Neue Pläne für Schwerbehindertenausweis und Pflegehilfe: Das müssen Antragsteller jetzt wissen

Wer einen Schwerbehindertenausweis, Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege benötigt, muss sich bislang häufig mit unterschiedlichen Behörden und Antragsverfahren beschäftigen. Das soll sich ändern. Die Bundesregierung will diese Leistungen künftig über eine gemeinsame Sozialplattform zugänglich machen.

Nach der aktuellen Roadmap des Bundesarbeitsministeriums hat im November 2026 die technische und fachliche Einbindung begonnen. Für Betroffene bedeutet das allerdings noch keinen bundesweit verfügbaren gemeinsamen Online-Antrag.

Drei Sozialleistungen sollen über eine Plattform erreichbar sein

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) nennt in seiner Roadmap zur Digitalisierung der Sozialverwaltung drei Angebote, die in die Sozialplattform eingebunden werden sollen.

Dazu gehören die Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Pflege und der Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis. Für November 2026 führt das Ministerium den Integrationsbeginn auf und kennzeichnet die Umsetzung als laufende Arbeit.

Ziel ist ein zentraler Zugang, über den Menschen passende Leistungen finden und künftig online beantragen können. Bestehende digitale Angebote sollen dabei weitergenutzt und miteinander verbunden werden.

Ein konkreter Termin, ab dem alle drei Leistungen bundesweit vollständig über die Plattform beantragt werden können, steht bislang nicht fest.

Was sich für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf ändern soll

Die drei Leistungen erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Beim Schwerbehindertenausweis geht es um den Nachweis einer anerkannten Schwerbehinderung und möglicher Merkzeichen.

Nach § 152 SGB IX setzt die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises in der Regel einen festgestellten Grad der Behinderung von mindestens 50 voraus.

Die Eingliederungshilfe unterstützt Menschen mit Behinderungen bei der gleichberechtigten Teilhabe. Dazu können Assistenzleistungen im Alltag, Hilfen beim Wohnen oder Unterstützung bei Bildung und Arbeit gehören.

Die Hilfe zur Pflege richtet sich dagegen an pflegebedürftige Menschen, die notwendige Pflegekosten nicht ausreichend durch Leistungen der Pflegeversicherung und eigene finanzielle Mittel decken können.

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Sie ist eine Sozialhilfeleistung nach § 61 SGB XII. Zuständig ist das Sozialamt, das unter anderem die Pflegebedürftigkeit sowie die Einkommens- und Vermögensverhältnisse prüft.

Ein gemeinsamer digitaler Zugang würde die unterschiedlichen gesetzlichen Voraussetzungen nicht beseitigen. Er könnte aber die Suche nach dem zuständigen Verfahren erleichtern.

Die Sozialplattform bietet bereits erste Antragswege

Die Sozialplattform existiert bereits und informiert über zahlreiche Sozialleistungen. Auch Schwerbehindertenausweis, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sind dort schon aufgeführt.

Nutzer können ihre Postleitzahl eingeben und prüfen lassen, welche zuständige Stelle oder welches digitale Angebot für ihren Wohnort erreichbar ist.

Allerdings ist nicht jeder Antrag direkt über die Sozialplattform möglich. Bei der Eingliederungshilfe verweist das Portal ausdrücklich darauf, dass Online-Anträge derzeit nur über ausgewählte Partnerportale gestellt werden können.

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Der angekündigte Ausbau bedeutet deshalb nicht, dass bestehende Online-Angebote erstmals entstehen. Vielmehr sollen vorhandene Lösungen stärker zusammengeführt und zusätzliche Behörden angebunden werden.

Gegen-Hartz berichtete bereits über die geplante Digitalisierung des Schwerbehindertenausweises. Ein gültiger Ausweis muss wegen der neuen Plattform nicht ausgetauscht werden.

Betroffene sollten mit wichtigen Anträgen nicht warten

Wer derzeit Eingliederungshilfe benötigt, sollte sich weiterhin an den zuständigen Leistungsträger wenden. Bei Fragen zur Hilfe zur Pflege ist das Sozialamt der richtige Ansprechpartner.

Gerade bei ungedeckten Pflegekosten sollte der Unterstützungsbedarf möglichst früh mitgeteilt werden. Ein später verfügbarer Online-Antrag ist kein Grund, die Kontaktaufnahme aufzuschieben.

Für die Feststellung einer Schwerbehinderung können Betroffene weiterhin die vorhandenen Antragswege der zuständigen Landesbehörde nutzen. In einigen Bundesländern bestehen bereits digitale Verfahren.

Wer die Sozialplattform ausprobieren möchte, kann über den Sozialleistungsfinder passende Angebote suchen. Die dortigen Informationen ersetzen jedoch weder einen wirksamen Antrag noch die Entscheidung der zuständigen Behörde.

Digitalisierung muss auch Barrieren abbauen

Ein gemeinsames Portal könnte besonders für Menschen hilfreich sein, die mehrere Sozialleistungen benötigen und bislang verschiedene Behörden kontaktieren müssen.

Entscheidend wird sein, ob Formulare verständlich und barrierefrei gestaltet sind, Nachweise sicher übermittelt werden und zuständige Stellen Informationen ohne unnötige Doppelabfragen austauschen können.

Die Bundesregierung plant deshalb neben der Erweiterung der Plattform auch gemeinsame technische Standards und eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Behörden.

Ob dadurch tatsächlich weniger Bürokratie entsteht oder Anträge schneller bearbeitet werden, lässt sich aus dem bisherigen Integrationsbeginn noch nicht ableiten.

Häufige Fragen zur neuen Sozialplattform

Kann ich den Schwerbehindertenausweis jetzt bundesweit online beantragen?

Noch nicht über einen einheitlichen Antragsweg für alle zuständigen Behörden. Bestehende regionale Online-Verfahren können bereits genutzt werden. Die bundesweite Einbindung in die Sozialplattform wird schrittweise vorbereitet.

Wird auch die Hilfe zur Pflege digital beantragt werden können?

Das ist vorgesehen. Die Hilfe zur Pflege gehört zu den drei Leistungen, deren stärkere Integration laut BMAS-Roadmap im November 2026 beginnt. Bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit sollten Betroffene ihren Bedarf weiterhin beim Sozialamt melden.

Werden Schwerbehindertenausweis und Eingliederungshilfe künftig gemeinsam bewilligt?

Nein. Die Sozialplattform soll den Zugang zu den Anträgen bündeln. Die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen und die Zuständigkeiten der Leistungsträger bleiben dadurch zunächst bestehen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Roadmap zur Digitalisierung der Sozialverwaltung

BMAS – Sozialplattform als zentraler digitaler Zugang, 15.07.2026

Sozialplattform – Häufige Fragen zu Leistungen und Online-Anträgen

Sozialplattform – Online-Antrag Eingliederungshilfe

Sozialplattform – Hilfe zur Pflege

§ 152 SGB IX – Feststellung der Behinderung und Ausweise (im Text verlinkt)

§ 61 SGB XII – Hilfe zur Pflege (im Text verlinkt)