1.800 Euro Rente brutto: So viel bleibt 2026 nach Steuern und Krankenkasse übrig

Von 1.800 Euro gesetzlicher Bruttorente werden 2026 im üblichen Fall zunächst 222,30 Euro für Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Ein Rentner mit mindestens einem Kind erhält damit 1.577,70 Euro ausgezahlt, ein kinderloser Rentner 1.566,90 Euro.

Nach einer beispielhaft berechneten Einkommensteuer bleiben einem alleinstehenden Neurentner wirtschaftlich rund 1.536 Euro beziehungsweise 1.527 Euro im Monat. Der genaue Betrag hängt jedoch vom Rentenbeginn, der Krankenkasse, dem Familienstand und weiteren Einkünften ab.

Die häufig gestellte Frage nach der „Nettorente“ hat deshalb zwei Antworten. Die Deutsche Rentenversicherung behält die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung direkt ein, während die Einkommensteuer gewöhnlich erst über die Steuererklärung festgesetzt wird. Der Betrag auf dem Konto ist daher nicht immer der Betrag, der nach der späteren Steuerzahlung tatsächlich zur Verfügung steht.

Die Rechnung beginnt bei der Bruttorente

Wer von 1.800 Euro Rente spricht, meint damit meist die monatliche Bruttorente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Auf das Jahr gerechnet sind das 21.600 Euro. Abschläge wegen eines vorgezogenen Rentenbeginns sind in diesem Betrag bereits enthalten, sofern die 1.800 Euro aus dem Rentenbescheid stammen.

Für die folgende Rechnung wird angenommen, dass die Person in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert ist und die Bruttorente in allen zwölf Monaten unverändert 1.800 Euro beträgt. Zudem wird mit dem für 2026 festgelegten durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent gerechnet. Der tatsächliche Zusatzbeitrag der eigenen Kasse kann höher oder niedriger ausfallen.

Welche Voraussetzungen für die Pflichtversicherung erfüllt sein müssen, erklärt der Beitrag zur Krankenversicherung der Rentner. Bei freiwillig gesetzlich oder privat Versicherten kann die Rechnung deutlich anders aussehen.

Für die Krankenversicherung gehen 157,50 Euro ab

Der allgemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt 2026 weiterhin 14,6 Prozent. Rentenversicherung und Rentner tragen davon jeweils die Hälfte, sodass auf den Rentner 7,3 Prozent entfallen. Auch der Zusatzbeitrag der Krankenkasse wird bei einer gesetzlichen Rente grundsätzlich hälftig geteilt.

Bei einem angenommenen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent kommen für den Rentner weitere 1,45 Prozent hinzu. Sein eigener Krankenversicherungsanteil beträgt damit 8,75 Prozent. Bei 1.800 Euro Bruttorente werden monatlich 157,50 Euro für die Krankenversicherung einbehalten.

Der Wert von 2,9 Prozent ist nur ein Rechenwert. Für die Auszahlung zählt der Zusatzbeitrag der Krankenkasse, bei der die Person tatsächlich versichert ist. Liegt dieser Satz beispielsweise um einen Prozentpunkt höher, sinkt die Monatsrente wegen der hälftigen Beteiligung der Rentenversicherung um weitere 9 Euro.

Die Pflegeversicherung zahlen Rentner allein

Anders als bei der Krankenversicherung beteiligt sich die Rentenversicherung nicht am Beitrag zur Pflegeversicherung. Rentner tragen den Beitrag vollständig aus ihrer gesetzlichen Rente. 2026 beträgt der Satz 3,6 Prozent, für Kinderlose gilt einschließlich Zuschlag ein Satz von 4,2 Prozent.

Bei 1.800 Euro Bruttorente kostet die Pflegeversicherung mit mindestens einem Kind 64,80 Euro im Monat. Kinderlose zahlen 75,60 Euro. Wer mehrere Kinder unter 25 Jahren hat, kann je nach Kinderzahl einen Beitragsabschlag erhalten und dadurch etwas mehr ausgezahlt bekommen. Für vor dem 1. Januar 1940 Geborene wird der Kinderlosenzuschlag nicht erhoben.

So hoch ist die Auszahlung vor der Steuer

Rechenschritt Mit Kind Kinderlos Monatliche Bruttorente 1.800,00 Euro 1.800,00 Euro Krankenversicherung bei 2,9 Prozent Zusatzbeitrag −157,50 Euro −157,50 Euro Pflegeversicherung −64,80 Euro −75,60 Euro Auszahlung vor Einkommensteuer 1.577,70 Euro 1.566,90 Euro Geschätzte Einkommensteuer pro Monat im Beispiel −41,67 Euro −39,58 Euro Wirtschaftlicher Monatsbetrag nach Steuer im Beispiel 1.536,03 Euro 1.527,32 Euro

Die ersten vier Tabellenzeilen zeigen den Betrag, der im gewählten KVdR-Beispiel monatlich auf dem Konto ankommt. Die letzten beiden Zeilen gelten nur für den beschriebenen alleinstehenden Neurentner des Jahres 2026 ohne weitere Einkünfte. Sie verteilen die geschätzte Jahressteuer rechnerisch auf zwölf Monate, obwohl das Geld nicht automatisch von der laufenden Rente abgezogen wird.

Warum bei 1.800 Euro Rente Einkommensteuer anfallen kann

Eine gesetzliche Rente wird nicht in voller Höhe besteuert. Wie viel davon steuerpflichtig ist, richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns. Wer 2026 neu in Rente geht, hat einen Besteuerungsanteil von 84 Prozent; 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente werden grundsätzlich als persönlicher Rentenfreibetrag festgeschrieben.

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro und bei Zusammenveranlagung 24.696 Euro. Er wird nicht von der Bruttorente abgezogen, sondern schützt das zu versteuernde Einkommen. Vor dem Vergleich werden unter anderem der Rentenfreibetrag, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie steuerliche Pauschalen berücksichtigt.

Eine ausführliche Übersicht bietet der Beitrag bis zu welcher Bruttorente 2026 keine Steuer anfällt. Weitere Hinweise enthält der Ratgeber zur Steuererklärung für Rentner im Jahr 2026.

Beispielrechnung für einen alleinstehenden Neurentner

Bei 21.600 Euro Jahresbruttorente und einem Rentenbeginn im Jahr 2026 sind 84 Prozent, also 18.144 Euro, steuerpflichtig. Davon werden im Beispiel 1.890 Euro Krankenversicherungsbeiträge, 777,60 Euro Pflegeversicherungsbeiträge, 102 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag und 36 Euro Sonderausgaben-Pauschbetrag berücksichtigt. Daraus ergibt sich vereinfacht ein zu versteuerndes Einkommen von rund 15.338 Euro.

Nach dem Einkommensteuertarif 2026 ergibt sich daraus eine Jahressteuer von ungefähr 500 Euro. Der Solidaritätszuschlag fällt in dieser Größenordnung nicht an. Eine mögliche Kirchensteuer ist in der Rechnung nicht enthalten.

Wer kinderlos ist, zahlt zwar mehr Pflegeversicherungsbeitrag, kann diesen höheren Betrag aber steuerlich absetzen. Im vereinfachten Beispiel sinkt die Einkommensteuer dadurch auf etwa 475 Euro im Jahr. Trotz der geringeren Steuer bleibt unter dem Strich weniger übrig, weil der zusätzliche Pflegebeitrag höher ist als die Steuerentlastung.

Der Rentenbeginn verändert die Steuerrechnung

Für Bestandsrentner lässt sich die Steuer nicht einfach mit dem aktuellen Besteuerungsanteil berechnen. Ihr persönlicher Rentenfreibetrag wurde nach dem ersten vollen Rentenjahr als Eurobetrag festgeschrieben. Spätere Rentenerhöhungen erhöhen diesen Freibetrag grundsätzlich nicht.

Deshalb können zwei alleinstehende Personen mit heute jeweils 1.800 Euro Bruttorente verschiedene Steuerbeträge zahlen. Die eine bezieht ihre Rente möglicherweise schon seit 2010, die andere erst seit 2026. Auch frühere Erhöhungen, abzugsfähige Aufwendungen und zusätzliche Einnahmen verändern das Ergebnis.

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Nach der Übersicht des Bundesfinanzministeriums liegt eine Jahresbruttorente von 21.600 Euro im Jahr 2026 bei alleinstehenden Rentnern ohne weitere Einkünfte über den dort berechneten steuerfreien Orientierungswerten. Das spricht dafür, die eigene Abgabepflicht zu prüfen. Aus der Bruttorente allein lässt sich jedoch keine verlässliche Höhe der Steuer ableiten.

Verheiratete können deutlich weniger oder gar keine Steuer zahlen

Bei zusammen veranlagten Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern gilt das Splittingverfahren. Bezieht nur eine Person 1.800 Euro gesetzliche Monatsrente und hat der andere Partner keine steuerpflichtigen Einkünfte, fällt unter den Beispielannahmen regelmäßig keine Einkommensteuer an. Bezieht der Partner ebenfalls eine Rente oder Arbeitslohn, muss das gemeinsame Einkommen betrachtet werden.

Auch Witwenrente, Betriebsrente, Mieteinnahmen oder ein steuerpflichtiger Hinzuverdienst können die Rechnung verändern. Kapitalerträge können ebenfalls Bedeutung haben, soweit sie nicht abschließend durch Freibeträge oder Steuerabzug erledigt sind. Eine Aussage wie „Bei 1.800 Euro Rente bleiben immer 1.536 Euro“ wäre daher falsch.

Die Steuer wird meist nicht monatlich abgezogen

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge erscheinen direkt in der Rentenanpassungsmitteilung und mindern die laufende Überweisung. Einkommensteuer behält die Deutsche Rentenversicherung dagegen normalerweise nicht ein. Das Finanzamt berechnet sie anhand der Steuererklärung und kann anschließend Vorauszahlungen festsetzen.

Wer im Beispiel 1.577,70 Euro überwiesen bekommt, sollte den gesamten Betrag daher nicht automatisch als endgültige Nettorente ansehen. Sinnvoll kann es sein, für eine erwartete Nachzahlung monatlich etwa 40 bis 45 Euro zurückzulegen. Nach dem Steuerbescheid lässt sich dieser Betrag an die tatsächliche Belastung anpassen.

Zusatzbeitrag und Versicherungsstatus können das Ergebnis verschieben

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent bedeutet nicht, dass jede Krankenkasse genau diesen Satz erhebt. Bereits ein Unterschied von 0,5 Prozentpunkten verändert den Eigenanteil eines KVdR-Rentners bei 1.800 Euro Rente um 4,50 Euro im Monat. Ein Kassenwechsel kann sich deshalb auf den Zahlbetrag auswirken, sollte aber nicht allein anhand des Beitragssatzes entschieden werden.

Freiwillig gesetzlich Versicherte zahlen ihre Beiträge nach anderen Regeln und können auch mit weiteren Einnahmen beitragspflichtig sein. Sie erhalten zur gesetzlichen Rente auf Antrag oder aufgrund der gespeicherten Daten einen Zuschuss der Rentenversicherung. Wie sich Beitragserhöhungen dort auswirken, zeigt der Beitrag zum Krankenversicherungszuschuss für Rentner.

Privat Krankenversicherte erhalten ebenfalls einen Zuschuss, dessen Höhe begrenzt ist. Ihr tatsächlicher Versicherungsbeitrag richtet sich jedoch nicht prozentual nach der gesetzlichen Rente. Die oben ausgewiesenen 1.577,70 Euro oder 1.566,90 Euro lassen sich deshalb nicht auf privat Versicherte übertragen.

Auch die Rentenerhöhung im Juli muss berücksichtigt werden

Die Beispielrechnung unterstellt eine gleichbleibende Monatsrente von 1.800 Euro während des gesamten Jahres. Wer bereits im ersten Halbjahr 2026 genau 1.800 Euro bezogen hat, erhielt durch die Rentenanpassung von 4,24 Prozent ab Juli rechnerisch 1.876,32 Euro brutto. Seine tatsächliche Jahresbruttorente und damit auch die Beiträge sowie die mögliche Steuer fallen höher aus.

Stehen die 1.800 Euro dagegen im aktuellen Rentenbescheid als Betrag nach der Anpassung, darf die Summe nicht nochmals um 4,24 Prozent erhöht werden.

Für die Steuererklärung zählt immer die im Kalenderjahr tatsächlich zugeflossene Bruttorente. Die entsprechende Bescheinigung kann bei der Rentenversicherung angefordert oder online abgerufen werden.

Was von 1.800 Euro Rente wirklich bleibt

Bei einer pflichtversicherten Person mit Kind und einem Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent bleiben von 1.800 Euro Bruttorente zunächst 1.577,70 Euro auf dem Konto. Kinderlose erhalten unter denselben Annahmen 1.566,90 Euro. Für einen alleinstehenden Neurentner des Jahres 2026 reduziert eine vereinfachte Steuerrechnung diese Beträge wirtschaftlich auf etwa 1.536 Euro beziehungsweise 1.527 Euro im Monat.

Diese Werte sind eine Orientierung und keine individuelle Renten- oder Steuerberechnung. Wer den eigenen Nettobetrag genau ermitteln will, benötigt den persönlichen Zusatzbeitrag, den Pflegeversicherungsstatus, den Rentenbeginn, den festgesetzten Rentenfreibetrag und sämtliche weiteren Einkünfte. Auch außergewöhnliche Belastungen, Handwerkerkosten und andere Abzüge können die Steuer mindern.

Häufige Fragen zu 1.800 Euro Rente netto

Wie viel wird bei 1.800 Euro Bruttorente für die Krankenversicherung abgezogen?

Bei einem Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent beträgt der eigene Krankenversicherungsanteil 8,75 Prozent. Das sind 157,50 Euro im Monat. Weicht der Zusatzbeitrag der eigenen Kasse ab, ändert sich auch der Abzug.

Wie viel bleibt mit Kind von 1.800 Euro Rente?

Bei Pflichtversicherung in der KVdR, 2,9 Prozent Zusatzbeitrag und einem Pflegebeitrag von 3,6 Prozent werden 1.577,70 Euro vor Einkommensteuer ausgezahlt. Im vereinfachten Steuerbeispiel für einen alleinstehenden Neurentner bleiben wirtschaftlich etwa 1.536 Euro pro Monat.

Wie viel bleibt einem kinderlosen Rentner?

Wegen des Pflegebeitragssatzes von 4,2 Prozent werden vor der Einkommensteuer 1.566,90 Euro ausgezahlt. Nach der beispielhaften Steuerbelastung verbleiben rund 1.527 Euro im Monat. Der höhere Pflegebeitrag senkt zugleich das zu versteuernde Einkommen etwas.

Wird die Einkommensteuer direkt von der Rente abgezogen?

Nein, die Deutsche Rentenversicherung behält gewöhnlich keine Einkommensteuer von der Monatsrente ein. Die Steuer wird über die Veranlagung durch das Finanzamt erhoben. Nach einem Steuerbescheid können außerdem vierteljährliche Vorauszahlungen verlangt werden.

Muss jeder Rentner mit 1.800 Euro Monatsrente Steuern zahlen?

Nein, eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Rentenbeginn, persönlicher Rentenfreibetrag, Familienstand, Versicherungsbeiträge, weitere Einkünfte und abziehbare Ausgaben bestimmen das Ergebnis. Bei einem alleinstehenden Neurentner mit einem vollen Rentenjahr ist 2026 unter den genannten Annahmen Einkommensteuer zu erwarten.

Warum kann der Betrag im Rentenbescheid von dieser Rechnung abweichen?

Der Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse kann vom Durchschnitt abweichen. Auch Kinderlosenzuschlag, Beitragsabschläge für mehrere Kinder, freiwillige oder private Krankenversicherung sowie weitere beitragspflichtige Einnahmen führen zu anderen Werten. Verbindlich sind die Daten in der Rentenanpassungsmitteilung, im Versicherungsbescheid und im Steuerbescheid.