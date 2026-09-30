Grad der Behinderung sinkt nach Rentenbeginn: Was passiert jetzt mit der Rente?

Ein Brief vom Versorgungsamt kann auch im Ruhestand große Sorgen auslösen: Der Grad der Behinderung soll sinken, möglicherweise von 50 auf 40. Wer bereits eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bezieht, fragt sich dann, ob damit auch die finanzielle Absicherung verloren geht.

Die Antwort ist beruhigend: Fällt die Schwerbehinderung erst nach dem rechtmäßigen Rentenbeginn weg, bleibt der bestehende Rentenanspruch erhalten.

Anders kann es aber aussehen, wenn die Herabsetzung vor dem vorgesehenen Rentenbeginn erfolgt. Dann müssen Versicherte genau prüfen, ob die Schwerbehinderteneigenschaft zum erforderlichen Zeitpunkt noch vorliegt oder eine gesetzliche Schutzfrist greift. Ein bereits gestellter Rentenantrag allein sichert den Zugang zu dieser Altersrente nicht.

Warum die Schwerbehinderung beim Rentenbeginn vorliegen muss

Die häufig als Schwerbehindertenrente bezeichnete Leistung heißt gesetzlich „Altersrente für schwerbehinderte Menschen“. Nach § 37 SGB VI setzt sie neben dem vorgeschriebenen Lebensalter und einer Wartezeit von 35 Jahren voraus, dass Versicherte bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen anerkannt sind.

Dafür ist grundsätzlich ein Grad der Behinderung von mindestens 50 erforderlich.

Für Menschen ab dem Geburtsjahrgang 1964 ist diese Altersrente mit 65 Jahren abschlagsfrei möglich. Wer sie vorzeitig beansprucht, kann frühestens mit 62 Jahren beginnen. Für ältere Jahrgänge gelten die Übergangsregelungen des § 236a SGB VI mit teilweise niedrigeren Altersgrenzen.

Die Wartezeit von 35 Jahren bedeutet nicht, dass 35 Jahre lang ununterbrochen gearbeitet worden sein muss. Auch andere rentenrechtliche Zeiten können berücksichtigt werden, etwa anrechenbare Zeiten der Kindererziehung oder bestimmte Zeiten von Krankheit und Arbeitslosigkeit. Welche Monate im eigenen Versicherungskonto zählen, sollte rechtzeitig anhand des Versicherungsverlaufs geklärt werden; die Deutsche Rentenversicherung erläutert die Voraussetzungen.

Ein späterer GdB unter 50 beendet die Altersrente nicht

Die Deutsche Rentenversicherung stellt in ihren rechtlichen Hinweisen zu § 37 SGB VI ausdrücklich fest: „Der Wegfall der Schwerbehinderteneigenschaft nach Beginn der Altersrente ist für den Anspruch ohne Folgen.“ Wer die Rente rechtmäßig begonnen hat, muss deshalb wegen einer späteren Herabsetzung nicht wieder auf eine andere Altersgrenze warten.

Auch eine zusätzliche Rentenkürzung entsteht durch den niedrigeren GdB allein nicht. Die Altersrente wird nicht nach der Höhe des GdB gestaffelt: Ein GdB von 80 verschafft nicht automatisch mehr Rente als ein GdB von 50. Bereits bestehende Abschläge wegen eines vorzeitigen Beginns bleiben allerdings bestehen.

Vor dem Rentenbeginn kann eine Herabsetzung den Zugang gefährden

Wird der GdB bereits vor dem geplanten Rentenstart auf weniger als 50 herabgesetzt, kommt es auf die zeitlichen und rechtlichen Einzelheiten an. Ist die Schwerbehinderteneigenschaft einschließlich des Übergangsschutzes beim vorgesehenen Beginn nicht mehr gegeben, fehlt eine Voraussetzung für diese Rentenart. Die erworbenen Versicherungszeiten gehen dadurch nicht verloren, aber ein anderer Rentenbeginn oder eine andere Altersrente kann erforderlich werden.

Eine Verringerung von beispielsweise GdB 80 auf 60 unterschreitet die erforderliche Grenze dagegen nicht. Auch eine Gleichstellung bei GdB 30 oder 40 ist von einer Schwerbehinderung zu unterscheiden. Nach den Hinweisen der Rentenversicherung zu § 236a SGB VI reicht eine solche Gleichstellung für diese Altersrente nicht aus.

Die Schutzfrist endet nicht drei Monate nach dem Brief

Bei einer Herabsetzung unter GdB 50 sieht § 199 Absatz 1 SGB IX einen Übergangsschutz vor. Die besonderen Regelungen werden noch bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Bescheids angewendet. Ausgangspunkt ist damit nicht einfach das Ausstellungsdatum oder der Tag, an dem das Schreiben im Briefkasten liegt.

Unanfechtbar wird ein Bescheid beispielsweise, wenn die Frist für einen Widerspruch ungenutzt abläuft. Tritt die Unanfechtbarkeit im September 2026 ein, endet die Schutzfrist mit Ablauf des 31. Dezember 2026. Sie wird nach Kalendermonaten berechnet und entspricht deshalb nicht pauschal 90 Tagen.

Die Rentenversicherung berücksichtigt diese Übergangszeit beim Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Ein Beginn innerhalb der Schutzfrist kann daher noch möglich sein, sofern auch Lebensalter und Wartezeit erfüllt sind. Weitere Einzelheiten erläutert der Beitrag Schwerbehinderung vor der Rente aberkannt: Schutzfrist kann Rente sichern.

Welche Folgen der Zeitpunkt der Herabsetzung hat

Situation Folge für die Altersrente Worauf es ankommt GdB sinkt vor Rentenbeginn von 80 auf 60 Die erforderliche GdB-Grenze bleibt erfüllt. Alter und Wartezeit müssen ebenfalls passen. GdB sinkt vor Rentenbeginn unter 50, Schutzfrist läuft noch Ein Rentenbeginn innerhalb der Schutzfrist kann möglich sein. Der rechtliche Beginn muss im geschützten Zeitraum liegen. GdB liegt unter 50, Schutzfrist ist vor Rentenbeginn abgelaufen Der Zugang über die bisherige Schwerbehinderung ist nicht mehr gesichert. Andere Rentenmöglichkeiten müssen geprüft werden. Schwerbehinderung fällt nach rechtmäßigem Rentenbeginn weg Der bestehende Rentenanspruch bleibt erhalten. Andere Vergünstigungen sind gesondert zu beurteilen.

Rentenantrag, Rentenbescheid und Rentenbeginn sind verschiedene Termine

Für die zeitliche Einordnung ist der rechtliche Rentenbeginn entscheidend. Wer den Antrag im Dezember stellt, aber erst ab Januar Rente beantragt, kann sich nicht allein auf eine im Dezember noch laufende Schutzfrist berufen. Umgekehrt muss eine spätere Bearbeitung nicht schaden, wenn die Rente rechtmäßig rückwirkend für einen noch geschützten Zeitraum bewilligt wird.

§ 99 SGB VI regelt, wie die Antragstellung den Beginn beeinflusst. Eine Altersrente kann bei rechtzeitigem Antrag ab dem Kalendermonat geleistet werden, zu dessen Beginn die Voraussetzungen erfüllt sind. Bei verspäteter Antragstellung kann sich der Beginn verschieben, weshalb Betroffene den gewünschten Termin und das Ende der Schutzfrist gemeinsam prüfen lassen sollten.

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Widerspruchsfrist prüfen und Rentenplanung abstimmen

Gegen einen Herabsetzungsbescheid kann nach § 84 Sozialgerichtsgesetz grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Ein zulässiger, fristgerechter Rechtsbehelf verhindert zunächst die Unanfechtbarkeit.

Dadurch kann sich auch der Zeitpunkt verschieben, an dem die anschließende Schutzfrist endet.

Betroffene sollten prüfen lassen, ob die Behörde ihre gesundheitlichen Einschränkungen vollständig berücksichtigt hat. Für die Begründung können aktuelle ärztliche Befunde und nachvollziehbare Angaben zu den Beeinträchtigungen im Alltag hilfreich sein. Steht die Rente unmittelbar bevor, sollten auch die Folgen einer Rücknahme des Widerspruchs oder einer Klage vorab geklärt werden.

Ein früherer Beginn kann dauerhaft Geld kosten

Ein Rentenstart innerhalb der Schutzfrist kann den Zugang sichern, muss aber finanziell durchgerechnet werden. Für jeden Monat vor der abschlagsfreien Altersgrenze beträgt der Abschlag grundsätzlich 0,3 Prozent, bei dieser Rentenart höchstens 10,8 Prozent.

Bei einer rechnerischen Bruttorente von 1.600 Euro ohne Abschlag ergeben 10,8 Prozent beispielsweise eine monatliche Minderung um 172,80 Euro auf 1.427,20 Euro.

Diese Abschläge entfallen nicht später mit Erreichen der abschlagsfreien Altersgrenze. Die Information der Deutschen Rentenversicherung zum früheren Rentenbeginn weist auf die dauerhafte Minderung hin. Für eine persönliche Entscheidung sollten deshalb mehrere mögliche Starttermine mit den jeweiligen Rentenbeträgen verglichen werden.

Der Rentenanspruch schützt nicht automatisch andere Vergünstigungen

Eine fortbestehende Altersrente bedeutet nicht, dass alle bisherigen Nachteilsausgleiche unverändert weiterlaufen. Beim steuerlichen Behinderten-Pauschbetrag richtet sich die Höhe beispielsweise nach dem festgestellten GdB; nach § 33b Einkommensteuergesetz sind bei GdB 50 jährlich 1.140 Euro und bei GdB 40 jährlich 860 Euro vorgesehen. Ein GdB unter 50 beseitigt diesen Pauschbetrag daher nicht automatisch vollständig.

Wer nach einer Herabsetzung weiter Rente erhält, sollte mögliche Folgen für andere Vergünstigungen trotzdem gesondert prüfen. Gegen-Hartz.de behandelt diese Unterscheidung auch im Beitrag über die Folgen einer GdB-Herabsetzung nach Rentenbeginn. Aus dem Fortbestand der Rente lässt sich kein allgemeiner Schutz sämtlicher Ansprüche ableiten.

Beispiel aus der Praxis: Die Rente läuft trotz GdB 40 weiter

Martina bezieht seit dem 1. Juli 2026 rechtmäßig eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Bei Rentenbeginn waren ein GdB von 50, das erforderliche Lebensalter und die Wartezeit von 35 Jahren gegeben. Im folgenden Jahr wird ihr GdB auf 40 herabgesetzt.

Martinas Altersrentenanspruch bleibt bestehen, weil die Schwerbehinderung erst nach dem Rentenbeginn wegfällt. Die Herabsetzung allein führt weder zu einer zusätzlichen Rentenkürzung noch zu einer Rückforderung der rechtmäßig gezahlten Rente. Martina lässt allerdings prüfen, welche Folgen der niedrigere GdB für ihre steuerlichen Vergünstigungen hat.

Sechs Fragen und Antworten zur GdB-Herabsetzung und Rente

Bleibt meine Schwerbehindertenrente erhalten, wenn der GdB später auf 40 sinkt?

Ja, wenn die Altersrente rechtmäßig begonnen hat und die Schwerbehinderteneigenschaft erst danach wegfällt. Der spätere Verlust allein beendet den Rentenanspruch nicht.

Was passiert, wenn der GdB vor dem Rentenbeginn sinkt?

Bei einem GdB unter 50 muss geprüft werden, ob zum geplanten Beginn noch Übergangsschutz besteht. Ist dieser bereits abgelaufen, kann die Voraussetzung der Schwerbehinderung fehlen.

Wie lange dauert die gesetzliche Schutzfrist?

Sie reicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Herabsetzungsbescheids. Wird dieser im September unanfechtbar, endet die Frist am 31. Dezember.

Genügt es, den Rentenantrag vor Ablauf der Schutzfrist zu stellen?

Nein, der rechtliche Rentenbeginn muss noch im geschützten Zeitraum liegen. Auch die übrigen Voraussetzungen müssen zu diesem Termin erfüllt sein.

Reicht eine Gleichstellung bei einem GdB von 40?

Eine Gleichstellung allein begründet keinen Anspruch auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Davon zu unterscheiden ist die Schutzfrist nach dem Verlust einer zuvor bestehenden Schwerbehinderung.

Bleibt der bisherige steuerliche Pauschbetrag ebenfalls erhalten?

Das folgt nicht aus dem fortbestehenden Rentenanspruch. Für den Behinderten-Pauschbetrag gelten eigene steuerliche Voraussetzungen und nach dem GdB gestaffelte Beträge.