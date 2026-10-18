Rentner aufgepasst: “106,99 Euro zurück von der Sparkasse” sind ein Warnsignal

106,99 Euro zurück von der Sparkasse: Mit diesem angeblichen Versprechen versuchen Kriminelle, Bankkunden zur Preisgabe vertraulicher Daten zu bewegen.

Wer die angebliche Erstattung über den Link in der E-Mail bestätigen soll, hat es mit einer Betrugsmasche zu tun, vor der die Verbraucherzentrale warnt.

Gerade bei einer kleinen Rente klingt eine unerwartete Rückzahlung willkommen. Doch aus der Hoffnung auf gut hundert Euro kann ein Schaden werden, der den versprochenen Betrag weit übersteigt.

Die angebliche Kontoprüfung ist der Köder

Die Verbraucherzentrale dokumentierte die Nachricht im Phishing-Radar. Darin behaupten die Absender, bei einer Kontoprüfung seien zu Unrecht berechnete Kontoführungsgebühren von 106,99 Euro aufgefallen.

Für die Rückzahlung sollen die Empfänger ein angeblich sicheres Kundenportal aufrufen und den Vorgang bestätigen. Anschließend werde der Betrag auf die hinterlegte Karte gutgeschrieben, heißt es in der Fälschung.

Zusätzlich setzt die Mail eine Frist von 24 Stunden, nach deren Ablauf sich die Auszahlung angeblich verzögern könne.

Warum das Versprechen glaubwürdig wirken kann

Kontoführungsgebühren sind für viele Kunden ein nachvollziehbarer Anlass für eine Banknachricht. Wer sich bereits über steigende Kosten geärgert hat, hält eine Korrektur möglicherweise für plausibel und prüft die Herkunft der Mail weniger genau.

Dass Bankkunden tatsächlich Erstattungsansprüche haben können, macht die Täuschung besonders tückisch. Nach den Hinweisen der Verbraucherzentrale zu Bankgebühren kommen Rückforderungen etwa bei unwirksamen Gebührenerhöhungen infrage, wobei unter anderem erteilte Zustimmungen und die Verjährung zu prüfen sind.

Ein solcher Anspruch ergibt sich aus den tatsächlichen Vertrags- und Kontounterlagen. Die Behauptung einer Rückzahlung in einer E-Mail ersetzt diese Prüfung nicht.

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Welche Möglichkeiten Kunden bei steigenden Kosten haben, erläutert auch der Beitrag Banken und Sparkassen erhöhen ihre Gebühren: Was Kunden tun können.

Ein vertrautes Logo ist kein Echtheitsbeweis

Bei der beschriebenen Nachricht fallen eine allgemeine Anrede, eine verdächtige Absenderadresse und der Link zur angeblichen Bestätigung auf. Solche Merkmale sollten misstrauisch machen, auch wenn die Gestaltung an die eigene Sparkasse erinnert.

Umgekehrt beweisen eine persönliche Anrede und fehlerfreies Deutsch keine seriöse Herkunft. Die Sparkasse warnt vor täuschend echten Phishing-Nachrichten, deren Links auf nachgebaute Internetseiten führen können.

Hinter einer solchen Seite steht dann kein Kundenservice, sondern der Versuch, beispielsweise Zugangsdaten oder Karteninformationen abzugreifen. Die allgemeine Warnung betrifft Sparkassen-Kunden aller Altersgruppen.

Eine angebliche Erstattung unabhängig prüfen

Wer wissen möchte, ob die eigene Sparkasse tatsächlich eine Rückzahlung angekündigt hat, öffnet die bereits installierte Banking-App direkt oder nutzt die selbst eingegebene, bekannte Internetadresse. Im geschützten Postfach und bei einer Nachfrage über einen bekannten Kontaktweg lässt sich das Anliegen überprüfen.

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Die Telefonnummer oder der Link aus der verdächtigen Nachricht eignen sich dafür nicht. Auch eine Antwort an den Absender schafft keine verlässliche Klärung.

Bei der gefälschten 106,99-Euro-Nachricht empfiehlt die Verbraucherzentrale, den Aufforderungen nicht nachzukommen und die Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben. Die gesetzte Frist ist Teil des Betrugsversuchs.

Wie ähnlich solche Nachrichten aufgebaut sind, zeigt die bereits beschriebene Warnung vor gefälschten Sparkassen-Mails mit angedrohter Kontosperre. Dort soll die Sorge um den Kontozugang zum schnellen Handeln verleiten.

Keine fremden Aufträge für eine Gutschrift freigeben

Besonders gefährlich wird es, wenn im weiteren Verlauf eine TAN oder eine Bestätigung in der Freigabe-App verlangt wird. Wer eine Überweisung bestätigt, kann damit Geld an einen fremden Empfänger senden, obwohl die Nachricht eine Auszahlung versprochen hat.

Die Sparkasse warnt ausdrücklich vor manipulierten Zahlungsfreigaben. Deshalb sollten Kunden den angezeigten Auftrag mit Empfänger und Betrag genau lesen und einen nicht selbst veranlassten Vorgang ablehnen.

Für eine eingehende Rückzahlung muss niemand eine Überweisung an Unbekannte freigeben. Eine unerwartete Aufforderung dazu ist ein Grund, den Vorgang sofort abzubrechen und die eigene Sparkasse zu kontaktieren.

Schon geklickt: Jetzt kommt es auf den bisherigen Ablauf an

Wer den Link bereits geöffnet hat, sollte die Seite schließen und keine weiteren Angaben machen. Ein Klick allein beweist noch keinen Kontomissbrauch, kann aber technische Risiken mit sich bringen.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt nach einem Phishing-Klick, den Virenschutz zu aktualisieren, das Gerät untersuchen zu lassen und die Updates von Browser und Betriebssystem zu prüfen. Bei Verdacht auf Schadsoftware sollte für Bankgeschäfte zunächst ein anderes, vertrauenswürdiges Gerät genutzt werden.

Was bereits passiert ist Was jetzt zu tun ist Mail erhalten, keine weitere Aktion Nicht antworten, keinen Link öffnen, Nachricht als Spam behandeln. Link geöffnet, keine Daten eingegeben Seite schließen, Updates und Gerätesicherheit prüfen. Banking-Zugang oder Kartendaten übermittelt Sofort die Sparkasse informieren und betroffene Zugänge oder Karten sperren lassen. Zahlung bestätigt oder fremden Umsatz entdeckt Unverzüglich die Bank einschalten, Zahlung beanstanden und Anzeige erstatten.

Nach der Dateneingabe nicht auf eine Abbuchung warten

Wurden Zugangsdaten zum Onlinebanking eingegeben, hat die Sperre des betroffenen Zugangs Vorrang. Sind Karteninformationen preisgegeben worden, muss die Sparkasse auch darüber sofort informiert werden, damit die betroffene Karte gesperrt werden kann.

Die gemeinsame Checkliste von Polizei und BSI zum Onlinebanking nennt dafür den Sperr-Notruf 116 116. Betroffene sollten ausdrücklich angeben, ob sie den Onlinebanking-Zugang, eine Karte oder beides sperren lassen müssen.

Anschließend sind mit dem Institut neue Zugangsdaten zu vereinbaren und die Kontobewegungen zu prüfen. Unbekannte Zahlungen sollten sofort gemeldet und beanstandet werden; ob Geld zurückgeholt oder erstattet werden kann, hängt vom konkreten Vorgang ab.

Für die Aufklärung sollten Betroffene die ursprüngliche Mail, vorhandene Bildschirmaufnahmen und Zahlungsdaten sichern und Anzeige bei der Polizei erstatten. Auch die Sparkasse empfiehlt bei Betrugsverdacht, Belege aufzubewahren und umgehend Kontakt aufzunehmen.

Beispiel aus der Praxis: Ingrid prüft die Rückzahlung selbst

Ein Beispiel: Die 72-jährige Ingrid erhält eine Mail, die ihr 106,99 Euro wegen falsch berechneter Kontogebühren verspricht. Weil sie sich kürzlich über die Kosten ihres Kontos geärgert hat, erscheint ihr die Nachricht zunächst glaubwürdig.

Sie öffnet ihre Banking-App jedoch direkt und fragt anschließend über die ihr bekannte Telefonnummer bei ihrer Sparkasse nach. Das Institut bestätigt, dass die Nachricht gefälscht ist, und Ingrid verschiebt sie in den Spam-Ordner, ohne Daten preiszugeben.