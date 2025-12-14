Renten 2026: Geplante Erhöhung um 3,7% – Was bis jetzt wirklich feststeht

Lesedauer 5 Minuten

Wer heute „Rente steigt 2026 um 3,7 %“ liest, rechnet im Kopf sofort die eigene Kasse durch: Reicht das für Miete, Strom, Lebensmittel – oder bleibt letztlich wieder kaum etwas übrig, weil Krankenkasse und Pflegebeitrag alles auffressen?

Genau an dieser Stelle ist die wichtigste Unterscheidung: Eine Prognose ist eine belastbare Rechenannahme, aber noch kein Beschluss. Solange die Verordnung nicht vorhanden ist, steht kein Prozentwert endgültig fest – und trotzdem lässt sich schon jetzt ziemlich gut abschätzen, was realistisch drin ist.

Was sich rechtlich entscheidet: Prozentzahl erst mit der Rentenwert-Verordnung

Die gesetzliche Rente wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst. Der Stellhebel ist der sogenannte aktuelle Rentenwert, also der Eurobetrag, den ein Entgeltpunkt wert ist. Die Politik „beschließt“ dabei nicht frei nach Kassenlage, sondern setzt das Ergebnis der Berechnung per Verordnung um, typischerweise mit Zustimmung des Bundesrates.

Dass die Anpassung kommt und dass sie zum 1. Juli wirkt, ist damit planbar – die genaue Prozentzahl steht aber erst fest, wenn die Verordnung verabschiedet ist.

In der Praxis heißt das: Wer heute einen Wert wie „3,7 %“ liest, sieht eine offizielle Modellrechnung. Verbindlich wird es erst später, wenn die Berechnungsgrundlagen für das Anpassungsjahr final sind und die Verordnung den Rentenwert festsetzt.

Wie seriös ist „3,7 %“ – und warum kann es trotzdem anders kommen?

„Voraussichtlich 3,7 %“ ist seriöser als viele denken, weil es nicht aus einer Schlagzeile kommt, sondern aus dem Rentenversicherungsbericht, also einer amtlichen Vorausberechnung. Für 2026 ist dort eine Erhöhung um 3,73 % hinterlegt und ein Rentenwert von 42,31 Euro ausgewiesen.

Trotzdem bleibt es eine Prognose, weil sie auf Annahmen beruht. Die Rentenanpassung hängt am Ende an der Lohnentwicklung und an Effekten, die über Beiträge und Sicherungsregeln in die Rechnung hineinspielen.

Schon kleine Abweichungen bei Löhnen oder Beitragssätzen können das Ergebnis verschieben. Wer sich an 2025 erinnert, sieht auch den Alltagseffekt: Am Ende wurden es 3,74 % und der Rentenwert ging auf 40,79 Euro – festgelegt erst nach dem formellen Verfahren. ([Deutsche Rentenversicherung][1])

Wichtig: Das Risiko ist nicht symmetrisch. Bei schwacher Entwicklung droht eher eine niedrigere Erhöhung oder eine Nullrunde, aber eine Kürzung ist in der Praxis durch Schutzmechanismen deutlich unwahrscheinlicher als bei einem normalen „Marktpreis“.

„Rentenwert“ in Euro verstehen: Das ist der Betrag, der an Ihrem Rentenkonto hängt

Der Rentenwert wirkt wie ein Preisschild pro Entgeltpunkt. Wer seine Rente grob verstehen will, kann sich merken: Entgeltpunkte sind die gesammelten „Jahrespunkte“ aus dem Arbeitsleben, der Rentenwert ist der Eurofaktor, der daraus Monatsrente macht. 2025 liegt der Rentenwert bei 40,79 Euro, für 2026 wird in der Vorausberechnung 42,31 Euro genannt.

Wert Betrag Aktueller Rentenwert 2025 40,79€ Rentenwert 2026 bei rund +3,73 % (Prognose) 42,31€ Unterschied pro Entgeltpunkt 1,52€

Die 1,52 Euro sind das Lieblingsstück für eine schnelle Überschlagsrechnung: Pro Entgeltpunkt wären das 1,52 Euro mehr im Monat – brutto.

Das Rechenstück, das funktioniert: So überschlagen Sie Ihre Erhöhung in 30 Sekunden

Es gibt zwei Wege, die beide alltagstauglich sind.

Der erste Weg geht über die aktuelle Bruttorente: Bruttorente mal 3,7 % ergibt das voraussichtliche Plus brutto. Wer 1.500 Euro brutto bekommt, landet bei rund 56 Euro mehr.

Der zweite Weg ist oft genauer, wenn die Entgeltpunkte bekannt sind: Entgeltpunkte mal 1,52 Euro ergibt das Plus brutto pro Monat, wenn der Rentenwert wie prognostiziert steigt.

Ausgangs-Bruttorente Plus brutto bei 3,73 % 1.000€ 37,30€ 1.500€ 55,95€ 2.000€ 74,60€

Entgeltpunkte Plus brutto pro Monat (bei +1,52 €/EP) 20 30,40€ 30 45,60€ 35 53,20€ 45 68,40€

Praxisbeispiel: 35 Entgeltpunkte entsprechen bei einem Rentenwert von 40,79 Euro rund 1.427,65 Euro brutto im Monat. Steigt der Rentenwert auf 42,31 Euro, läge dieselbe Rentenbasis bei rund 1.480,85 Euro. Das Plus brutto beträgt 53,20 Euro.

Brutto ist nicht Netto: Warum am Ende weniger auf dem Konto ankommt

Die Rentenanpassung erhöht den Bruttobetrag. Auf dem Konto zählt der Zahlbetrag nach Kranken- und Pflegeversicherung – und bei vielen zusätzlich nach Steuer.

Bei gesetzlich pflichtversicherten Rentnern werden Beiträge zur Krankenversicherung grundsätzlich aus der Rente einbehalten, die Krankenversicherung wird dabei im Grundsatz hälftig getragen; die Pflegeversicherung tragen Rentner prinzipiell allein.

Als grober Daumenwert lässt sich für viele Rentner in der Pflichtversicherung rechnen: Vom Brutto-Plus bleiben nach Kranken- und Pflegeversicherung oft irgendwo um die knapp neun Zehntel übrig, je nach Zusatzbeitrag, Pflegebeitrag und persönlicher Konstellation. ([BMG][2])

Praxisbeispiel Brutto-Netto

Praxisbeispiel: Bei einem Brutto-Plus von 55,95 Euro (1.500 Euro Rente, +3,73 %) bleiben nach Sozialabgaben überschlägig eher rund 49 Euro übrig, wenn man mit typischen Beitragssätzen rechnet.

Wer einkommensteuerpflichtig ist, muss zusätzlich einkalkulieren, dass Rentenerhöhungen steuerlich in der Regel vollständig im steuerpflichtigen Teil landen, weil der persönliche Rentenfreibetrag festgeschrieben ist und spätere Erhöhungen nicht mehr „mitwachsen“.

Was Betroffene bis zur Verordnung wirklich wissen können

Sicher ist, dass die Anpassung zum 1. Juli greift und dass der Rentenwert der entscheidende Euro-Hebel ist. Aus den amtlichen Vorausberechnungen lässt sich schon jetzt entnehmen, welcher Rentenwert und welche Prozentzahl unter den dort verwendeten Annahmen herauskommen – für 2026 sind das 3,73 % und 42,31 Euro.

Unsicher bleibt bis zur Verordnung, ob die Annahmen so eintreffen. Gerade die Netto-Wirkung ist doppelt wackelig: Beitragssätze können sich ändern, Zusatzbeiträge können sich je nach Krankenkasse unterscheiden, und bei Steuerpflicht kann das Finanzamt einen Teil der Erhöhung wieder einsammeln.

Wer seriös plant, nimmt die Prognose als Orientierung, rechnet aber nicht auf den Euro genau, sondern mit einer kleinen Bandbreite.

Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Wichtig ist zuerst der Blick auf die eigenen Grundlagen: Wer die Entgeltpunkte aus dem Rentenbescheid oder der Renteninformation kennt, kann mit der Differenz im Rentenwert viel genauer rechnen als nur mit einem Prozentwert. Wer die Entgeltpunkte nicht parat hat, nimmt die aktuelle Bruttorente als Basis und rechnet grob mit 3,7 %.

Dann lohnt der zweite Blick auf den Zahlbetrag: Ist die Krankenversicherung Pflichtversicherung oder freiwillig, gibt es einen Zuschuss oder werden Beiträge direkt einbehalten, greift ein Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung, hat die Krankenkasse einen hohen Zusatzbeitrag?

Genau dort entstehen die Unterschiede, warum zwei Rentner bei gleicher Bruttorente am Ende spürbar unterschiedliche Netto-Erhöhungen sehen.

Und schließlich gehört die Zeitachse in die Planung: Die Rente kommt grundsätzlich am letzten Bankarbeitstag des Monats; bei sehr alten Rentenbeginn-Konstellationen kann sie vorschüssig laufen. Wer knapp kalkuliert, sollte deshalb nicht nur „ab Juli“ denken, sondern auch daran, wann der erhöhte Betrag tatsächlich auf dem Konto auftaucht.

Typische Fehler und Fallstricke

Achtung Falle: Viele rechnen mit dem Netto-Zahlbetrag als Basis und wundern sich später, wenn der Prozentwert nicht „passt“. Die Rentenanpassung bezieht sich auf den Rentenwert und den Bruttobetrag; der Zahlbetrag kann wegen Beiträgen und Steuer deutlich anders reagieren.

Achtung Falle: Der Rentenwert ist kein „Bonus pro Rentner“, sondern ein Faktor pro Entgeltpunkt. Wer Abschläge hat oder eine andere Rentenart bezieht, kann zwar ebenfalls profitieren, aber die individuelle Rentenformel entscheidet, wie stark die Rentenwert-Änderung am Ende durchschlägt.

Achtung Falle: Bei Beitragssatzänderungen können Sondermonate entstehen, in denen der Zahlbetrag trotz Erhöhung enttäuscht. 2025 war das bei vielen Rentnern im Juli wegen eines einmaligen Pflegeversicherungs-Sondereffekts sichtbar. ([Deutsche Rentenversicherung][3])

FAQ

Bekomme ich 2026 automatisch 3,7 % mehr Rente?

Automatisch kommt eine Anpassung zum 1. Juli, aber die genaue Prozentzahl steht erst fest, wenn der Rentenwert per Verordnung beschlossen ist. Die 3,7 % sind eine amtliche Vorausberechnung.

Wie rechne ich meine Rentenerhöhung am schnellsten aus?

Als Überschlag funktioniert „Bruttorente × 0,037“. Wer seine Entgeltpunkte kennt, kann alternativ „Entgeltpunkte × 1,52 Euro“ rechnen, wenn man den prognostizierten Rentenwertsprung zugrunde legt.

Warum kommt bei mir netto weniger an als brutto?

Von der Bruttoerhöhung gehen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab, bei vielen zusätzlich Einkommensteuer. Dadurch schrumpft der Zuwachs im Zahlbetrag.

Ist der Rentenwert 2026 überall gleich?

Der aktuelle Rentenwert ist bundeseinheitlich. Unterschiede im Zahlbetrag entstehen trotzdem durch Krankenkassen-Zusatzbeiträge, Pflegebeiträge und Steuern.