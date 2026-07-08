Schwerbehinderung: Rentenreform verändert die Schwerbehindertenrente

Die Vorschläge der Alterssicherungskommission sollen das Rentensystem in vielen Bereichen verändern. Besonders aufmerksam sollten Menschen mit Schwerbehinderung auf die Empfehlungen schauen, denn sie sind häufig auf einen früheren Rentenzugang angewiesen. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist für viele Betroffene kein Privileg, sondern ein Ausgleich für gesundheitliche Einschränkungen und lange Erwerbsbiografien.

Noch ist aus den Empfehlungen kein Gesetz geworden. Die Bundesregierung hat den Bericht der Kommission am 23. Juni 2026 entgegengenommen, der Koalitionsausschuss hat am 2. Juli 2026 angekündigt, die 33 Empfehlungen vollständig und zügig umsetzen zu wollen. Ziel ist laut Bundesregierung, das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2026 abzuschließen.

Was heute für die Altersrente bei Schwerbehinderung gilt

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen richtet sich an Versicherte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50. Zusätzlich müssen 35 Versicherungsjahre erfüllt sein. Entscheidend ist, dass die Schwerbehinderung zum Zeitpunkt des Rentenbeginns vorliegt.

Für Jahrgänge ab 1964 gilt nach heutiger Rechtslage: Die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist mit 65 Jahren möglich. Mit Abschlägen kann sie frühestens ab 62 Jahren beginnen. Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat und kann sich bei drei Jahren Vorziehung auf 10,8 Prozent summieren.

Diese Rentenart erhöht die spätere Rente nicht. Sie erlaubt aber einen früheren Rentenbeginn als die Regelaltersrente. Das ist für viele Beschäftigte mit schweren Erkrankungen, chronischen Beschwerden oder dauerhaften Funktionseinschränkungen von großer Bedeutung.

Die Kommission will das Rentenalter nach 2031 weiter anheben

Eine Empfehlung der Kommission betrifft das allgemeine Renteneintrittsalter. Nach 2031 soll die Regelaltersgrenze bei weiter steigender Lebenserwartung angepasst werden. Nach den Annahmen der Kommission könnte sie zwischen 2031 und 2041 schrittweise von 67 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen.

Für schwerbehinderte Menschen ist diese Empfehlung deshalb wichtig, weil ihre Altersrente bisher im Verhältnis zur Regelaltersrente früher beginnt. Heute liegt der abschlagsfreie Zugang für jüngere Jahrgänge zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze. Wird die Regelaltersgrenze später angehoben, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob auch die Altersgrenze für schwerbehinderte Menschen verschoben wird.

Die Kommission nennt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nicht ausdrücklich als abzuschaffende Rentenart. Trotzdem kann eine allgemeine Anhebung des Rentenalters mittelbar Druck auf alle vorgezogenen Altersrenten ausüben. Für Betroffene wäre deshalb entscheidend, ob der Gesetzgeber den Abstand zur Regelaltersgrenze beibehält oder eine besondere Schutzregel schafft.

Warum die Altersrente für Schwerbehinderte besonders sensibel ist

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen unterscheidet sich von der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. Sie knüpft nicht allein an lange Arbeit an, sondern an eine anerkannte Schwerbehinderung. Damit berücksichtigt sie, dass gesundheitliche Einschränkungen den Verbleib im Beruf erschweren können.

Gerade Beschäftigte in körperlich belastenden Berufen können oft nicht ohne Weiteres bis zur Regelaltersgrenze arbeiten. Das betrifft etwa Pflegekräfte, Handwerker, Produktionsbeschäftigte, Beschäftigte im Einzelhandel oder Menschen in Schichtarbeit. Auch psychische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen oder Krebserkrankungen können die Erwerbsfähigkeit über Jahre einschränken, ohne dass sofort eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wird.

Eine spätere Altersgrenze würde für diese Gruppen bedeuten, dass sie länger durchhalten müssten oder höhere Abschläge hinnehmen. Wer schon heute mit 62 Jahren nur mit 10,8 Prozent Abschlag gehen kann, hätte bei einer weiteren Verschiebung noch weniger Spielraum. Das kann schnell zu einer dauerhaften Kürzung der Rente führen.

Abschaffung der Rente nach 45 Jahren kann Schwerbehinderte ebenfalls treffen

Die Kommission empfiehlt, den abschlagsfreien Renteneintritt für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen. Gemeint ist die heutige Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die nach 45 Versicherungsjahren einen früheren Rentenbeginn ohne Abschläge ermöglicht.

Für schwerbehinderte Menschen ist dieser Vorschlag ebenfalls bedeutsam. Manche Betroffene erfüllen sowohl die Voraussetzungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen als auch die Voraussetzungen für die Altersrente nach 45 Jahren. Je nach Geburtsjahrgang, Rentenbeginn und Abschlägen kann die eine oder andere Rentenart günstiger sein.

Fällt die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren weg, wird die Altersrente für schwerbehinderte Menschen für viele Betroffene noch wichtiger. Sie bliebe dann womöglich der einzige Weg, vor der Regelaltersgrenze ohne oder mit geringeren Abschlägen aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Das erhöht den Schutzbedarf dieser Rentenart.

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Frühester Rentenbeginn für langjährig Versicherte soll später kommen

Die Kommission empfiehlt außerdem, den frühesten Rentenbeginn für langjährig Versicherte von 63 auf 64 Jahre anzuheben. Danach soll diese Altersgrenze parallel zur Regelaltersgrenze steigen. Das sogenannte Renteneintrittsfenster soll bei drei Jahren bleiben.

Diese Empfehlung betrifft zunächst die Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Versicherungsjahren. Sie ist nicht identisch mit der Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Dennoch zeigt der Vorschlag die Richtung der Reform: Früherer Rentenbeginn soll insgesamt stärker begrenzt werden.

Für schwerbehinderte Menschen wäre daher besonders wichtig, dass ihr eigener früherer Rentenzugang nicht mit denselben Kriterien bewertet wird wie ein freiwillig vorgezogener Ruhestand. Bei ihnen geht es häufig nicht um eine freie Lebensplanung, sondern um gesundheitliche Grenzen. Eine Reform müsste diesen Unterschied beachten.

Gesundheitsprüfung für rentennahe Jahrgänge als neues Element

Die Kommission schlägt auch Änderungen bei gesundheitlich eingeschränkten Versicherten vor. Menschen in rentennahen Jahrgängen sollen nach einer individuellen Gesundheitsprüfung einen vereinfachten Rentenzugang erhalten können, wenn sie nicht mehr in ihrem langjährig ausgeübten Berufsfeld arbeiten können. Auf verpflichtende berufliche Neu- oder Anpassungsqualifizierungen soll in dieser Altersgruppe verzichtet werden.

Dieser Vorschlag kann für Menschen mit GdB unter 50 wichtig werden. Denn viele gesundheitlich stark belastete Beschäftigte erreichen keinen Schwerbehindertenstatus, obwohl sie ihren Beruf kaum noch ausüben können. Eine solche neue Schutzregel könnte eine Lücke zwischen Erwerbsminderungsrente und Altersrente für schwerbehinderte Menschen schließen.

Für bereits anerkannte schwerbehinderte Menschen ersetzt diese Idee aber nicht die bestehende Altersrente. Denn die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist klarer geregelt: GdB 50, 35 Versicherungsjahre und ein bestimmtes Lebensalter. Eine zusätzliche Gesundheitsprüfung wäre für Betroffene nur dann hilfreich, wenn sie echte Erleichterungen bringt und nicht neue Unsicherheiten schafft.

Welche Änderungen wären denkbar?

Bis ein Gesetz vorliegt, bleibt offen, wie stark die Altersrente für schwerbehinderte Menschen verändert wird. Denkbar wäre, dass der Gesetzgeber die heutige Regelung unverändert lässt. Dann könnten Jahrgänge ab 1964 weiterhin mit 65 Jahren abschlagsfrei und ab 62 Jahren mit Abschlägen gehen.

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Denkbar wäre aber auch, dass die Altersgrenzen nach 2031 parallel zur Regelaltersgrenze steigen. In diesem Fall könnte der abschlagsfreie Zugang langfristig über 65 Jahre hinauswandern. Auch der frühestmögliche Rentenbeginn mit Abschlägen könnte sich entsprechend verschieben.

Eine dritte Möglichkeit wäre eine besondere Schutzregel. Der Gesetzgeber könnte festlegen, dass schwerbehinderte Menschen weiterhin zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei gehen können, aber mit Übergangsfristen und Vertrauensschutz für rentennahe Jahrgänge. Gerade solche Übergangsregeln werden für die Praxis entscheidend sein.

Übersicht: heutige Rechtslage und mögliche Folgen der Vorschläge

Bereich Heutige Lage und mögliche Entwicklung Voraussetzung GdB von mindestens 50 und 35 Versicherungsjahre. Daran ändern die Empfehlungen bisher nichts ausdrücklich. Abschlagsfreie Altersrente Für Jahrgänge ab 1964 derzeit ab 65 Jahren möglich. Bei einer späteren Anhebung der Regelaltersgrenze könnte politisch über eine Anpassung diskutiert werden. Frühester Beginn mit Abschlägen Für Jahrgänge ab 1964 derzeit ab 62 Jahren möglich. Der maximale Abschlag liegt bei 10,8 Prozent. Rente nach 45 Jahren Die Kommission empfiehlt die Abschaffung des abschlagsfreien Zugangs für besonders langjährig Versicherte. Dadurch könnte die Schwerbehindertenrente für Betroffene wichtiger werden. Gesundheitlich eingeschränkte Beschäftigte ohne GdB 50 Ein vereinfachter Zugang nach Gesundheitsprüfung für rentennahe Jahrgänge könnte helfen, ist aber noch nicht gesetzlich geregelt.

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer in den kommenden Jahren in Rente gehen möchte, sollte den eigenen Versicherungsverlauf prüfen. Fehlende Zeiten können später darüber entscheiden, ob die 35 Versicherungsjahre erfüllt sind. Besonders wichtig sind Zeiten der Beschäftigung, Kindererziehung, Pflege, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Reha.

Auch der Schwerbehindertenstatus sollte rechtzeitig geklärt werden. Der GdB von mindestens 50 muss zum Rentenbeginn vorliegen. Wer erst kurz vor dem gewünschten Rentenstart einen Antrag stellt, riskiert Verzögerungen.

Wer bereits einen GdB von 40 oder 30 hat, sollte prüfen lassen, ob ein Verschlimmerungsantrag sinnvoll ist. Entscheidend ist nicht allein die Diagnose, sondern die tatsächliche Auswirkung auf Teilhabe und Alltag. Ein sorgfältig begründeter Antrag kann deshalb erhebliche Bedeutung haben.

Vertrauensschutz wird zur entscheidenden Frage

Bei Rentenreformen geht es selten nur um neue Altersgrenzen. Genauso wichtig ist die Frage, für welche Jahrgänge die Änderungen gelten. Menschen, die kurz vor dem Rentenbeginn stehen, haben ihre Lebensplanung häufig auf die bestehende Rechtslage ausgerichtet.

Gerade schwerbehinderte Menschen brauchen verlässliche Übergänge. Wer aus gesundheitlichen Gründen schon heute kaum noch arbeiten kann, kann eine kurzfristige Verschiebung des Rentenbeginns oft nicht auffangen. Ohne Schutzfristen würden viele Betroffene in Krankengeld, Arbeitslosengeld, Erwerbsminderungsrente oder Grundsicherung gedrängt.

Deshalb dürfte politisch entscheidend werden, ob rentennahe Jahrgänge ausgenommen werden. Ebenso wichtig ist, ob bereits anerkannte Schwerbehinderungen besonders geschützt werden. Noch gibt es dazu keine abschließende gesetzliche Regelung.

Keine Entwarnung, aber auch keine Panik

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist durch die Empfehlungen nicht abgeschafft. Auch eine konkrete neue Altersgrenze für diese Rentenart steht bislang nicht fest. Betroffene sollten deshalb nicht vorschnell handeln oder einen Rentenantrag nur aus Angst vor Reformen stellen.

Gleichzeitig wäre es riskant, die Debatte zu ignorieren. Die Kommission schlägt eine umfassende Neuordnung des Rentensystems vor. Wenn die Bundesregierung die Empfehlungen zügig umsetzt, können sich Planungen für die Jahre ab 2027 und besonders nach 2031 verändern.

Wer betroffen ist, sollte daher frühzeitig eine Rentenauskunft einholen. Sinnvoll ist auch eine Beratung durch die Deutsche Rentenversicherung, einen Sozialverband oder eine fachkundige Beratungsstelle. So lässt sich klären, welcher Rentenbeginn möglich ist und welche Abschläge dauerhaft entstehen würden.

Praxisbeispiel: Schwerbehinderter Facharbeiter vor der Rentenentscheidung

Herr M. ist 1965 geboren, arbeitet seit vielen Jahren als Facharbeiter und hat einen anerkannten GdB von 50. Er erfüllt die Wartezeit von 35 Versicherungsjahren. Nach heutiger Rechtslage könnte er die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren abschlagsfrei erhalten.

Wenn Herr M. bereits mit 62 Jahren gehen möchte, müsste er einen dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent hinnehmen. Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.700 Euro wären das rund 184 Euro weniger im Monat. Diese Kürzung bleibt grundsätzlich lebenslang bestehen.

Sollte der Gesetzgeber nach den Vorschlägen der Kommission die Altersgrenzen später anheben, könnte sich seine Planung ändern. Für Herrn M. wäre deshalb wichtig, ob es Übergangsfristen gibt und ob sein Jahrgang noch nach altem Recht gehen kann. Bis ein Gesetz beschlossen ist, sollte er seinen Versicherungsverlauf klären und den Schwerbehindertenbescheid aktuell halten.

Fragen und Antworten zur Altersrente für Schwerbehinderte und den Vorschlägen der Rentenkommission

Wird die Altersrente für schwerbehinderte Menschen abgeschafft?

Nein, eine Abschaffung dieser Rentenart ist bislang nicht beschlossen. Die Empfehlungen der Kommission nennen die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nicht ausdrücklich als Rentenart, die wegfallen soll. Trotzdem kann eine allgemeine Reform des Rentenalters Auswirkungen auf den früheren Rentenzugang haben.

Kann ich mit Schwerbehinderung weiterhin früher in Rente gehen?

Nach aktueller Rechtslage ja. Wer einen GdB von mindestens 50 hat und 35 Versicherungsjahre erfüllt, kann früher in Altersrente gehen. Für Jahrgänge ab 1964 ist der abschlagsfreie Beginn derzeit mit 65 Jahren möglich, mit Abschlägen frühestens ab 62 Jahren.

Was bedeutet eine mögliche Anhebung der Regelaltersgrenze für Schwerbehinderte?

Das ist noch offen. Wenn die Regelaltersgrenze nach 2031 steigt, könnte der Gesetzgeber auch die Altersgrenzen für vorgezogene Renten prüfen. Entscheidend wird sein, ob die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ausdrücklich geschützt wird.

Warum ist die Abschaffung der Rente nach 45 Jahren auch für Schwerbehinderte wichtig?

Manche schwerbehinderte Menschen erfüllen auch 45 Versicherungsjahre. Wenn diese abschlagsfreie Möglichkeit wegfällt, bleibt für sie oft nur die Altersrente für schwerbehinderte Menschen als günstiger früher Rentenzugang. Dadurch gewinnt diese Rentenart noch mehr Bedeutung.

Sollte ich jetzt sofort einen Rentenantrag stellen?

Ein vorschneller Rentenantrag ist meist nicht sinnvoll. Wichtig ist zunächst eine Rentenauskunft, eine Prüfung der Versicherungszeiten und eine Beratung zu möglichen Abschlägen. Ein Antrag sollte erst gestellt werden, wenn klar ist, welche Rentenart und welcher Rentenbeginn am besten passen.

Was sollten Menschen mit GdB 30 oder 40 beachten?

Ein GdB von 30 oder 40 reicht für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nicht aus. Betroffene können aber prüfen, ob ein Verschlimmerungsantrag möglich ist. Außerdem könnten neue Regeln für gesundheitlich eingeschränkte Menschen in rentennahen Jahrgängen wichtig werden, falls der Gesetzgeber die Vorschläge der Kommission umsetzt.