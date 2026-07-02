Trotz erfolgreichem Widerspruch: Bürgergeld-Bezieher bleiben auf den Anwaltskosten hängen

Erfolgreicher Widerspruch heißt nicht automatisch volle Kostenerstattung

Wer einen falschen Bescheid des Jobcenters erfolgreich angreift, darf grundsätzlich erwarten, dass die notwendigen Kosten des Widerspruchsverfahrens erstattet werden. Das gilt auch für die Kosten eines Rechtsanwalts, wenn dessen Einschaltung erforderlich war.

Ein Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Regensburg zeigt jedoch, dass damit nicht jede Anwaltsrechnung vollständig bezahlt werden muss. Das Jobcenter darf prüfen, ob die geltend gemachten Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz angemessen sind.

Im entschiedenen Fall hatten Leistungsberechtigte gegen einen Bescheid des Jobcenters Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch war erfolgreich, weil die Behörde bei den Unterkunftskosten mit veralteten Mietobergrenzen gerechnet hatte.

Der Leistungsbescheid wurde daraufhin vollständig korrigiert. Der eigentliche Streit über die Höhe der Grundsicherungsleistungen war damit erledigt.

Warum nach dem gewonnenen Widerspruch ein neuer Streit entstand

Nach der Korrektur des Bescheids ging es nicht mehr um die Leistungen selbst, sondern um die Anwaltskosten. Der Anwalt stellte für seine Tätigkeit eine Rechnung über insgesamt 1.213,80 Euro.

Den größten Anteil daran machte die Geschäftsgebühr aus. Statt der im sozialrechtlichen Widerspruchsverfahren regelmäßig herangezogenen Schwellengebühr von 359 Euro setzte der Anwalt eine Geschäftsgebühr von 1.000 Euro an.

Das Jobcenter hielt diesen Betrag für überhöht. Es erkannte nur eine Geschäftsgebühr von 359 Euro an und erstattete insgesamt 835,50 Euro.

Die Leistungsberechtigten verlangten zusätzlich 378,30 Euro. Weil das Jobcenter diese Differenz nicht zahlen wollte, landete der Streit vor dem Sozialgericht.

Der Fehler des Jobcenters war schnell erkennbar

Das Sozialgericht Regensburg gab dem Jobcenter Recht. Nach Auffassung des Gerichts war das Widerspruchsverfahren weder besonders schwierig noch außergewöhnlich umfangreich.

Der entscheidende Fehler der Behörde habe sich bereits aus dem Bewilligungsbescheid ergeben. Das Jobcenter hatte veraltete Mietobergrenzen verwendet, was der Anwalt beim Blick auf den Bescheid erkennen konnte.

Auch die spätere Einsicht in die Verwaltungsakte änderte aus Sicht des Gerichts daran nichts. Der Widerspruch war zu diesem Zeitpunkt bereits eingelegt, der entscheidende Ansatz also schon gefunden.

Damit sah das Gericht keinen Grund, die übliche Schwellengebühr deutlich zu überschreiten. Die höhere Geschäftsgebühr von 1.000 Euro war im konkreten Fall nicht gerechtfertigt.

Was Anwälte für eine höhere Gebühr darlegen müssen

Im Sozialrecht richtet sich die Vergütung eines Rechtsanwalts im Widerspruchsverfahren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Dabei kommt es unter anderem darauf an, wie umfangreich und schwierig die Tätigkeit war.

Eine höhere Gebühr kann in Betracht kommen, wenn der Fall deutlich über einen durchschnittlichen Widerspruch hinausgeht. Das kann etwa der Fall sein, wenn zahlreiche Bescheide geprüft werden müssen, schwierige Rechtsfragen zu klären sind oder ein besonders umfangreicher Sachverhalt aufgearbeitet werden muss.

Im Regensburger Fall sah das Gericht diese Voraussetzungen nicht. Die Prüfung eines Bescheids, Gespräche mit Mandanten, das Verfassen eines Widerspruchs und die Einsicht in die Akte gehören aus Sicht des Gerichts zu den typischen Tätigkeiten in einem sozialrechtlichen Widerspruchsverfahren.

Allein daraus entsteht noch kein besonderer Aufwand. Deshalb blieb es bei der niedrigeren Geschäftsgebühr.

Depression und Grad der Behinderung reichten dem Gericht nicht aus

Der Anwalt hatte außerdem darauf verwiesen, dass einer der Kläger wegen Depressionen einen Grad der Behinderung von 30 hatte. Daraus leitete er einen erhöhten anwaltlichen Aufwand ab.

Auch dieses Argument überzeugte das Gericht nicht. Ein Grad der Behinderung von 30 wegen einer Depression sei für sich genommen kein Nachweis dafür, dass die anwaltliche Bearbeitung erheblich erschwert gewesen sei.

Entscheidend ist nicht allein die persönliche Lage der Betroffenen. Es muss erkennbar sein, dass diese Lage im konkreten Verfahren tatsächlich zu einem höheren Arbeitsaufwand geführt hat.

Das Gericht verlangte also eine nachvollziehbare Verbindung zwischen der besonderen Situation des Mandanten und der anwaltlichen Tätigkeit. Eine bloße allgemeine Bezugnahme reichte nicht aus.

Existenzsichernde Leistungen machen den Fall nicht automatisch besonders

Der Anwalt verwies zudem darauf, dass es um existenzsichernde Leistungen ging. Für Empfänger von Grundsicherungsgeld kann ein fehlerhafter Bescheid erhebliche Folgen haben, etwa bei Miete, Lebensunterhalt und Nachzahlungen.

Das Gericht sah darin jedoch keinen ausreichenden Grund für die deutlich erhöhte Gebühr. Verfahren gegen Jobcenter-Bescheide betreffen häufig existenzsichernde Leistungen.

Würde dieser Umstand allein genügen, könnten viele Widerspruchsverfahren automatisch als überdurchschnittlich bewertet werden. Genau das ließ das Gericht nicht zu.

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Auch gestiegene Kanzleikosten und Inflation änderten an der Bewertung nichts. Für die konkrete Erstattung durch das Jobcenter zählt, ob die Gebühr nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz im Einzelfall gerechtfertigt ist.

Was das Urteil für Leistungsbeziehende bedeutet

Die Entscheidung ist für Empfänger von Grundsicherungsgeld wichtig, weil sie einen verbreiteten Irrtum korrigiert. Wer einen Widerspruch gewinnt, hat zwar grundsätzlich einen Anspruch auf Erstattung notwendiger Kosten.

Dieser Anspruch bedeutet aber nicht, dass jede anwaltliche Kostenrechnung vollständig vom Jobcenter übernommen wird. Die Behörde darf die Rechnung prüfen und zu hohe Gebühren kürzen.

Kommt es zum Streit, entscheidet das Sozialgericht, welche Gebühren angemessen und notwendig waren. Dabei wird nicht danach gefragt, ob der Bescheid falsch war, sondern ob die geltend gemachten Anwaltskosten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Für Betroffene kann das bedeuten, dass sie trotz eines erfolgreichen Widerspruchs auf einem Teil der Kosten sitzen bleiben könnten. Entscheidend ist dann auch, was zwischen Anwalt und Mandant vereinbart wurde.

Unterschied zwischen Kostenerstattung und Anwaltsvertrag

Das Sozialgericht entschied nur darüber, welchen Betrag das Jobcenter erstatten muss. Es entschied nicht abschließend darüber, ob der Anwalt seine höhere Rechnung gegenüber den Mandanten verlangen darf.

Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Kostenerstattung durch das Jobcenter betrifft das öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen Leistungsberechtigten und Behörde.

Der Vertrag zwischen Mandant und Anwalt ist davon getrennt zu betrachten. Deshalb sollten Leistungsberechtigte vor der Beauftragung klären, welche Kosten entstehen können und ob bei einer Kürzung durch das Jobcenter ein Eigenanteil droht.

Besonders wichtig ist das bei Vergütungsvereinbarungen oder bei Gebühren, die deutlich über dem üblichen Rahmen liegen. Wer Grundsicherungsgeld bezieht, sollte sich die Kostenfrage möglichst früh erklären lassen.

Tabelle: Wann das Jobcenter Anwaltskosten erstatten muss

Situation Folge für die Kostenerstattung Der Widerspruch gegen den Jobcenter-Bescheid ist erfolgreich. Die notwendigen Kosten des Widerspruchsverfahrens sind grundsätzlich zu erstatten. Ein Rechtsanwalt war für die Durchsetzung des Anspruchs erforderlich. Auch Anwaltskosten können erstattungsfähig sein. Die anwaltliche Gebühr liegt im üblichen Rahmen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. Das Jobcenter muss die Kosten in der Regel übernehmen. Der Anwalt verlangt eine deutlich höhere Geschäftsgebühr. Die höhere Gebühr muss durch Umfang oder Schwierigkeit des Falls begründet sein. Der Fall war einfach gelagert und der Fehler schnell erkennbar. Das Jobcenter darf die Erstattung auf eine niedrigere Gebühr begrenzen. Es entsteht Streit über die Angemessenheit der Kosten. Das Sozialgericht entscheidet, welcher Betrag zu erstatten ist.

Warum die Entscheidung auch für neue Grundsicherungs-Bescheide wichtig ist

Bescheide über Grundsicherungsgeld können erhebliche finanzielle Folgen haben. Schon kleine Fehler bei Miete, Heizkosten, Einkommen oder Bedarfsgemeinschaft können dazu führen, dass Betroffene zu wenig Geld erhalten.

Ein Widerspruch bleibt deshalb ein wichtiges Mittel, um falsche Entscheidungen überprüfen zu lassen. Wer gewinnt, kann grundsätzlich auch die Erstattung notwendiger Kosten verlangen.

Gleichzeitig zeigt der Fall, dass die Kostenfrage sorgfältig geprüft werden muss. Ein erfolgreicher Widerspruch ist kein Freibrief für jede Gebührenhöhe.

Für Leistungsbeziehende ist daher ratsam, sich vorab erklären zu lassen, welche Gebühren der Anwalt ansetzt und welche davon voraussichtlich vom Jobcenter übernommen werden. Das schützt vor unangenehmen Überraschungen nach einem gewonnenen Verfahren.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Leistungsberechtigte erhält einen Bescheid, in dem das Jobcenter nur einen Teil ihrer tatsächlichen Miete berücksichtigt. Ihr Anwalt erkennt, dass die Behörde mit einer alten Mietobergrenze gerechnet hat, und legt Widerspruch ein.

Das Jobcenter korrigiert den Bescheid vollständig und zahlt Leistungen nach. Anschließend verlangt der Anwalt eine stark erhöhte Geschäftsgebühr, weil es um existenzsichernde Leistungen ging.

Das Jobcenter erstattet jedoch nur die übliche Gebühr. Vor Gericht könnte dann entscheidend sein, ob der Fall tatsächlich besonders schwierig oder umfangreich war.

War der Fehler schon aus dem Bescheid ersichtlich, spricht viel dafür, dass nur die übliche Gebühr erstattet wird. Die Betroffene hätte zwar den Widerspruch gewonnen, aber dennoch Streit über einen Teil der Anwaltskosten.

Fragen und Antworten zum Thema

Muss das Jobcenter nach einem erfolgreichen Widerspruch immer Anwaltskosten zahlen?

Grundsätzlich muss das Jobcenter die notwendigen Kosten erstatten, wenn der Widerspruch erfolgreich war. Dazu können auch Anwaltskosten gehören, wenn die Beauftragung erforderlich war.

Warum musste das Jobcenter im Regensburger Fall nicht die volle Rechnung zahlen?

Das Gericht sah die verlangte Geschäftsgebühr von 1.000 Euro als zu hoch an. Der Fall war nach Auffassung des Gerichts weder besonders schwierig noch außergewöhnlich umfangreich.

Was ist eine Geschäftsgebühr?

Die Geschäftsgebühr ist ein Teil der anwaltlichen Vergütung für die außergerichtliche Tätigkeit. Im sozialrechtlichen Widerspruchsverfahren betrifft sie etwa die Prüfung des Bescheids, die Beratung des Mandanten und die Begründung des Widerspruchs.

Darf ein Anwalt mehr verlangen als die übliche Gebühr?

Eine höhere Gebühr kann möglich sein, wenn der Fall deutlich über einen durchschnittlichen Widerspruch hinausgeht. Das muss aber nachvollziehbar begründet werden, etwa durch besondere Schwierigkeit oder erheblichen Umfang.

Reicht es aus, dass es um existenzsichernde Leistungen geht?

Nein. Verfahren gegen Jobcenter-Bescheide betreffen häufig existenzsichernde Leistungen. Dieser Umstand allein rechtfertigt noch keine deutlich höhere Gebühr.

Was sollten Leistungsbeziehende vor der Beauftragung eines Anwalts klären?

Sie sollten fragen, welche Gebühren voraussichtlich entstehen und ob das Jobcenter diese bei einem erfolgreichen Widerspruch vollständig erstatten wird. Wichtig ist auch, ob ein Eigenanteil entstehen kann, falls die Behörde oder ein Gericht nur einen niedrigeren Betrag anerkennt.