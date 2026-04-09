Bürgergeld-Empfängerin (29) verliert 169 Euro weil das Jobcenter falsch rechnet

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Wer im Frühling 2026 Bürgergeld bezieht und glaubt, bis zum 1. Juli sicher zu sein, bevor die härtere Gangart der Grundsicherungsreform greift, irrt. Das 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch tritt nicht einheitlich zum 1. Juli in Kraft.

Für den schärfsten Teil – die Möglichkeit des vollständigen Leistungsentzugs bei Arbeitsverweigerung – läuft die Uhr schon seit April 2026. Und die Übergangsregel in § 65a Abs. 2 SGB II, die eigentlich schützen soll, schützt nur diejenigen, die die genaue Grenzlinie kennen.

Der Bundestag hat das Gesetz am 5. März 2026 beschlossen, der Bundesrat am 27. März 2026 keinen Einspruch erhoben, der Bundespräsident hat es im April 2026 ausgefertigt.

Nach dem Grundgesetz tritt ein Bundesgesetz, soweit nichts anderes bestimmt ist, am vierzehnten Tag nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Für die meisten Änderungen gilt der 1. Juli 2026 als Stichtag – aber nicht für alle. Genau hier liegt der Sprengsatz für Hunderttausende Betroffene.

Was ab Tag 14 nach der Verkündung bereits gilt

Schon mit Ablauf der 14-Tage-Frist nach der Bundesgesetzblatt-Veröffentlichung treten die neuen Vorschriften zur Totalsanktionierung in Kraft. Diese Normen ermöglichen den vollständigen Entzug des Regelbedarfs für drei Monate, wenn ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter eine zumutbare Arbeit ohne wichtigen Grund ablehnt, eine Beschäftigung eigenmächtig abbricht oder gezielt verhindert, dass ein Arbeitsverhältnis zustande kommt.

In besonders schwerwiegenden Fällen wiederholter, beharrlicher Arbeitsverweigerung kann nach dem neuen Regelwerk auch die Unterkunftsfinanzierung zeitweise wegfallen; als Schutzinstrument sind dann direkte Zahlungen an Vermieter und Energieversorger vorgesehen.

Der Hintergrund ist haushalts- und steuerungspolitischer Natur. Das Zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 hatte geregelt, dass die alten Totalsanktionsvorschriften zum 27. März 2026 auslaufen.

Um eine Lücke zu vermeiden, in der bei schwerer Arbeitsverweigerung de facto keine Sanktionierung möglich wäre, hat der Gesetzgeber diese Regelungen zeitlich vorgezogen – weit vor dem eigentlichen Systemwechsel zum 1. Juli.

Für Leistungsberechtigte bedeutet das: Wer im April oder Mai 2026 eine zumutbare Arbeitsstelle ohne wichtigen Grund ausschlägt, steht bereits unter dem neuen, härteren Regelwerk – obwohl das Grundsicherungsgeld als Leistung erst ab 1. Juli gezahlt wird.

Was § 65a Abs. 2 SGB II tatsächlich leistet – und was nicht

Die Übergangsregel ist klar formuliert: Pflichtverletzungen und Meldeversäumnisse, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes stattgefunden haben, werden nach den bisherigen Rechtsvorschriften geahndet. Das ist das allgemeine Rückwirkungsverbot im Sozialrecht, hier ausdrücklich in Gesetzestext gegossen.

Für laufende Minderungszeiträume, die aus einer alten Pflichtverletzung resultieren, gilt altes Recht bis zum Ende der Minderung – auch wenn dieser Zeitraum über den Stichtag hinausreicht.

Ein Beispiel: Markus T., 34, aus Essen versäumt im Februar 2026 einen Meldetermin beim Jobcenter. Er erhält dafür nach altem Recht eine Minderung von 10 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate – also bis April 2026. Diese Minderung läuft nach den bisherigen Regeln weiter, auch wenn das neue Sanktionsrecht bereits in Kraft tritt.

Das Jobcenter darf den Minderungsbescheid nicht nachträglich auf 30 Prozent anheben, weil das neue Recht strenger wäre.

Soweit die gute Nachricht. Die Grenzen des Schutzes sind aber eng gesteckt. Er gilt nur für Verstöße, die tatsächlich vor dem jeweiligen Inkrafttreten liegen – und das Inkrafttreten hängt davon ab, welcher Teil des Gesetzes gemeint ist.

Für die Totalsanktionsregeln liegt dieser Zeitpunkt im April 2026; für das allgemeine neue Sanktionssystem bei Meldeversäumnissen und normalen Pflichtverletzungen erst am 1. Juli 2026. Wer also im Mai 2026 einen Meldetermin versäumt, fällt noch unter das alte Recht – wer im selben Monat eine zumutbare Arbeit verweigert, schon nicht mehr.

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Die Eigenbemühungen-Falle: Wenn alte Belehrungen neues Sanktionsrecht auslösen

Eine alte Belehrung schützt nicht automatisch vor neuen Sanktionen – das ist die härteste Falle der Übergangsphase. Wer im Kooperationsplan oder einer früheren Eingliederungsvereinbarung bereits über die Rechtsfolgen bei Nichterfüllung informiert wurde, kann nach Inkrafttreten des neuen Rechts für das Nichterbringen des Eigenbemühungs-Nachweises mit neuen, härteren Sanktionen belegt werden.

Die Aufforderung stammt zwar aus der Vergangenheit, die Pflichtverletzung – das Nichterbringen des Nachweises – kann aber als ab dem Stichtag andauernd gewertet werden. Eine neue Aufforderung schickt das Jobcenter dabei nicht.

Ähnliches gilt für frühere Aufforderungen, die noch unter dem alten Sanktionsrecht ergangen sind: Wer eine solche Aufforderung vor dem Außerkrafttreten des bisherigen Minderungstatbestands erhalten hat, kann bei Nichterfüllung auch nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes sanktioniert werden. Die alte Aufforderung reicht als Rechtsgrundlage.

Das neue Sanktionssystem ab 1. Juli 2026 – ein Vergleich

Um das Risiko der Übergangsphase einschätzen zu können, lohnt ein direkter Vergleich der Sanktionshöhen. Nach altem Bürgergeld-Recht betrug die Minderung bei einer ersten Pflichtverletzung 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für drei Monate.

Bei einer wiederholten Pflichtverletzung kamen weitere 20 Prozentpunkte hinzu, bei jeder weiteren erneut 30 – die Gesamtminderung aus Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen war zusammen auf 30 Prozent des Regelbedarfs gedeckelt. Eine vollständige Streichung der Leistungen war nach dem Bürgergeld-System ausgeschlossen.

Ab dem 1. Juli 2026 gilt: Die Staffelung entfällt. Jede Pflichtverletzung führt unmittelbar zu 30 Prozent Minderung für drei Monate. Der Regelbedarfssatz für Alleinstehende beträgt 2026 rund 563 Euro – eine 30-Prozent-Minderung entspricht damit rund 169 Euro weniger pro Monat.

Bei drei aufeinanderfolgenden versäumten Meldeterminen kann der vollständige Regelbedarf für einen Monat entzogen werden. Und bei Arbeitsverweigerung – wie beschrieben seit April 2026 gültig – ist der Totalentzug des Regelbedarfs für drei Monate möglich.

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Für die Dauer einer solchen Totalsanktion wird ein symbolischer Betrag von 1 Euro monatlich gewährt, der die Kranken- und Pflegeversicherungspflicht aufrechterhält.

Fatima K., 29, alleinerziehend, bezieht Bürgergeld in Hannover. Sie hat im April 2026 einen Termin beim Jobcenter vergessen – unter altem Recht wären das 56 Euro Minderung für drei Monate. Trifft sie dasselbe im August 2026, sind es 169 Euro. Fällt der Termin genau in die Übergangszone und ist strittig, ob er noch vor oder schon nach dem 1. Juli 2026 stattfand, entscheidet ein einzelnes Datum über einen Unterschied von 113 Euro monatlich.

Laufende Verfahren: Was das Jobcenter nicht von sich aus erklären wird

Die praktische Umsetzung der Übergangsregeln liegt bei den Jobcentern – und dort trifft sie auf Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die selbst erst auf die neuen Abläufe geschult werden müssen. Die Trennlinie zwischen altem und neuem Recht ist in der Einzelfallprüfung anspruchsvoll. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Pflichtverletzung, nicht der Zeitpunkt der Bescheiderteilung oder der Zeitpunkt, ab dem eine Minderung wirkt.

Das bedeutet: Wenn ein Sanktionsbescheid im August 2026 ergeht, sich aber auf ein Verhalten vom Juni 2026 bezieht, hat das Jobcenter altes Recht anzuwenden – auch wenn der Bescheid unter dem neuen System erlassen wird.

In der Verwaltungspraxis dürfte das eine erhebliche Fehlerquelle sein. Wer einen Sanktionsbescheid erhält, sollte daher nicht nur die Höhe der Minderung prüfen, sondern auch das Datum des vorgeworfenen Pflichtverstoßes und die angewendeten Rechtsgrundlagen im Bescheid.

Wird altes Recht falsch angewendet – etwa weil das Jobcenter irrtümlich den 30-Prozent-Satz des neuen Rechts auf eine Pflichtverletzung vom Mai 2026 anwendet –, begründet das einen Anspruch auf Änderung des Bescheids. Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids eingelegt werden.

Verfassungsrechtliche Unsicherheit: Das BVerfG-Urteil als offene Flanke

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 5. November 2019 (BVerfG, 1 BvL 7/16) Totalsanktionen für verfassungswidrig erklärt, soweit sie nicht bestimmten strengen Anforderungen genügen: Verhältnismäßigkeit im Einzelfall, kein Entzug bei unverschuldeten Verstößen, persönliche Anhörung vor schwerwiegenden Eingriffen.

Das neue Recht versucht, diese Vorgaben zu berücksichtigen – unter anderem durch das Erfordernis persönlicher Anhörung bei bestimmten Konstellationen. Ob das neue Totalsanktionsregime diese Anforderungen tatsächlich erfüllt, ist unter Sozialrechtlern umstritten; Tacheles Sozialhilfe e.V. und der DGB haben in Stellungnahmen auf Risiken der Verfassungswidrigkeit hingewiesen.

Für Betroffene, denen eine Totalsanktion droht, kann das im Einzelfall die Grundlage für einen Eilantrag beim Sozialgericht sein – insbesondere wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass das Existenzminimum ohne die Leistungen nicht gesichert ist.

Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Wer Bürgergeld bezieht und in den nächsten Wochen Termine wahrnehmen muss, Eigenbemühungen nachweisen soll oder ein Vermittlungsangebot erhält, sollte zunächst klären, unter welchen zeitlichen Stichtag eine mögliche Pflichtverletzung fällt.

Bei Totalsanktionen ist der Stichtag das Inkrafttreten im April 2026; bei allen anderen Sanktionen der 1. Juli 2026. Das genaue Datum der Bundesgesetzblatt-Verkündung lässt sich über die offizielle BGBl-Plattform des Bundesjustizministeriums nachschlagen.

Alle Korrespondenzen mit dem Jobcenter sollten aufbewahrt und mit Eingangsdatum versehen werden – insbesondere Einladungsschreiben, Kooperationspläne und Belehrungen über Rechtsfolgen. Das Datum der Belehrung kann bei der Eigenbemühungen-Falle entscheidend sein.

Wer einen Sanktionsbescheid erhält, der sich auf einen Vorfall vor dem jeweiligen Stichtag bezieht, aber das neue Sanktionsrecht anwendet, hat gute Aussichten mit einem Widerspruch – im Widerspruch ausdrücklich auf § 65a Abs. 2 SGB II hinweisen.

Wer im April oder Mai 2026 mit einem Vermittlungsvorschlag oder einer Aufforderung zur Arbeitsaufnahme konfrontiert ist, sollte wichtige Gründe für eine Ablehnung schriftlich und mit Belegen vorbringen – denn für diesen Bereich gilt das neue, härtere Recht bereits.

Das Jobcenter akzeptiert als wichtige Gründe den Nachweis fehlender Kinderbetreuung, ein ärztliches Attest bei gesundheitlichen Einschränkungen oder einen sittenwidrigen Lohn unterhalb eines zumutbaren Niveaus. Wer nicht dokumentiert, riskiert, dass das Jobcenter von einer rechtmäßigen Ablehnung keine Kenntnis hat – und die Totalsanktion trotzdem verhängt.

Häufige Fragen zur Übergangsphase

Gilt die 30-Prozent-Minderung schon ab April 2026?

Nein. Die pauschale 30-Prozent-Sanktion bei normalen Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen tritt erst zum 1. Juli 2026 in Kraft. Nur die Totalsanktionen bei Arbeitsverweigerung gelten schon ab dem 14. Tag nach der Bundesgesetzblatt-Veröffentlichung im April 2026.

Was passiert, wenn meine alte Minderung noch läuft, wenn das neue Recht gilt?

Eine laufende Minderung, die auf einer Pflichtverletzung vor dem Inkrafttreten basiert, wird nach altem Recht zu Ende geführt. Das Jobcenter darf die Höhe einer bereits festgesetzten Minderung nicht nachträglich anheben, weil das neue Recht strengere Regeln vorsieht.

Ich habe eine alte Aufforderung zum Nachweis von Eigenbemühungen erhalten. Bin ich durch die Übergangsregel geschützt?

Nicht unbedingt. Die Übergangsregel sieht vor, dass die Pflicht zum Nachweis von Eigenbemühungen auch dann gilt, wenn die Belehrung über die Rechtsfolgen noch vor Inkrafttreten des Gesetzes stattfand. Das neue Sanktionsrecht kann in diesen Fällen für die Nichterfüllung nach dem Stichtag angewendet werden. Bei Unsicherheit hilft eine Sozialrechtsberatungsstelle.

Kann ich gegen eine falsch angewendete Sanktion vorgehen?

Ja. Wenn das Jobcenter neues Sanktionsrecht auf einen Vorfall anwendet, der zeitlich noch unter altes Recht fällt, ist der Sanktionsbescheid rechtswidrig. Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zustellung einlegen und auf die Übergangsregel hinweisen. Hilft der Widerspruch nicht, bleibt die Klage beim zuständigen Sozialgericht.

Wo finde ich heraus, wann genau das Gesetz in Kraft getreten ist?

Das genaue Verkündungsdatum steht im Bundesgesetzblatt, das über die Plattform des Bundesministeriums der Justiz (bundesgesetzblatt.de) abrufbar ist. 14 Tage nach diesem Datum sind die Totalsanktionsregeln in Kraft getreten. Der 1. Juli 2026 für alle übrigen Änderungen gilt unabhängig vom Verkündungsdatum.

Quellen:

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

sozialrecht-justament.de: 13. Änderungsgesetz SGB II

gegen-hartz.de: Alle jetzt beschlossenen SGB II-Änderungen beim Bürgergeld ab 1. Juli 2026

Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 5. November 2019, 1 BvL 7/16