Midijob 2027: Neue Berechnung bringt mehr Netto für Arbeitnehmer

Ab Januar 2027 ändern sich die Sozialversicherungsbeiträge für Millionen Beschäftigte im Midijob. Neue Berechnungsformeln sorgen dafür, dass Arbeitnehmer bei gleichem Bruttolohn etwas weniger Beiträge zahlen können, während die Kosten für Arbeitgeber steigen.

Beim Minijob bleibt meist mehr vom Bruttolohn übrig, dafür ist man beim Midijob besser abgesichert, weil man darüber auch kranken-, pflege- und arbeitslosenversichert ist.

Wer monatlich 800 Euro brutto verdient, könnte dadurch rund acht Euro mehr vom Lohn behalten. Die Entlastung fällt bei höheren Einkommen geringer aus und hängt von den persönlichen Versicherungsverhältnissen ab.

Midijob beginnt 2027 erst bei 633,01 Euro

Mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 14,60 Euro steigt die monatliche Minijobgrenze zum 1. Januar 2027 von 603 auf 633 Euro. Damit verschiebt sich auch die Untergrenze für Midijobs auf 633,01 Euro.

Die obere Verdienstgrenze bleibt bei 2.000 Euro. Beschäftigte innerhalb dieses Übergangsbereichs zahlen reduzierte Arbeitnehmerbeiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Wer bislang regelmäßig 620 Euro verdient und dessen Lohn unverändert bleibt, kann dadurch vom Midijob in einen Minijob wechseln. Welche Folgen das für den Krankenversicherungsschutz haben kann, erklärt unser Beitrag über die Änderungen beim Mindestlohn 2027.

Neuer Faktor F verändert die Berechnung

Die wichtigste Änderung betrifft den sogenannten Faktor F, der die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge beeinflusst. Er steigt nach den derzeitigen Berechnungen von 0,6619 im Jahr 2026 auf voraussichtlich 0,7683 im Jahr 2027.

Hintergrund ist der höhere pauschale Krankenversicherungsbeitrag für gewerbliche Minijobs. Arbeitgeber zahlen künftig 17,5 statt 13 Prozent, während ihr pauschaler Rentenversicherungsbeitrag bei 15 Prozent bleibt.

Damit steigt die für den Faktor maßgebliche Summe von 28 auf 32,5 Prozent. Bei einem angenommenen Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz von 42,3 Prozent ergibt sich der neue Faktor von 0,7683.

Die rechtliche Grundlage bildet § 20 SGB IV. Die endgültige Bekanntmachung des Faktors für 2027 durch das Bundesarbeitsministerium steht noch aus.

So viel bleibt bei 800, 1.200 und 1.600 Euro brutto

Für Beschäftigte ist hauptsächlich die zweite Berechnungsformel entscheidend. Sie legt fest, auf welchen rechnerischen Teil ihres Bruttolohns die Arbeitnehmerbeiträge erhoben werden.

Ab 2027 lautet die voraussichtliche Kurzformel:

Beitragspflichtige Einnahme = 1,463057791 × Bruttolohn − 926,1155816.

Bei 800 Euro Bruttolohn ergibt sich damit eine beitragspflichtige Einnahme von 244,33 Euro. Auf diesen Betrag werden die regulären Arbeitnehmeranteile der einzelnen Versicherungszweige angewendet.

Die folgende Modellrechnung zeigt die Veränderungen bei unverändertem Bruttolohn.

Monats brutto Beiträge 2026 Beiträge 2027 Ersparnis 800 € 59,66 € 51,68 € 7,98 € 1.200 € 180,77 € 175,45 € 5,32 € 1.600 € 301,88 € 299,22 € 2,66 €

Die Berechnung gilt beispielhaft für einen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit einem Kind außerhalb Sachsens. Zugrunde liegen ein Krankenkassenzusatzbeitrag von 2,9 Prozent und unveränderte Beitragssätze in den übrigen Versicherungszweigen.

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Die dargestellte Ersparnis betrifft ausschließlich die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung. Wie viel Netto tatsächlich ausgezahlt wird, hängt unter anderem von der Lohnsteuer und dem individuellen Zusatzbeitrag der Krankenkasse ab.

Arbeitgeber zahlen für denselben Midijob mehr

Während Beschäftigte von der neuen Berechnung profitieren können, verschiebt sich ein größerer Teil der Beitragslast auf die Arbeitgeber.

Bei 800 Euro Bruttolohn beträgt der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung in der Modellrechnung 2026 rund 204,66 Euro. Für 2027 ergeben sich etwa 232,26 Euro.

Das entspricht monatlichen Mehrkosten von 27,60 Euro, ohne weitere Arbeitgeberabgaben wie Umlagen und Unfallversicherung.

Die Ursache liegt in der Berechnung des Gesamtbeitrags. Hierfür gilt ab 2027 voraussichtlich eine andere Kurzformel als für den Arbeitnehmeranteil.

Beitragspflichtige Einnahme für den Gesamtbeitrag = 1,10729049 × Bruttolohn − 214,5809802.

Aus dem so errechneten Gesamtbeitrag wird der Arbeitnehmeranteil abgezogen. Die verbleibende Summe trägt der Arbeitgeber.

Was Beschäftigte vor Januar 2027 prüfen sollten

Wer einen Midijob ausübt, sollte zunächst kontrollieren, ob das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt weiterhin oberhalb von 633 Euro liegt. Dabei können auch vorhersehbare Sonderzahlungen und weitere Beschäftigungen eine Rolle spielen.

Bei der ersten Lohnabrechnung 2027 lohnt sich anschließend der Vergleich mit Dezember 2026. Besonders wichtig sind der tatsächlich angesetzte Bruttolohn, die Krankenversicherungsbeiträge und die Abzüge zur Pflegeversicherung.

Für kinderlose Beschäftigte können sich zusätzliche Unterschiede ergeben. Eine Erhöhung des Beitragszuschlags zur Pflegeversicherung ist Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens.

Die geringeren Arbeitnehmerbeiträge im Midijob führen nicht zu entsprechend geringeren Rentenansprüchen. Für die Berechnung der Rentenanwartschaften wird weiterhin das tatsächliche Arbeitsentgelt berücksichtigt.

Häufige Fragen zum Midijob 2027

Bekommen alle Midijobber 2027 mehr netto?

Nein. Die neuen Formeln können die Arbeitnehmerbeiträge bei unverändertem Bruttolohn senken. Änderungen der persönlichen Beitragssätze, der Pflegeversicherung oder der Lohnsteuer können das Ergebnis beeinflussen.

Muss ich die neuen Sozialversicherungsbeiträge selbst berechnen?

Nein. Bei einer regulären Beschäftigung berechnet der Arbeitgeber die Beiträge über die Lohnabrechnung und führt sie an die zuständigen Stellen ab. Beschäftigte können die Abzüge anhand ihrer Abrechnung kontrollieren.

Bleibt der volle Sozialversicherungsschutz im Midijob bestehen?

Ja. Wer weiterhin sozialversicherungspflichtig im Übergangsbereich beschäftigt ist, bleibt trotz reduzierter Arbeitnehmerbeiträge in den entsprechenden Versicherungszweigen abgesichert. Ein Wechsel in einen Minijob kann dagegen den Versicherungsschutz verändern.

Quellen

Haufe – Midijob: Neue Formeln ab 1. Januar 2027

Techniker Krankenkasse – Minijobs und Übergangsbereich 2027

AOK – Änderungen bei Minijobs und Midijobs 2027

Bundesgesundheitsministerium – Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz 2027

§ 20 SGB IV – Übergangsbereich

Deutsche Rentenversicherung – Übergangsbereich