Rentner aufgepasst: Acht Hilfen mit bis zu 7.719 Euro für Pflege und Umbau

Hohe Wohnkosten, Krankenversicherungsbeiträge und Pflegekosten können die monatliche Rente weitgehend aufbrauchen. Zusätzliche Leistungen helfen, notwendige Ausgaben zu finanzieren und den Lebensunterhalt zu sichern. Welche Unterstützung infrage kommt, hängt von der persönlichen Lebenssituation ab.

Allein für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege sowie einen notwendigen Wohnungsumbau können unter passenden Voraussetzungen insgesamt bis zu 7.719 Euro übernommen werden. Hinzu kommen möglicherweise Wohngeld, ein Krankenversicherungszuschuss oder andere Entlastungen. Nicht alle Leistungen lassen sich allerdings miteinander kombinieren.

Acht Hilfen im Überblick

Einige Leistungen werden monatlich gezahlt, andere erstatten bestimmte Kosten oder begrenzen eigene Ausgaben. Mietzuschuss und Lastenzuschuss sind zwei Formen des Wohngeldes. Sie werden hier getrennt dargestellt, weil sie unterschiedliche Wohnsituationen betreffen.

Leistung Wann sie 2026 helfen kann Wohngeld als Mietzuschuss Bei entsprechend niedrigem Haushaltseinkommen zur Unterstützung der Mietkosten. Lastenzuschuss Als Wohngeld für selbst genutztes Wohneigentum mit anerkennungsfähigen Belastungen. Zuschuss zur Krankenversicherung Für Bezieher einer gesetzlichen Rente, die freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Verhinderungs- und Kurzzeitpflege Ab Pflegegrad 2 zusammen bis zu 3.539 Euro jährlich für erstattungsfähige Pflegekosten. Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen Bereits ab Pflegegrad 1 bis zu 4.180 Euro je förderfähiger Maßnahme. Grundsicherung im Alter Bei erreichter gesetzlicher Altersgrenze, wenn Einkommen und einzusetzendes Vermögen den notwendigen Lebensunterhalt nicht decken. Grundrentenzuschlag Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten und weiteren erfüllten Voraussetzungen. Zuzahlungsbefreiung Wenn gesetzliche Zuzahlungen die persönliche Belastungsgrenze erreichen.

Wohngeld: Es gibt keine einheitliche Rentengrenze

Rentnerinnen und Rentner können Wohngeld als Mietzuschuss erhalten. Für die Berechnung zählen insbesondere das Haushaltseinkommen, die Zahl der berücksichtigten Haushaltsmitglieder und die berücksichtigungsfähige Miete. Auch die örtliche Mietenstufe beeinflusst die Höhe.

Die Wohngeldinformationen des Bundesbauministeriums erläutern die Berechnungsgrundlagen und mögliche Freibeträge. Eine bundesweit einheitliche Rentengrenze lässt sich daraus nicht ableiten. Zwei Menschen mit derselben Rente können je nach Wohnort, Miethöhe und persönlichen Freibeträgen unterschiedlich viel Wohngeld erhalten.

Besonders wichtig kann der Freibetrag für mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten sein. Er setzt keinen tatsächlich ausgezahlten Grundrentenzuschlag voraus. Unser Beitrag über Wohngeld für Rentner mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten erklärt, weshalb sich dadurch auch bei einer etwas höheren Rente ein Anspruch ergeben kann.

Wohngeld beginnt grundsätzlich mit dem Monat der Antragstellung, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Wer bereits Grundsicherung erhält und dessen Unterkunftskosten dabei berücksichtigt werden, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen. In Haushalten mit mehreren Personen können besondere Konstellationen eine gesonderte Prüfung erfordern.

Wohngeld 2027: Geplante Änderungen sind noch kein geltendes Recht

Der Bundestag hat am 8. Oktober 2026 erstmals über den Regierungsentwurf zur Änderung des Wohngeldrechts beraten und ihn an die Ausschüsse überwiesen. Nach dem Bericht des Bundestages zum Gesetzgebungsverfahren sind unter anderem eine Halbierung der Heizkostenkomponente und Änderungen der Berechnung vorgesehen. Diese Vorhaben sind zum genannten Redaktionsstand nicht als abschließend beschlossene Rechtslage zu behandeln.

Wer bereits jetzt einen Anspruch haben könnte, sollte die Prüfung nicht bis 2027 aufschieben. Ein Antrag im Jahr 2026 garantiert allerdings keinen dauerhaften Erhalt sämtlicher bisheriger Bedingungen. Dafür kommt es auf die endgültigen Übergangsregelungen und den Bewilligungszeitraum an.

Lastenzuschuss: Unterstützung auch für selbst genutztes Eigentum

Auch Rentner mit einem eigenen Haus oder einer Eigentumswohnung können Wohngeld erhalten. Voraussetzung ist insbesondere, dass sie den Wohnraum selbst nutzen und die Einkommensvoraussetzungen erfüllen. Die Leistung heißt dann Lastenzuschuss.

Nach dem Wohngeldüberblick des Bundesbauministeriums zählen zur Belastung Aufwendungen für den Kapitaldienst und die Bewirtschaftung des Eigentums. Nicht jede tatsächliche Ausgabe wird jedoch vollständig berücksichtigt. Die Wohngeldstelle prüft die anerkennungsfähige Belastung anhand der gesetzlichen Berechnungsregeln und Höchstbeträge.

Krankenversicherung: Zuschuss zur Rente muss beantragt werden

Wer eine gesetzliche Rente bezieht und freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichert ist, kann einen Beitragszuschuss erhalten. Zuständig ist der Rentenversicherungsträger. Der Antrag kann bereits zusammen mit dem Rentenantrag gestellt werden.

Die Berechnungswerte der Deutschen Rentenversicherung sehen für freiwillig gesetzlich Versicherte 7,3 Prozent der gesetzlichen Bruttorente zuzüglich der Hälfte des Zusatzbeitragssatzes ihrer Krankenkasse vor. Für privat Versicherte gelten 2026 grundsätzlich 8,75 Prozent der gesetzlichen Bruttorente. Hier ist der Zuschuss auf die Hälfte der tatsächlichen Aufwendungen für die Krankenversicherung begrenzt.

Bei einer gesetzlichen Bruttorente von 1.500 Euro ergeben sich für privat Versicherte rechnerisch 131,25 Euro monatlich. Dieser Betrag wird nur vollständig gezahlt, wenn die Begrenzung auf die Hälfte des tatsächlichen Krankenversicherungsbeitrags nicht greift. Zur Pflegeversicherung zahlt die Rentenversicherung keinen entsprechenden Zuschuss.

Nach § 3 Nummer 14 Einkommensteuergesetz ist der Krankenversicherungszuschuss steuerfrei. Pflichtversicherte Mitglieder der Krankenversicherung der Rentner erhalten dagegen keinen solchen gesonderten Zuschuss. Bei ihnen beteiligt sich die Rentenversicherung bereits unmittelbar am Krankenversicherungsbeitrag.

Verhinderungs- und Kurzzeitpflege: Zusammen bis zu 3.539 Euro

Pflegebedürftigen Menschen ab Pflegegrad 2 stehen 2026 insgesamt bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zur Verfügung. Beide Leistungen greifen auf denselben gemeinsamen Jahresbetrag zu. Bereits abgerechnete Kosten verringern deshalb das verbleibende Budget.

Die Hinweise des Bundesgesundheitsministeriums zur häuslichen Pflege erläutern die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. Verhinderungspflege hilft, wenn die übliche private Pflegeperson vorübergehend ausfällt oder eine Auszeit benötigt. Kurzzeitpflege ermöglicht eine zeitweise stationäre Versorgung, wenn die Pflege zu Hause vorübergehend nicht ausreicht.

Bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege durch bis zum zweiten Grad verwandte oder verschwägerte Personen beziehungsweise Haushaltsmitglieder ist die Erstattung regelmäßig auf das Pflegegeld für zwei Monate begrenzt. Nachgewiesene notwendige Zusatzaufwendungen, etwa Fahrtkosten oder Verdienstausfall, können darüber hinaus berücksichtigt werden. Insgesamt bleibt der gemeinsame Jahresbetrag die Obergrenze.

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Bei der Kurzzeitpflege werden aus dem Budget grundsätzlich die pflegebedingten Aufwendungen finanziert. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten können zusätzlich anfallen. Ein Kostenvoranschlag zeigt, welche Eigenkosten trotz der Pflegeleistung verbleiben.

Ersatzpflege aus 2026 rechtzeitig abrechnen

Nach § 39 SGB XI ist eine vorherige Antragstellung vor Durchführung der Ersatzpflege nicht erforderlich. Der Erstattungsantrag mit Kostennachweisen muss jedoch spätestens bis Ende des folgenden Kalenderjahres gestellt werden. Für Ersatzpflege aus 2026 endet diese Frist am 31. Dezember 2027.

Die spätere Abrechnung erlaubt keine Übertragung des ungenutzten Budgets auf neue Pflegeleistungen im Folgejahr. Rechnungen, Zahlungsnachweise und Angaben zur Ersatzpflege sollten deshalb sorgfältig aufbewahrt werden. Vor weiteren Buchungen empfiehlt sich eine Auskunft der Pflegekasse über den noch verfügbaren Betrag.

Nach § 108 SGB XI können Versicherte eine Übersicht über beanspruchte Leistungen und deren Kosten anfordern. Damit lässt sich nachvollziehen, welche Beträge bereits abgerechnet wurden. Zusätzlich sollten Betroffene erfragen, ob weitere Rechnungen vorliegen, die noch nicht abschließend verbucht sind.

Entlastungsbetrag kann die Pflegefinanzierung ergänzen

Bei häuslicher Pflege besteht bereits ab Pflegegrad 1 ein Anspruch auf den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich. Bei ganzjährigem Anspruch sind das bis zu 1.572 Euro. Er kann beispielsweise für nach Landesrecht anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag eingesetzt werden.

Das Bundesgesundheitsportal erläutert zum Entlastungsbetrag, dass ungenutzte Beträge grundsätzlich bis zum 30. Juni des Folgejahres eingesetzt werden können. Für Ansprüche aus 2026 ist damit grundsätzlich der 30. Juni 2027 zu beachten. Anders als Pflegegeld wird dieser Betrag nicht zur freien Verwendung ausgezahlt.

Vor der Beauftragung einer Haushaltshilfe sollte geklärt werden, ob das Angebot die Voraussetzungen erfüllt. Bei Kurzzeitpflege kann der Entlastungsbetrag unter den jeweiligen Bedingungen auch bestimmte verbleibende Kosten abdecken. So lässt sich die Pflegefinanzierung ergänzen, ohne dieselbe Ausgabe doppelt abzurechnen.

Wohnungsumbau: Bis zu 4.180 Euro schon ab Pflegegrad 1

Eine bodengleiche Dusche, eine Rampe oder ein Treppenlift können die häusliche Pflege erleichtern. Für geeignete wohnumfeldverbessernde Maßnahmen kann die Pflegekasse bereits ab Pflegegrad 1 bis zu 4.180 Euro gewähren. Die Anpassung muss die häusliche Pflege ermöglichen, erheblich erleichtern oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederherstellen.

Die Obergrenze gilt nach § 40 SGB XI je Maßnahme. Mehrere aufgrund derselben Pflegesituation gleichzeitig notwendige Anpassungen können zusammengefasst werden. Getrennte Rechnungen für Dusche, Türverbreiterung und weitere Umbauten führen deshalb nicht automatisch zu mehreren Zuschüssen.

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Betroffene sollten den Antrag mit Kostenvoranschlag vor Beginn einreichen und die Bewilligung abwarten. In einer Mietwohnung muss gegebenenfalls der Vermieter zustimmen. Verändert sich die Pflegesituation später und werden dadurch weitere Anpassungen notwendig, kann eine erneute Förderung infrage kommen.

Zusammen mit dem gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege sind damit bis zu 7.719 Euro möglich. Für diese Kombination ist mindestens Pflegegrad 2 erforderlich. Die Summe beschreibt mögliche Kostenübernahmen und keine pauschale Sonderzahlung.

Grundsicherung im Alter: Der gesamte Bedarf entscheidet

Reichen Rente und sonstige verfügbare Mittel nicht für den notwendigen Lebensunterhalt, kann Grundsicherung im Alter helfen. Dafür muss die gesetzliche Altersgrenze erreicht sein. Der Bezug einer vorgezogenen Altersrente allein genügt nicht.

Nach § 41 SGB XII kommt es darauf an, ob der Lebensunterhalt aus Einkommen und einzusetzendem Vermögen bestritten werden kann. Der Regelbedarf für Alleinstehende beträgt 2026 monatlich 563 Euro. Hinzu kommen insbesondere anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe.

Eine feste Rentengrenze gibt es deshalb nicht. Auch eine Rente deutlich oberhalb des Regelbedarfs kann unter dem persönlichen Gesamtbedarf liegen. Zuständig für die Prüfung ist das Sozialamt.

Ersparnisse müssen nicht vollständig aufgebraucht werden

Die Verordnung zum geschützten Geldvermögen sieht grundsätzlich 10.000 Euro je berücksichtigter volljähriger Person vor. Bei einem berücksichtigten Ehepaar sind damit regelmäßig insgesamt 20.000 Euro geschützt. Weitere Vermögenswerte können unter zusätzlichen gesetzlichen Voraussetzungen ebenfalls geschützt sein.

Das gilt beispielsweise für angemessenes selbst genutztes Wohneigentum. Ob dessen Voraussetzungen erfüllt sind, muss im Einzelfall geprüft werden. Ein vorhandenes Haus oder kleinere Ersparnisse sollten deshalb nicht dazu führen, vorschnell auf einen Antrag zu verzichten.

Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten kann außerdem ein Teil der gesetzlichen Rente anrechnungsfrei bleiben. Nach § 82a SGB XII beträgt der Freibetrag 100 Euro zuzüglich 30 Prozent der darüberliegenden Rente, höchstens die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1. Im Jahr 2026 sind das maximal 281,50 Euro monatlich, auch ohne ausgezahlten Grundrentenzuschlag.

Grundsicherung wird auf Antrag geleistet. Dieser wirkt grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Eine rechtzeitige Antragstellung kann deshalb finanzielle Nachteile vermeiden.

Grundrentenzuschlag: Automatische Prüfung bei langjähriger Versicherung

Der Grundrentenzuschlag richtet sich an Menschen mit langjähriger Versicherung und unterdurchschnittlichen versicherten Verdiensten. Mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten sind erforderlich. Zwischen 33 und 35 Jahren gelten abgestufte Berechnungsregeln.

Die Deutsche Rentenversicherung prüft den Grundrentenzuschlag automatisch und zahlt ihn gegebenenfalls als Teil der Rente aus. Ob und in welcher Höhe ein Zuschlag entsteht, hängt auch von den früheren versicherten Verdiensten ab. Eigenes Einkommen oder das Einkommen des Ehepartners beziehungsweise eingetragenen Lebenspartners kann den Zuschlag mindern.

Ein vollständiges Rentenkonto bleibt wichtig. Fehlen anrechenbare Beschäftigungs-, Kindererziehungs- oder Pflegezeiten, kann dies die Prüfung beeinflussen. Betroffene sollten ihren Versicherungsverlauf kontrollieren und fehlende Zeiten mit geeigneten Nachweisen klären lassen.

Zuzahlungsbefreiung: Gesundheitsausgaben begrenzen

Gesetzlich Krankenversicherte müssen bestimmte Zuzahlungen nur bis zu ihrer persönlichen Belastungsgrenze leisten. Diese beträgt grundsätzlich zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Für schwerwiegend chronisch kranke Menschen kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Grenze von einem Prozent gelten.

Nach den Informationen des Bundesgesundheitsministeriums zur Belastungsgrenze beeinflussen auch berücksichtigte Familieneinnahmen und Freibeträge die Berechnung. Eine chronische Diagnose allein führt nicht automatisch zur niedrigeren Grenze. Für Empfänger von Grundsicherung gelten besondere Berechnungsregeln.

Berücksichtigt werden gesetzliche Zuzahlungen, etwa für verordnete Arzneimittel, Krankenhausbehandlungen oder bestimmte Heil- und Hilfsmittel. Private Zusatzleistungen, selbst gekaufte Medikamente und die üblichen Eigenanteile im Pflegeheim zählen nicht automatisch dazu. Die Grenze erfasst somit nicht sämtliche Gesundheits- und Pflegeausgaben.

Wer seine Belastungsgrenze erreicht, kann bei der Krankenkasse die Befreiung für den Rest des Kalenderjahres beantragen. Bereits darüber hinaus geleistete gesetzliche Zuzahlungen können erstattet werden. Dafür sollten Versicherte ihre Quittungen sammeln.

Pflege 2027: Ein Antrag garantiert keinen dauerhaften Bestandsschutz

Der Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes sieht Änderungen der Pflegeversicherung vor und wird zum Redaktionsstand als laufendes Verfahren geführt. Welche Ansprüche sich künftig ändern und welche Übergangsregelungen gelten, hängt vom endgültigen Gesetz ab. Ein Antrag im Jahr 2026 garantiert daher keinen dauerhaften Erhalt sämtlicher bisheriger Leistungsbedingungen.

Bei tatsächlichem Pflegebedarf sollte die Antragstellung trotzdem nicht aufgeschoben werden. Entscheidend sind der bestehende Unterstützungsbedarf und die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen. Pflegekassen und Pflegestützpunkte können bei der Auswahl geeigneter Leistungen beraten.

Praxisbeispiel: Ersatzpflege und Badumbau werden getrennt finanziert

Ein fiktiver 76-jähriger Rentner mit Pflegegrad 2 wird zu Hause von seiner Tochter gepflegt. Während ihrer Abwesenheit entstehen 2.400 Euro an anerkannten Kosten für einen Ersatzpflegedienst. Für eine bewilligte Anpassung des Badezimmers übernimmt die Pflegekasse außerdem 4.180 Euro.

Damit werden insgesamt 6.580 Euro für zwei unterschiedliche Zwecke finanziert. Vom gemeinsamen Jahresbetrag bleiben rechnerisch 1.139 Euro für weitere erstattungsfähige Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege im selben Kalenderjahr übrig. Ob zusätzlich Wohngeld zusteht, muss anhand seiner Einkommens- und Wohnverhältnisse gesondert geprüft werden.

Fragen und Antworten zu Hilfen für Rentner

Können Rentner alle acht Hilfen gleichzeitig erhalten?

Nein. Manche Leistungen lassen sich kombinieren, andere schließen sich grundsätzlich aus. Wohngeld und Grundsicherung mit berücksichtigten Unterkunftskosten werden für dieselbe Person normalerweise nicht gleichzeitig gezahlt.

Wer kann insgesamt bis zu 7.719 Euro aus der Pflegeversicherung erhalten?

Die Kombination kommt ab Pflegegrad 2 infrage, wenn sowohl erstattungsfähige Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege als auch ein förderfähiger Wohnungsumbau anfallen. Übernommen werden anerkannte Kosten bis zu den jeweiligen Höchstbeträgen.

Welche Unterstützung ist bereits ab Pflegegrad 1 möglich?

Bei häuslicher Pflege kommen insbesondere der Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich und ein Zuschuss für geeignete wohnumfeldverbessernde Maßnahmen infrage. Voraussetzung ist jeweils, dass die beantragten Leistungen die gesetzlichen Bedingungen erfüllen.

Muss der Krankenversicherungszuschuss beantragt werden?

Ja. Freiwillig gesetzlich oder privat versicherte Bezieher einer gesetzlichen Rente müssen ihn beim Rentenversicherungsträger beantragen. Die automatische Prüfung des Grundrentenzuschlags ersetzt diesen Antrag nicht.

Gibt es den Grundrentenfreibetrag auch ohne Grundrentenzuschlag?

Ja. Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten kann der entsprechende Freibetrag bei Wohngeld oder Grundsicherung bestehen, obwohl kein Grundrentenzuschlag ausgezahlt wird. Die Zeiten müssen nachgewiesen und bei der Berechnung berücksichtigt werden.

Welche Stelle prüft die Ansprüche?

Wohngeld und Lastenzuschuss prüft die Wohngeldstelle, Grundsicherung im Alter das Sozialamt. Für Krankenversicherungszuschuss und Grundrentenzuschlag ist der Rentenversicherungsträger zuständig. Bei Pflegeleistungen helfen Pflegekasse und Pflegestützpunkt; die Zuzahlungsbefreiung wird bei der Krankenkasse beantragt.