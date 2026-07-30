Schwerbehinderung: Amt verweigert Kosten trotz gewonnenem GdB-Widerspruch – Gericht greift ein

Wer einen GdB-Widerspruch vollständig gewinnt, soll nicht auf den notwendigen Kosten des Verfahrens sitzenbleiben. Das Sozialgericht Berlin hat deshalb eine Behörde zur Kostenerstattung verurteilt, obwohl die Betroffene den von ihr verlangten Nachweis erst während des Widerspruchsverfahrens vorgelegt hatte.

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Die Behörde hatte zuvor nicht verständlich erklärt, dass sie gerade eine Bescheinigung des Finanzamts erwartete. Diesen eigenen Fehler durfte sie der Betroffenen später nicht als versäumte Mitwirkung anlasten (SG Berlin, Urteil vom 7. November 2025, Az. S 44 SB 690/24).

Wichtig ist: Erstattet werden nur die für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen. Das Amt muss daher nicht ungeprüft jede Rechnung und jede sonstige Ausgabe bezahlen.

Versorgungsamt erkannte die Rückwirkung erst im Widerspruchsverfahren an

Die 1946 geborene Klägerin beantragte im März 2023 erstmals die Feststellung eines Grades der Behinderung. Sie wollte den GdB rückwirkend ab 2018 anerkannt haben, weil ihr dadurch steuerliche Vorteile entstehen konnten.

Das Amt forderte sie auf, ihr besonderes Interesse an der Rückwirkung zu begründen und ein beigefügtes Formular von der „jeweiligen Institution“ ausfüllen zu lassen. Die Frau reichte daraufhin eine unterschriebene und gestempelte Bescheinigung ihres Steuerberaters ein.

Im Oktober 2023 stellte die Behörde einen GdB von 50 fest, allerdings erst ab dem Tag der Antragstellung. Die beantragte Rückwirkung lehnte sie ohne Begründung ab.

Gegen diese zeitliche Begrenzung legte die Frau durch ihren Bevollmächtigten Widerspruch ein. Wie Betroffene einen zu niedrigen oder abgelehnten GdB-Bescheid angreifen können, erklären wir in einem gesonderten Ratgeber.

Erst nach dem Widerspruch teilte das Amt mit, dass die Bescheinigung des Steuerberaters nicht genüge. Es verlangte nun ausdrücklich eine Bestätigung des Finanzamts, die die Klägerin kurze Zeit später einreichte.

Daraufhin stellte die Behörde den GdB von 50 rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 fest. Die Kosten des Widerspruchs wollte sie dennoch nicht tragen, weil die Finanzamtsbescheinigung erst während dieses Verfahrens eingegangen war.

Das Sozialgericht Berlin änderte die Kostenentscheidung. Nach dem Urteil vom 7. November 2025 muss das Land Berlin die notwendigen Aufwendungen des Widerspruchsverfahrens dem Grunde nach erstatten.

Warum der Widerspruch vollständig erfolgreich war

Nach § 63 Absatz 1 Satz 1 SGB X sind die notwendigen Aufwendungen zu erstatten, soweit ein Widerspruch erfolgreich ist. Dafür wird zunächst verglichen, was die betroffene Person verlangte und was sie am Ende des Widerspruchsverfahrens erhielt.

Die Klägerin wollte ausschließlich erreichen, dass ihr GdB von 50 bereits ab 2018 festgestellt wird. Genau diesem Begehren entsprach das Amt im Widerspruchsbescheid.

Es kam nicht darauf an, ob die Behörde der Argumentation der Klägerin folgte oder aus welchen Gründen sie ihre Entscheidung änderte. Diese formale Betrachtung entspricht der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, Az. B 9 SB 4/19 R.

Wann ein günstiger Bescheid trotzdem keine Kostenerstattung auslöst

Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Widerspruch und späterer Änderung des Bescheids genügt nicht in jedem Fall. Die günstige Entscheidung muss auch rechtlich mit dem Widerspruch verbunden sein.

Eine Erstattung kann ausscheiden, wenn Betroffene eine zuvor pflichtwidrig unterlassene Mitwirkung erst während des Widerspruchsverfahrens nachholen. Dann kann nicht der Widerspruch gegen den früheren Bescheid, sondern erst der verspätet vorgelegte Nachweis die Änderung ermöglicht haben.

Auf diese Ausnahme berief sich das Berliner Amt. Das Gericht sah jedoch keine versäumte Mitwirkung, weil die Behörde vor Erlass des ersten Bescheids nicht klar mitgeteilt hatte, welche Unterlage sie erwartete.

„Jeweilige Institution“ bedeutete nicht eindeutig Finanzamt

Weder im Schreiben des Amts noch in den beigefügten Formularen wurde das Finanzamt als verlangter Aussteller genannt. Die Formulierung „jeweilige Institution“ war nach Ansicht des Gerichts auch nicht so zu verstehen, dass damit ausschließlich eine Behörde gemeint sein konnte.

Nachdem die Klägerin die Bescheinigung des Steuerberaters eingereicht hatte, erklärte das Amt außerdem nicht, warum dieses Dokument aus seiner Sicht unzureichend war. Es forderte sie vor Erlass des Bescheids auch nicht dazu auf, eine Bestätigung des Finanzamts nachzureichen.

Das Gericht äußerte bereits Zweifel daran, ob die Klägerin überhaupt verpflichtet war, gerade eine Finanzamtsbescheinigung vorzulegen. Es ließ diese Frage jedoch offen, weil die Klage auch bei Annahme einer solchen Pflicht erfolgreich war.

Für eine rückwirkende Feststellung muss nach § 152 Absatz 1 Satz 2 SGB IX ein besonderes Interesse glaubhaft gemacht werden. Dieses kann sich etwa aus möglichen steuerlichen Vorteilen oder aus einem früheren Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen ergeben.

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Zur Glaubhaftmachung kommen nicht ausschließlich amtliche Urkunden in Betracht. Deshalb war die Bescheinigung eines Steuerberaters nicht allein wegen ihres Ausstellers ungeeignet.

Hält das Versorgungsamt einen eingereichten Nachweis nicht für ausreichend, muss es im Verfahren zur rückwirkenden GdB-Feststellung verständlich erklären, was noch fehlt. Betroffene müssen Gelegenheit erhalten, die konkret bezeichnete Unterlage nachzureichen.

Welche Kosten nach § 63 SGB X erstattet werden können

Der Erstattungsanspruch umfasst nur Aufwendungen, die für den Widerspruch notwendig und angemessen waren. Die Behörde darf deshalb prüfen, ob eine geltend gemachte Ausgabe unmittelbar mit dem Widerspruchsverfahren zusammenhing.

Kostenfrage Folge für die Erstattung Der Widerspruch war vollständig erfolgreich. Die notwendigen Aufwendungen sind grundsätzlich vollständig zu erstatten. Der Widerspruch war nur teilweise erfolgreich. Die Erstattung kann auf den erfolgreichen Teil begrenzt werden. Eine Rechtsanwältin, ein Rechtsanwalt oder ein anderer Bevollmächtigter wurde eingeschaltet. Gebühren und Auslagen werden erstattet, wenn die Hinzuziehung notwendig war. Porto-, Kopier-, Fahrt- oder Nachweiskosten werden verlangt. Sie können erstattungsfähig sein, soweit sie unmittelbar für das Widerspruchsverfahren notwendig und nachgewiesen sind. Ausgaben entstanden durch eigenes Verschulden oder waren nicht erforderlich. Diese Kosten muss die betroffene Person grundsätzlich selbst tragen.

Auch bei einem gewonnenen Widerspruch wird daher nicht automatisch jede Anwaltsrechnung in voller Höhe übernommen. Wie Behörden die Höhe anwaltlicher Gebühren prüfen können, zeigt der Beitrag Erfolgreicher Widerspruch heißt nicht automatisch volle Kostenerstattung.

Das SG Berlin entschied zunächst nur, dass das Amt die notwendigen Aufwendungen erstatten muss. Steht diese Zahlungspflicht fest, setzt die Behörde anschließend auf Antrag den genauen Erstattungsbetrag fest.

Rechnungen, Belege und Nachweise über Auslagen sollten deshalb aufbewahrt und mit dem Antrag eingereicht werden. Bei anwaltlicher Vertretung muss zudem entschieden werden, ob die Hinzuziehung des Bevollmächtigten notwendig war.

Eine negative Kostenentscheidung kann gesondert angegriffen werden

Ein Widerspruchsbescheid kann bei der GdB-Feststellung günstig und bei den Kosten trotzdem rechtswidrig sein. Betroffene sollten deshalb auch den Abschnitt zur Kostenerstattung genau lesen.

Lehnt die Behörde die Übernahme im Widerspruchsbescheid ab, kann diese Entscheidung isoliert vor dem Sozialgericht angegriffen werden. Im Berliner Fall war dafür kein weiteres Widerspruchsverfahren erforderlich.

Bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung läuft regelmäßig eine Klagefrist von einem Monat nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. Hinweise zum Verfahren enthält unser Ratgeber zur Klage vor dem Sozialgericht.

Enthält der Widerspruchsbescheid keine Aussage zu den Kosten, sollten Betroffene zunächst eine schriftliche Kostenentscheidung verlangen. Erkennt die Behörde ihre Zahlungspflicht an, kann anschließend unter Vorlage der Rechnungen und Belege die Festsetzung des konkreten Erstattungsbetrags beantragt werden.

Worauf Betroffene jetzt achten sollten

Eine Ablehnung mit dem Hinweis auf angeblich verspätete Unterlagen sollte genau geprüft werden. Hat das Amt vorher nicht klar benannt, welches Dokument noch benötigt wird, kann es die Kosten nicht ohne Weiteres auf die betroffene Person abwälzen.

Aufforderungen, Antworten und eingereichte Unterlagen sollten vollständig aufbewahrt werden. Eine Akteneinsicht im GdB-Verfahren kann außerdem zeigen, ob das Amt eingegangene Nachweise geprüft und fehlende Unterlagen tatsächlich angefordert hat.

Das Urteil betrifft den entschiedenen Einzelfall und bindet andere Gerichte nicht. Seine Begründung stützt sich jedoch auf Vorgaben des Bundessozialgerichts zum Erfolg eines Widerspruchs und zur Verbindung zwischen Widerspruch und günstiger Behördenentscheidung.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Frau beantragt einen GdB von 50 rückwirkend ab 2021, weil sie dadurch steuerliche Vorteile nutzen könnte. Das Versorgungsamt bittet lediglich um einen „geeigneten Nachweis“, lehnt die Rückwirkung nach Vorlage einer Bescheinigung des Steuerberaters aber ab.

Erst nach ihrem Widerspruch verlangt das Amt eine Bestätigung des Finanzamts. Die Frau reicht diese ein und erhält den GdB von 50 wie beantragt ab 2021.

Verweigert das Amt nun die Kostenerstattung wegen der angeblich verspäteten Bescheinigung, spricht das Berliner Urteil gegen diese Begründung. Die Frau kann geltend machen, dass das Amt den gewünschten Nachweis vor dem ersten Bescheid nicht klar bezeichnet hatte.

Fragen und Antworten zur Kostenerstattung

Welche Kosten werden nach einem erfolgreichen GdB-Widerspruch erstattet?

Erstattet werden die notwendigen und angemessenen Aufwendungen des Widerspruchsverfahrens. Dazu können je nach Fall Anwaltsgebühren, Porto, Kopien, Fahrten oder notwendige Nachweise gehören.

Muss das Amt die Anwaltskosten immer übernehmen?

Nein. Gebühren und Auslagen werden erstattet, wenn die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten notwendig war. Die Behörde darf außerdem prüfen, ob die verlangten Gebühren den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Darf das Versorgungsamt eine Finanzamtsbescheinigung verlangen?

Das SG Berlin hat diese allgemeine Frage offengelassen. Es stellte jedoch klar, dass eine Bescheinigung des Steuerberaters nicht von vornherein ungeeignet ist und das Amt den konkret erwarteten Nachweis verständlich benennen muss.

Was kann ich gegen eine abgelehnte Kostenerstattung tun?

Die negative Kostenentscheidung im Widerspruchsbescheid kann gesondert mit einer Klage beim Sozialgericht angegriffen werden. Die Rechtsbehelfsbelehrung sollte sofort geprüft werden, weil regelmäßig eine einmonatige Klagefrist gilt.