils nationalen Regelungen ab. Diese Unsicherheit fällt 2028 weg. Das ist für Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, der konkreteste Mehrwert der gesamten Richtlinie.

Versorgungsämter als Engstelle – und was das für 2026 bedeutet

Die erste EU-Ausweis-Ausgabe trifft auf Versorgungsämter, die 2026 bereits an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten. Seit dem 1. Januar 2026 müssen sie den GdB elektronisch an das Finanzamt übermitteln und die digitale Steuer-ID-Verknüpfung aufbauen.

Wer seinen GdB neu feststellen oder ändern lässt, muss dem Versorgungsamt seine Steueridentifikationsnummer mitteilen – nur so funktioniert die automatische Übermittlung für den Behinderten-Pauschbetrag. Erstanträge laufen bei vielen Ämtern ohnehin mit mehrmonatiger Bearbeitungszeit.

Auf diese Strukturen trifft jetzt die Aufgabe, ein neues Dokument einzuführen, digitale Schnittstellen zu entwickeln und Betroffene zu informieren – ohne verbindliche Bundesvorgabe für den Zeitplan.

Was Betroffene jetzt konkret tun müssen: Beim Versorgungsamt des eigenen Bundeslandes anfragen, ab wann EU-Behindertenausweise beantragt werden können. Wer noch keine Steueridentifikationsnummer beim Versorgungsamt hinterlegt hat, sollte das nachholen – unabhängig vom EU-Ausweis. Und wer seinen GdB für zu niedrig hält, sollte nicht auf die EU-Reform warten:

Die Widerspruchsfrist von einem Monat nach Zugang des Bescheids läuft unabhängig von europäischen Zeitplänen. Wer sie versäumt, verliert den Anspruch auf eine Überprüfung.

Thomas K. wird 2028 in Wien eine neue Karte vorzeigen. Ob er damit weiterkommt als heute, hängt davon ab, was Österreich seinen eigenen Bürgern mit Behinderung anbietet. Die EU-Karte gibt ihm das Recht, denselben Zugang zu verlangen. Sie garantiert ihm nicht, dass dieser Zugang existiert.

Häufige Fragen zum EU-Behindertenausweis 2026

Ersetzt der EU-Behindertenausweis den deutschen Schwerbehindertenausweis?

Nein. Die EU-Karte ergänzt den nationalen Schwerbehindertenausweis nach § 152 SGB IX. Für alle deutschen Nachteilsausgleiche – Pauschbetrag, ÖPNV-Freifahrt, Kündigungsschutz, Parkerleichterungen – bleibt der nationale Ausweis weiterhin die Grundlage. Eine perspektivische Zusammenführung beider Dokumente ist diskutiert, ein verbindlicher Zeitplan liegt nicht vor.

Bekomme ich den EU-Ausweis automatisch?

In Deutschland nicht. Er muss gesondert beim Versorgungsamt des jeweiligen Bundeslandes beantragt werden. Die Ausgabe ist kostenlos. Belgien hat 2024 beschlossen, die Karte automatisch mit der Behinderungsanerkennung zu verknüpfen – Deutschland hat diesen Schritt nicht angekündigt.

Ab wann funktioniert die Karte verbindlich in ganz Europa?

Spätestens ab dem 5. Juni 2028 müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen die Karte ausstellen und anerkennen. In der Schweiz und in Großbritannien gilt die Karte nicht. Deutschland bereitet eine freiwillige Ausgabe ab 2026 vor; ein bundesweit einheitlicher Starttermin liegt noch nicht vor.

Was bringt mir die Karte konkret im EU-Ausland?

Die Karte berechtigt dazu, im Reiseland dieselben Vergünstigungen zu erhalten wie Einheimische mit anerkannter Behinderung – aber nur, wenn es diese dort gibt. Die EU-Karte schafft keine neuen Vergünstigungen, sie harmonisiert den Nachweis. Welche Rabatte oder Erleichterungen im jeweiligen Reiseland tatsächlich existieren, muss vorab selbst recherchiert werden.

Muss ich für den EU-Parkausweis einen separaten Antrag stellen?

Ja. Der Europäische Parkausweis wird nicht automatisch mit dem EU-Behindertenausweis ausgegeben. aG-Inhaber müssen ihn gesondert beim Versorgungsamt beantragen. Ab 2028 ist seine Anerkennung an Behindertenparkplätzen in der gesamten EU verbindlich gewährleistet.

Quellen

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland: EU-Behindertenausweis – Wann kommt er? Welche Vorteile bietet er?

EUR-Lex: Richtlinie (EU) 2024/2841 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024

Bundesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen: Schwerbehinderung laut SGB IX

Verdi Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik: Das ändert sich 2026 für Menschen mit Schwerbehinderung