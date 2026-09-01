Rentenerhöhung 2027: Neue Tabelle zeigt das mögliches Plus der Rente

Für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zeichnet sich 2027 eine weitere deutliche Erhöhung ab. Nach der Frühjahrsfinanzschätzung der Deutschen Rentenversicherung könnten die gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2027 um 4,4 Prozent steigen.

Die Modellrechnung fällt damit sogar etwas höher aus als die Anpassung von 4,24 Prozent im Juli 2026. Fest beschlossen ist der Wert jedoch noch nicht, denn die endgültige Berechnung erfolgt erst im Frühjahr 2027.

Deutsche Rentenversicherung erwartet 4,4 Prozent mehr

Die Deutsche Rentenversicherung beziffert die mögliche Rentenanpassung für 2027 in ihrer Frühjahrsfinanzschätzung auf 4,4 Prozent. Für 2028 werden derzeit 2,3 Prozent, für 2029 rund 2,8 Prozent und für 2030 etwa 2,9 Prozent angenommen.

Die Berechnungen beruhen unter anderem auf den Wirtschaftsannahmen der Bundesregierung, der erwarteten Lohnentwicklung und den geltenden Rentengesetzen.

Nach der Modellrechnung sollen die Bruttolöhne und -gehälter je Beschäftigten 2027 um 3,2 Prozent steigen. Die vollständige Frühjahrsfinanzschätzung 2026 veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung als PDF.

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung soll 2027 zunächst bei 18,6 Prozent bleiben. Gleichzeitig gilt weiterhin die gesetzliche Haltelinie, nach der das Sicherungsniveau vor Steuern bis einschließlich der Rentenanpassung 2031 mindestens 48 Prozent betragen soll.

Warum die 4,4 Prozent noch nicht sicher sind

Bei den 4,4 Prozent handelt es sich um eine Vorausberechnung und nicht um den bereits feststehenden Anpassungssatz. Wie hoch das Rentenplus tatsächlich ausfällt, hängt besonders von den endgültigen Lohndaten für 2026 und den Sozialabgaben ab.

Auch gesetzliche Änderungen können die Berechnung noch beeinflussen. Die Bundesregierung setzt den neuen aktuellen Rentenwert im Frühjahr 2027 durch eine Rentenwertbestimmungsverordnung fest, der anschließend der Bundesrat zustimmen muss.

Wie deutlich Prognose und endgültiger Wert voneinander abweichen können, zeigte sich bereits 2026. Während frühere Berechnungen von einem geringeren Plus ausgingen, wurden die gesetzlichen Renten schließlich um 4,24 Prozent angehoben. Ausführliche Berechnungen dazu finden Sie im Beitrag „Rentenerhöhung 2026: Tabelle zeigt die neue Rente“.

Tabelle: So viel mehr Rente könnte es 2027 geben

Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen einer Erhöhung um 4,4 Prozent. Sämtliche Werte beziehen sich auf die monatliche Bruttorente und sind auf Cent gerundet.

Bisherige Bruttorente Mögliches Plus pro Monat Neue Bruttorente Zusätzlich von Juli bis Dezember 2027 500,00 Euro 22,00 Euro 522,00 Euro 132,00 Euro 750,00 Euro 33,00 Euro 783,00 Euro 198,00 Euro 1.000,00 Euro 44,00 Euro 1.044,00 Euro 264,00 Euro 1.250,00 Euro 55,00 Euro 1.305,00 Euro 330,00 Euro 1.500,00 Euro 66,00 Euro 1.566,00 Euro 396,00 Euro 1.750,00 Euro 77,00 Euro 1.827,00 Euro 462,00 Euro 1.913,40 Euro 84,19 Euro 1.997,59 Euro 505,14 Euro 2.000,00 Euro 88,00 Euro 2.088,00 Euro 528,00 Euro 2.250,00 Euro 99,00 Euro 2.349,00 Euro 594,00 Euro 2.500,00 Euro 110,00 Euro 2.610,00 Euro 660,00 Euro 2.750,00 Euro 121,00 Euro 2.871,00 Euro 726,00 Euro 3.000,00 Euro 132,00 Euro 3.132,00 Euro 792,00 Euro

Die bisherige Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit durchschnittlichem Verdienst beträgt seit Juli 2026 rechnerisch 1.913,40 Euro brutto. Bei einem Plus von 4,4 Prozent würde sie um 84,19 Euro auf knapp 1.997,59 Euro steigen.

Die Tabelle zeigt für 2027 nur sechs Monate mit erhöhtem Betrag, weil die Anpassung erst zum 1. Juli wirksam wird. Bei unverändertem Rentenbetrag ergäbe sich im folgenden vollständigen Kalenderjahr ein doppelt so hoher zusätzlicher Bruttobetrag.

Der aktuelle Rentenwert könnte auf etwa 44,39 Euro steigen

Seit Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro je Entgeltpunkt. Bei einer Erhöhung um 4,4 Prozent würde er rechnerisch auf rund 44,39 Euro steigen.

Ein Entgeltpunkt würde damit etwa 1,87 Euro mehr Rente im Monat bringen. Wer beispielsweise 40 Entgeltpunkte besitzt, käme rechnerisch auf rund 1.775,60 Euro statt bisher 1.700,80 Euro brutto.

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Der tatsächliche aktuelle Rentenwert wird allerdings erst mit der Anpassungsverordnung für 2027 festgesetzt. Die Berechnung dient daher lediglich der Orientierung.

Welche Renten von der Erhöhung erfasst werden

Die Anpassung betrifft nicht nur Altersrenten. Auch Erwerbsminderungsrenten, Erziehungsrenten sowie Witwen- und Witwerrenten werden anhand des neuen aktuellen Rentenwerts neu berechnet.

Ein eigener Antrag ist dafür nicht erforderlich. Die Deutsche Rentenversicherung beziehungsweise der Renten Service nimmt die Anpassung automatisch vor und verschickt eine Rentenanpassungsmitteilung.

Bei einer Witwen- oder Witwerrente kann zusätzlich der Freibetrag für die Einkommensanrechnung steigen, weil dieser an den aktuellen Rentenwert gekoppelt ist. Wie die Anrechnung funktioniert, erläutert der Beitrag „Neuer Freibetrag bei der Witwenrente“.

Das errechnete Plus ist ein Bruttobetrag

Eine Erhöhung um 4,4 Prozent bedeutet nicht, dass der gesamte Unterschied auf dem Konto ankommt. Von der gesetzlichen Bruttorente werden bei pflichtversicherten Rentnern Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung einbehalten.

Wie hoch die Abzüge im Juli 2027 ausfallen, lässt sich noch nicht verlässlich berechnen. Der Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse, der Pflegeversicherungsbeitrag und die persönliche Familiensituation beeinflussen den Auszahlungsbetrag.

Kinderlose Rentner können einen höheren Pflegeversicherungsbeitrag zahlen als Rentner mit nachgewiesener Elterneigenschaft. Privat krankenversicherte Menschen erhalten dagegen grundsätzlich einen Zuschuss zur Krankenversicherung und haben deshalb eine andere Berechnung.

Die Erhöhung kann steuerliche Folgen haben

Für Bestandsrentner bleibt der einmal festgestellte steuerfreie Rentenbetrag grundsätzlich als fester Eurobetrag bestehen. Spätere reguläre Rentenerhöhungen erhöhen daher das steuerpflichtige Einkommen.

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Das führt nicht automatisch dazu, dass Einkommensteuer gezahlt werden muss. Entscheidend sind die Höhe der gesamten Einkünfte, der persönliche Rentenfreibetrag, der Grundfreibetrag und mögliche abzugsfähige Aufwendungen.

Wer durch die Anpassung erstmals über eine steuerlich relevante Grenze gelangt, kann zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet werden. Einen Überblick über anstehende Änderungen bietet der Beitrag „Rente und Steuern ab 2027: Fünf wichtige Änderungen“.

Grundsicherung kann das Rentenplus teilweise aufzehren

Bei der Grundsicherung im Alter gilt die gesetzliche Rente grundsätzlich als Einkommen. Steigt die Rente, kann das Sozialamt die ergänzende Grundsicherung entsprechend verringern.

Ohne einen anwendbaren Rentenfreibetrag führt die Erhöhung häufig zu einer nahezu gleich hohen Kürzung der Sozialleistung. Betroffene verfügen dann trotz höherer Bruttorente nicht über entsprechend mehr Geld.

Anders kann es aussehen, wenn der Freibetrag nach § 82a SGB XII wegen mindestens 33 Jahren mit Grundrentenzeiten greift. Dann bleibt ein Teil der gesetzlichen Rente geschützt, wobei die gesetzliche Höchstgrenze zu beachten ist.

Über mögliche Änderungen bei diesem Freibetrag berichtet der Beitrag „Grundsicherung: Rentner sollen künftig einen Teil der gesetzlichen Rente behalten dürfen“.

Wann die höhere Rente ausgezahlt würde

Die mögliche Erhöhung gilt ab dem 1. Juli 2027. Wann der höhere Betrag erstmals auf dem Konto erscheint, hängt vom Beginn des Rentenbezugs ab.

Renten, die bereits vor April 2004 begonnen haben, werden in der Regel vorschüssig gezahlt. Der erhöhte Juli-Betrag kann deshalb bereits Ende Juni 2027 auf dem Konto eingehen.

Bei einem Rentenbeginn ab April 2004 erfolgt die Zahlung grundsätzlich nachschüssig. In diesen Fällen wird die höhere Juli-Rente normalerweise erst Ende Juli 2027 überwiesen.

Rentenanpassungsmitteilung sollte geprüft werden

Auch wenn die Anpassung automatisch erfolgt, sollten Rentner die Mitteilung nicht ungeprüft ablegen. Wichtig sind der bisherige Bruttobetrag, das ausgewiesene Plus sowie die Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung. Wird er trotz nachgewiesener Elterneigenschaft berechnet, kann der monatliche Auszahlungsbetrag zu niedrig sein.

Die Rentenanpassungsmitteilung ist ein anfechtbarer Verwaltungsakt. Hinweise zu möglichen Fehlern und Fristen enthält der Ratgeber „Das müssen Rentner in ihrem Rentenbrief sofort prüfen“.

Praxisbeispiel: 66 Euro mehr Rente im Monat

Eine Rentnerin erhält im Juni 2027 eine gesetzliche Bruttorente von 1.500 Euro. Sollte die prognostizierte Erhöhung von 4,4 Prozent bestätigt werden, steigt ihre Bruttorente ab Juli auf 1.566 Euro.

Das monatliche Plus beträgt 66 Euro. Für die sechs Monate von Juli bis Dezember 2027 ergibt sich eine zusätzliche Bruttorente von insgesamt 396 Euro.

Von den 66 Euro werden noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Bezieht die Rentnerin ergänzende Grundsicherung, kann das Sozialamt außerdem einen Teil oder den gesamten Mehrbetrag als zusätzliches Einkommen berücksichtigen.

Häufige Fragen zur Rentenerhöhung 2027

Wie stark sollen die Renten 2027 steigen?

Die Frühjahrsfinanzschätzung der Deutschen Rentenversicherung geht von einer Erhöhung um 4,4 Prozent aus. Der endgültige Anpassungssatz steht voraussichtlich erst im Frühjahr 2027 fest.

Ab wann würde die höhere Rente gezahlt?

Die Rentenanpassung soll zum 1. Juli 2027 wirksam werden. Es handelt sich nicht um eine Erhöhung ab Januar.

Wie viel mehr gibt es bei 1.000 Euro Rente?

Bei einer Bruttorente von 1.000 Euro würde das monatliche Plus 44 Euro betragen. Die neue Bruttorente läge damit bei 1.044 Euro.

Steigen auch Erwerbsminderungs- und Witwenrenten?

Ja, auch Erwerbsminderungsrenten und gesetzliche Hinterbliebenenrenten werden über den neuen aktuellen Rentenwert angepasst. Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich.

Kommen die 4,4 Prozent vollständig auf dem Konto an?

Nein, denn die Prozentangabe bezieht sich auf die Bruttorente. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche steuerliche Folgen können den verfügbaren Mehrbetrag verringern.

Ist die Rentenerhöhung bereits beschlossen?

Nein. Die 4,4 Prozent stammen aus einer Modellrechnung der Deutschen Rentenversicherung und können sich noch verändern. Verbindlich wird die Anpassung erst durch die Rentenwertbestimmungsverordnung 2027.