Zehn Jahre mietfrei in Italien wohnen: Auch Deutsche können sich bewerben – Bewerbungsfrist

Keine Miete mehr zahlen und nach Süditalien ziehen. Mit diesem Angebot sucht die Region Kalabrien neue Bewohner für kleine Gemeinden, die Einwohner verlieren.

Das Programm „Ripopola Calabria“ umfasst zunächst 50 Häuser beziehungsweise Wohnungen. Die Region finanziert die Sanierung und überlässt die Unterkünfte anschließend für zehn Jahre kostenlos zur Nutzung.

Die Bewerber erhalten ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht und müssen ihren Wohnsitz dorthin verlegen.

Zehn Jahre wohnen statt eine Ferienwohnung bekommen

Die künftigen Bewohner müssen ihren Wohnsitz dauerhaft in die jeweilige Gemeinde verlegen. Die Immobilien dürfen weder untervermietet noch als touristische Unterkunft genutzt werden.

Das Angebot richtet sich damit an Menschen, die ihren Alltag nach Kalabrien verlagern wollen. Wer lediglich einige Wochen im Jahr dort verbringen möchte, erfüllt den Zweck des Programms nicht.

Auch Deutsche können sich bewerben

Nach dem offiziellen Projektportal können unter anderem Bürger anderer EU-Staaten teilnehmen. Voraussetzung ist insbesondere, dass Bewerber seit mindestens drei Jahren außerhalb Kalabriens wohnen.

Die regionale Ausschreibung richtet sich an Volljährige, die noch keine öffentlichen Zuschüsse für den Erwerb einer Wohnung erhalten haben. Die Vergabe erfolgt über eine Auswahl, nicht allein nach der Reihenfolge der Anträge.

Bei der Bewertung werden unter anderem Familien mit Kindern, junge Paare und Menschen berücksichtigt, die ihre berufliche Tätigkeit vor Ort fortführen können. Auch für Menschen mit Behinderung sieht die Region besondere Bewertungskriterien vor.

Die Bewerbungsfrist endet am 18. Dezember

Interessenten können bis zu drei Immobilien auswählen und ihre Reihenfolge festlegen. Die Anträge müssen nach der offiziellen Mitteilung bis zum 18. Dezember 2026 um 17 Uhr eingehen.

Für den digitalen Zugang werden SPID, die italienische elektronische Identitätskarte oder eine über eIDAS anerkannte digitale Identität genannt. Bewerber aus Deutschland sollten deshalb frühzeitig prüfen, ob ihr Identitätsnachweis für die Anmeldung funktioniert.

Ein sofortiger Einzug ist nicht zugesagt. Die Übergabe erfolgt erst nach der Sanierung und den vorgesehenen Prüfungen.

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Für die Bauarbeiten sind nach Abschluss der Vereinbarungen zwischen Region und Gemeinden bis zu 18 Monate vorgesehen. Die bisherige Wohnung sollte deshalb nicht allein wegen einer Bewerbung gekündigt werden.

Mietfrei bedeutet nicht ohne Lebenshaltungskosten

Die Region übernimmt die Sanierung, Möbel sind laut Projektportal jedoch nicht enthalten. Umzug und Einrichtung gehören deshalb in die eigene Kostenrechnung.

Vor einer Zusage sollten Interessenten außerdem schriftlich klären, wer Strom, Wasser, Heizung, kommunale Gebühren und laufende Instandhaltung bezahlt. Ebenso wichtig sind die Vertragsfolgen, falls ein vorzeitiger Auszug wegen Krankheit oder familiärer Veränderungen nötig wird.

Auch die Lage muss zum Alltag passen. Arztpraxis, Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel und eine zuverlässige Internetverbindung sollten vor Ort geprüft werden.

Für Rentner mit Grundsicherung wird der Umzug zum Rechenproblem

Eine deutsche Rente und die ergänzende Grundsicherung sind zwei unterschiedliche Leistungen. Während eine gesetzliche Rente auch ins Ausland gezahlt werden kann, setzt die Grundsicherung im Alter einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland voraus.

Wer seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft nach Italien verlegt, kann die deutsche Grundsicherung daher nicht zur Finanzierung des dortigen Alltags einplanen. Mehr dazu erläutert unser Beitrag über Sozialhilfe aus Deutschland bei einem Aufenthalt im Ausland.

Vor einer Bewerbung sollten Rentner ihre künftige Rentenzahlung und Krankenversicherung klären. Erst mit diesen Angaben lässt sich beurteilen, ob die eingesparte Miete tatsächlich genügend finanziellen Spielraum schafft.

Häufige Fragen zum mietfreien Wohnen in Kalabrien

Gehört mir das Haus nach zehn Jahren?

Das angekündigte Angebot ist eine kostenlose Gebrauchsüberlassung für zehn Jahre. Ein Eigentumsübergang ist damit nicht zugesagt.

Kann ich als Deutscher teilnehmen?

EU-Bürger gehören zum vorgesehenen Bewerberkreis. Zusätzlich müssen die persönlichen Voraussetzungen der Ausschreibung erfüllt sein, darunter der bisherige Wohnsitz außerhalb Kalabriens.

Kann ich nach einer Zusage sofort einziehen?

Nein, die Übergabe ist erst nach Abschluss der Sanierung und der erforderlichen Prüfungen vorgesehen. Die Bewerbungsfrist ist kein Einzugstermin.

Quellen

Region Kalabrien, Vorstellung von „Ripopola Calabria“ vom 5. November 2026

Calabria Europa, Bewerbungsbedingungen und Frist

Offizielles Projektportal Ripopola Calabria

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