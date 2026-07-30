Rente: Rentenzahlung für August 2026 mit einer Besonderheit

Bei der Rentenzahlung für August 2026 gelten zwei unterschiedliche Auszahlungstermine. Während langjährige Rentenbezieher das Geld bereits am 31. Juli erhalten, müssen viele andere Rentner bis zum 31. August warten.

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Die Besonderheit besteht darin, dass am 31. Juli zwei unterschiedliche Rentenmonate ausgezahlt werden. Welche Zahlung auf dem Konto eingeht, hängt davon ab, wann die erste Rente begonnen hat.

August-Rente kommt entweder im Juli oder im August

Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet zwischen vorschüssigen und nachschüssigen Rentenzahlungen. Diese beiden Verfahren bestehen seit einer Änderung des Auszahlungsrhythmus im Jahr 2004.

Wer bereits bis einschließlich März 2004 eine Rente bezogen hat, erhält seine Rente weiterhin im Voraus. Die August-Rente wird in diesen Fällen am letzten Bankarbeitstag des Vormonats und damit am Freitag, dem 31. Juli 2026, überwiesen.

Bei einem Rentenbeginn ab April 2004 erfolgt die Zahlung dagegen nachschüssig. Die Rente für August wird dann erst am Montag, dem 31. August 2026, ausgezahlt.

Beginn des Rentenbezugs Zahlungsweise Auszahlung der August-Rente 2026 Bis einschließlich März 2004 Vorschüssig 31. Juli 2026 Ab April 2004 Nachschüssig 31. August 2026

Am 31. Juli werden zwei verschiedene Rentenmonate bezahlt

Der 31. Juli 2026 ist für Rentner ein besonderer Auszahlungstag. Vorschussrentner erhalten an diesem Tag bereits die Rente für August, während Nachschussrentner die Zahlung für den gerade abgelaufenen Monat Juli bekommen.

Beide Gruppen sehen deshalb möglicherweise am selben Tag eine Rentengutschrift auf dem Konto. Das Geld ist jedoch jeweils einem anderen Monat zugeordnet.

Ähnlich sieht es am 31. August aus. Dann erhalten Nachschussrentner zu ihre August-Rente, während Vorschussrentner bereits die Zahlung für September bekommen.

Keine zusätzliche Sonderzahlung im August

Die unterschiedlicheÄhnlich Monatszuordnung darf nicht mit einer zusätzlichen Rentenzahlung verwechselt werden. Es handelt sich weder um einen Bonus noch um eine doppelte Rente.

Jede Person bekommt weiterhin nur eine monatliche Rentenzahlung. Lediglich der Zeitpunkt und die Zuordnung zum jeweiligen Monat unterscheiden sich.

Wer seine Kontoauszüge prüft, sollte deshalb nicht allein auf das Buchungsdatum schauen. Der Verwendungszweck und der bisherige Zahlungsrhythmus zeigen, für welchen Monat das Geld bestimmt ist.

Die höhere Rente ist auch im August enthalten

Seit dem 1. Juli 2026 sind die gesetzlichen Renten bundesweit um 4,24 Prozent gestiegen. Der aktuelle Rentenwert wurde von 40,79 Euro auf 42,52 Euro angehoben, wie die Deutsche Rentenversicherung zur Rentenanpassung 2026 mitteilt.

Die August-Rente wird daher bereits auf Grundlage des neuen Rentenwerts berechnet. Ein zusätzlicher Antrag war für diese Erhöhung nicht erforderlich.

Bei einer bisherigen Bruttorente von 1.500 Euro führt die Anpassung rechnerisch zu einem Plus von 63,60 Euro. Die neue Bruttorente beträgt in diesem Beispiel 1.563,60 Euro.

Der tatsächlich überwiesene Betrag kann etwas anders ausfallen. Von der Bruttorente werden gegebenenfalls Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen.

Erhöhte Rente erschien nicht bei allen gleichzeitig

Vorschussrentner erhielten ihre erhöhte Juli-Rente bereits Ende Juni 2026. Nachschussrentner bekamen den höheren Juli-Betrag dagegen erst am 31. Juli 2026.

Das erklärt, weshalb am 31. Juli bei vielen Rentnern erstmals die angehobene Monatsrente auf dem Konto erscheint. Bei anderen war das Plus bereits einen Monat früher sichtbar.

Spätestens bei der jeweiligen August-Rente ist die Erhöhung bei beiden Gruppen vollständig berücksichtigt. Eine gesonderte Nachzahlung allein wegen des unterschiedlichen Auszahlungstermins ist nicht vorgesehen.

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Der Rentenbeginn entscheidet über den Zahlungsrhythmus

Für die Einordnung ist normalerweise der Beginn des Rentenbezugs ausschlaggebend. Wer nicht mehr weiß, wann die erste Rente begonnen hat, kann dies im ursprünglichen Rentenbescheid nachlesen.

Auch frühere Kontoauszüge geben einen Hinweis. Erscheint die Rente regelmäßig am Ende des Vormonats, handelt es sich in der Regel um eine vorschüssige Zahlung.

Wird das Geld dagegen am Ende des laufenden Monats überwiesen, erfolgt die Zahlung nachschüssig. Der Unterschied kann besonders bei der Planung von Miete, Versicherungen und anderen Abbuchungen wichtig sein.

Bei einer anschließenden Rentenart kann der alte Rhythmus bleiben

Die Zahlungsweise richtet sich nicht in jedem Fall nur nach dem Beginn der aktuellen Rentenart. Schließt sich eine neue Rente ohne Unterbrechung an eine bereits zuvor gezahlte Rente an, kann der bisherige Zahlungsrhythmus erhalten bleiben.

Die Deutsche Rentenversicherung nennt als Beispiel eine Altersrente, die bereits vor April 2004 begonnen hat. Schließt sich daran unmittelbar eine Hinterbliebenenrente an, kann auch diese weiterhin vorschüssig gezahlt werden.

Betroffene sollten deshalb bei einem Wechsel der Rentenart in den neuen Bescheid schauen. Dort wird angegeben, wann die erste Zahlung erfolgt.

Die Gutschrift muss nicht am frühen Morgen sichtbar sein

Die Rentenzahlung erfolgt am letzten Bankarbeitstag des jeweiligen Monats. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung kann die Überweisung an diesem Tag bis 23.59 Uhr erfolgen.

Das Geld muss deshalb nicht unmittelbar nach Mitternacht oder am frühen Morgen im Onlinebanking erscheinen. Der genaue Buchungszeitpunkt hängt auch von den Verarbeitungsläufen der jeweiligen Bank ab.

Der 31. Juli 2026 ist ein Freitag und der 31. August 2026 ein Montag. Da beide Termine reguläre Bankarbeitstage sind, ist keine Vorverlegung wegen eines Wochenendes erforderlich.

Was bei einer ausbleibenden Zahlung zu tun ist

Fehlt die Rentengutschrift am Morgen des Auszahlungstages, sollten Betroffene zunächst den weiteren Tagesverlauf abwarten. Einige Banken zeigen eingehende Überweisungen erst am Nachmittag oder Abend an.

Ist das Geld auch nach Ablauf des Bankarbeitstages nicht eingegangen, sollte zunächst die Bankverbindung im Rentenbescheid geprüft werden. Auch ein Wechsel des Kontos, eine nicht mitgeteilte Adressänderung oder eine Rückbuchung können zu Problemen führen.

Anschließend empfiehlt sich eine zeitnahe Nachfrage beim Renten Service der Deutschen Post. Dieser ist für die technische Auszahlung der gesetzlichen Renten zuständig.

Zusätzlicher Hinweis für Rentner im Ausland

Ein Teil der Rentner im Ausland musste 2026 einen Lebensnachweis einreichen. Nach Angaben des Renten Service der Deutschen Post musste dieser Nachweis bis zum 31. Juli 2026 eingegangen sein.

Betroffen sind nicht sämtliche Auslandsrentner. In mehreren Staaten werden Sterbedaten automatisch zwischen den zuständigen Stellen ausgetauscht, sodass kein eigenes Formular erforderlich ist.

Eine versäumte Frist bedeutet nicht automatisch, dass bereits die August-Rente ausbleibt. Wer eine Aufforderung erhalten hat, sollte dennoch unverzüglich reagieren, weil später eine Unterbrechung der Rentenzahlung drohen kann.

Praxisbeispiel: Zwei Rentner erhalten ihr Geld am selben Tag

Herr Schneider bezieht seit 2002 eine Altersrente. Seine August-Rente wird vorschüssig gezahlt und deshalb bereits am 31. Juli 2026 auf seinem Konto gutgeschrieben.

Frau Berger ist seit 2019 Rentnerin. Auch sie erhält am 31. Juli eine Rentenzahlung, bei ihr handelt es sich jedoch um die nachschüssige Rente für Juli.

Die August-Rente von Frau Berger wird erst am 31. August überwiesen. Herr Schneider erhält an diesem Tag dagegen schon seine vorschüssige September-Rente.