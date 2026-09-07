Rente: Neue Rentenübersicht – aber viele Menschen nutzen sie nicht

Wie viel Geld steht im Alter voraussichtlich zur Verfügung? Die Digitale Rentenübersicht soll diese Frage leichter beantworten, indem sie Informationen zur gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge zusammenführt.

Doch eine Untersuchung aus Jena zeigt, dass das Angebot bisher nur wenige Menschen erreicht: In der Befragung gaben lediglich sechs Prozent an, es bereits genutzt zu haben.

Hinter der geringen Nutzung stehen verschiedene Schwierigkeiten. Manche Versicherte haben noch nie von dem Portal gehört, andere brechen den Anmeldeprozess ab. Für die Altersvorsorge entsteht damit ein Problem: Eine übersichtliche Darstellung hilft erst dann, wenn die Menschen sie tatsächlich erreichen und die angezeigten Angaben verstehen.

Was die Digitale Rentenübersicht leisten soll

Wer während seines Berufslebens mehrere Arbeitgeber hatte und zusätzlich privat vorsorgt, bekommt Informationen häufig von unterschiedlichen Stellen. Die gesetzliche Rentenversicherung, eine Pensionskasse und ein privater Versicherer verschicken jeweils eigene Mitteilungen.

Die Digitale Rentenübersicht soll diese verstreuten Angaben zusammenführen und den Vergleich erleichtern. Betrieben wird das Portal unter dem Dach der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Die zeitliche Einordnung ist dabei genauer zu fassen, als es manche aktuelle Berichterstattung nahelegt. Seit Sommer 2023 ist der Abruf öffentlich möglich; der Betreiber datiert den Beginn des Regelbetriebs auf Dezember 2023.

Bis Ende 2024 mussten sich weitere gesetzlich verpflichtete Vorsorgeeinrichtungen anbinden, wodurch das Angebot ab 2025 breiter wurde. Diese Entwicklung beschreibt der Betreiber in seiner Darstellung zur Einführung des Portals.

Was die Untersuchung über die Nutzung aussagt

Die Soziologen Felix Wilke und Wesley Preßler von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena untersuchten sowohl die Digitale Rentenübersicht als auch die elektronische Patientenakte.

Nach dem Bericht zur Studienmethodik wurde dafür im Januar und Februar 2026 eine bevölkerungsrepräsentative Befragung mit 1.077 Teilnehmenden durchgeführt. Hinzu kam eine ergänzende Stichprobe von 220 Nutzenden. Die Hochschule nennt entsprechend insgesamt 1.297 persönliche Interviews.

Die sechs Prozent beschreiben die selbst angegebene bisherige Nutzung in der Befragung. Sie sind weder eine Quote regelmäßiger Besuche noch eine aktuelle Auszählung sämtlicher registrierter Konten.

Auch die Veröffentlichung der Ergebnisse im August 2026 macht daraus keine Bestandsaufnahme für September. Diese Unterscheidung verhindert, dass eine Befragungszahl mehr Genauigkeit suggeriert, als sie liefern kann.

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Viele kennen das Angebot überhaupt nicht

Nach der Mitteilung der Hochschule kennen nur etwa vier von zehn Menschen die Digitale Rentenübersicht. Wer das Angebot nicht kennt, kann seinen Nutzen auch nicht gegen den Aufwand einer Anmeldung abwägen. Die geringe Reichweite lässt sich deshalb nicht allein als mangelndes Interesse an der eigenen Rente deuten.

Hinzu kommt ein Erklärungsbedarf: Eine digitale Zusammenstellung verschiedener Vorsorgeansprüche ist etwas anderes als die bekannte Renteninformation der gesetzlichen Versicherung. Für Versicherte muss erkennbar sein, welchen zusätzlichen Überblick sie gewinnen. Informationen zu dieser Unterscheidung bietet auch der Beitrag darüber, wie sich eine Renteninformation richtig lesen lässt.

Warum die Anmeldung zur Hürde wird

Die Hochschule beschreibt die Registrierung bei den untersuchten Angeboten als besonders schwierigen Abschnitt: Etwa jeder zweite Versuch scheitere. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Hälfte aller Versicherten erfolglos eine Digitale Rentenübersicht angefordert hätte.

Als Abbruchgründe nennt die Untersuchung unter anderem Frustration, komplizierte Abläufe und fehlende technische Voraussetzungen.

Aus Sicht eines ungeübten Nutzers beginnt die Aufgabe damit lange vor dem Abruf der Rentendaten. Eine unbekannte PIN, eine zusätzliche Anwendung oder Schwierigkeiten beim Auslesen des Ausweises können jeweils eine Unterbrechung auslösen. Aus einem vermeintlich kurzen Blick auf die Altersvorsorge wird dann eine Folge von Vorbereitungen, deren Ende zunächst nicht absehbar ist.

Menschen mit wenig Einkommen werden schlechter erreicht

Nach Einschätzung des Forschungsteams hängen die Zugangschancen auch mit Bildung, Einkommen und digitaler Vertrautheit zusammen. Menschen mit geringeren Ressourcen werden von den untersuchten Angeboten schlechter erreicht. Die Forschenden warnen deshalb davor, dass digitale Informationsangebote bestehende soziale Unterschiede verstärken können. Diese Befunde erläutert die Pressemitteilung der Ernst-Abbe-Hochschule Jena.

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Sozialpolitisch folgt daraus eine doppelte Aufgabe. Ein leichterer Zugang kann helfen, die eigene finanzielle Lage besser einzuschätzen. Er schafft jedoch keinen zusätzlichen Spielraum zum Sparen, wenn das Einkommen bereits für laufende Ausgaben benötigt wird. Eine bessere Information und eine auskömmliche Absicherung im Alter bleiben unterschiedliche Herausforderungen.

Was Versicherte für den Zugang benötigen

Beim üblichen Zugang mit dem deutschen Personalausweis werden eine aktivierte Online-Ausweisfunktion, die persönliche sechsstellige PIN und die AusweisApp benötigt. Der Ausweis wird mit einem geeigneten NFC-fähigen Smartphone oder einem passenden Kartenleser ausgelesen.

Ein Smartphone ist damit nicht zwingend erforderlich: Auch ein Computer mit USB-Kartenleser kommt infrage. Die technischen Varianten beschreibt die offizielle Anleitung zur AusweisApp.

Zusätzlich verlangt die Rentenübersicht die Steuer-Identifikationsnummer, damit Vorsorgeansprüche der richtigen Person zugeordnet werden. Als weitere Identifizierungswege führt das Portal unter anderem elektronische Aufenthaltstitel, die eID-Karte, europäische elektronische Identitäten und die BundID auf. Welche Voraussetzungen gelten, erläutern die offiziellen Fragen und Antworten.

Vor dem Anmeldeversuch lässt sich in der AusweisApp prüfen, ob Gerät und Ausweis geeignet sind. Ist die PIN vergessen, kann bei der zuständigen Ausweisbehörde eine neue gesetzt werden. Diesen Weg nennt auch die Information zur AusweisApp vom Juni 2026. Wer dieses Hindernis zuerst klärt, muss den eigentlichen Abruf nicht deshalb abbrechen.

Auch nach der Anmeldung ist nicht jede Vorsorge sichtbar

Nach erfolgreicher Registrierung können Versicherte einzelne angeschlossene Anbieter oder alle teilnehmenden Einrichtungen anfragen. Nach Betreiberangaben liegen die Antworten spätestens nach fünf Tagen vor. Das Portal zeigt auch, ob Antworten noch ausstehen. Ein unmittelbar nach der Anfrage unvollständiges Ergebnis ist deshalb noch kein Beleg für fehlende Ansprüche.

Daneben bestehen Grenzen bei der Abdeckung. Für die Beamtenversorgung, berufsständische Versorgungswerke und bestimmte betriebliche Direktzusagen besteht nach den Angaben des Betreibers keine allgemeine Pflicht zur Anbindung; eine freiwillige Teilnahme ist möglich. Ein nicht angezeigter Anspruch kann daher weiterhin bestehen. Bei Unklarheiten ist eine Nachfrage bei der jeweiligen Versorgungseinrichtung erforderlich.

Welche Zahlen Versicherte unterscheiden müssen

Die Übersicht unterscheidet bereits erworbene Ansprüche von solchen, die erst durch weitere Beiträge entstehen können. Daneben stehen garantierte Werte und Prognosen. Die Erläuterung der Funktionsweise beschreibt bis zu vier verschiedene Angaben je Vorsorgeprodukt.

Angabe im Portal Bedeutung für die Planung Garantiert erreicht Bereits erworbener, grundsätzlich gesicherter Anspruch zum vorgesehenen Leistungsbeginn. Prognostiziert erreicht Bisheriger Anspruch einschließlich angenommener künftiger Entwicklung, ohne weitere Beiträge. Garantiert erreichbar Grundsätzlich gesicherter Wert unter der Voraussetzung weiterer Beitragszahlungen. Prognostiziert erreichbar Erwarteter Wert bei weiteren Beiträgen und angenommener zusätzlicher Entwicklung.

Wer künftig weniger arbeitet oder Beiträge zu einem privaten Vertrag aussetzt, sollte deshalb besonders auf die Voraussetzungen der Hochrechnung achten. Außerdem müssen Auszahlungsbeginn und Auszahlungsart zusammenpassen. Eine einmalige Kapitalleistung lässt sich nicht einfach zu einer monatlichen Rente addieren.

Die angezeigte Summe ist noch kein verfügbares Einkommen

Steuern sowie mögliche Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung werden nicht individuell abgezogen. Die dargestellten Werte sind außerdem nicht automatisch um die Inflation bereinigt. Dafür bietet das Renten-Labor eine gesonderte Berechnung mit selbst gewählten Annahmen. Diese Grenzen erläutert die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Broschüre zur Digitalen Rentenübersicht.

Auch eine persönliche Versorgungslücke berechnet das Portal nicht automatisch, weil es die späteren Ausgaben des Haushalts nicht kennt. Für eine belastbare Planung müssen den erwarteten Einnahmen deshalb eigene Annahmen zu Wohnen, Lebenshaltung und weiteren Verpflichtungen gegenübergestellt werden. Die Übersicht liefert dafür Ausgangsdaten, aber noch keinen fertigen Haushaltsplan.

Fehler im Rentenkonto werden nicht automatisch behoben

Die digitale Zusammenstellung übernimmt Angaben der Versorgungseinrichtungen. Daraus folgt: Sind die zugrunde liegenden Daten unvollständig, beseitigt die gemeinsame Darstellung diesen Fehler nicht. Bei der gesetzlichen Rente bleibt es deshalb sinnvoll, den Versicherungsverlauf auf fehlende Beschäftigungs-, Kindererziehungs- oder Pflegezeiten zu prüfen.

Solche Lücken werden mit der Rentenversicherung geklärt, gegebenenfalls im Rahmen einer Kontenklärung. Wie sich eine Nachmeldung auswirken kann, zeigt ein Praxisfall zur Korrektur fehlender Pflegezeiten. Daraus lässt sich jedoch keine bestimmte Rentenerhöhung für andere Versicherte ableiten.

Beratung bleibt auch ohne Portal möglich

Die Nutzung der Digitalen Rentenübersicht ist freiwillig und kostenlos. Wer keinen Zugang einrichten kann oder möchte, kann die Informationen der einzelnen Anbieter weiterhin für seine Planung verwenden. Die Deutsche Rentenversicherung bietet unabhängige und kostenlose Beratung zur Rente und zusätzlichen Altersvorsorge; die Informationsbroschüre des Versicherungsträgers verweist ausdrücklich darauf.

Wer das Portal nutzt, kann die Übersicht für ein Beratungsgespräch exportieren oder ausdrucken. Für technische Fragen zur Rentenübersicht nennt der Betreiber die Telefonnummer 0800 1000 787. Eine hilfreiche Unterstützung muss dabei sowohl den Zugang als auch das Verständnis der Ergebnisse erleichtern.

Einmal anmelden genügt nicht für dauerhaft aktuelle Angaben

Die angezeigten Daten beziehen sich auf die zuletzt abgefragten Informationen. Inzwischen lässt sich unter „Meine Anfragen“ eine automatische jährliche Aktualisierung einschalten; manuelle Anfragen bleiben möglich. Die entsprechende Funktion beschreibt der Betreiber in seinen aktuellen Nutzungshinweisen. Versicherte sollten deshalb auch das Datum der zugrunde liegenden Mitteilungen beachten.