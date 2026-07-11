Schwerbehinderung: Diese Nachbarländer erkennen deutschen Schwerbehindertenausweis nicht an

Im Zug von Köln nach Brüssel wechselt das Recht. Sobald der ICE die Grenze überquert, gilt der grüne Schwerbehindertenausweis in der Tasche rechtlich nichts mehr, zumindest für Ticketermäßigungen.

In sechs von acht Nachbarländern erkennen die Staatsbahnen den deutschen Ausweis nicht an. Und doch gibt es eine Regelung, die viele nicht kennen: Die Begleitperson fährt trotzdem kostenlos mit: wenn man weiß, unter welchen Bedingungen.

Anerkannt heißt meist nicht anerkannt im Ausland

Rund 7,8 Millionen Menschen in Deutschland haben einen anerkannten Schwerbehindertenstatus. Wer darunter mit dem Merkzeichen „B” reist, hat zuhause ein starkes Recht: Eine Begleitperson fährt im Nah- und Fernverkehr ohne eigenes Ticket. Was gilt auf der Zugfahrt nach Wien, Paris oder Zürich?

Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland hat für acht Nachbarländer aufgeschlüsselt, was gilt, was man tun muss und worauf man besser nicht baut.

Das gilt in ganz Europa: das EU-Fahrgastrecht

Eines vorweg: Unabhängig davon, ob ein Bahnunternehmen den deutschen Schwerbehindertenausweis anerkennt oder nicht: Bestimmte Rechte gelten in der gesamten EU sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen.

Die Verordnung (EU) 2021/782 verpflichtet alle Bahnunternehmen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität kostenlos beim Ein-, Um- und Aussteigen zu helfen. Wer Hilfe braucht, muss den Bedarf spätestens 24 Stunden vor der Abreise anmelden.

Darüber hinaus darf die Bahn die Beförderung nur in eng begrenzten Ausnahmefällen verweigern, etwa wenn ein Zug technisch nicht rollstuhltauglich ist. Fahrkarten müssen ohne Aufpreis angeboten werden. Geht eine Mobilitätshilfe durch Verschulden der Bahn verloren oder wird beschädigt, muss das Unternehmen den Schaden vollständig ersetzen.

Diese Regeln sind keine Kulanz, sondern Pflicht.

Wann die Begleitperson überall kostenlos mitfährt

Die kostenlose Mitnahme einer Begleitperson bei grenzüberschreitenden Fahrten hängt von drei Bedingungen ab, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen. Erstens: Das Merkzeichen „B” muss im deutschen Schwerbehindertenausweis eingetragen sein, mit dem Vermerk „Die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen”.

Zweitens: Das Ticket muss in Deutschland gekauft worden sein. Drittens: Die ausländische Bahngesellschaft muss die Art der Einschränkung anerkennen. Manche Bahnen erkennen alle Einschränkungen an, andere nur bestimmte.

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Eine Falle steckt im dritten Punkt: Die Regelung gilt ausdrücklich nur für grenzüberschreitende Fahrten. Ein Ticket, das in Spanien für eine Inlandsfahrt Barcelona–Madrid gekauft wird, schließt die kostenlose Begleitperson aus. Auch das Merkzeichen B ändert daran nichts.

Anders ist es, wenn das Ticket in Deutschland erworben wurde und die Fahrt einen Nahverkehrstransfer im Ausland einschließt: Dann greift die Begleitperson-Regelung auch für diesen Streckenabschnitt, sofern das jeweilige Land die Einschränkung anerkennt.

Was in welchem Land gilt — Übersicht für acht Nachbarländer

Land / Bahn Ausweis anerkannt? Begleitung kostenlos? Wer profitiert? Belgien (SNCB) Nein Ja Alle Einschränkungen Dänemark (DSB) Ja — halber Preis Ja (halber Preis) Alle Einschränkungen Frankreich (SNCF) Nein Eingeschränkt Nur Blinde; TGV/ICE auch Rollstuhlfahrer Luxemburg (CFL) Nicht nötig Nicht nötig Alle — ÖPNV kostenlos für alle Niederlande (NS) Nein Ja Alle Einschränkungen Österreich (ÖBB) Ja — keine Ermäßigung Ja Alle Einschränkungen Polen (PKP) Nein Eingeschränkt Nur Blinde mit Merkzeichen B Schweiz (SBB) Nein Ja Alle Einschränkungen

Die Tabelle zeigt ein Muster: Ausweis anerkannt bedeutet nicht automatisch günstiger reisen. In Österreich erkennt die ÖBB den deutschen Ausweis an, gibt aber keine Ermäßigung auf das Ticket. Nur die Begleitperson fährt kostenlos, und Rollstuhlfahrer dürfen ohne Aufpreis in der 1. Klasse sitzen, wenn sich der Rollstuhlplatz dort befindet.

In Dänemark dagegen gilt der Ausweis und berechtigt zum halben Ticketpreis, auch für die Begleitperson, sofern beide im selben Zug fahren.

Luxemburg ist der Sonderfall: Weil die zweite Klasse im gesamten öffentlichen Nahverkehr für alle Menschen kostenlos ist, stellt sich die Frage der Anerkennung gar nicht.

Hilfe anmelden — Fristen und Kontakte für jedes Land

Das EU-Recht garantiert Unterstützung beim Ein-, Um- und Aussteigen. Ob diese Hilfe auch tatsächlich bereitsteht, hängt davon ab, wie frühzeitig der Bedarf angemeldet wird. Die Fristen unterscheiden sich erheblich:

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Belgien (SNCB): An 41 Bahnhöfen genügt eine Anmeldung bis 3 Stunden vor Abfahrt, an 159 weiteren Bahnhöfen ist die Frist 24 Stunden. Kontakt: Telefon +32 2 607 30 00.

Dänemark (DSB): Der Hilfebedarf muss 12 Stunden vor Abfahrt angemeldet werden. Kontakt: Telefon +45 70 13 14 19.

Frankreich (SNCF): Mindestens 24 Stunden vor Reiseantritt; der Telefonservice ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr erreichbar unter +33 9 727 200 92. Menschen mit Hörbehinderung können den Dienst RogerVoice nutzen.

Luxemburg (CFL): Für nationale Fahrten mindestens 1 Stunde vorher anmelden, spätestens bis 20:30 Uhr am selben Tag. Für internationale Fahrten gilt die 24-Stunden-Frist. Kontakt: Telefon +352 2489-2489 oder E-Mail pmr@cfl.lu.

Niederlande (NS): Mindestens 48 Stunden vor Abfahrt anmelden. Der Service ist rund um die Uhr erreichbar unter +31 30 235 78 22. Über die NS-App lassen sich barrierefreie Verbindungen anzeigen und Einrichtungen am Bahnhof nachschlagen.

Österreich (ÖBB): Die Fristen sind gestaffelt. Für Reisen innerhalb Österreichs gilt 12 Stunden Vorlaufzeit. An 16 Großbahnhöfen, darunter Wien Westbahnhof, Salzburg Hauptbahnhof, Innsbruck Hauptbahnhof und Graz Hauptbahnhof, genügen 3 Stunden. Für grenzüberschreitende Fahrten nach oder über Deutschland, Dänemark und Rumänien sind es 36 Stunden, bei allen anderen internationalen Fahrten 24 Stunden. Kontakt: Telefon +43 (0)5 1717 5.

Polen (PKP): Mindestens 24 Stunden vor Abfahrt anmelden: per Telefon unter +48 22 322 22 22 oder per E-Mail an pomocprm@pkp.pl. Ein Online-Formular steht auf der PKP-Webseite auf Polnisch zur Verfügung; der Browser-Übersetzer hilft.

Schweiz (SBB): Das Contact Center Handicap der SBB ist täglich von 5 bis 24 Uhr erreichbar unter +41 51 225 78 56. Für Fahrten innerhalb der Schweiz gilt 1 Stunde Vorlaufzeit, bei nicht barrierefreien Abgangsbahnhöfen 2 Stunden. Für internationale Reisen in die oder aus der Schweiz sind es 24 Stunden.

Gepäck vorab: Nur Österreich und Schweiz liefern

Wer Gepäck nicht selbst schleppen kann, hat in den meisten Nachbarländern keine komfortable Option über die Bahn. Belgien, Dänemark, Luxemburg, die Niederlande und Polen bieten keinen vorab gebuchten Gepäckversand. In Belgien hilft das SNCB-Personal beim Tragen eines Trolleys bis 16 Kilogramm; einen kostenpflichtigen Versandservice bietet der externe Anbieter WIbag an. Dänemark und die Niederlande helfen beim Transport eines mitgeführten Gepäckstücks bis 20 Kilogramm am Bahnhof.

Österreich und die Schweiz bieten echte Haus-zu-Haus-Lösungen. Die ÖBB verschickt Gepäck bis 30 Kilogramm und 300 Zentimeter Gurtmaß. Der Versand funktioniert innerhalb Österreichs, nach Südtirol und nach Deutschland. Die Buchung muss bis 3 Werktage vor der Abholung erfolgen, per Schalter oder unter +43 5-1717.

Die SBB bietet innerhalb der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein drei Varianten: Tür zu Tür, Bahnhof zu Bahnhof oder Bahnhof zur Tür. Für Gepäck von der Schweiz nach Deutschland empfiehlt die SBB den Versand über die Schweizerische Post; dafür ist eine Zollerklärung „Reisegepäck” nötig.

Häufige Fragen zum Schwerbehindertenausweis im Ausland

Gilt der Europäische Behindertenausweis (European Disability Card) bei den ausländischen Bahnen?

Nicht automatisch und nicht überall. Die EU-Richtlinie 2024/2841 schafft zwar die Grundlage für eine europaweit anerkannte Karte, die Umsetzung in den Mitgliedstaaten steht aber noch aus. Die Deutsche Bahn erkennt seit Dezember 2024 die EU Disability Card mit dem Merkzeichen „A” für Assistance im grenzüberschreitenden Verkehr an, analog zum Merkzeichen B des deutschen Ausweises. Welche ausländischen Bahnen das ebenfalls tun, muss vor jeder Reise einzeln geprüft werden.

Was passiert, wenn ich die Anmeldefrist versäume?

Das Bahnunternehmen ist dann nicht mehr verpflichtet, Hilfe bereitzustellen. Das bedeutet nicht, dass gar keine Hilfe geleistet wird. Viele Bahnhöfe reagieren kulant. Bei kurzfristigen Fahrten lohnt es sich, direkt beim Bahnhof anzurufen und die Möglichkeiten zu klären.

Muss die Begleitperson eine Fahrkarte haben?

Ja, auch wenn sie keinen Preis zahlt. Die kostenlose Mitnahme bedeutet nicht, dass kein Ticket ausgestellt wird. Die Begleitperson erhält eine Nullpreis-Fahrkarte. Diese muss bei Kontrollen vorgezeigt werden. Wer das Ticket in Deutschland kauft, sollte beim Kauf die Begleitperson-Regelung direkt angeben.

Wo buche ich das Ticket in Deutschland, damit die Auslandsregelung gilt?

Tickets kaufen Sie bei der Deutschen Bahn: im Reisezentrum, am Automaten oder über die DB-Navigator-App. Bei telefonischer Buchung hilft die Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ) unter 030 65212888 weiter. Die MSZ übernimmt auch die Anmeldung des Hilfebedarfs in Partnerländern, plant die Verbindung und kümmert sich auf Wunsch um Gepäckversand.

Quellen