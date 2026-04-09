Diese Pflegegeld-Regel trifft alle, die mit Angehörigen ins EU-Ausland ziehen

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Wer das spanische Pflegesystem in Anspruch nimmt, verliert das deutsche Pflegegeld — vollständig, rückwirkend, ohne Kulanz. Dieser Fehler passiert Familien, die gutgläubig handeln und trotzdem mit einer Rückforderung enden.

Das Grundproblem: Pflegegeld läuft in Spanien zwar weiter, aber nicht neben spanischen Pflegesachleistungen. Wer beide Systeme gleichzeitig nutzt, verliert das deutsche Geld — und das rückwirkend ab dem ersten Monat der Doppelleistung.

Ingrid M., 71, ist 2024 zu ihrer Tochter nach Alicante gezogen. Pflegegrad 3, 599 Euro Pflegegeld monatlich. Drei Monate nach dem Umzug beantragte die Tochter für ihre Mutter Leistungen aus dem spanischen Dependencia-System — einen ambulanten Pflegedienst vor Ort.

Die deutsche Pflegekasse stellte das Pflegegeld rückwirkend ein. Die Rückforderung belief sich auf über 1.700 Euro. Was die Familie nicht gewusst hatte: Man muss sich entscheiden.

Pflegegeld im EU-Ausland: Was das Gesetz tatsächlich garantiert

Der Anspruch auf Pflegegeld ruht nicht, wenn sich die pflegebedürftige Person dauerhaft in einem EU-Mitgliedstaat, einem EWR-Staat oder der Schweiz aufhält. Das steht in § 34 Abs. 1a SGB XI — und es gilt für Spanien ohne Einschränkung.

Das ist der fundamentale Unterschied zu Drittstaaten wie der Türkei oder den USA: Dort ruht die Leistung nach sechs Wochen, bei einem Daueraufenthalt bricht der Anspruch faktisch ab. Im EU-Raum existiert diese Schranke für Geldleistungen nicht.

Die Grundlage liegt nicht nur im deutschen Recht, sondern auch in den europäischen Koordinierungsverordnungen zur sozialen Sicherheit. Diese stufen Geldleistungen wie das Pflegegeld als exportierbar ein — anders als Sachleistungen, die dem Recht des Wohnortstaates folgen. Das Pflegegeld folgt dem Versicherten nach Spanien.

Die Beträge bleiben am deutschen Pflegegrad orientiert, unverändert. Wer Pflegegrad 3 hat, erhält 599 Euro monatlich — denselben Betrag wie in Köln. Pflegegrad 2 bedeutet 347 Euro, Pflegegrad 4 steht für 800 Euro, Pflegegrad 5 für 990 Euro. Eine Anpassung an die in vielen Regionen Spaniens niedrigeren Lebenshaltungskosten findet nicht statt.

Der Fehler, der das Pflegegeld kostet: Das Dependencia-System

Spanien betreibt seit 2006 ein eigenes Pflegesystem auf Grundlage des Gesetzes 39/2006. Dieses “Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” — kurz Dependencia — stellt pflegebedürftigen Personen mit Wohnsitz in Spanien verschiedene Leistungen zur Verfügung: ambulante Pflegedienste, Tagesbetreuung, Angehörigenpflege-Zuschüsse, subventionierte Heimplätze. Für EU-Bürger mit dauerhaftem Wohnsitz in Spanien sind diese Leistungen grundsätzlich erreichbar.

Das Problem liegt in der Kollision mit dem deutschen Anspruch. Die europäischen Koordinierungsverordnungen schließen Doppelleistungen für dieselbe Pflegesituation aus.

Wer spanische Sachleistungen aus dem Dependencia-System in Anspruch nimmt — etwa einen durch den spanischen Staat finanzierten ambulanten Pflegedienst —, verliert das deutsche Pflegegeld. Nicht anteilig, nicht gestaffelt. Das Pflegegeld wird um den vollen Wert der erbrachten Sachleistung gekürzt, ohne Rücksicht darauf, ob die spanische Sachleistung weit unter dem deutschen Pflegegeld liegt.

Geld- und Sachleistungen können nicht kombiniert werden — das ergibt sich zwingend aus dem europäischen Koordinierungsrecht.

Ingrid M. hatte diese Entscheidung nie bewusst getroffen. Ihr war nicht klar, dass die Inanspruchnahme des spanischen Pflegedienstes automatisch den deutschen Anspruch beendete. Am Ende stand eine Rückforderung für drei Monate — 1.797 Euro, die zurückgezahlt werden mussten.

Wer das Pflegegeld erhalten möchte, muss gegenüber dem spanischen Dependencia-Träger ausdrücklich erklären, auf Sachleistungen zu verzichten.

Diese Erklärung ist die Bedingung dafür, dass der deutsche Anspruch nicht kollabiert. Wer die Erklärung nicht abgibt, riskiert, dass der spanische Träger automatisch Sachleistungen beginnt, sobald eine Einstufung erfolgt ist. Die deutsche Pflegekasse zieht dann den Leistungswert rückwirkend ab.

Beratungsbesuch bleibt Pflicht — auch in Málaga und Valencia

Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss regelmäßig einen Beratungsbesuch nachweisen. Die Pflicht nach § 37 Abs. 3 SGB XI gilt ohne Ausnahme auch für Pflegebedürftige mit dauerhaftem Wohnsitz in Spanien. Bei Pflegegrad 2 und 3 ist der Nachweis halbjährlich fällig, bei Pflegegrad 4 und 5 vierteljährlich.

Da in Spanien keine deutschen Pflegedienste mit Kassenzulassung tätig sind, akzeptiert die Pflegekasse für den Auslandsfall einen spanischen Arzt oder eine qualifizierte Pflegefachkraft vor Ort. Der GKV-Spitzenverband stellt Formulare in spanischer Sprache bereit.

Die Pflegekasse erstattet die Kosten bis maximal 50 Euro pro Einsatz — Mehrkosten trägt der Pflegebedürftige selbst. Einige Pflegekassen akzeptieren auch Videokonsultationen als Beratungsbesuch; das lohnt eine Rückfrage bei der eigenen Kasse, bevor eine Fachkraft vor Ort organisiert wird.

Wer den Nachweis nicht fristgerecht einreicht, dem kürzt die Pflegekasse das Pflegegeld zunächst um 50 Prozent. Im Wiederholungsfall wird die Zahlung vollständig eingestellt. Diese Konsequenz trifft Betroffene in Spanien besonders hart, weil der Organisationsaufwand dort höher ist: Fachkräfte müssen gefunden, Formulare ausgefüllt, Nachweise an die deutsche Kasse übermittelt werden — alles mit sprachlichen und bürokratischen Hürden.

Wer krank war oder kurzfristig keine geeignete Fachkraft finden konnte, muss die Pflegekasse aktiv informieren und einen Nachholtermin sichern, bevor die Frist abläuft.

Wohnsitzwechsel melden — bevor die Möbel ankommen

Die Pflegekasse muss über den dauerhaften Wohnsitzwechsel nach Spanien informiert werden. Was selbstverständlich klingt, wird regelmäßig zu spät erledigt. Solange die Pflegekasse keine gesicherte Information darüber hat, ob im neuen Wohnstaat Sachleistungen erbracht werden, hält sie das Pflegegeld vorsorglich zurück und wartet die Klärung ab.

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Wer dann nachweisen muss, dass in den Monaten seit dem Umzug keine spanischen Sachleistungen bezogen wurden, hat diesen Nachweis häufig nicht — und muss im schlimmsten Fall für mehrere Monate zurückzahlen.

Praktisch empfiehlt sich eine schriftliche Mitteilung an die Pflegekasse bereits vor dem Umzug: mit Angabe von Zielland, geplantem Datum und der ausdrücklichen Erklärung, keine spanischen Sachleistungen in Anspruch zu nehmen.

Wer diese Erklärung schriftlich einreicht und eine Eingangsbestätigung hat, schließt die häufigste Quelle späterer Rückforderungen aus. Die Pflegekasse wird in regelmäßigen Abständen die Anspruchsvoraussetzungen überprüfen und Belege anfordern — Korrespondenz, die ignoriert wird, mündet in einer formal berechtigten Zahlungsunterbrechung.

Pflegegrad vor dem Umzug sichern

Wer noch keinen Pflegegrad hat oder eine Höherstufung ansteht, sollte beides zwingend vor dem Umzug abschließen. Die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst ist im EU-Ausland zwar formal möglich, in der Praxis aber deutlich aufwändiger: Sie wird über den spanischen Sozialversicherungsträger koordiniert, Wartezeiten sind länger, die Kommunikation läuft über zwei Verwaltungssysteme.

Das Pflegegeld wird ab Antragsdatum rückwirkend gewährt — aber nur, wenn der Antrag noch in Deutschland gestellt wurde. Wer erst aus Spanien heraus beantragt, muss das internationale Begutachtungsverfahren durchlaufen und kann auf erhebliche Verzögerungen stoßen.

Höherstufungsanträge, die absehbar sind, sollten nicht auf nach dem Umzug verschoben werden. Dasselbe gilt für laufende Widerspruchsverfahren gegen Pflegegradbescheide: Sie sollten auf deutschem Boden abgeschlossen werden.

Verhinderungspflege und der gemeinsame Jahresbetrag

Fällt die reguläre Pflegeperson in Spanien aus — durch Krankheit, Urlaub oder andere Gründe —, können die Kosten für eine Ersatzpflegekraft grundsätzlich von der deutschen Pflegekasse erstattet werden. Das Bundessozialgericht hat 2016 entschieden, dass die Verhinderungspflege als Ersatz des Pflegegeldes gilt und damit denselben Exportregeln folgt (BSG, B 3 P 4/14 R, 20.04.2016).

Für Pflegebedürftige mit mindestens Pflegegrad 2 ist dieser Anspruch auch von Spanien aus aktivierbar — aber nur, wenn Pflegegeld bezogen wird, nicht wenn Sachleistungen des Dependencia-Systems in Anspruch genommen werden.

Seit dem 1. Juli 2025 steht ein gemeinsamer Jahresbetrag von 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zur Verfügung. Dieser Betrag kann flexibel nach Bedarf aufgeteilt werden. Für Familien in Spanien bedeutet das: Wenn die pflegende Tochter mehrere Wochen verreist und eine Ersatzpflegekraft bezahlt werden muss, lässt sich dieser Aufwand prinzipiell über die Pflegekasse abrechnen.

Das Bundesamt für Soziale Sicherung weist in seinen Informationen zur internationalen Pflegeversicherung darauf hin, dass bei der Prüfung der Voraussetzungen im Auslandsfall gelegentlich Probleme auftreten. Der Einzelfall sollte vorab mit der Pflegekasse besprochen werden, nicht erst im Nachhinein eingereicht.

Was Pflegekassen nicht von sich aus erklären

Familien, die ihre Pflegekasse nach dem Spanien-Umzug fragen, bekommen häufig die Auskunft, das Pflegegeld ende mit dem Wegzug aus Deutschland. Das ist schlicht falsch. Eine zweite verbreitete Fehlinformation lautet, die Kombination von Dependencia-Leistungen und deutschem Pflegegeld sei möglich, solange es sich um kleine Sachleistungen handele oder der ambulante Pflegedienst privat organisiert wirke.

Auch das ist falsch: Die Koordinierungsverordnungen unterscheiden nicht nach Umfang der Sachleistung — sie unterscheiden zwischen Geld- und Sachleistung. Wer Sachleistungen aus dem staatlichen System bezieht, verliert das Pflegegeld, unabhängig davon, wie gering der Wert dieser Leistung ist.

Wer eine substantielle Auskunft zur Auslandssituation benötigt, kann sich an das Bundesamt für Soziale Sicherung wenden, an die deutschen Auslandsvertretungen in Spanien — die Botschaft in Madrid und die Generalkonsulate in Barcelona und Las Palmas kennen Sozialversicherungsfragen aus dem Alltag — oder an spezialisierte Beratungsstellen für Deutsche im Ausland. Die eigene Pflegekasse ist für internationale Fallgestaltungen oft nicht die verlässlichste erste Anlaufstelle.

Alle Erklärungen gegenüber der Pflegekasse — der Wohnsitzwechsel, der Verzicht auf spanische Sachleistungen, der Beratungsbesuch-Nachweis — sollten schriftlich dokumentiert werden, mit Eingangsbestätigung. Was mündlich besprochen wurde, zählt im Streitfall nicht. Wer das beachtet, hat gegenüber der Verwaltung eine stabile Rechtsposition — und vermeidet die Überraschung, die Ingrid M. eingeholt hat.

Häufige Fragen

Muss die pflegebedürftige Person in Spanien weiter in der deutschen Krankenversicherung bleiben?

Ja, die fortlaufende Mitgliedschaft in der deutschen Pflegeversicherung ist Grundvoraussetzung. Rentenempfänger bleiben in der Regel über ihre gesetzliche Rente kranken- und pflegeversichert. Wer sich nicht sicher ist, ob das eigene Versicherungsverhältnis bei einem Wohnsitzwechsel nach Spanien fortbesteht, sollte das vor dem Umzug klären.

Kann ich in Spanien eine private Pflegekraft beauftragen und trotzdem deutsches Pflegegeld erhalten?

Ja — solange diese Pflegekraft nicht über das staatliche Dependencia-System abgerechnet wird. Wer eine Pflegekraft privat engagiert und das Pflegegeld dafür nutzt, ist auf der sicheren Seite. Sobald der spanische Staat Sachleistungen erbringt oder abrechnet, droht die Anrechnung auf das Pflegegeld.

Was passiert, wenn der Pflegegrad sich in Spanien verschlechtert?

Eine Höherstufung kann auch aus dem EU-Ausland heraus beantragt werden. Die Begutachtung erfolgt dann über den spanischen Sozialversicherungsträger und dauert erfahrungsgemäß länger als in Deutschland. Das Widerspruchsrecht gegen einen Begutachtungsbescheid besteht auch bei Auslandsbegutachtung.

Gibt es eine gesetzliche Frist für die Meldung des Wohnsitzwechsels?

Das Gesetz nennt keine konkrete Frist, aber die Pflegekassen erwarten eine unverzügliche Meldung — spätestens zum Umzugstag, besser davor. Zu späte Meldung öffnet das Zeitfenster für Rückforderungen.

Fällt das Pflegegeld weg, wenn der Betroffene kurzfristig nach Deutschland zurückkehrt?

Nein. Kurze Aufenthalte in Deutschland ändern nichts am dauerhaften Wohnsitz in Spanien. Wer dauerhaft zurückzieht, wechselt wieder in den Inlandsstatus — mit dem vollen Leistungsumfang einschließlich Sachleistungen und ambulanter Pflegedienste.

Quellen:

Bundesamt für Soziale Sicherung: Pflegeversicherung im Ausland

Bundesgesundheitsministerium: Leistungsbeträge Pflegeversicherung 2025 (PDF)

Gesetze im Internet: § 34 SGB XI – Ruhen der Leistungsansprüche

Gesetze im Internet: § 37 SGB XI – Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

Compass Pflegeberatung: Beratungseinsatz im Ausland

Verbraucherzentrale: Pflegeleistungen 2025: Alle Änderungen

BSG, B 3 P 4/14 R, 20.04.2016