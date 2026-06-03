Rentnerin kämpft 9 Jahre um Dauerrente: DRV befristet trotzdem weiter

Wer eine Erwerbsminderungsrente bekommt, erhält in den meisten Fällen eine befristete Leistung und muss nach drei Jahren erneut beweisen, dass er sie verdient. Dieses Prüfungskarussell kann sich bis zu neun Jahre lang drehen. Wer danach immer noch voll erwerbsgemindert ist, hat nach § 102 Abs. 2 SGB VI Anspruch auf eine unbefristete Dauerrente.

Wer diesen Anspruch nicht aktiv einfordert, erhält wieder eine Befristung, obwohl das Gesetz das nicht mehr erlaubt.

Erwerbsminderungsrente befristet: Was das Gesetz seit 2001 verlangt

Seit der Reform der Erwerbsminderungsrente gilt das Gegenteil dessen, was viele Rentnerinnen und Rentner kennen: Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden grundsätzlich als Zeitrenten bewilligt, höchstens für drei Jahre. Verlängerungen sind möglich, jeweils wieder für höchstens drei Jahre.

Dabei bleibt der ursprüngliche Rentenbeginn erhalten. Die maximale Gesamtdauer befristeter Renten nach diesem Schema beträgt neun Jahre: Erstbewilligung für drei Jahre, zwei Verlängerungen für je drei Jahre.

Vollständig erwerbsgemindert ist, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts dauerhaft weniger als drei Stunden täglich erwerbstätig sein kann (§ 43 Abs. 2 SGB VI). Wer drei bis sechs Stunden schafft, gilt als teilweise erwerbsgemindert.

Dieser Unterschied entscheidet nicht nur über die Rentenhöhe, sondern auch darüber, ob eine Befristung im Weitergewährungsverfahren angegriffen werden kann.

Wann hat die DRV keine Grundlage mehr für eine erneute Befristung

Das Gesetz enthält eine Ausnahme, die in der Praxis oft übergangen wird: Nach § 102 Abs. 2 SGB VI muss die Rente als Dauerrente geleistet werden, wenn unwahrscheinlich ist, dass die Minderung der Erwerbsfähigkeit behoben werden kann.

Das Bundessozialgericht hat in einem Grundsatzurteil (BSG, B 13 RJ 31/05 R, 29.03.2006) präzisiert, was das bedeutet: Unwahrscheinlichkeit liegt vor, wenn schwerwiegende medizinische Gründe gegen eine Besserung sprechen und alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

Für Betroffene heißt das: Solange die DRV noch unausgeschöpfte Therapieoptionen sieht, hat sie eine Grundlage für die Befristung, auch wenn sich der Gesundheitszustand objektiv nicht bessert. Erst wenn nachweislich alle realistischen Behandlungswege beschritten wurden und die Erwerbsminderung fortbesteht, greift die Dauerrenten-Pflicht.

Der häufige Irrtum ist zu glauben, die Dauerrente komme nach Jahren der Verschlechterung von allein. Sie kommt nicht. Wer nicht aktiv die Negativ-Prognose belegt, wird erneut befristet.

Beweislast trägt der Versicherte. Das BSG hat das ausdrücklich festgestellt: Wer die Dauerrente will, muss die Unwahrscheinlichkeit der Besserung gegenüber der DRV aktiv nachweisen. Das ist keine Böswilligkeit der Behörde, sondern die konsequente Anwendung des gesetzlichen Prüfungsmaßstabs.

Nach neun Jahren: Was passiert wenn die DRV immer noch befristet

Das Landessozialgericht Hamburg hat klargestellt (L 3 R 74/21), dass nach Ausschöpfung der Befristungsperioden eine Dauerrente bewilligt werden muss, wenn eine rentenrechtlich relevante Steigerung der Leistungsfähigkeit unwahrscheinlich ist.

Das Gericht wendete den BSG-Standard konsequent an: Wo Fachgutachten eine belastbare Besserungsprognose verneinen, endet das Befristungsrecht der DRV.

Monika S., 54 Jahre, Altenpflegerin aus Dortmund, bezieht seit 2017 eine volle Erwerbsminderungsrente wegen irreversibler Nervenschäden. 2020 und 2023 wurde die Rente jeweils verlängert, obwohl sich an der Diagnose nichts geändert hatte. 2026 steht die dritte Verlängerung an.

Diesmal reicht Monika zusammen mit dem Weitergewährungsantrag einen Befundbericht ein, der die Irreversibilität ausdrücklich dokumentiert, und beantragt schriftlich die Bewilligung als Dauerrente nach § 102 Abs. 2 SGB VI. Ohne diesen Schritt hätte sie eine vierte Befristung erhalten.

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Widerspruch gegen erneute Befristung: So ist der Weg

Wenn die DRV trotzdem wieder befristet, beginnt der entscheidende Schritt: Widerspruch einlegen. Die Frist beträgt einen Monat nach Zugang des Bescheids. Wer sie versäumt, verliert den schnellsten Weg zur Korrektur.

Im Widerspruch muss dargelegt werden, warum eine Besserung der Erwerbsfähigkeit nach medizinischen Erkenntnissen unwahrscheinlich ist. Entscheidend sind aktuelle Befundberichte mit klarer Prognose-Aussage, der Nachweis bereits ausgeschöpfter Behandlungsmethoden und die Dokumentation des bisherigen Krankheitsverlaufs.

Der Selbsteinschätzungsbogen R0215 ergänzt die Aktenlage, reicht aber allein nicht aus. Der Widerspruch sollte ausdrücklich auf den BSG-Standard (BSG, B 13 RJ 31/05 R) hinweisen.

Wichtig: Während des Widerspruchsverfahrens läuft die Rentenzahlung weiter, vorausgesetzt, der Widerspruch wird fristgerecht eingelegt. Wer erst nach Fristablauf handelt, steht einer Zahlungslücke gegenüber.

Was tun wenn der Bescheid schon bestandskräftig ist

Wer die Widerspruchsfrist verpasst hat, ist nicht automatisch verloren. Über einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X kann jederzeit die Korrektur rechtswidriger Bescheide beantragt werden. Bei Erfolg zahlt die DRV die Rentendifferenz rückwirkend für bis zu vier Kalenderjahre nach. Je früher der Antrag gestellt wird, desto mehr Rückwirkungszeitraum bleibt offen.

Ein weiterer Weg ist der sozialrechtliche Herstellungsanspruch: Hat die DRV ihre gesetzliche Hinweispflicht verletzt, also in geeigneten Fällen nicht darauf hingewiesen, dass eine Dauerrente beantragt werden kann, kann dieser Fehler zur Grundlage werden.

Der Betroffene wird dann so gestellt, als hätte er rechtzeitig gehandelt. Dieser Weg setzt voraus, dass der Beratungsfehler dokumentiert oder glaubhaft rekonstruiert werden kann. Die DRV räumt solche Fehler nicht freiwillig ein.

Wer Gesprächsnotizen aus Beratungsterminen, fehlende Hinweisschreiben oder eine Akte ohne die entsprechenden Vermerke nachweisen kann, hat eine Grundlage für den Anspruch.

Häufige Fragen zur Dauerrente bei Erwerbsminderung

Endet die EM-Rente automatisch nach neun Jahren?

Nein. Die neun Jahre sind die maximale Gesamtdauer von drei Befristungsperioden, kein Ablaufdatum der Rente. Wenn die Erwerbsminderung fortbesteht und die medizinische Negativ-Prognose belegt ist, muss die DRV nach dieser Gesamtdauer die Rente als Dauerrente weiterzahlen. Wer nach neun Jahren nichts unternimmt, riskiert eine Zahlungslücke.

Kann die DRV bei der Verlängerung plötzlich nur noch teilweise Erwerbsminderung feststellen?

Ja. Bei jeder Weitergewährungsprüfung wird das Leistungsvermögen neu begutachtet. Stellt die DRV jetzt nur noch drei bis sechs Stunden tägliche Leistungsfähigkeit fest, entfällt der Anspruch auf volle EM-Rente.

Dagegen kann Widerspruch eingelegt werden, mit aktuellen Befundberichten, die das tatsächliche Leistungsvermögen dokumentieren. Fehleinschätzungen in Rentengutachten kommen vor; wer sie nicht angreift, akzeptiert sie als Grundlage für alle folgenden Bescheide.

Was ist der häufigste Fehler im Weitergewährungsverfahren?

Betroffene reichen das Formular R0120 ein und warten. Sie gehen davon aus, dass die DRV die Aktenlage kennt und eigenständig die Dauerrente prüft. Das ist falsch.

Wer keine aktuelle Befundlage einreicht und keine ausdrückliche Dauerrente beantragt, bekommt in den meisten Fällen wieder eine befristete Verlängerung, auch wenn sich an der Diagnose nichts geändert hat. Die Eigeninitiative beim Zusammenstellen der Unterlagen entscheidet über das Ergebnis.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), § 102 Befristung und Tod

Bundessozialgericht: Urteil vom 29.03.2006, B 13 RJ 31/05 R – Unwahrscheinlichkeit der Besserung als Voraussetzung für Dauerrente

Deutsche Rentenversicherung: R0120 – Antrag auf Weiterzahlung einer Rente wegen Erwerbsminderung