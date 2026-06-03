Schwerbehindertenausweis verloren? Das kannst Du jetzt tun

Der Schwerbehindertenausweis liegt nicht mehr in der Tasche, ist verloren oder gestohlen. Was passiert jetzt mit dem Zusatzurlaub? Darf man noch die Wertmarke im Bus vorzeigen? Und muss man neu beantragen, was das Versorgungsamt einmal festgestellt hat?

Das Wichtigste zuerst: Der Verlust des Ausweises hebt die Schwerbehinderung nicht auf. Der Status als schwerbehinderter Mensch ruht auf dem Feststellungsbescheid des Versorgungsamts, nicht auf der Plastikkarte.

Wer diesen Bescheid aufbewahrt hat, ist in der Übergangszeit deutlich besser aufgestellt als jemand, der gar kein Dokument mehr vorlegen kann.

Schwerbehindertenausweis verloren: GdB und Merkzeichen bleiben bestehen

Was rechtlich gilt, hat das Bundessozialgericht wiederholt bestätigt: Der Ausweis ist ein Nachweisdokument, kein konstitutives Element der Schwerbehinderung. Er beweist, was das Versorgungsamt festgestellt hat, aber er begründet es nicht. Grad der Behinderung, Merkzeichen und alle daraus folgenden Rechte bleiben unverändert erhalten.

Der Feststellungsbescheid belegt diesen Status gegenüber Behörden und Arbeitgebern auch ohne Ausweis. Er enthält GdB, Merkzeichen und die Gültigkeitsdauer und ist damit in vielen Situationen ein vollwertiger Nachweis. Allerdings verlangen manche Stellen ausdrücklich den Ausweis. Genau deshalb sollte Sie sofort Ersatz beantragen.

Ersatzausstellung beantragen: Kostenlos und formlos

Zuerst stellen Sie einen Antrag auf Ersatz beim zuständigen Versorgungsamt. Weder für den Antrag noch für die Ausstellung fallen Gebühren an. Nötig ist ein formloser schriftlicher Antrag, in dem der Verlust mitgeteilt wird. In vielen Bundesländern können Sie den Antrag auch online oder per Post einreichen.

Wie lange dauert die Bearbeitung

Wer das 10. Lebensjahr vollendet hat, muss ein aktuelles Lichtbild einreichen oder nachreichen. Die Bearbeitungszeit beträgt nach Eingang des Lichtbilds je nach Behörde bis zu zehn Werktage, in manchen Bundesländern bis zu zwei Wochen.

Wer keinen Feststellungsbescheid mehr griffbereit hat, sollte beim Antrag zusätzlich um eine Interimsbescheinigung bitten. Viele Versorgungsämter stellen diese auf Anfrage kurzfristig aus, damit Betroffene in der Übergangszeit nicht auf alle Vergünstigungen verzichten müssen.

ÖPNV ohne Ausweis: Droht ein erhöhtes Beförderungsentgelt?

Der öffentliche Nahverkehr ist der kritischste Punkt. Die Wertmarke zur kostenlosen oder ermäßigten Nutzung gilt nur in Verbindung mit einem gültigen Schwerbehindertenausweis.

Wer bei einer Fahrkartenkontrolle nur die Wertmarke, aber keinen Ausweis vorzeigen kann, riskiert ein erhöhtes Beförderungsentgelt. Der Feststellungsbescheid reicht bei Verkehrsunternehmen nicht als Ersatz.

Wer in der Zwischenzeit auf den ÖPNV angewiesen ist, sollte entweder auf eigene Kosten ein Ticket kaufen oder das Versorgungsamt um eine vorläufige schriftliche Bestätigung bitten.

Diese Bestätigung akzeptieren manche Verkehrsunternehmen als Übergangslösung, andere nicht. Ein Anruf beim Kundenservice des zuständigen Nahverkehrsverbunds klärt vorab, welche Nachweise akzeptiert werden und ob eine Ausnahmeregelung für die Übergangszeit möglich ist.

Zusatzurlaub und Kündigungsschutz: Was der Arbeitgeber wissen muss

Der Zusatzurlaub und der besondere Kündigungsschutz hängen davon ab, ob der Arbeitgeber nachweisbar von der Schwerbehinderung in Kenntnis gesetzt ist. Wer dem Arbeitgeber den Ausweis bereits vorgelegt hat, hat weiterhin Anspruch auf die fünf zusätzlichen Urlaubstage.

Wer das noch nie getan hatte, sollte es jetzt nachholen. Dazu dient notfalls der Feststellungsbescheid, bis der Ersatzausweis vorliegt. Entscheidend ist die Kenntnis des Arbeitgebers, nicht das Vorlegen des Ausweises.

Kfz-Steuerermäßigung und Parkausweis nach Ausweisverlust

Die Kfz-Steuerermäßigung oder -befreiung setzt die Vorlage des Ausweises beim Hauptzollamt voraus. Eine bereits bewilligte Befreiung läuft in der Praxis ohne Unterbrechung weiter, solange das Fahrzeug entsprechend angemeldet ist.

Der blaue EU-Parkausweis für das Merkzeichen aG ist ein eigenständiges Dokument. Wer ihn ebenfalls verloren hat, stellt zwei getrennte Anträge: einen beim Versorgungsamt, einen bei der Straßenverkehrsbehörde.

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Museen, Theater, Schwimmbäder: Ermäßigungen ohne Ausweis durchsetzen

Ermäßigungen in öffentlichen Einrichtungen sind ohne Ausweis faktisch kaum durchsetzbar, auch wenn der rechtliche Anspruch besteht. Wer den Feststellungsbescheid mitführt und transparent kommuniziert, dass ein Ersatzausweis beantragt wurde, kann in vielen öffentlichen Einrichtungen eine Kulanzlösung erreichen. Bei privaten Anbietern ist das deutlich seltener.

Wer das vorher klärt, vermeidet an der Kasse eine unangenehme Situation.

Beiblatt und Wertmarke verloren: Was jetzt gilt

Das Beiblatt und die Wertmarke sind vom Ausweis selbst getrennt und müssen separat neu beantragt werden. Die Ausstellung des Beiblatts ist gebührenfrei.

Eine neue Wertmarke kostet für ein Jahr 104 Euro, sofern keine Befreiung besteht. Kostenlos ist sie bei den Merkzeichen H oder Bl sowie beim Bezug von Bürgergeld, Grundsicherung oder vergleichbaren Sozialleistungen.

Wer nur den Ausweis verloren hat, das Beiblatt aber noch besitzt, hat das Ausweispapier-Problem noch nicht gelöst: Bei Kontrollen im ÖPNV muss der Ausweis vorgelegt werden, das Beiblatt allein reicht nicht. Beide Dokumente gemeinsam bilden den Nachweis für die unentgeltliche Beförderung.

Schwerbehindertenausweis verloren: Steuerlicher Nachweis ab 2026

Seit dem 1. Januar 2026 läuft der steuerliche Nachweis des GdB für neue und geänderte Feststellungen über eine elektronische Datenübermittlung der Behörde an das Finanzamt. Für Feststellungen vor 2026 reicht weiterhin eine Kopie des Ausweises oder des Bescheids als Beleg in der Steuererklärung. Wer einen Ersatzausweis beantragt, hat beim steuerlichen Nachweis keine Nachteile, weil der zugrundeliegende Bescheid unverändert bleibt.

Der Ausweis bleibt für Alltagsvergünstigungen, ÖPNV, Arbeitsverhältnis und Kfz-Steuer das maßgebliche Dokument. Das Finanzamt braucht ab 2026 vor allem die elektronische Übermittlung, nicht das physische Papier. Wer seinen Bescheid aus der Zeit vor 2026 für eine laufende Steuererklärung benötigt, kann beim Versorgungsamt jederzeit eine Kopie anfordern.

Was tun, wenn auch der Feststellungsbescheid verloren ist?

Wer weder Ausweis noch Feststellungsbescheid besitzt, wendet sich formlos an das Versorgungsamt, das die Akte führt. Eine Kopie des Bescheids ist kostenlos und kann ohne besonderes Formular angefordert werden. Wer das Aktenzeichen nicht mehr kennt, gibt Name, Geburtsdatum und aktuelle Adresse an.

In der Zeit bis zur Ausstellung sollten Sie ab vorab informieren, dass Sie Ersatz beantragt haben. Wer einen Nachteilsausgleich zu Unrecht verweigert bekommt, kann ihn nach Erhalt des Ersatzausweises rückwirkend geltend machen, soweit der Anspruch nachweisbar bestand.

Häufige Fragen zum verlorenen Schwerbehindertenausweis

Muss ich eine Verlustanzeige bei der Polizei machen?

Nein, das ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Der Schwerbehindertenausweis ist kein hoheitliches Dokument wie der Personalausweis. Das Versorgungsamt benötigt lediglich den formlosen Antrag mit Lichtbild. Wer Diebstahl vermutet, kann eine Anzeige erstatten, muss es aber nicht.

Verliere ich meinen GdB, wenn ich zu spät Ersatz beantrage?

Nein. Der Grad der Behinderung ist im Feststellungsbescheid verankert, nicht im Ausweis. Wer den Ersatz spät beantragt, verliert nur vorübergehend die praktische Möglichkeit, Vergünstigungen an Ort und Stelle nachzuweisen. Den Anspruch selbst verliert er nicht.

Bei einem zu Unrecht verweigerten Nachteilsausgleich kann er nach Erhalt des Ersatzausweises rückwirkend geltend gemacht werden, soweit der Anspruch durch den Bescheid lückenlos belegt ist.

Was passiert, wenn der Ausweis gefunden und missbraucht wird?

Das Risiko ist gering: Der Ausweis enthält Lichtbild und Name. Verkehrsmittel und Einrichtungen prüfen bei Verdacht die Identität. Sobald die Ersatzausstellung beantragt wird, sperrt das Versorgungsamt den alten Ausweis im System.

Quellen

§ 152 SGB IX (Feststellung der Behinderung und Ausweise); § 199 SGB IX (Schutzfrist nach Statusänderung) — gesetze-im-internet.de

Bundesportal Verwaltung: Schwerbehindertenausweis — Ersatzausstellung nach Verlust (verwaltung.bund.de); Serviceportal Berlin: Ersatzausstellung Schwerbehindertenausweis (service.berlin.de)

Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV), Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV) — gesetze-im-internet.de