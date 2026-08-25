Rentner (69) hat Einkommen von 120.000 Euro – trotzdem bekommt er einen Lebensmittelzuschuss

Ein 69-jähriger Rentner erzielt ein Jahreseinkommen von mehr als 900.000 dänischen Kronen, also rund 120.000 Euro. Trotzdem bekam er einen staatlichen Lebensmittelzuschuss. Der Fall sorgt in Dänemark für Kritik. Auch der Rentner selbst hält die Zahlung an einen Menschen mit seinem Einkommen für falsch.

334 Euro Zuschuss trotz hohem Einkommen

Der 69-jährige Jørgen Frausing bezieht in Dänemark eine staatliche Altersrente und arbeitet gleichzeitig als Dozent für Steuerrecht. Dadurch kommt er laut dem dänischen Rundfunk DR auf ein jährliches Einkommen von mehr als 900.000 Kronen.

Finanzielle Schwierigkeiten beim Lebensmitteleinkauf hat er nach eigener Darstellung nicht. Trotzdem erfüllt er die Voraussetzungen für den dänischen Lebensmittelzuschuss.

Die einmalige Zahlung beträgt für anspruchsberechtigte Altersrentner 2.500 dänische Kronen. Das entspricht rund 334 Euro. Die dänische Regierung führte die Zahlung ein, um Haushalte angesichts hoher Lebensmittelpreise finanziell zu entlasten.

Mehr als zwei Millionen Menschen sollten von der Maßnahme profitieren. Der Staat stellte dafür insgesamt 4,5 Milliarden dänische Kronen bereit.

Warum spielt sein Einkommen keine Rolle?

Die Zahlung hat mit einer Sonderregel zu tun: Bei Altersrentnern prüft der Staat für diesen Zuschuss nicht die Höhe des laufenden Einkommens. Stattdessen zählt das verfügbare Vermögen.

Anspruch haben Altersrentner, die im November 2025 eine dänische staatliche Altersrente erhielten und zum 31. Dezember 2025 über höchstens 350.000 Kronen an persönlichem liquiden Vermögen verfügten. Das entspricht grob 47.000 Euro.

Genau diese Regel ermöglicht es auch Rentnern mit sehr hohen laufenden Einkünften, den Zuschuss zu erhalten.

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Aktien und Bankguthaben zählen – hohes Arbeitseinkommen nicht

Bei der Vermögensprüfung berücksichtigt die zuständige Behörde unter anderem Guthaben auf Bankkonten, den Wert von Anleihen, bestimmte hinterlegte Forderungen, börsennotierte Aktien sowie Anteile an Investmentfonds.

Die persönliche liquide Vermögensgrenze liegt bei 350.000 Kronen. Maßgeblich ist der Stand zum 31. Dezember 2025.

Das laufende Einkommen eines Altersrentners bildet dagegen keine eigene Ausschlussgrenze für den Lebensmittelzuschuss. Deshalb kann ein Rentner mit einem Einkommen von umgerechnet rund 120.000 Euro die Zahlung erhalten, wenn sein relevantes liquides Vermögen unter der Grenze bleibt.

Rentner kritisiert seinen eigenen Zuschuss

Der 69-Jährige kritisiert selbst diese Regelung. Er fordert stattdessen eine zielgenauere Verteilung an Menschen, die steigende Lebensmittelpreise tatsächlich vor finanzielle Probleme stellen.

Dänemark zahlte den Zuschuss im Mai aus

Das dänische Parlament beschloss den Lebensmittelzuschuss am 26. Februar 2026. Für Altersrentner, Empfänger bestimmter Sozialleistungen und weitere berechtigte Gruppen starteten die Zahlungen Anfang Mai 2026.

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Altersrentner erhielten 2.500 Kronen steuerfrei. Auch zahlreiche Empfänger öffentlicher Sozialleistungen bekamen diesen Betrag. Studierende, Auszubildende und bestimmte weitere Gruppen erhielten 1.000 Kronen. Für Familien mit Kindern sah die Regelung unter bestimmten Voraussetzungen höhere Zahlungen vor.

Nicht mit deutscher Grundsicherung verwechseln

Der dänische Lebensmittelzuschuss ist nicht vergleichbar mit der Grundsicherung im Alter, Grundsicherungsgeld oder Sozialhilfe in Deutschland.

Dänemark führte die Zahlung als einmalige finanzielle Hilfe wegen der hohen Lebensmittelpreise ein. Bei Altersrentnern knüpft die Regelung ausdrücklich an den Bezug der staatlichen Rente und die Höhe des liquiden Vermögens an.

Deshalb sagt der Fall auch nichts darüber aus, ob ein Rentner mit einem Einkommen von 120.000 Euro in Deutschland Anspruch auf existenzsichernde Sozialleistungen hätte.

Eine einfache Regel erzeugt ungewöhnliche Ergebnisse

Der Fall des 69-Jährigen macht die Schwäche pauschaler Grenzwerte sichtbar. Zwei Rentner können wirtschaftlich völlig unterschiedlich dastehen und trotzdem denselben Zuschuss erhalten.

Ein Rentner mit niedrigem Einkommen kann wegen eines höheren Bankguthabens die Vermögensgrenze überschreiten und leer ausgehen. Ein anderer kann ein sehr hohes laufendes Einkommen erzielen und trotzdem unter der Grenze für das liquide Vermögen bleiben.

Die dänische Regelung akzeptiert solche Fälle zugunsten einer vergleichsweise einfachen Abwicklung.

Dass ausgerechnet ein Begünstigter mit einem Jahreseinkommen von rund 120.000 Euro die Verteilung kritisiert, verschärft die politische Debatte: Staatliche Hilfen sollen Menschen entlasten, die hohe Preise tatsächlich treffen. Eine einfach zu verwaltende Regel erreicht dieses Ziel aber nicht in jedem Einzelfall.

FAQ zum Lebensmittelzuschuss für Rentner

Warum bekommt ein Rentner mit 120.000 Euro Einkommen einen Lebensmittelzuschuss?

Für dänische Altersrentner sieht die Regelung keine entsprechende Einkommensobergrenze vor. Entscheidend ist unter anderem, dass der Rentner im November 2025 eine staatliche Altersrente bezog und sein persönliches liquides Vermögen zum 31. Dezember 2025 höchstens 350.000 dänische Kronen betrug.

Wie hoch ist der Lebensmittelzuschuss für Rentner?

Anspruchsberechtigte dänische Altersrentner erhalten einmalig 2.500 dänische Kronen steuerfrei. Das entspricht ungefähr 334 Euro. Die reguläre Auszahlung erfolgte Anfang Mai 2026.

Können Rentner in Deutschland diesen Zuschuss ebenfalls beantragen?

Nein. Bei dem beschriebenen Lebensmittelzuschuss handelt es sich um eine dänische staatliche Einmalzahlung. Die Regelung gilt nicht für Rentner in Deutschland. Für im Ausland lebende Empfänger einer dänischen staatlichen Rente existieren allerdings eigene Antragsregeln.

Quellen

Focus Online: „Rentner (69) hat Einkommen von 120.000 Euro – trotzdem bekommt er einen Lebensmittelzuschuss“

DR – Danmarks Radio: Berichterstattung zum Fall Jørgen Frausing

Dänisches Beschäftigungsministerium: Informationen und Faktenblatt zum Lebensmittelzuschuss 2026

Borger.dk / Udbetaling Danmark: Voraussetzungen für Altersrentner, Vermögensgrenze und berücksichtigte Vermögenswerte