Rente: So lange haben Deutsche etwas von ihrem Ruhestand

Nach Jahrzehnten im Beruf wünschen sich viele Menschen möglichst viel Zeit für Familie, Reisen oder einfach einen Alltag ohne Arbeitsdruck. Doch wie lange dauert dieser Lebensabschnitt tatsächlich? Die Antwort hängt davon ab, ob man bereits abgeschlossene Rentenverläufe betrachtet oder die statistisch verbleibende Lebenszeit beim Rentenstart.

Die verfügbaren Zahlen zeigen erhebliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Sie erlauben jedoch keine Vorhersage darüber, wie viele Rentenjahre einem einzelnen Menschen bleiben. Für die persönliche Entscheidung über den Rentenbeginn kommt es deshalb ebenso auf die Gesundheit, die finanziellen Möglichkeiten und die Voraussetzungen der jeweiligen Altersrente an.

Männer beziehen ihre Rente knapp 19 Jahre, Frauen gut 22 Jahre

Nach dem Rentenatlas 2025 der Deutschen Rentenversicherung lag die durchschnittliche Bezugsdauer von Versichertenrenten im Berichtsjahr 2024 bei Männern bei 18,9 Jahren, bei Frauen bei 22,1 Jahren. Der Abstand betrug damit rund drei Jahre und zwei Monate. Erfasst werden Versichertenrenten, also Renten aus eigener Versicherung, zu denen Alters- und Erwerbsminderungsrenten gehören.

Gegenüber 2019 stiegen die Werte bei Männern von 18,2 auf 18,9 Jahre und bei Frauen von 21,7 auf 22,1 Jahre. Die Rentenversicherung beschreibt allerdings einen verlangsamten Anstieg und verweist unter anderem auf höhere Altersgrenzen sowie ausgelaufene Möglichkeiten eines früheren Rentenbeginns. Die Angaben stammen aus dem Rentenatlas 2025 der Deutschen Rentenversicherung.

Die wichtigsten Zahlen im Vergleich

Für Menschen, die ihren Ruhestand noch vor sich haben, ist zusätzlich die verbleibende Lebenserwartung in ihrem erreichten Alter aufschlussreich. Für 65-Jährige ergeben sich nach den Destatis-Zahlen für 2025 durchschnittlich weitere 18,2 Lebensjahre bei Männern und 21,2 Jahre bei Frauen. Diese im Juli 2026 veröffentlichten Werte wurden unter anderem in einer Meldung der Nachrichtenagentur dts zu den Destatis-Ergebnissen wiedergegeben.

Kennzahl und Bezugsjahr Männer Frauen Durchschnittliche Bezugsdauer von Versichertenrenten, 2024 18,9 Jahre 22,1 Jahre Verbleibende Lebenserwartung mit 65 Jahren, 2025 18,2 Jahre 21,2 Jahre Daraus rechnerisch erreichbares Alter ab 65, 2025 83,2 Jahre 86,2 Jahre

Die erste Zeile beschreibt die Rentenstatistik, die weiteren Zeilen eine bevölkerungsstatistische Berechnung. Die Werte beziehen sich auf unterschiedliche Gruppen und Jahre und dürfen deshalb nicht als austauschbare Angaben verstanden werden.

Warum die Rentenbezugsdauer keine persönliche Restlaufzeit ist

Die durchschnittliche Rentenbezugsdauer blickt auf Rentenverläufe zurück. Sie sagt nicht, dass jemand, der heute einen Rentenbescheid erhält, ab diesem Zeitpunkt genau die ausgewiesene Zahl an Jahren vor sich hat. Die Statistik wird außerdem durch die Zusammensetzung der betrachteten Gruppe und durch frühere gesetzliche Regelungen beeinflusst.

Die Erläuterung zur langfristigen Entwicklung der Rentenbezugsdauer weist ausdrücklich auf die jährliche Querschnittsbetrachtung sowie den Einfluss von Rechtsänderungen und Altersstruktur hin.

Ein Vergleich verschiedener Veröffentlichungen ist deshalb nur sinnvoll, wenn dieselben Rentenarten und Personengruppen betrachtet werden. Angaben ausschließlich zu Altersrenten können von Zahlen für sämtliche Versichertenrenten abweichen.

Auch Rentenbezug und tatsächlich arbeitsfreier Ruhestand müssen auseinandergehalten werden. Wer neben einer Altersrente weiterarbeitet, erhält bereits Rentenzahlungen, hat das Erwerbsleben aber noch nicht vollständig beendet. Eine Statistik über Zahlungen kann daher nicht unmittelbar messen, wie viele Jahre Menschen ohne Erwerbsarbeit verbringen.

Warum „Lebenserwartung minus Rentenalter“ oft in die Irre führt

Ein verbreiteter Rechenweg besteht darin, von der Lebenserwartung bei Geburt einfach 65 oder 67 Jahre abzuziehen. Damit lässt sich die verbleibende Lebenszeit eines bereits älteren Menschen jedoch nicht richtig bestimmen. In der Lebenserwartung bei Geburt sind auch Todesfälle enthalten, die lange vor dem Rentenalter eintreten.

Wer seinen 65. Geburtstag erlebt hat, hat diese früheren Sterberisiken bereits überlebt. Für diese Person ist deshalb die sogenannte fernere Lebenserwartung ab 65 die passende Vergleichsgröße. Dass das daraus errechnete durchschnittliche Lebensalter höher liegt als die Lebenserwartung eines Neugeborenen, ist somit kein Widerspruch.

Auch von einem Wert für 65-Jährige dürfen nicht einfach zwei Jahre abgezogen werden, um die fernere Lebenserwartung eines bereits 67-jährigen Menschen zu bestimmen. Dafür benötigt man die Berechnung für das tatsächlich erreichte Alter. Die Gruppe derjenigen, die 67 geworden sind, unterscheidet sich wiederum von der Ausgangsgruppe im Alter von 65.

Eine statistische Momentaufnahme ist keine sichere Prognose

Die üblicherweise veröffentlichten Periodenwerte beruhen auf den Sterblichkeitsverhältnissen des jeweiligen Beobachtungszeitraums. Sie beschreiben eine Modellrechnung unter der Annahme, dass diese Verhältnisse bestehen bleiben. Dieses Berechnungsprinzip erläutert auch das Robert Koch-Institut in seiner Untersuchung zu Unterschieden in der Lebenserwartung.

Künftige Verbesserungen der Lebensbedingungen oder medizinischen Versorgung können die tatsächliche Lebensdauer verändern. Umgekehrt können Krisen und erhöhte Sterblichkeit die Entwicklung bremsen. Ein Durchschnittswert liefert deshalb Orientierung, aber weder einen persönlichen Endtermin noch die Gewissheit, dass kommende Generationen dieselbe Rentenzeit erleben werden.

Hinter dem Durchschnitt stehen ungleiche Lebenschancen

Wie unterschiedlich die Voraussetzungen innerhalb Deutschlands sind, zeigt die 2025 veröffentlichte RKI-Untersuchung.

Für den Zeitraum 2020 bis 2022 berechnete sie zwischen den sozial am stärksten benachteiligten und den am wenigsten benachteiligten Regionen eine Differenz der Lebenserwartung bei Geburt von 7,2 Jahren bei Männern und 4,3 Jahren bei Frauen. Die Ergebnisse beruhen auf einer statistischen Auswertung der regionalen Unterschiede.

Diese Abstände sind keine unmittelbar gemessenen Unterschiede der Rentenbezugsdauer und dürfen nicht von den Rentenjahren einzelner Menschen abgezogen werden. Sie verdeutlichen aber, warum ein bundesweiter Mittelwert soziale Unterschiede verdecken kann. Die RKI-Studie erlaubt dabei ausdrücklich keine unmittelbaren Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung bei einzelnen Personen.

Für die Bewertung eines späteren Rentenbeginns ergibt sich daraus eine wichtige Frage: Wie unterschiedlich trifft dieselbe Altersgrenze Menschen mit verschiedenen gesundheitlichen und beruflichen Voraussetzungen? Wer über solche Veränderungen diskutiert, muss neben der durchschnittlichen Lebensdauer auch die Bedingungen betrachten, unter denen Menschen das Rentenalter erreichen.

Viele Rentenjahre bedeuten nicht automatisch viele gesunde Jahre

Die Dauer einer Rentenzahlung enthält keine Aussage darüber, wie jemand diese Zeit erlebt. Ein Mensch kann über viele Jahre Rente beziehen und dabei erhebliche gesundheitliche Einschränkungen haben. Ein anderer bleibt lange selbstständig und kann seinen Alltag weitgehend nach eigenen Wünschen gestalten.

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Für Beschäftigte kurz vor der Rente ist daher nicht nur die mögliche Zahl zusätzlicher Monate von Bedeutung. Ebenso wichtig ist, ob die Arbeit noch bewältigt werden kann und welche Vorstellungen für die Zeit danach bestehen. Die Frage, wie lange man „etwas vom Ruhestand hat“, umfasst damit mehr als eine statistische Bezugsdauer.

Welches Rentenalter für den eigenen Jahrgang gilt

Für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Eine Altersrente kann unter bestimmten Voraussetzungen früher beginnen. Dabei müssen die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren und diejenige für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren unterschieden werden.

Nach 35 Versicherungsjahren ist ein Beginn ab 63 mit dauerhaften Abschlägen möglich. Wer die Voraussetzungen der 45-Jahre-Rente erfüllt und 1964 oder später geboren wurde, kann diese dagegen mit 65 abschlagsfrei beziehen. Die Unterschiede erläutern die Deutsche Rentenversicherung zu den beiden Rentenarten und der interne Beitrag zu den Möglichkeiten eines Rentenbeginns vor 67.

Ein früherer Beginn kann dauerhaft Geld kosten

Bei der vorgezogenen Altersrente für langjährig Versicherte beträgt der Abschlag 0,3 Prozent für jeden Monat vor dem abschlagsfreien Rentenalter. Zwei Jahre entsprechen damit 7,2 Prozent, vier Jahre 14,4 Prozent. Die Kürzung bleibt grundsätzlich auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze bestehen, wie die Deutsche Rentenversicherung zur Rente ab 63erläutert.

Hinzu kommt beim Vergleich verschiedener Ausstiegstermine eine weitere Frage: Welche zusätzlichen Rentenansprüche würden bei fortgesetzter Beschäftigung noch entstehen?

Eine Rechnung, die lediglich den Abschlag betrachtet, kann diesen Unterschied übersehen. Außerdem sollte das tatsächlich verfügbare Einkommen verglichen werden, denn von der Bruttorente können Beiträge und Steuern abgehen.

Wie sich diese Abzüge auswirken, zeigt der interne Beitrag „1.800 Euro Rente brutto: So viel bleibt 2026 nach Steuern und Krankenkasse übrig“. Für eine tragfähige Entscheidung braucht es daher eine Berechnung für die jeweils möglichen Rentenbeginne und die eigenen Lebenshaltungskosten.

Die Altersrente läuft auch bei sehr langem Leben weiter

Die gesetzliche Altersrente endet nicht, wenn jemand die durchschnittliche Bezugsdauer überschritten hat. Sie wird grundsätzlich lebenslang gezahlt, also auch dann, wenn der Ruhestand 25, 30 oder mehr Jahre dauert. Nach § 102 Absatz 5 SGB VI werden Renten bis zum Ende des Monats geleistet, in dem die berechtigte Person gestorben ist.

Für die Planung bedeutet das: Wer zusätzlich von Ersparnissen leben möchte, sollte auch einen längeren Ruhestand als den statistischen Durchschnitt durchrechnen. Ein monatlicher Fehlbetrag von beispielsweise 200 Euro summiert sich über 25 Jahre bereits auf 60.000 Euro. Das ist eine reine Modellrechnung ohne Preissteigerungen, Zinsen oder Veränderungen der Einnahmen.

Vor der Entscheidung den Versicherungsverlauf prüfen

Die eigene Rentenauskunft ist für die Vorbereitung hilfreicher als die Suche nach einer vermeintlich exakten persönlichen Restlebenszeit. Sie sollte zusammen mit dem Versicherungsverlauf darauf geprüft werden, ob die gespeicherten Zeiten vollständig sind. Fehlende Angaben können den Rentenanspruch und die Prüfung von Mindestversicherungszeiten beeinflussen.

Welche Folgen eine Korrektur haben kann, erläutert der interne Beitrag zur Kontenklärung und zu fehlenden Zeiten im Rentenkonto. Der dort geschilderte Einzelfall ist keine Zusage einer bestimmten Rentensteigerung. Er zeigt, weshalb offene Fragen möglichst vor dem gewünschten Rentenbeginn geklärt werden sollten.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Jahre früher aufhören

Ein vereinfachtes Beratungsbeispiel: Eine Frau des Jahrgangs 1964 erfüllt die Voraussetzungen für die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren, erreicht aber nicht die erforderlichen 45 Jahre. Sie erwägt, mit 65 statt mit 67 in Rente zu gehen. Für die bis dahin erworbenen Ansprüche wird zu Vergleichszwecken eine ungekürzte Monatsrente von 1.600 Euro brutto angenommen.

Der um 24 Monate vorgezogene Beginn führt zu 7,2 Prozent Abschlag, also zu 115,20 Euro monatlich. Unter diesen vereinfachten Annahmen ergibt sich eine Rente von 1.484,80 Euro brutto. Zusätzliche Beiträge bei Weiterarbeit, spätere Rentenanpassungen, Steuern und Sozialabgaben sind dabei nicht berücksichtigt.

Die Frau könnte früher aus dem Beruf ausscheiden, müsste aber mit einer dauerhaft geringeren Monatsrente planen. Ob dieser Schritt für sie passt, hängt davon ab, ob das Einkommen ihre Ausgaben deckt und wie sie ihre gesundheitliche Situation bewertet. Die durchschnittliche Lebenserwartung kann diese Abwägung ergänzen, ihr aber keine bestimmte Zahl verbleibender Jahre versprechen.

Sechs Fragen und Antworten zur Dauer des Ruhestands

Wie lange beziehen Menschen in Deutschland durchschnittlich Rente?

Im Rentenatlas 2025 werden für das Berichtsjahr 2024 bei Versichertenrenten 18,9 Jahre für Männer und 22,1 Jahre für Frauen ausgewiesen. Diese rückblickenden Durchschnittswerte sind keine persönliche Prognose für einen heutigen Rentenbeginn.

Wie viele Lebensjahre bleiben statistisch ab 65?

Nach den Destatis-Ergebnissen für 2025 beträgt die fernere Lebenserwartung mit 65 bei Männern 18,2 Jahre und bei Frauen 21,2 Jahre. Einzelne Menschen können deutlich kürzer oder länger leben.

Kann ich von der Lebenserwartung bei Geburt mein Rentenalter abziehen?

Für eine Aussage über die verbleibende Lebenszeit im Rentenalter ist dieser Rechenweg ungeeignet. Wer bereits 65 oder 67 geworden ist, benötigt den statistischen Wert für sein erreichtes Alter.

Bedeutet ein früherer Rentenbeginn automatisch einen Abschlag?

Nein, entscheidend sind die Rentenart und deren Voraussetzungen. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist bei erfüllter Wartezeit von 45 Jahren ab der jeweiligen Altersgrenze abschlagsfrei möglich.

Enden Abschläge, sobald das reguläre Rentenalter erreicht ist?

Bei einer vorzeitig bezogenen Altersrente bleiben sie grundsätzlich dauerhaft bestehen. Das Erreichen der Regelaltersgrenze führt nicht automatisch zu einer ungekürzten Rente.

Wird die Altersrente bei einem sehr langen Ruhestand weitergezahlt?

Ja, sie ist grundsätzlich eine lebenslange Leistung. Eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer begrenzt den individuellen Zahlungsanspruch nicht.